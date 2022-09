Thi Vẽ Tranh Chủ Đề "Cuộc Sống Muôn Màu" Trong Dịp Tết Trung Thu

Buổi chiều Thứ Sáu với tiết trời oi bức, các cô chú, anh chị em của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Little SaiGon TV đã hẹn nhau tụ họp tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster với áo ngắn tay, quần jean thoải mái để chuẩn bị cho cuộc thi vẽ với chủ đề "Cuộc Sống Muôn Màu" - "Life Is Beautiful" cho các em với lứa tuổi từ 5-8, 9-12 và 13-16 do Little SaiGon TV và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đồng tổ chức.



Đây là năm thứ hai cuộc thi vẽ được diễn ra với sự ủng hộ đông đảo của các bậc phụ huynh và các con em. Năm đầu tiên có hơn 50 em tham dự và năm nay có hơn 70 em đã ghi danh. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi, Ngọc Bích, phu nhân của Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã mang đến các khăn trải bàn với nhiều màu sắc khác nhau như màu hồng, xanh, vàng dành cho các thí sinh với các độ tuổi khác nhau và màu xanh lá cây được dành cho bàn giám khảo và Họa sĩ Lê Thúy Vinh mang theo các dụng cụ vẽ. Hơn 20 bàn đã được bày biện ngăn nắp và có sẵn các dụng cụ vẽ cho các em như giấy, màu nước, bút chì, màu sáp, sơn acrylic, v.v.

Không gian bên trong trung tâm thương mại được treo nhiều lồng đèn mang không khí của Tết Trung Thu và trang trí bằng các bức tranh của các em dự thi từ năm ngoái. Anh Hưng, chị Bích, anh Thái, chú Lân, chú Hoàng, chị Thụy Châu, chị Lisa Hằng, anh Andy, chị Hồng, Họa sĩ Lê Thúy Vinh và một chị phụ tá từ lớp vẽ tuy bận rộn với các công việc chuẩn bị, nhưng mọi người đều rất hào hứng cho chương trình thi vẽ vào ngày Thứ Bảy.





Sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9, các em đã có mặt từ 9 giờ 45 sáng để check in. Hai chị Thụy Châu và Lisa Hằng mặc áo dài màu hồng của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) cùng Thụy Nhã ngồi ở bàn tiếp tân, với sự có mặt của đài Little Saigon TV, các quan khách và ban giám khảo. Chương trình được anh Cao Minh Hưng của CLB TNS điều hợp.





Các em 5-8 tuổi được xếp ngồi bàn màu hồng và sẽ được ban giám khảo gồm Giáo sư Lê Văn Khoa, Nhà báo Ngọc Lan và Họa sĩ Giao Phạm chấm điểm. Các em ở lứa tuổi 9-12 được xếp ngồi ở bàn màu xanh, 13-16 ngồi ở bàn màu vàng và sẽ được Giáo sư Quyên Di, Họa sĩ Lê Thúy Vinh và Nha Sĩ Olivia Lan Hương chấm điểm.

Có một số em đến thăm thương xá Phước Lộc Thọ và thấy các bạn dự thi quá vui nên đã xin được thi chung. Có các em chỉ có 4 tuổi nhưng đã muốn được thi như các anh chị. Nhiều quan khách nước ngoài cũng đến để hỏi thăm về chương trình. Một số em đã dự thi chương trình Hạt Mầm Việt Nam do Thầy Cao Minh Hưng tổ chức và được phát sóng trên đài Little SaiGon TV 56.10 vào mỗi Thứ Ba hàng tuần lúc 4:30 pm như Jacklyn, Chí Vỹ, Brooklyn, Angela, Ivy, Charlotte, v.v. cũng đã thức dậy từ sớm để đi thi vẽ.





Quang cảnh buổi thi vẽ tranh Cuộc Sống Muôn Màu trong thương xá Phước Lộc Thọ







Cuộc thi được bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Các em vẽ rất chăm chú và nhập tâm. Có em xin khăn giấy để trải màu cho đều, có em dùng hết hai bàn tay để vẽ nên cùng lúc bức tranh có nhiều màu sắc và chiếc áo các em mặc là một bức tranh khác. Các em bé vẽ với tâm trạng rất thoải mái, vừa vẽ vừa khoe em hay bạn của mình. Họa sĩ Lê Thúy Vinh, Họa sĩ Giao Phạm và các cô chú đã kề cận để đưa dụng cụ cần thiết. Phóng viên Ngọc Lan và anh Cao Minh Hưng liên tục cập nhật chương trình với quan khách có mặt cũng như theo dõi từ xa. Có em chỉ trong 30 phút đã hoàn thành bản vẽ và phấn khởi mang lên để thuyết trình về tranh của mình trước ban giám khảo. 80 điểm sẽ dành cho bản vẽ và 20 điểm được dành cho phần thuyết trình trong một phút của các em về nội dung bản vẽ. Thi xong các em nhỏ vui vẻ mở phần quà của ban tổ chức chuẩn bị sẵn và lấy cookies, kẹo, bánh mì ra ăn.

Các em trong nhóm lớn bỏ nhiều công sức hơn nên có em đã vẽ liên tục trong vòng 2 tiếng và nộp bản vẽ vào những phút cuối cùng. Có em đã vẽ chú Cuội ngồi gốc cây đa nhưng Giáo sư Quyên Di vì rất mê ăn xoài nên đã tưởng tượng ra đó là cây xoài. Khi được hỏi chú Cuội là boy hay girl, em đã vui vẻ nói chú Cuội là boy. Đặc biệt em và nhiều bạn khác đã chọn thuyết trình bằng tiếng Việt thay vì bằng tiếng Anh. Một em nữa đã vẽ cảnh một bữa đi picnic vì em nhớ lại buổi đi dã ngoại với gia đình ở San Francisco. Có em chọn vẽ một ngày hội vui với một người tham dự vì theo em mọi người có thể vui chơi một minh và không sợ sự cô đơn. Các em đặt tên tác phẩm của mình là "Một ngày bình yên", "Một ngày mùa Xuân", "Chị, Em, và Trăng", "Chiếc áo dài đỏ", "Những Chú Mèo", "Tuổi 16 mơ về tuổi 18", v.v. Bên cạnh những hình ảnh đặc trưng cho ngày hội Trung Thu như mặt trăng, lồng đèn, bánh trung thu các em còn vẽ về những ước mơ với thế giới đại đồng, mọi người chung tay dọn dẹp chất thải để giữ cho trái đất sạch và xanh, hay ước mơ của em được giới thiệu văn hóa của người Việt ra khắp thế giới. Các tác phẩm của các em rất sinh động và có nhiều ý nghĩa làm Nha sĩ Olivia Lan Hương và các giám khảo khác chụp hình liên tục để giữ làm lưu niệm.

Chương trình được khép lại những với lời chia sẻ chân tình và xúc động từ ban giám khảo, những bậc tiền bối đã tới và truyền cho các em lòng yêu mến hội họa và yêu ngôn ngữ, văn hóa Việt. Quý vị ban giám khảo chia sẻ điểm của các em không chênh lệch nhiều nên đã rất khó để chọn ra các em thắng giải.





Ban Giám Khảo chia sẻ cảm nghĩ sau cuộc thi vẽ tranh

Nha sĩ Olivia Lan Hương đã bảo trợ ba phần giải Nhất mỗi giải $200 cho các em trong khi văn phòng FMV insurance đã bảo trợ ba giải Nhì mỗi giải $100 và ba giải Ba, mỗi giải $50.





Trong nhóm tuổi 5-8, Kaylee Trinh đoạt giải Nhất, Arielle Danton giải Nhì và Angela Bowl giải Ba (mẹ của Angela có chia sẻ em họ Tô nhưng ba em đã đổi qua họ Bowl cho đặc biệt).

Nhóm 9-12, Kayla Hoàng giải Nhất, Celina Chu giải Nhì và Emmy Đinh giải Ba.





Nhóm 13-16, Spring Hoàng giải Nhất, Brittany Đào giải Nhì và An Huỳnh giải Ba.





Quý vị trong ban giám giám khảo và các thành viên trong ban tổ chức đều nghĩ các em tham dự đều rất xứng đáng được giải nhưng vì phần thưởng có hạn nên quý vị mong được gặp lại các em và quý vị phụ huynh vào mùa hội Trung Thu năm sau.





Các em ra về với những chiếc lồng đèn thật đẹp trong tay và giữ trong lòng những giấc mơ hoa của lứa tuổi ngây thơ hay lứa tuổi đầy mộng mơ. Trong phần kết thúc của cuộc thi, Ban tổ chức đã gửi lời cảm ơn các quý vị mạnh thường quân, quý vị trong ban giám khảo, quý khán thính giả, quý vị phụ huynh và các em đã ủng hộ chương trình và rất mong gặp lại các em vào những năm sau.





Mong Đài Little Saigon TV và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tiếp tục giữ truyền thông cho cuộc thi vẽ hàng năm vào dịp Trung Thu như thế này để các em thiếu nhi có thể tham dự nhằm thể hiện tài năng của mình cũng như có dịp diễn đạt những suy nghĩ và tình cảm của các em qua bức tranh. Chương trình Tết Trung Thu hàng năm sẽ càng thêm có ý nghĩa với cuộc thi vẽ tranh như năm nay.

Thụy Nhã