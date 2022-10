- Ukraine mừng sinh nhật 70 của Putin: Xe tải bom nổ sập một phần cây cầu duy nhất nối Nga tới bán đảo Crimea (vùng Criema là đất Ukraine đã bị Nga chiếm và sáp nhập từ 2014). Tình báo Anh: nhiều quan chức Nga chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga vì liên tục chiến bại ở Ukraine. Zelensky ký sắc lệnh công nhận Quần đảo Kuril (nơi Nga đang chiếm từ 1945 và Nhật vẫn đang đòi lại) là đảo của Nhật. - P

Vào sáng thứ Bảy, một ngày sau sinh nhật 70 của Putin, một xe tải chở bom đã phát nổ trong khi một đoàn tàu lửa chở 7 toa xe lửa chở xăng dầu đang băng qua cầu Kerch, gây ra hỏa hoạn và sập một phần cầu. Cầu này nối Nga tới bán đảo Crimea (vùng Criema là đất Ukraine đã bị Nga chiếm và sáp nhập từ 2014).

- Putin tròn 70 tuổi. Đàn em và Giáo chủ Chính thống giáo Nga cầu nguyện Chúa cho Putin “sức khỏe và tuổi thọ”.

- Ukraine: các bậc ba mẹ đòi Nga trả lại 32 trẻ em bị chia lìa nhận làm con nuôi bất hợp pháp ở Nga. Tổng thống Zelensky: Nga đã cưỡng bách hơn 1,6 triệu người Ukraine vào Nga.

- San Jose sôi sục: đoạn video cho thấy 1 cô mặc bikini, đi giày cao gót bước ra khỏi xe cứu hỏa để vào 1 câu lạc bộ thoát y.

- Báo NYT: Trump nói sẽ trả hồ sơ mật để đổi hồ sơ mà Trump nói chứng minh ban vận động 2016 của Trump không dính với Nga.

- Giám sát đặc biệt Raymond Dearie: sẽ trả lại Trump một số tài liệu bị FBI thu giữ khi thực hiện lệnh khám xét

- Tòa: cho xúc tiến đơn nhà báo Jean Carroll đơn kiện Trump tội phỉ báng trong khi Trump chối tội hiếp cô.

- Joe Biden tố cáo: Nga và Saudi Arabia cấu kết làm giá xăng dầu tăng.

- 10 thành phố xanh nhất Hoa Kỳ, thứ tự: San Diego (CA), Portland (Ore.), Honolulu (HI), Fremont (CA), Thủ đô DC, Oakland (CA), Seattle (WA), San Francisco (CA), Irvine (CA), San Jose (CA).

- Bộ Y tế Mỹ chi 290 triệu đô, mua loại thuốc điều trị bệnh bức xạ nguyên tử trong trường hợp khẩn cấp

- New Jersey: cô Zyeama Y. Johnson nộp đơn xin việc tại Ty cảnh sát, bị còng tay vì có nhiều lệnh truy nã.

- Thành phố căng thẳng tài chính nhất Mỹ: Augusta, New Orleans, Birmingham, Mobile, Tallahassee.

- Quận Cam: BS Dzung Pham kê toa, dược sĩ Jennifer Nguyen nhận tội phân phối thuốc gây nghiện sai trái

- Cô Ashley Nguyen, 27 tuổi, từ Calif. bay đến Charleston (S.C.), mang 40 lb. cần sa, bị bắt

- HỎI 1: Có phải 76% dân Mỹ bị lạm phát đẩy lùi chệch hướng về mặt tài chính? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu TQ xâm lược Đài Loan, kinh tế thể giới sẽ khủng hoảng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/10) ---- Theo bản tin mới từ New York Times, Donald Trump nói với các phụ tá rằng ông muốn trao đổi với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để trả lại các tài liệu và hồ sơ mà ông đã trộm về cất ở Mar-a-Lago của mình để đổi lấy các tài liệu "nhạy cảm" mà Trump tin là đã chứng minh ban vận động 2016 của ông không có âm mưu với người Nga.

Hai phóng viên Maggie Haberman và Michael Schmidt của NYT đã viết, Trump đã ép các phụ tá nói dối về những gì Trump đã trộm và đang giấu, do đó cũng khiến họ (các phụ tá) - và các luật sư của Trump - gặp nguy hiểm về mặt pháp lý.

Bản tin viết rằng, "Ông Trump, vẫn kiên quyết cho thấy rằng ông đã bị đối xử sai trái trong cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ của vận động tranh cử năm 2016 của ông với Nga, giận dữ với Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia vì họ không muốn giao một loạt tài liệu nhạy cảm mà Trump cho là đã chứng minh cho những tuyên bố của Trump. Để đổi lấy những tài liệu đó, Trump nói với các cố vấn rằng Trump sẽ trả lại cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia những hộp tài liệu mà Trump đã mang tới Mar-a-Lago, ở Palm Beach, Fla."

---- May quá, nàng là tóc vàng sợi nhỏ, không phải tóc đen da vàng. Sở cứu hỏa San Jose đang sôi sục sau khi xuất hiện đoạn video quay cảnh một phụ nữ chỉ mặc bikini và đi giày cao gót bước ra khỏi xe cứu hỏa để vào một câu lạc bộ thoát y. Thị trưởng San Jose Sam Liccardo nói "sẽ có đầu phải rơi (ám chỉ: sa thải)" nếu video đúng là như thế. Ông nói: “Chúng ta không thể để một thiết bị cứu hộ khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng được xếp vào loại xe buýt của những tay chơi tiệc tùng."

Sở cứu hỏa San Jose đã mở một cuộc điều tra, trong một tuyên bố cho biết, "nếu kết quả điều tra nội bộ cho thấy hành vi không phù hợp của bất kỳ nhân viên nào, các bước thích hợp sẽ được thực hiện để giải quyết vấn đề." Vẫn chưa rõ người phụ nữ đó là ai, hoặc cô có làm việc tại câu lạc bộ thoát y Pink Poodle hay không.

Video dài 41 giây:



https://youtu.be/0bXmIzvpqTc

---- Ít nhất 3 người đã chết trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy 8/10/2022 nhằm vào cây cầu nối Nga tới bán đảo Crimea (vùng Criema là đất Ukraine đã bị Nga chiếm và sáp nhập từ 2014), theo lời Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia của Nga thông báo. Vào sáng thứ Bảy, một xe tải chở bom đã phát nổ trong khi một đoàn tàu lửa chở 7 toa xe lửa chở xăng dầu đang băng qua cầu Kerch, gây ra hỏa hoạn và sập một phần cầu.

Hai trong số các nạn nhân là một người đàn ông và một phụ nữ lái xe băng qua đường khi cây cầu bị sập xuống eo biển Kerch. Xác của họ đã được vớt lên, ủy ban cho biết, không tiết lộ thông tin về nạn nhân thứ ba.

Theo lời cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, cầu Kerch nối Nga với Crimea đã bị một vụ nổ lớn vào hôm thứ Bảy: "Crimea, cây cầu, sự khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine, mọi thứ do Nga chiếm đóng phải bị trục xuất." Quan chức này viết trong một tweet, không khẳng định nhưng dường như xác nhận rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công.

.

Cây cầu không chỉ là một con đường quan trọng mà Nga sử dụng để vận chuyển quân dụng, thiết bị và chiến binh cho cuộc chiến của họ ở Ukraine - nó còn có ý nghĩa quan trọng đối với Putin, người đã đích thân lái một chiếc xe tải chạy trên cầu trong buổi lễ khai trương cầu hồi năm 2018.

BBC ghi rằng các chính trị gia và các nhà hoạt động Ukraine đang ăn mừng vụ nổ xảy ra một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của Putin. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, đã tweet một bức ảnh chụp cây cầu đang bốc cháy, bên cạnh một video cho thấy nữ tài tử quá cố Hoa Kỳ Marilyn Monroe hát bài hát "Happy birthday" ("Chúc mừng sinh nhật") nổi tiếng của cô cho Tổng thống JF Kennedy hồi năm 1962. Danilov viết: "Chào buổi sáng, Ukraine!"

Video dài 40 giây:



https://youtu.be/v1rBvnZXaB8

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật Nga-Ukraine mới nhất nói rằng "nhiều thành phần trong hệ thống Nga" đã cùng chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga sau khi trải qua nhiều chiến bại ở Ukraine, tập trung vào các quan chức Bộ Quốc phòng hơn là lãnh đạo chính trị cấp cao, tuy nhiên, ghi nhận rằng hiện tượng này thể hiện xu hướng "công khai lên tiếng bất đồng chống lại giới quyền lực của Nga."

Bộ này viết: "Những người lên tiếng chỉ trích là từ lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, chủ sở hữu công ty quân sự tư nhân Wagner Group Yevgeny Prigozhin, cho tới những người dẫn chương trình TV được nhà nước phê duyệt, các ngôi sao nhạc pop và một cộng đồng các blogger quân sự cực đoan ngày càng lên tiếng."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đã ký sắc lệnh công nhận Quần đảo Kuril là một phần của Nhật Bản. Các hòn đảo, còn được gọi là Lãnh thổ phía Bắc, đã được cả Nhật Bản và Nga tuyên bố chủ quyền trong một cuộc tranh chấp có từ sau Thế chiến thứ 2.

Zelensky viết: "Ukraine khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản, bao gồm cả các vùng lãnh thổ phía Bắc của nước này, vẫn đang bị Nga chiếm đóng."

Chính quyền địa phương của Nga hôm thứ Bảy đã bác bỏ việc Ukraine công nhận Quần đảo Kuril là của Nhật Bản. Theo Nga, bốn hòn đảo tranh chấp là của Nga. Thống đốc Sakhalin Valery Limarenko tuyên bố rằng "bất kỳ tranh chấp nào về quyền sở hữu quần đảo Kuril, được gọi là vi phạm tính toàn vẹn của lãnh thổ Nga, đều không thể chấp nhận được."

---- Tổng thống Vladimir Putin đã bước sang tuổi 70 hôm thứ Sáu 7/10/2022 trong bối cảnh những lời chúc mừng nồng nhiệt từ cấp dưới và lời cầu nguyện chúc lành từ Đấng Thượng phụ Chính thống giáo Kirill dành cho sức khỏe Putin.

Các quan chức ca ngợi Putin là vị cứu tinh của nước Nga hiện đại trong khi vị giáo chủ của Moscow và cả nước Nga kêu gọi toàn dân hãy cầu nguyện đặc biệt trong hai ngày để Chúa ban cho Putin “sức khỏe và tuổi thọ”.

---- Ukraine đang nỗ lực để mang trở lại 32 trẻ em được nhận làm con nuôi bất hợp pháp từ Nga mà Ukraine nói đã bị buộc phải lìa xa cha mẹ và những cha mẹ này “muốn các em được trở lại”. Bà Iryna Vereshchuk thuộc Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine cho biết: “Chúng tôi biết danh tính của những đứa trẻ bị bắt cóc và sẽ yêu cầu Nga đưa chúng trở lại. Cho đến hôm nay, công việc đang được thực hiện để trao trả 32 trẻ em hiện đang ở trên lãnh thổ Nga, nhưng có cha mẹ ở Ukraine muốn nhận con của họ trở lại”.

Văn phòng Thanh tra Ukraine cho biết, ít nhất 7.343 trẻ em đã bị trục xuất sang Nga và 236 trẻ em khác vẫn mất tích kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, Văn phòng Thanh tra Ukraine cho biết vào tháng trước. Các nhân viên xã hội Ukraine đã tìm thấy 5.391 trẻ em và 55 trẻ em đã được trở về nhà. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm cáo buộc Nga đã trục xuất hơn 1,6 triệu người Ukraine.

---- Giám sát đặc biệt Raymond Dearie hôm thứ Sáu 7/10/2022 đã đưa ra phán quyết dài 3 trang rằng sẽ trả lại cho Donald Trump một số tài liệu bị FBI thu giữ khi thực hiện lệnh khám xét tại Mar-a-Lago hồi tháng 8/2022.

Tạp chí Forbes viết: "Thẩm phán Hoa Kỳ Raymond Dearie, Giám sát đặc biệt xem xét các tài liệu bị tịch thu tại Mar-A-Lago, đã ra lệnh hôm thứ Sáu yêu cầu một số tài liệu gốc phải được trả lại cho Trump trước ngày 10/10/2022, lưu ý rằng cả Bộ Tư Pháp và nhóm Trump đều đồng ý rằng các tài liệu đó có thể được trả lại.”

Danh sách hàng tồn kho ngắn gọn và tình cờ đăng lên mạng cho thấy chính phủ đã đề nghị trả lại các tài liệu vào ngày 30 tháng 8/2022, Forbes đưa tin. Nhưng, theo Forbes đưa tin, "thay vào đó, Thẩm phán Aileen Cannon đã sử dụng các tài liệu không-thuộc-chính-phủ đó để biện minh cho việc bổ nhiệm Giám sát đặc biệt, viết vào ngày 5 tháng 9/2022 rằng nhóm đọc để thanh lọc hồ sơ cho biết có các tài liệu như 'tài liệu y tế, thư từ liên quan đến thuế và kế toán."

Forbes đưa tin: "Trong số khoảng 300 trang tài liệu sẽ được trả lại, theo hồ sơ, có một bức thư từ bác sĩ của Trump từ năm 2016; các tài liệu liên quan đến các vụ kiện khác nhau liên quan đến Trump; tài liệu kế toán và thuế; một thỏa thuận dàn xếp bí mật giữa PGA và Trump Golf ; hóa đơn cho các khoản phí pháp lý; email chấp nhận đơn từ chức của Trump khỏi Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh; một dự thảo thỏa thuận không tiết lộ; và một lá thư có chữ ký từ cố vấn pháp lý của Trump cho ban vận động Biden."

---- Nhà báo E. Jean Carroll đã đệ đơn kiện Trump về tội phỉ báng cô trong khi Trump chối tội hiếp dâm cô. Khi các luật sư của Trump cố gắng ngăn chặn một lời khai trong trường hợp đó, họ đã bị quở trách nghiêm khắc từ Thẩm phán Lewis Kaplan trong một phòng xử án ở Manhattan: “Đừng lãng phí thời gian. Chi tiến hành đơn kiện."

Nhân chứng trong vụ kiện là Stephanie Grisham, cựu Trưởng ban báo chí Bạch Ốc trong Chính quyền Trump và là tác giả của cuốn sách năm 2021, “I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House.” (“Tôi sẽ đưa câu hỏi của bạn ngay bây giờ: Điều tôi thấy ở Bạch Ốc của Trump.”) Grisham là người thứ ba trong số bốn Trưởng ban báo chí Bạch Ốc của Trump, sau Sarah Huckabee Sanders và trước Kayleigh McEnany.Grisham, theo Bloomberg News, uống thuốc giảm đau theo toa, mà luật sư Michael Madaio của Trump đã chỉ ra khi cố gắng ngăn chặn cô ra khai trước tòa. Nhưng Kaplan không coi việc uống thuốc giảm đau theo toa bác sĩ là lý do cần hủy bỏ lời khai.---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết hành động gần đây của "người Nga và Saudi Arabia" đang khiến giá xăng dầu tăng: "Tôi đã có thể đưa [giá] xăng xuống hơn 1,60 đô la nhưng nó đang nhích lên vì những gì người Nga và Saudi vừa làm."Hôm thứ Tư, OPEC +, do Nga và Saudi Arabia dẫn đầu, đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu hai triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11, trong một động thái mà Biden trước đó gọi là "không cần thiết".---- Thành phố hợp môi trường nhất: San Diego, Portland, Honolulu. WalletHub đã xem xét 100 thành phố lớn nhất trên khắp Hoa Kỳ để xem thành phố nào thúc đẩy lối sống "xanh" nhất, hợp môi trường nhất, đo lường hơn hai chục chỉ số trong 4 danh mục chính: môi trường, bao gồm các yếu tố như chất lượng không khí và nước, mức độ ô nhiễm ánh sáng và không gian xanh; giao thông vận tải (ví dụ, điểm số đi bộ và đi xe đạp và các trạm tiếp nhiên liệu tái tạo trên đầu người); nguồn năng lượng; và lối sống và chính sách, xem xét mọi thứ từ các trang trại hữu cơ được chứng nhận của thành phố và các khu vườn cộng đồng cho đến các lệnh cấm sử dụng túi nhựa của thành phố.10 thành phố xanh nhất là, thứ tự: San Diego (CA), Portland (Ore.), Honolulu (HI), Fremont (CA), Thủ đô DC, Oakland (CA), Seattle (WA), San Francisco (CA), Irvine (CA), San Jose (CA).----Sắp nổ bom nguyên tử? Bộ Y tế và Nhân dụng (HHS) cho biết họ đã chi 290 triệu đô la cho một loại thuốc điều trị bệnh bức xạ trong trường hợp khẩn cấp hạt nhân. Cơ quan Ứng phó và Chuẩn bị Chiến lược HHS đã thông báo trong một thông cáo hôm thứ Ba rằng họ đã mua thuốc Nplate từ Amgen USA Inc. “như một phần của những nỗ lực lâu dài, liên tục nhằm chuẩn bị tốt hơn để cứu sống sau các trường hợp khẩn cấp về phóng xạ và hạt nhân.”Hội chứng bức xạ cấp tính, do tiếp xúc với liều lượng bức xạ cao, có thể gây ra một loạt các triệu chứng. Theo Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), các trường hợp nghiêm trọng có thể gây ra các tác động tàn phá đối với cơ thể, bao gồm phá hủy tủy xương và chảy máu trong. Nplate, có thể được sử dụng cho cả người lớn và trẻ em, nhằm mục đích giảm chảy máu không kiểm soát thường do bức xạ gây ra.---- Một phụ nữ nộp đơn xin việc tại Ty cảnh sát địa phương đã bị còng tay sau khi Ty nhận ra rằng cô có một loạt lệnh truy nã. Cô Zyeama Y. Johnson, 27 tuổi, bị truy nã ở Pennsylvania vì không ra hầu tòa về tội gian lận, và ở New Jersey với 10 trát tòa vì không ra tòa về tội giao thông.Tuy nhiên, cô đã nộp đơn xin làm nhân viên bảo vệ tại Ty Cảnh sát trưởng Quận Hudson ở New Jersey. Một phát ngôn viên của văn phòng nói rằng họ đã kiểm tra kỹ tính hợp lệ của lệnh truy nã và các trát tòa, sau đó gọi Johnson đến giả vờ như phỏng vấn vì cô xin việc. Cô đã bị bắt khi đến nơi. Cảnh sát trưởng Frank Schillari cho biết Johnson bị cáo buộc có 2 thẻ tín dụng bị đánh cắp trên người.---- Thành phố căng thẳng tài chính nhất Mỹ: Augusta, New Orleans, Birmingham. Công ty công nghệ tài chính SmartAsset đã phân tích 150 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ qua 8 chỉ số, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói, các mối quan tâm về nhà ở và lương thực, để xác định thành phố nào chịu nhiều căng thẳng về tài chính nhất.Thành phố căng thẳng tài chính nhất là Augusta (tiểu bang Georgia). Augusta, nằm dọc theo biên giới tiểu bang với Nam Carolina, có 1/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ, và 1/6 cư dân đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Tiêu chuẩn nghèo vượt quá 20% ở bảy trong số 10 thành phố chịu nhiều căng thẳng nhất về tài chính. Dưới đây là 10 thành phố của Hoa Kỳ có căng thẳng tài chính nhất, theo SmartAsset:

1. Augusta, Ga.

2. New Orleans, La.

3. Birmingham, Ala.

4. Mobile, Ala.

5. Tallahassee, Fla.

6. Lubbock, Texas

7. Corpus Christie, Texas

8. San Antonio, Texas

9. Shreveport, La.

10. Memphis, Tenn.

---- Bác sĩ Dzung Anh Pham, 61 tuổi, cư dân Tustin, Quận Cam, hôm Thứ Sáu đã nhận tội kê toa bất hợp pháp hơn 120.000 viên thuốc opioid (gây nghiện) cho 18 người khác nhau trong vòng 6 năm mà không có mục đích y tế hợp pháp để đổi lấy tiền mặt và tiền bảo hiểm. Tội danh có mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang.

Theo thỏa thuận nhận tội, Pham, chủ Irvine Village Urgent Care, đã âm mưu với Jennifer Thao Yen Nguyen, 51 tuổi, ở Irvine, để phân phối trái phép các chất bị kiểm soát. Nguyen, một dược sĩ được cấp phép điều hành Hiệu thuốc Bristol Pharmacy có trụ sở tại Irvine, đã đồng ý nhận tội âm mưu phân phối các chất bị kiểm soát. Cô dự kiến sẽ nhận tội vào ngày 14/10/2022.

BS Pham thừa nhận trong thỏa thuận nhận tội của mình rằng từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2018, ông đã viết đơn thuốc cho khoảng 53.693 viên oxycodone, khoảng 68.795 viên hydrocodone và khoảng 29.286 viên muối amphetamine. Các đơn thuốc được kê bằng 18 tên bệnh nhân khác nhau. Pham thừa nhận rằng ông đã ký toa thuốc mà không có mục đích y tế hợp pháp.

Pham biết rằng nhiều nhà thuốc khác sẽ không bán thuốc theo các toa này của ông vì không có mục đích chữa bệnh hợp pháp, nên đã hướng dẫn bệnh nhân của mình đến hiệu thuốc của Nguyen, theo thỏa thuận nhận tội của Nguyen. Thẩm phán Josephine L. Staton đã lên lịch một buổi điều trần vào ngày 6 tháng 1/2023 đối với Pham.

---- Cô Ashley Nguyen, 27 tuổi, đến từ California đang phải đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy sau khi cô bay đến Charleston (South Carolina) vào tối thứ Tư với hai chiếc vali chứa hơn 40 lbs. cần sa, theo cảnh sát.

Hôm thứ Tư, các cảnh sát nhận được tin báo rằng ai đó có thể đang bay vào Sân bay Quốc tế Charleston với ma túy. Khi cảnh sát điều tra, họ nhận được tin báo từ một nhân viên của American Airlines rằng một chiếc vali đã đến trên chuyến bay từ Charlotte "có mùi như cỏ dại."

Theo báo cáo, điều tra viên đã xác nhận vali có mùi cần sa. Hành lý có một tấm thẻ với tên Ashley Nguyễn trên đó. Cô nói rằng cô biết hai túi của mình chứa cần sa và cô được cho là đang gặp ai đó, sau đó đồng ý cho cảnh sát khám xét hành lý bị khóa. Tổng cộng, các cảnh sát đã tịch thu các bịch cần sa nặng 40,2 lbs.

---- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt. Theo Báo VnExpress. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 8/10, bà Lan, 66 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết. Bị can Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh. Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019. Bà Trương Mỹ Lan còn có tên Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.

Báo Lao Động ghi nhận về tài sản và quyền lực của bà Trương Mỹ Lan như sau. Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp liên quan hiện sở hữu rất nhiều bất động sản tại trung tâm thành phố sầm uất và cực kỳ đắt đỏ. Trong đó, có các bất động sản tại quận 7, khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh) tại TPHCM cùng các địa phương như: Long An, Bình Thuận, Khánh Hòa... Dự án nổi bật nhất là Saigon Peninsula, tổng diện tích 117ha, ôm trọn khu vực Mũi Đèn Đỏ (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM). Cùng nhiều dự án khác tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - khu vực được đánh giá là đắt đỏ bậc nhất cả nước như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton... Ngoài các dự án nằm trên "đất vàng" trên, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza,..

---- HỎI 1: Có phải 76% dân Mỹ bị lạm phát đẩy lùi chệch hướng về mặt tài chính?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Thrivent cho thấy, phần lớn người Mỹ nói rằng lạm phát đang đẩy họ đi chệch hướng về tài chính, chuyển hướng sự chú ý của họ sang các mục tiêu ngắn hạn như tăng thu nhập và khiến họ gần như không thể tiết kiệm cho việc nghỉ hưu hoặc học đại học cho con cái.

Consumer Financial Outlook Survey (Khảo sát Triển vọng Tài chính Người tiêu dùng) ghi nhận rằng 59% người Mỹ cảm thấy như họ đang sống ngày qua ngày, và 78% nói họ ước rằng họ có thoải mái hơn trong tài chính của mình, chủ yếu là do áp lực lạm phát. Điều đáng lo ngại, là 76% người trả lời khảo sát cho biết họ đang bị lạm phát đẩy lùi chệch hướng về mặt tài chính đến mức 60% nói rằng họ đang tìm cách tiết kiệm. Chỉ 28% cho biết hiện tại họ đã tiết kiệm đủ.

Chi tiết:

https://www.fa-mag.com/news/inflation-is-pushing-76--of-americans-off-track-financially--survey-says-70027.html

---- HỎI 2: Nếu TQ xâm lược Đài Loan, kinh tế thể giới sẽ khủng hoảng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Người đứng đầu một tổ chức tư vấn chính sách lớn của Mỹ nói rằng nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan và phá hủy các nhà máy bán dẫn của họ, đó sẽ là một "thảm họa toàn cầu" với thế giới sẽ sớm "lao xuống vực thẳm kinh tế".

.

Hôm Thứ Hai 3/10/2022, Jason Matheny, chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn Hoa Kỳ RAND Corp đã viết một bài báo trên The Atlantic. Trong phần này, Matheny nêu ra những hậu quả kinh tế có thể xảy ra nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan và các bước Mỹ có thể thực hiện để ngăn Bắc Kinh tấn công.

Matheny, một chuyên gia an ninh quốc gia, cho biết Đài Loan chiếm tới 92% tổng số vi mạch tiên tiến, do đó, bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho nguồn cung chip toàn cầu.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4679744

.