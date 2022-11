Cuộc Chiến Nga – Ukraine: Cập Nhật Tin Tức Mới

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10, Musk đã đăng một tweet phản hồi lại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng “trong câu chuyện này, có khả năng rất nhỏ là còn nhiều điều khác nữa ngoài những gì mắt thấy tai nghe,” về vụ ông Paul Pelosi bị tấn công ở San Francisco, và dẫn kèm liên kết đến một bài viết bày tỏ quan điểm trên Santa Monica Observer, một trang web được đánh giá là có độ tin cậy thấp và ủng hộ cực hữu. Đây là bài phỏng dịch theo bài “Elon Musk deleted a tweet about Paul Pelosi. Here’s why that matters” của Elizabeth Dwoskin và Faiz Siddiqui, được đăng trên trang WashingtonPost.