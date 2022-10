- Mỹ đưa Sư đoàn Dù 101 vào Romania, áp sát biên giới Ukraine, sẵn sàng tham chiến theo lệnh NATO - Tổng thống Pháp kêu gọi Giáo hội Chính thống giáo Nga tỉnh thức, đừng ủng hộ Putin xâm lược Ukraine. - Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Croatia hội nghị, ủng hộ Ukraine lấy về Ceimea. - Ukraine tố TV Nga kích động diệt chủng vì nói hãy trấn nước chết các trẻ em Ukriane nào nói Nga chiếm đón

Hình ảnh đời thường Ukraine: nghe nhạc để vững tin dưới hầm tránh bom, bữa ăn tập thể, phố thị tan hoang.

.

- Mỹ đưa Sư đoàn Dù 101 vào Romania, áp sát biên giới Ukraine, sẵn sàng tham chiến theo lệnh NATO

- Tổng thống Pháp kêu gọi Giáo hội Chính thống giáo Nga tỉnh thức, đừng ủng hộ Putin xâm lược Ukraine.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Croatia hội nghị, ủng hộ Ukraine lấy về Ceimea.

- Ukraine tố TV Nga kích động diệt chủng vì nói hãy trấn nước chết các trẻ em Ukriane nào nói Nga chiếm đóng

- Nga tố Ukraine làm bom bẩn, chuẩn bị tàn sát tập thể. Mỹ, Pháp, Anh bác bỏ chụp mũ của Nga đối với Ukraine, nói ủng hộ Ukraine tới cùng. Ukraine mời Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tới Ukraine xem xét để biết Nga chụp mũ bom bẩn là nhảm. Nga: chính sách phương Tây làm phức tạp thương mại quốc tế về năng lượng.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga giả bộ lo ngại quân Ukraine sẽ xài bom bẩn, BTQP Anh bảo Nga đừng chụp mũ Ukraine để có cớ leo thang chiến tranh. Nga: hối thúc dân Kherson di tản, nhưng hứa sẽ đưa dân về lại Kherson khi hòa bình. Ukraine: Nga có kế hoạch để thành phố Kherson thành nơi hoang tàn, đổ nát, không điện nước, không phone. 1 phi cơ chiến đấu của Nga đâm vào ngôi nhà 2 tầng ở Siberia, 2 phi công Nga chết tại chỗ

- Cựu giám đốc CIA Leon Panetta: Trump chôm hồ sơ mật, cũng y hệt Edward Snowden rồi sẽ trốn sang Nga, nhưng lộ hồ sơ mật sẽ có gián điệp Mỹ ở nước ngoài bị bắt, bị giết.

- DB Liz Cheney: nếu Trump ra theo trát đòi, sẽ bị thẩm vấn hữu thệ sau cánh cửa đóng kín

- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: Trump thiếu nam tính để ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1

- Virginia: 1,000 học sinh trong 1 trường trung học nghỉ bệnh vì triệu chứng lạ, dịch lây giống như cúm,

- Bộ Giáo dục Mỹ: Điểm toán và đọc tiếng Anh đã sụt giảm toàn quốc do thời kỳ phong tỏa vì COVID

- Nhóm 10 thành phố tuyệt vời nhất để nhân viên làm việc tại nhà: 1. Austin, TX; 2. Scottsdale, AZ; 3. Pittsburgh, PA; 4. Chandler, AZ; 5. Durham, NC; 6. Charlotte, NC; 7. Fremont, CA; 8. Nashville, TN; 9. Gilbert, AZ; 10. Mesa, AZ.

- Florida: 1 nữ sinh 14 tuổi cạy tủ, chôm tiền bà ngoại, vô lớp tặng tiền cho bạn bè, bị bắt

- Los Angeles: truy nã 6 tên cướp, trong đó 4 có súng sau vụ dí súng, cướp 2 nạn nhân.

- Kiều hồi chuyển về TP.SG đạt hơn 4,78 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

- Kinh tế VN kinh hoàng: Nhà đầu tư chứng khoán cạn tiền, mất dần niềm tin.

- Một tỉnh Nam Hàn ngừng cấp visa cho khách VN sau khi 120 du khách VN biến mất khi vừa hạ cánh ở sân bay Yangyang.

- HỎI 1: NASA lập nhóm khoa học gia nghiên cứu về hiện tượng dĩa bay? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 8/10 đảng viên Dân Chủ, đảng viên Cộng hòa nói rằng đảng đối thủ sẽ hủy diệt nước Mỹ nếu họ không bị ngăn chặn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-24/10/2022) ---- Gần một nửa số học sinh tại một trường trung học Virginia bị bệnh trong hiện tượng mà trường gọi là "bùng phát dịch bệnh". Không rõ bệnh dịch này là gì, nhưng trong một lá thư gửi cho các gia đình, hiệu trưởng Trường Trung học Stafford High School cho biết các học sinh và viên chức trong trường bị ảnh hưởng đang trải qua các triệu chứng "giống như cúm" và "đau bụng".

.

Theo báo tin của NBC Washington, ít nhất 1.000 học sinh đã vắng mặt vì bệnh hôm thứ Sáu. Trường học vẫn mở cửa, nhưng các hoạt động thể thao và ngoại khóa đã được lên kế hoạch vào cuối tuần đã bị hủy bỏ. Sở Y tế Khu vực Rappahannock đang điều tra vụ bùng phát để xác định nguyên nhân gốc rễ.

.

Trong khi đó, nhà trường nói với phụ huynh rằng các nhân viên trường đã hoàn thành "một cuộc quét dọn, tổng vệ sinh toàn bộ trường học một cách toàn diện và kỹ lưỡng" và rằng "việc làm sạch các khu vực điểm tiếp xúc cao" cũng sẽ tiếp tục.

.

---- Theo một báo cáo công bố hôm thứ Hai, điểm trong môn toán và môn đọc tiếng Anh đã sụt giảm trên toàn quốc do thời kỳ phong tỏa vì COVID đã gây ảnh hưởng đến việc học ở trường học toàn quốc. Bản phúc trình National Assessment of Educational Progress (Đánh giá Toàn quốc về Tiến bộ Giáo dục - NAEP), còn được gọi là học bạ của quốc gia, cho thấy sự sụt giảm mạnh nhất về thành tích môn toán từng được ghi nhận trong bài kiểm tra, dựa trên việc lấy mẫu học sinh lớp 4 và lớp 8 trên toàn quốc.

.

Trong báo cáo NAEP đầu tiên kể từ năm 2019, chỉ 26% học sinh lớp 8 được coi là thành thạo môn toán, giảm so với 34% ở lần kiểm tra trước. Chỉ 36% học sinh lớp 4 thành thạo toán, giảm so với 41%. Điểm đọc cũng giảm ở hơn một nửa số bang, chỉ có khoảng 1/3 học sinh được coi là đọc thông thạo.

.

---- Chính phủ Ukraine nói rằng Đài truyền hình quốc doanh Nga RT đã kích động diệt chủng sau khi một người dẫn chương trình TV Nga nói rằng những trẻ em Ukraine nào coi người Nga là những quân chiếm đóng dưới thời Liên Xô cần phải bị dìm nước cho chết đuối. Đài RT sau đó đã tạm ngưng việc xướng ngôn viên truyền hình kia..

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Giáo hội Chính thống giáo Nga đang cho phép mình bị chính quyền Nga thao túng để lợi dụng, biện minh cho cuộc chiến xâm lược ở Ukraine và kêu gọi Giáo hội hãy chống lại áp lực như vậy.

.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sẽ tham dự một diễn đàn ở Zagreb (thủ đô Croatia) trong tuần này nhằm ủng hộ nền độc lập của Ukraine và ủng hộ việc trao trả lại cho Ukraine Bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm năm 2014 và đã sáp nhập vào Nga từ đó).

.

---- Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc họp báo, rằng các chính sách phương Tây tiếp tục "làm phức tạp thêm thương mại quốc tế về năng lượng." Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga đã bày tỏ quan ngại với phương Tây rằng các chính sách như vậy đang tạo ra "tình hình khủng hoảng trên thị trường hydrocarbon (hợp chất chính, thành phần cho xăng dầu và khí đốt tự nhiên) và [đang cố gắng] gây áp lực lên các nước sản xuất dầu khí."

.

Trong khi đó, bình luận về thỏa thuận ngũ cốc, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga đã yêu cầu Liên hợp quốc cung cấp dữ liệu về ngũ cốc và các điểm đến của Ukraine, vì Bộ trưởng đặt câu hỏi liệu vụ mùa có thực sự đến với các nước nghèo nhất sau khi được Liên Âu tiếp nhận hay không.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga nói hôm thứ Hai rằng "ở Ukraine, có các doanh nghiệp công nghiệp nguyên tử có kho chứa chất phóng xạ có thể được sử dụng để tạo ra 'bom bẩn'." (ghi chú: bom bẩn là chất nổ truyền thống pha trộn với phóng xạ lấy từ rác nguyên tử ở các kỹ nghệ dân sự.)

.

Hơn nữa, người đứng đầu bộ phận sinh học (biological = vũ khí sinh học, còn gọi là bom vi trùng) của quân lực Nga, Igor Kirillov, đã chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng Kiev cũng có cơ sở khoa học cho một khả năng [làm bom bẩn] như vậy, vì các nhà khoa học Ukraine đã từng tham gia vào chương trình nguyên tử của Liên Xô thời xưa. Kirillov bình luận thêm rằng mục đích hiện tại của Ukraine là "vạch trần Nga là một kẻ khủng bố nguyên tử" với sự trợ giúp của một "quả bom bẩn"

.

Trước đó, Ukraine nhấn mạnh rằng những cáo buộc này là sai sự thật. Cả 3 chính phủ Mỹ, Pháp, và Anh cũng đều bác bỏ chụp mũ của Nga đối với Ukraine, và lên tiếng báo động rằng quân lực Nga có thể sắp nổ bom bẩn để vu vạ cho Ukraine và để có cớ dùng vũ khí độc hại. Trong bản tuyên bố chung, 3 chính phủ nói là sẽ ủng hộ Ukraine tới lâu cỡ nào cũng được.

.

---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đồng ý trong một cuộc điện đàm để "khẩn cấp cử các chuyên gia đến các cơ sở hòa bình ở Ukraine mà Nga đã chụp mũ rằng đang phát triển một quả bom bẩn."

.

Kuleba nhấn mạnh rằng "không giống như Nga, Ukraine luôn luôn và vẫn minh bạch. Chúng tôi không có gì phải che giấu." Hơn nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trước đó đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng ông đã nói chuyện với các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ và làm rõ "tất cả các cáo buộc giả mạo."

.

Trước đó, Moscow đã quy chụp rằng Kiev được cho là đang lên kế hoạch sử dụng "bom bẩn" chống lại Nga và làm leo thang tình hình, trong khi các nước phương Tây bác bỏ những cáo buộc như vậy.

.

---- Trong khi Nga đưa quân vào Belarus, áp sát biên giới Ukraine, Hoa Kỳ đưa Sư đoàn Dù 101 vào Romania, áp sát biên giới Ukraine. Theo tin từ CBS, Sư đoàn Dù 101, một trong những đơn vị thiện chiến nhất của Hoa Kỳ, đã đổ bộ tới một quốc gia biên giới Ukraine và sẵn sàng tiến vào Ukraine tham chiến trong trường hợp bất kỳ một quốc gia nào trong NATO bị tấn công. Điều 5 của NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một nước là một cuộc tấn công vào tất cả. Ukraine không ở trong NATO, nhưng 4 quốc gia giáp biên Ukraine (Ba Lan, Slovakia, Hungary, và Romania) nằm trong NATO.

.

Hiện tại, Romania là căn cứ bản doanh để đóng quân của Sư đoàn Dù 101. Đây là lần đầu tiên trong 80 năm, sư đoàn Hoa Kỳ này có trụ sở chính tại Romania. Sư đoàn dù 101 là một trong những sư đoàn tấn công đường không tinh nhuệ nhất của Mỹ, về mặt kỹ thuật, nó là một lực lượng bộ binh hạng nhẹ. "Khoảng 4.700 binh sĩ từ Fort Cambell, Kentucky đã được điều động lại để tăng cường sườn phía đông của NATO", theo bản tin của CBS. Sư đoàn Dù 101 là đơn vị chiến đấu gần nhất của quân đội Mỹ với Ukraine, nơi diễn ra cuộc chiến Nga-Ukraine. Sư đoàn đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đổ bộ D-Day trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

.

Như thế, Sư đoàn dù 101 trở lại châu Âu lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ban tham mưu sư đoàn này đang theo dõi chặt chẽ các lực lượng Nga ở Ukraine và quan sát chiến thuật của họ, phân tích các lỗ hổng của họ. Tư lệnh phó Sư đoàn, Chuẩn tướng John Lubas nói với nhà báo phỏng vấn ông rằng "chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO."

.

Đại tá Hoa Kỳ Amy Downing, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Sustainment Brigade trong Sư đoàn Dù 101, cho biết: “Người ta nói rằng chính linh hồn của một đơn vị được biểu tượng bằng màu cờ mà nó chiến đấu. Những màu cờ và những chiến thắng vinh quang của quá khứ đã đứng ra bảo vệ tinh thần cho các chiến binh hiện tại, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta khi chúng ta tiến vào tương lai."

.

Bên cạnh nhiệm vụ củng cố sườn phía đông NATO, Sư đoàn Dù 101 có nhiệm vụ hỗ trợ Quân Đoàn 5 và Sư đoàn Bộ binh 1 Hoa Kỳ trong chiến dịch Operation Atlantic Resolve, thuộc chương trình European Deterrence Initiative để NATO phòng vệ và răn đe.

.

---- Hình ảnh đời thường của dân Ukraine: khi xuống hầm tránh bom, nghe nhạc cho vững lòng tin, bữa ăn tập thể, trong khi phố thị tan hoang. Trong hình, hàng trên: Vĩ cầm thủ biểu diễn cho dân thường trong hầm trú bom trong khi phi đạn Nga đang không kích vào thành phố Rivne của Ukraine. Vì cúp điện, nên dân chúng bật điện thoại cho có ánh sáng. Hình hàng dưới, phải: Các nhân viên cứu trợ đã phân phát những bữa ăn nóng hổi cho người dân ở Mykolaiv trong thời gian mất điện hôm thứ Bảy.

.



---- Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng Nga có kế hoạch để thành phố Kherson bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn bị cô lập "trong tương lai. Người Nga có kế hoạch biến thành phố này thành nơi hoàn toàn không có thông tin liên lạc, truyền hình và phát thanh gì hết.

.

Trong tuần qua, quân Nga đã bắt đầu di chuyển dân thường trong khu vực bị chiếm đóng qua sông Dnipro, một hành động được Kiev coi là một nỗ lực nhằm cưỡng ép tái định cư các công dân Ukraine sang Nga.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm Chủ nhật đã nói điện thoại với riêng từng người đồng cấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Anh. Đó cũng là cuộc trò chuyện lần thứ 2 của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin chỉ trong ba ngày. Không có thông tin nào về cuộc nói chuyện của Shoigu với Austin được cả hai bên cung cấp.

Bộ trưởng Giáo dục Nga

Một phi cơ chiến đấu của Nga

Trump chôm tài liệu Bạch Ốc

Nếu Trump tuân thủ trát đòi

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi

Mặc dù nhiều công ty

Theo một người Nga đọc các cuộc gọi của ông với Ben Wallace của Anh, Sebastien Lecornu của Pháp và Hulusi Akar của Thổ Nhĩ Kỳ, Shoigu bày tỏ lo ngại về kế hoạch Ukraine sử dụng cái gọi là "bom bẩn" chống lại Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, ông Shoigu nói với Wallace rằng Ukraine đang có kế hoạch leo thang xung đột đang diễn ra bằng các hành động được các nước phương Tây “tạo điều kiện”.Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng đã bác bỏ những tuyên bố này và cảnh báo rằng những cáo buộc quy chụp như vậy không nên được sử dụng như một cái cớ để leo thang căng thẳng hơn”.----Sergei Kravtsov trong một tin nhắn video hôm Chủ nhật nói rằng người dân Kherson nên rời khỏi thành phố nơi đang bị Nga chiếm đóng ngay lập tức để tự cứu mạng sống của họ, đồng thời mô tả tình hình là "khó khăn. Đó là điều quan trọng để cứu mạng sống của bạn... Nó sẽ không lâu đâu. Bạn chắc chắn sẽ trở lại", quan chức này hứa, theo Guardian.Tin tức được đưa ra sau khi quân Nga bắt đầu di chuyển dân thường ở khu vực Kherson sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng trong tuần này, với lý do lo ngại về một cuộc phản công của Ukraine. Hành động này bị Kiev lên án nặng nề.----đã đâm vào một ngôi nhà hai tầng ở Siberia vào sáng sớm Chủ nhật, khiến 2 phi công trên phi cơ thiệt mạng, theo một thống đốc Nga cho biết. Hai gia đình sống trong ngôi nhà ở thị trấn Irkutsk không hề hấn gì, mặc dù ngôi nhà đã bị hư hại vì phi cơ lao trúng.Nga cho biết chiếc phản lực cơ Sukhoi Su-30 đang trong chuyến bay thử nghiệm trước khi rơi vào tình trạng lao thẳng vào nhà. Đây là chiếc chiến đấu cơ phản lực thứ 2 bị rơi trong vòng chưa đầy một tuần; Một phản lực cơ quân sự khác trước đó đã lao vào một khu chung cư ở Ukraine, khiến 15 người chết. Một ủy ban điều tra của Nga cho biết họ sẽ xem xét liệu chuyến bay có vi phạm bất kỳ quy tắc an toàn hàng không nào hay không.----về nhà giấu thì cũng y hệt như Edward Snowden đã trộm tài liệu mật Hoa Kỳ phóng lên mạng, kết quả bây giờ là Snowden đang trốn tại Nga. Đó là nhận định của cựu giám đốc CIA Leon Panetta: "Không nghi ngờ gì rằng [Trump] đã vi phạm luật an ninh và Đạo luật gián điệp và Trump phải chịu trách nhiệm. Bạn biết đấy, ai cũng phải chịu trách nhiệm. Snowden, người đã tiết lộ thông tin mật, đang trốn ở Nga vì nếu y đến Hoa Kỳ y sẽ bị tóm cổ ra tòa."Panetta tiếp tục giải thích rằng khi ông ở Bạch Ốc làm việc với các tổng thống khác, có những quy trình nghiêm ngặt để xử lý thông tin mật: "Về cơ bản, bạn phải đăng nhập những tài liệu mật đó và bạn phải đảm bảo rằng ngay cả khi tổng thống có quyền truy cập vào những tài liệu đó thì chúng cũng phải được trả lại."Hôm thứ Sáu, tin tiết lộ rằng trong số các tài liệu Trump đánh cắp có bí mật về Iran và Trung Quốc. Panetta nói: "Thật vô cùng lo ngại khi loại thông tin mật đó được xử lý theo cách của nó bởi vì tính mạng [gián điệp Mỹ ở TQ và Iran] đang bị đe dọa. Đơn giản vậy thôi. Những thông tin này không phải từ trên trời rơi xuống. Phải những điệp viên giỏi ở những vị trí chủ chốt, phải có những hành động rất nhạy bén mới có thể kiếm được loại thông tin này và nếu bạn sơ ý với thông tin, nguy hiểm là nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đang tìm kiếm loại thông tin tình báo đó. Vì vậy, đây là - điều này là vô cùng liều lĩnh khi cho phép những tài liệu mật như vậy được xử lý theo cách mà Trump đã đối xử với nó."----để ra trả lời trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, thì đừng mong đợi một trò trình diễn bên lề, theo lời Dân Biểu Liz Cheney cho biết hôm Chủ nhật. Như thế, Trump sẽ bị thẩm vấn hữu thệ sau cánh cửa đóng kín, theo lời Cheney, phó chủ tịch ủy ban Hạ viện điều tra 6/1, nói trên chương trình Meet the Press của NBC.Ủy ban đã đưa ra trát đòi Trump ra trước Ủy ban 6/1 để trả lời những câu hỏi liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021. Ủy Ban cũng yêu cầu Trump cung cấp tài liệu. Chưa có tin gì về việc liệu Trump có tuân thủ ra trước Ủy ban hay không.----nói với "The Sunday Show" của MSNBC rằng cựu Tổng thống Donald Trump hẳn là sẽ không chịu ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 để trả lời về liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021: "Tôi không nghĩ Trump có đủ nam tính để xuất hiện. Không ai đứng trên luật pháp. Ủy ban 6/1 nên đưa ra phán quyết về cách Trump phản ứng"đối với trát đòi [điều trần]".Hôm thứ Sáu, Trump đã chính thức bị trát đòi ra trước Ủy ban 6/1 để trả lời về liên quan đến các sự kiện diễn ra vào ngày 6 tháng 1/2021 khi một nhóm những người ủng hộ Trump đột nhập Điện Capitol trong khi Quốc hội đang họp để chứng nhận Biden đắc cử Tổng Thống.----đã quay trở lại văn phòng, nhưng gần một nửa (48%) nhân viên có kế hoạch theo đuổi các vai trò cho phép họ làm việc tại nhà, theo Society of Human Resource Management - và một báo cáo mới từ SmartAsset, một công ty công nghệ tài chính, đã tiết lộ rằng Austin, Texas là thành phố tốt nhất để làm như vậy [cho nhân viên làm ở nhà].Báo cáo của SmartAsset đã xếp hạng 100 thành phố lớn nhất của Mỹ qua 8 chỉ số bao gồm tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động làm việc tại nhà, chi phí nhà ở trung bình hàng tháng, tỷ lệ thất nghiệp, thuế suất thu nhập, mật độ quán cà phê và mật độ quán bar để xác định thành phố tốt nhất cho công việc từ xa.Austin, Texas đã giành được vị trí số một, với Scottsdale (Arizona) và Pittsburgh (Pennsylvania) theo sát phía sau. Tỷ lệ cư dân Austin làm việc tại nhà là 38,8% vào năm 2021. Austin là nơi tập trung nhiều cửa hàng cà phê (chiếm gần 1 trong 100 cơ sở) và Austin cũng hoạt động tốt trong chỉ số thuế suất thu nhập, vì Texas không có thuế thu nhập tiểu bang.

Dựa trên báo cáo, đây là 10 thành phố tuyệt vời nhất để nhân viên làm việc tại nhà ở Hoa Kỳ:

1. Austin, Texas

2. Scottsdale, Arizona

3. Pittsburgh, Pennsylvania

4. Chandler, Arizona

5. Durham, North Carolina

6. Charlotte, North Carolina

7. Fremont, California

8. Nashville, Tennessee

9. Gilbert, Arizona

10. Mesa, Arizona.

.

---- Một cô gái 14 tuổi đã gây xôn xao tại một trường trung học cơ sở phía bắc Florida khi trao tặng bạn bè hơn 10.000 USD mà cô bị cáo buộc ăn cắp từ bà ngoại của mình. Cảnh sát Quận Marion đã đến trường Trung học cơ sở Lake Weir Middle School ở Summerfield vào thứ Năm sau khi được báo cáo rằng 1 học sinh đã đưa tặng các bạn cùng lớp hàng trăm đô la mỗi người.

.

Summerfield cách Orlando khoảng 60 dặm về phía tây bắc. Các quan chức trường học đã lục soát ba lô của cô gái và tìm thấy còn khoảng 2.500 đô la. Theo AP, cô gái cho biết cô đã được một cựu học sinh không rõ danh tính cho tiền, người muốn tiền được phân phát.

.

Sau đó người ta xác định rằng cô gái đã phá vỡ tủ sắt an toàn của bà mình và lấy trộm khoảng 13.500 USD tiền tiết kiệm cả đời của cụ bà. Đến thứ Sáu, cảnh sát đã thu hồi được khoảng 700 đô la trong số tiền đã trao cho các học sinh khác. Số tiền đó và 2.500 USD thu hồi được từ ba lô của cô gái đã được trả lại cho bà ngoại. Cô gái đang phải đối mặt với truy tố tội trộm cắp.

.

---- Cảnh sát Los Angeles đang truy lùng 6 người, trong đó 4 người có vũ khí, sau một vụ cướp ở Mid-City vào chiều thứ Bảy. Theo Matthew Cruz, người phát ngôn của LAPD, vụ cướp được báo cáo vào khoảng 2:30 chiều, khi cảnh sát đáp ứng báo động đã tới một bãi đậu xe ở dãy nhà 5000 của Đại lộ West Pico.

.

Băng 6 tên cướp đeo mặt nạ đã cướp đồ trang sức và túi xách của 2 nạn nhân. Sau đó, những tên cướp đã lên hai chiếc xe, một chiếc SUV màu xám và một chiếc xe màu đen, và 4 trong số chúng có súng ngắn.

.

----- Kiều hồi chuyển về TP.SG đạt hơn 4,78 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Theo Thời Báo Ngân Hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 4,78 tỷ USD, tăng 51% so với cuối tháng 6 năm nay và bằng 68% so với năm 2021. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, mặc dù kiều hối từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ năm trước, trong điều kiện hiện nay khi lạm phát và suy giảm kinh tế tại một số khu vực và quốc gia trên thế giới.

.

---- Kinh tế VN kinh hoàng: Nhà đầu tư chứng khoán cạn tiền, mất dần niềm tin. Theo Báo VietnamBiz. Phiên 24/10, VN-Index chính thức mất mốc 1.000 điểm, đóng cửa ở 986,15 điểm, thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2020. Trong một tháng chỉ số liên tiếp mất các mốc 1.300 điểm, 1.200 điểm, 1.100 điểm và giờ là ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm. Trên các diễn đàn, hội nhóm về chứng khoán không ít người bi quan đã tính đến câu chuyện cắt lỗ toàn bộ danh mục và mang số tiền còn lại đi gửi tiết kiệm. Không chỉ mất dần niềm tin, thị trường chứng khoán dần cạn tiền. Trong thời kỳ giá tăng, thanh khoản liên tiếp phá đỉnh, hiện giờ liên tiếp thủng đáy. Có những phiên giao dịch tổng giá trị mua bán cổ phiếu trên cả hai sàn và thị trường xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

.

---- Một tỉnh Nam Hàn ngừng cấp visa cho khách VN sau khi 120 du khách VN biến mất khi vừa hạ cánh ở sân bay Yangyang. Theo Báo VietnamNet. Lý do được nhà chức trách đưa ra là sắp xếp lại công tác quản lý cấp visa cho người Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Yangyang, Hàn Quốc.

Trong thông báo vừa phát đi, tổng đại lý của hãng hàng không Fly Gangwon (Hàn Quốc) tại Việt Nam cho biết, trong ngày 22/10, nhà chức trách tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đã quyết định tạm thời ngừng cấp mới visa cho hành khách Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Yangyang kể từ 0h ngày 23/10 tới hết ngày 31/10.

.

---- HỎI 1: NASA lập nhóm khoa học gia nghiên cứu về hiện tượng dĩa bay?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. NASA thông báo hôm thứ Sáu về việc tuyển chọn 16 khoa học gia cho nhóm nghiên cứu độc lập mới để nghiên cứu Hiện tượng lạ bay trên bầu trời mà không xác định được là gì (Unidentified Aerial Phenomena - viết tắt: UAP).

.

Nhóm --- bao gồm các giáo sư, nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo có thành tích trong lĩnh vực khoa học --- sẽ bắt đầu cuộc nghiên cứu của họ từ thứ Hai. Họ sẽ đặt cơ sở cho các nghiên cứu UAP trong tương lai bằng cách xem xét dữ liệu không xếp vào hồ sơ mật.

.

UAP, còn thường được gọi là Vật thể bay không xác định (Unidentified Flying Objects - UFO), là các sự kiện hoặc vật thể trên bầu trời không thể được xác định là phi cơ hay bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào đã biết.

.

Hồi năm 2021, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã công bố một báo cáo, nói rằng họ không có đủ thông tin để đưa ra lời giải thích cho 143 trong số 144 hồ sơ báo cáo về UAP nhận được kể từ năm 2004.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2022/10/21/nasa-unidentified-aerial-phenomena-research-team/8171666374111/

.

---- HỎI 2: Có tới 8/10 đảng viên Dân Chủ, đảng viên Cộng hòa nói rằng đảng đối thủ sẽ hủy diệt nước Mỹ nếu họ không bị ngăn chặn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Đa số các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trong một cuộc thăm dò mới nói rằng phe đối lập chính trị sẽ hủy diệt nước Mỹ như chúng ta biết nếu nó không bị ngăn chặn.

.

Cuộc thăm dò của NBC News, được công bố vào Chủ nhật, cho thấy 81% người Dân Chủ được hỏi cho biết Cộng Hòa “gây ra mối đe dọa mà nếu không dừng lại, sẽ hủy diệt nước Mỹ như chúng ta biết”, trong khi 17% đảng viên Dân Chủ được khảo sát không đồng ý.

.

Phía kia, 79% số người được hỏi thuộc Đảng Cộng Hòa cũng nói như vậy về các thành viên Đảng Dân Chủ, trong khi 20 phần trăm số người được hỏi thuộc Đảng Cộng Hòa không đồng ý.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3700178-8-in-10-democrats-republicans-say-opposition-would-destroy-america-if-not-stopped-survey/

.

.