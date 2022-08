Người Hawaii đoạt Quán Quân giải Lướt Sóng US 2022

Thanh Thư

Quán Quân Nam Ezekiel Lau. (Hình NAG Hoàng Ngọc Thịnh)

Quán Quân Nữ Bettylou Sakura Johnson. (Hình NAG Nguyễn Lan)

Không ai ngờ hai người trẻ gốc Hawaii đã cùng chiến thắng hai giải Quán Quân Nam và Nữ Lướt Sóng US Open 2022. Giải này năm nay được hãng Vans bảo trợ và được tổ chức tại Huntington Beach, California.

Đây là một giải tranh tài về lướt sóng lớn nhất thế giới được tổ chức vào mùa hè mỗi năm. Hơn một tuần lễ từ July 30 đến August 7, 2022, dân hâm mộ môn thể thao lướt sóng ở Hoa Kỳ và từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây tham dự. Cái nóng của mùa hè, bãi biển và tinh thần thể thao của môn lướt sóng đã quyến rũ hàng ngàn người không quản đường xá xa xôi, đem cả gia đình cùng đến xem các vận động viên tranh tài lướt sóng. Điều đặc biệt là người tham dự không phải trả tiền vé vào xem. Con số đếm được trung bình khoảng nửa triệu người mỗi năm. Gồm có 160 vận động viên với đủ loại quốc tịch từ khắp nơi kể cả các nước xa xôi trên thế giới đã cùng kéo về đây để tranh tài. Ngoài lướt sóng với giải The Vans Duct Tape Invitational, dịp này còn có các cuộc tranh tài skating và môn lướt sóng Longboard. Phần thưởng là 50 ngàn đô với 40 nam và nữ vận động viên các nước chuyên ngành Longboard tham dự.

Theo thống kê của các năm trước, mỗi năm với 9 ngày của giải lướt sóng, thành phố Huntington Beach mang về 16 triệu 6 đô và 21 triệu rưỡi cho nền kinh tế của Quận Cam. Đó là chưa kể các hoạt động khác rất hấp dẫn du khách như Air show, Dog surfing, Car show..v..v... Ngoài ra với con đường 10 miles dành riêng cho người chạy bộ và đi xe đạp, Huntington Beach là nơi lý tưởng cho những ai yêu biển và thích các hoạt động thể thao ngoài trời ghé thăm.

Quang cảnh người xem nơi chân cầu Huntington Beach Pier( Hình Trịnh Thanh Thủy)

Ezekiel Lau. ( Hình Trịnh Thanh Thủy)

Ezekiel Lau. ( Hình Trịnh Thanh Thủy)

Giải Quán Quân Lướt Sóng Nam năm nay thuộc về Ezekiel Lau, 28 tuổi.

Ezekiel Lau là một người Hawaii chính gốc, anh đã mài giũa chuyên ngành lướt sóng của mình ở Hawaii . Sóng Hawaii nổi tiếng là rất cao, cuồn cuộn, mạnh mẽ và nguy hiểm khôn cùng. Đó lại chính cái nôi của phong cách lướt sóng. Anh ấy toát lên thần thái của một nhà lướt sóng chuyên nghiệp mặc dù được nuôi dưỡng trong một gia đình gắn bó với chiếc gậy và bóng football. Cha của anh, Leonard Lau, chơi football tại Đại học Hawaii trước khi trở thành một huấn luyện viên trung học nổi tiếng. Leonard đã truyền cho anh ấy kỷ luật và cấu trúc mà anh ấy cần để thành công. Từ năm 10 tuổi, Lau đã sớm nổi bật cùng với nhóm bạn đồng trang lứa đẳng cấp thế giới như John John Florence, Keanu Asing và Carissa Moore.

Anh đã thắng đối thủ là Joao Chianca(Brazil) với số điểm 6.90 và mang về 20 ngàn đô một cách vẻ vang.

Bettylou Sakura Johnson. (Hình Trịnh Thanh Thủy)

Bettylou Sakura Johnson. (Hình Trịnh Thanh Thủy)

Cú nhảy cao của 1 Vận động viên (Hình Trịnh Thanh Thủy)

Giải Quán Quân Lướt Sóng Nữ đã do Bettylou Sakura Johnson, 17 tuổi đoạt được. Với số điểm 6.93 cô đã thắng đối thủ là Macy Callaghan(Úc) mang về 20 ngàn đô.

Từ năm 6 tuổi cô đã cầm chiếc ván trượt và lướt sóng một mình. 7 tuổi cô đã bắt đầu tham dự một cuộc thi lướt ván vào năm 2012. Là vận động viên Lướt Sóng rất trẻ, năm 15 tuổi cô đã thành công trong các chuỗi thắng đầy ấn tượng tại các cuộc thi Papara Pro Junior Tahiti Papara Pro Open Tahiti, và Queen in Me. Do đó, Bettylou Sakura Johnson được chọn làm vận động viên nữ đầy tiềm năng của giải lướt sóng năm nay.

Một nụ hồng trong chiếc lá bọt sóng. (Hình Trịnh Thanh Thủy)

Đám đông các em nhỏ xin chụp hình và chữ ký của 1 vận đông viên. (Hình Trịnh Thanh Thủy)

Trong cuộc thi trượt skate trong dịp này cũng của công ty Vans bảo trợ, người chiến thắng giải nam là Jhancarlos Gonzalez(Colombia) và người chiến thắng của nữ là Hayley Wilson(Úc), mỗi người mang về 10.000 đô la. Các giải khéo léo hay nhất(Best trick) thuộc về Mason Silva của Manhattan Beach (nam) người Hoa Kỳ và Wenhui (Zoe) Zeng (nữ) người Trung Quốc.



