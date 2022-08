Ukraine: Những Đứa Trẻ Sinh Non Trong Thời Chiến

Những đứa trẻ sinh non phải nằm lồng ấp và thở oxy. Chỉ 5 phút ngắt kết nối khỏi máy cứu sinh để đi trú ẩn thôi cũng là vấn đề sống còn của những sinh linh nhỏ bé này. (Nguồn: YouTube)

POKROVSK – Vang vọng ở các hành lang của Pokrovsk Perinatal Hospital ở miền đông Ukraine là tiếng khóc lớn của Veronika nhỏ bé. Sinh non gần hai tháng với cân nặng chỉ khoảng 1.5 kg, cô bé phải thở oxy và nằm lồng ấp điều trị bệnh vàng da, theo APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 21 tháng 8 năm 2022.





Trước khi chiến tranh nổ ra, 3 bệnh viện ở các khu vực vùng Donetsk dù bị chiến tranh tàn phá nhưng cũng đã có các cơ sở chăm sóc trẻ sinh non. Rồi thì một bệnh viện bị trúng đạn pháo trong cuộc không kích của Nga, một cái thì phải đóng cửa do giao tranh – cho nên giờ đây chỉ còn lại bệnh viện phụ sản ở thị trấn khai thác than Pokrovsk là vẫn hoạt động.





Myroshnychenko, bác sĩ sơ sinh duy nhất còn lại của bệnh viện, hiện cũng đang ở trong bệnh viện. Con trai 3 tuổi của cô thì ở xen kẽ, 1 tuần trong bệnh viện với cô và 1 tuần ở nhà với cha, một công nhân khai thác than.





Cô giải thích lý do tại sao đến bây giờ vẫn chưa rời đi: Ngay cả khi còi báo động không kích vang lên, những đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong khu lồng ấp vẫn không thể bị ngắt kết nối khỏi máy cứu sinh được. Dù chỉ 5 phút thôi, đó cũng sẽ là vấn đề lớn.





Các viên chức bệnh viện cho biết tỷ lệ các ca sinh non hoặc có biến chứng đã tăng gần gấp đôi trong năm nay, nguyên nhân là do thai phụ bị căng thẳng và mức sống ngày càng giảm sút. Bên trong khoa sản của bệnh viện, người ta không cho nói về chiến tranh.





Myroshnychenko nói: “Tất cả mọi thứ xảy ra bên ngoài tòa nhà này đều liên quan đến chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không nói về nó. Mối quan tâm hàng đầu lúc này là mấy đứa nhỏ.”

Inna Kyslychenko, 23 tuổi, đến từ Pokrovsk, đang ở bệnh viện với đứa con gái Yesenia 2 ngày tuổi của mình. Cô đang cân nhắc có nên sơ tán về phía tây, đến các khu vực an toàn hơn ở Ukraine, sau khi rời bệnh viện hay không. Nhiều dịch vụ thiết yếu tại các khu vực ở vùng Donetsk - nhiệt, điện, nước - đã bị hư hại do các đợt bắn phá của Nga, khiến điều kiện sống sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến gần.





Hơn 12 triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh. Khoảng một nửa đã được sơ tán nội trong Ukraine, và số còn lại đã chuyển đến các nước khác ở Châu Âu. Tuy nhiên, chuyển bệnh viện phụ sản ra khỏi Pokrovsk không phải là điều khả thi.





Giám đốc bệnh viện van Tsyganok, vẫn tiếp tục ở lại làm việc ngay cả khi thị trấn bị trúng hỏa tiễn của Nga, cho biết: “Nếu bệnh viện được chuyển đi, các bệnh nhân sẽ vẫn phải ở lại đây. Sinh con đâu có lựa lúc hay dời lại được.”





Bịnh viện phụ sản gần nhất nằm ở vùng Dnipropetrovsk lân cận của Ukraine, cách 3.5 giờ lái xe dọc theo các con đường phụ, một hành trình được coi là quá rủi ro đối với những thai phụ sắp lâm bồn.





Tuần trước, Andrii Dobrelia, 24 tuổi và vợ Maryna, 27 tuổi, chạy đến bệnh viện từ một ngôi làng gần đó. Các bác sĩ tiến hành một loạt các xét nghiệm và sau đó đưa Maryna vào phòng phẫu thuật để sinh mổ. Hai mươi phút sau, tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh đã vang lên. Là một đứa con trai, được đặt tên là Timur. Sau khi kiểm tra, Timur được đưa đến gặp cha đang đợi ở phòng kế bên.





Tsyganok nói: “Những đứa trẻ mà chúng tôi đang mang đến thế giới này sẽ là tương lai của Ukraine. Tôi mong cuộc sống của chúng sẽ khác với chúng tôi. Chúng sẽ sống bên ngoài nanh vuốt của chiến tranh.”