Giới thiệu Video:

Chữ Nhẫn Trong Phật Giáo

The Meaning of Patience in Buddhism

Đức Phật dạy:

Nhẫn-nại là đức-hạnh cao-thượng.

Sự kiên nhẫn được coi là cao nhất, khó thực hành nhất, cũng là cao thượng nhất.

Kiên Nhẫn còn bao hàm ý nghĩa của "sự chịu đựng, sự tha thứ và sự nhẫn nhịn".

Kiên Nhẫn là một trong 10 Ba-La Mật mà tất cả chư Phật phải thành tựu.

Cho nên, pháp nhẫn-nại là thiện-pháp cao thượng rất cần thiết đối với tất cả mọi người trong đời sống.

Buddha taught:

Patience is the best moral practice.

Patience is revered as the highest and noblest distinction.

Patience embodies combined “endurance, forgiveness, and forbearance.”

Patience is included in the ten perfections which all Buddhas must exemplify.

Patience is the best moral practice necessary to everybody.

https://youtu.be/GXvustx7c9k



