NASA Dời Kế Hoạch Phóng Rocket SLS Tới Thứ Bảy

NASA sẽ dời lại ngày phóng rocket SLS lên Mặt Trăng vào Thứ Bảy tuần này. Hoạt động làm lạnh sẽ được tiến hành sớm hơn nửa tiếng, còn việc tiếp nhiên liệu sẽ bắt đầu từ buổi sáng. (Nguồn: YouTube)

CAPE CANAVERAL – Sau khi phải hủy kế hoạch phóng rocket SLS lên Mặt Trăng hôm Thứ Hai do có trục trặc, NASA sẽ dời lại ngày phóng, dự kiến là Thứ Bảy tuần này, theo APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 30 tháng 8 năm 2022.





Theo kế hoạch, rocket Hệ Thống Phóng Vào Không Gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion của NASA thực hiện chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis 1 được lên lịch phóng lúc 8:33 sáng ngày Thứ Hai, 29 tháng 8 năm 2022.





SLS cao 322 foot (98 mét) – là rocket mạnh nhất từng được NASA chế tạo – vẫn đang nằm trên bệ phóng tại từ Trung Tâm Vũ Trụ Kennedy ở Florida với khoang phi hành đoàn trống ở trên đỉnh.





SLS sẽ mang Orion đi vòng quanh Mặt Trăng và quay trở lại. Trong đợt phóng thử ban đầu sẽ không có ai trên tàu, thay vào đó chỉ có ba hình nộm thử nghiệm. Nếu thành công, nó sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên bay lên Mặt Trăng kể từ chương trình Apollo 50 năm trước.





Ban đầu, các kỹ sư của NASA nhận thấy dường như có trục trặc rò rỉ hydro lỏng trong lúc cung cấp nhiên liệu cho tầng cốt lõi của rocket, nhưng khi kiểm tra cẩn thận hơn, thiệt hại không phải do cấu trúc và không có khả năng ảnh hưởng đến việc phóng.





Tuy nhiên, một trong bốn động cơ chính vẫn còn quá nóng để có thể khởi động, buộc NASA phải tạm dừng đồng hồ đếm ngược trước kế hoạch phóng 40 phút để tìm cách làm mát động cơ. Nhiệt độ của nhiên liệu hydro có vẻ ấm hơn tới 40 độ F (5 độ C) so với nhiệt độ mong muốn là-420 độ F (âm-250 độ C).





Việc làm lạnh các động cơ của SLS trước khi cho hydro lỏng và oxy lỏng đông lạnh chảy qua là công đoạn bắt buộc trước khi nó được phóng lên không gian. Ba trong số các động cơ đã vượt qua thử nghiệm. Tuy nhiên, có một động cơ không vượt qua được dù các chuyên gia đã nỗ lực khắc phục.





NASA cho biết, hoạt động làm lạnh sẽ được tiến hành sớm hơn nửa tiếng cho kế hoạch phóng vào chiều Thứ Bảy, sau khi việc tiếp nhiên liệu bắt đầu từ buổi sáng.





Giám đốc NASA Bill Nelson nhấn mạnh rằng Artemis I là chuyến bay mang tính chất thử nghiệm và sẽ không được phóng cho đến khi thực sự thích hợp. Ông nói: “Họ gặp vấn đề với một động cơ. Đây là một cỗ máy, một hệ thống rất phức tạp và mọi thứ phải thật hoàn hảo, chính xác. Nó sẽ không được phóng cho đến khi sẵn sàng.”