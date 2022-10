Lễ Hội Halloween vui nhất khi mọi người thực sự an toàn

Thông báo cộng đồng



Tại miền Nam California, không có ngành kinh doanh nào như ngành kinh doanh giải trí, và ngành kinh doanh trong dịp lễ Halloween cũng rất tốt.



Kỷ lục 10.6 tỷ Mỹ Kim năm nay dự kiến chi dùng cho lễ hội mùa thu — bao gồm 3.6 tỷ Mỹ Kim cho trang phục và 3.4 tỷ Mỹ Kim trang trí nhà cửa — thậm chí vượt quá mức chi dùng trước đại dịch.



Nhưng để giúp có một lễ hội rùng rợn an toàn nhất, tất cả những trang phục và đồ trang trí ghê sợ phải được mặc, lắp đặt và bảo dưỡng an toàn để tránh các tai nạn vì điện và cháy nổ, chấn thương và thiệt hại tài sản.



Southern California Edison tham gia cùng sở cứu hỏa và nhân viên an toàn công cộng trên khắp cả nước, khuyến khích các quyết định thông minh và cẩn trọng với đồ trang trí dùng điện, các hoạt hình điều khiển bằng điện và còn nhiều thứ tạo nên không khí hoàn hảo cho Halloween và các mối nguy hại không cần thiết.



Bà Nicole Kraus, cố vấn cấp cao đảm trách Quản Lý Rủi Ro Kinh Doanh & An Toàn Công Cộng tại SCE cho biết: “Điều quan trọng là tìm kiếm và hơn nữa, loại bỏ các mối nguy hại tiềm năng từ đồ trang trí nhà cửa và trang phục Halloween. Ví dụ, nên thay những bóng đèn bị hỏng và dây diện cũ, các trang phục và đồ trang trí phải được làm bằng chất chống cháy và tránh đốt đèn cầy, là nguy cơ chính gây ra hỏa hoạn, tốt nhất nên được dùng đèn cầy không có lửa. Luôn luôn nghĩ tới an toàn khi chọn đồ trang trí nhà cửa và trang phục.”



Sự an toàn rõ ràng không bao gồm mặc trang phục dễ bắt lửa, rộng thùng thình, kéo đuôi dài gần những ngọn đèn cầy đang cháy hoặc thắp đèn cầy trong đèn lồng bí rợ. Điều tương tự cũng áp dụng cho những cây đèn cầy gần đồ trang trí dễ bắt lửa như bộ xương hoặc hình ma quái. Khi California đang trong mùa cháy rừng cao điểm và gần một nửa trong số 800 vụ hỏa hoạn do trang trí nhà cửa được ước tính hàng năm xảy ra do đồ trang trí ở quá gần nguồn nhiệt, đèn cầy không thắp lửa và que phát sáng là an toàn nhất để làm nổi bật bất kỳ đồ trang trí nào.

Để những đồ trang trí dễ bắt lửa cách xa các nguồn nhiệt ít nhất là 3 feet.

Chọn đèn LED tạo ra ít nhiệt và tiết kiệm hơn.

Sử dụng dây buộc bằng nhựa khi treo đèn thay vì dập ghim, đinh ghim và đinh đóng.

Tránh sử dụng đồ trang trí giả và không an toàn chạy bằng điện, chỉ sử dụng đồ có dán nhãn của các tổ chức an toàn độc lập được công nhận như Underwriters Laboratories (UL), Intertek hoặc CSA.

chỉ sử dụng đồ có dán nhãn của các tổ chức an toàn độc lập được công nhận như Underwriters Laboratories (UL), Intertek hoặc CSA. Chỉ sử dụng các dụng cụ làm bằng sợi thủy tinh hoặc gỗ có thể xếp gọn hoặc dài, cách xa đường dây điện ít nhất 10 feet, trong khi để ý các cành cây có thể che khuất tầm nhìn.

Nhớ kiểm tra để biết chắc tất cả các chuông báo cháy trong nhà đều hoạt động.

Tắt tất cả những đồ trang trí dùng điện khi đi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ.

Những người trang trí nhà cửa ngoài trời, trên mái nhà và trèo thang phải luôn luôn để ý tới các đường dây điện, tránh xa các đường dây điện ít nhất 10 feet khi bắc dây đèn trang trí hoặc dây điện trên mái nhà, đi dây lên cây lớn hoặc bụi cây.Đèn cầy và đường dây điện chỉ là hai trong số nhiều vấn đề tiềm năng xảy ra do trang phục và đồ trang trí nhà cửa. Sau đây là những điều nên và không nên làm để có lễ hội Halloween an toàn:

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM VÀO LỄ HỘI HALLOWEEN: