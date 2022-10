Lễ Kỷ Niệm Giỗ Thứ 156 Năm Quan Đại Thần Nguyễn Trung Trực. Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 76 ngày Đức Giáo Chủ PGHH thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng

Từ trái sang phải Gs Nguyễn Thanh Giàu,CV Lê Văn Tâm,Ô.Huỳnh Kim,Ô.Trần Văn Vui, TS Nguyễn Tấn Lạc,Ô. Huỳnh Long Giang

Sau lễ chào quốc kỳ, TB tổ chức Mai Chân, trong diễn văn khai mạc, có đoạn về tiểu sử hào hùng của ngài Nguyễn Trung Trực: “ Tháng 9 năm 1868 , Ngài được hung tin là vị cận tướng Lâm Quang Ky đã hy sinh, và mẫu thân là Bà Lê Kim Hồng bị bọn Pháp bắt và thách thức sẽ giết mẹ của Ngài nếu Ngài không đầu hàng. Ngài Nguyễn Trung Trực rất đau lòng và vì lòng hiếu thảo và cũng vì sau nhiều ngày nghĩa quân bị bao vây đói khát, ngày 19/9/1868 Ngài ra hàng. Lúc Ngài bị người Pháp giải về Sài Gòn, viên thống soái Nam Kỳ biết được tài đức của Ngài nên hết lòng chiêu dụ. Ngài đã hiên ngang trả lời: “Thưa Pháp soái, khi nào Ông trừ cho hết cỏ trên mặt đất nầy, thì mới may ra ngài trừ tiệt được những người ái quốc của xứ sở này”.Kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng chính trị Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Cô Mai Chân cũng cho biết: “Sau khi Pháp tái chiếm Miền Nam. Nhằm mục đích tạo tiếng nói chính trị cho Phật giáo Hòa Hảo với lập trường chống Pháp. Đức Huỳnh Giáo Chủ với sự tham gia của một số nhà trí thức như: Nguyễn văn Sâm,Nguyễn Hoàng Bích, Trần văn Ân, và cũng do sự đoàn kết giữa những đoàn thể ái quốc (kháng chiến, cần lao, tôn giáo và chính trị). Ngài đã đứng ra thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Đây là một lực lượng chính trị đủ khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo quốc gia trên lập trường dân tộc để đưa nhân loại đến một chủ nghĩa quân bình an lạc mà Đức Huỳnh Giáo Chủ là một bậc tiên giác đã tiên liệu được thời cuộc và bước tiến của nhân loại”.Bài hát “Chiến Sĩ Vô Danh” của tác giả Phạm Duy đã được thể hiện qua phần trình bày của nhóm ca đoàn của Niệm Phật Đường, rất truyền cảm, không khỏi ngậm ngùi nhớ lại muôn ngàn chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc và Đạo Pháp.Thành phần quan khách tham dự gồm: Nhà báo Vi Anh cựu dân biểu VNCH và cựu cố vấn Ban Trị Sự GH PGHH 11 tỉnh Miền Nam VN, GS Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương hải ngoại, CTS Trần Quang Linh(Cao Đài), Ô. Lê văn Tâm Cố Vấn DXĐ, Ô. Huỳnh Kim HT Trung Ương, Tiến Sĩ Nguyễn Tấn Lạc Phó Tổng Bí Thư ngoại vụ DXĐ, Ô. Trần Văn Vui Phó Tổng Bí Thư DXĐ, Ô. Huỳnh Long Giang Tổng thư ký DXĐ, Ô. Trần Chánh-Cô Kim Chung (Nhóm Đức Tin), GS Dương Ngọc Bầy, Kỹ Sư Ca sĩ Phạm Ngọc Lân Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Ô. Ngọc Ân ( Cao Đài), Ô. Huỳnh Công Kỉnh, tín đồ thuần thành PGHH, đồng đạo Kim Hồng, Nguyễn Trúc Mai. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều đồng đạo, Phật tử vùng lân cận đến tham dự thật đông vui.Nghi Thức hành lễ do đồng đạo Trần văn Vui hướng dẫn và thành phần đại biểu nguyện hương từ trái sang phải gồm: Ô. Nguyễn thanh Giàu, Ô. Lê văn Tâm, Ô.Huỳnh Kim, Ô. Trần Văn Vui, Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Ô.Huỳnh Long Giang (hầu nhang), nguyện trước ngôi Tam Bảo Cửu Huyền Thất Tổ, đặc biệt là Ngôi thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, rất là trang nghiêm trong tinh thần tri ân những vị Cao đồ Chức sắc của PGHH Dân Xã.