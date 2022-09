Khảo Sát Quốc Gia Mới của AARP Cho Thấy Mối Liên Quan Giữa Phân Biệt Đối Xử và Sức Khỏe Tinh Thần, Sức Khỏe Tài Chính của Phụ Nữ

Trung bình có 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương trên 50 tuổi thường xuyên bị phân biệt đối xử

WASHINGTON — AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.

Hơn nữa, phụ nữ AAPI trên 50 tuổi thường xuyên bị phân biệt đối xử phần lớn do chủng tộc, dân tộc và/hoặc màu da của họ (82%). Tuy nhiên, gần một nửa (44%) số người tham gia khảo sát cho rằng giọng nói của họ là lý do hàng đầu khác khiến họ cảm thấy bị phân biệt đối xử, sau đó là độ tuổi của họ (40%).

phụ nữ AAPI bị phân biệt đối xử dựa trên dân tộc/chủng tộc/màu da đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần hiện tại của họ thấp hơn những phụ nữ khác.



Không ngạc nhiên khi

Khảo sát Mirror/Mirror™ của AARP cho thấy mặc dù trải nghiệm bị phân biệt đối xử có thể khác nhau, 75% phụ nữ AAPI trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử thường sử dụng các chiến thuật né tránh theo những cách giống nhau như sau:

63% phụ nữ quan sát kỹ môi trường xung quanh

52% phụ nữ luôn cẩn thận về những điều họ chuẩn bị nói và cách nói

49% phụ nữ cảm thấy an toàn và thoải mái trong các tương tác hàng ngày của họ

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng phụ nữ AAPI ở mọi lứa tuổi thường xuyên bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, trong đó 56% phụ nữ AAPI 18 tuổi có việc làm gặp phải các hành vi phân biệt đối xử làm ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền cũng như sức khỏe tài chính của họ. Trong số những phụ nữ AAPI 18 tuổi có việc làm này:

44% phụ nữ bị khách hàng hoặc đồng nghiệp coi thường, không tôn trọng hoặc hạ thấp giá trị trong quá trình làm việc

33% phụ nữ đã được chấp thuận tăng lương, thăng chức hoặc có cơ hội thăng tiến trong công việc

26% phụ nữ được yêu cầu phải cư xử theo một cách nhất định tại nơi làm việc

25% phụ nữ bị loại khỏi các dự án hoặc cuộc họp tại nơi làm việc mà lẽ ra sẽ giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp

18% phụ nữ bị sa thải một cách bất công hoặc không được tuyển dụng do quy trình tuyển dụng không công bằng





“Là phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương, chúng tôi luôn gặp phải nhiều khó khăn do những định kiến mà chúng tôi phải chịu đựng. Ngoài việc phải vượt qua những định kiến này, phụ nữ AAPI còn phải đối mặt với nhiều hình thức phân biệt đối xử”, Daphne Kwok, Phó Chủ Tịch AARP, Chiến Lược Đối Tượng Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương, Phòng Đa Dạng, Bình Đẳng và Hòa Nhập, cho biết. “Tại nơi làm việc, phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ AAPI, không nên phải đối mặt với những khó khăn như tuổi tác, dân tộc hoặc bất kỳ yếu tố nào khác để có thể làm việc, thành công và xuất sắc”.

