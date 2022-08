Nhà Hàng Gordon Ramsay Hell’s Kitchen Tại Harrah’s Reosrt Nam Cali Hiện Đang Nhận Đặt Chỗ

FUNNER, CALIF. (Ngày 20 tháng 7 năm 2022) - Hôm nay, Khu nghỉ dưỡng Harrah's Resort Nam California thông báo hiện đang nhận đặt chỗ cho buổi khai trương rất được mong đợi của nhà hàng mới Gordon Ramsay HELL'S KITCHEN, được sáng tạo bởi đầu bếp nhiều sao Michelin cũng là nhân vật truyền hình nổi tiếng, Gordon Ramsay. Nhà hàng sẽ chính thức khai trương, bắt đầu phục vụ vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022, lúc 4:00 chiều.

Nhà hàng Gordon Ramsay HELL’S KITCHEN đầu tiên và là địa điểm lớn nhất cho đến nay tại California sẽ có sức chứa lên đến 332 thực khách. Thiết kế của nhà hàng cũng như thực đơn được tô điểm bằng những ngọn lửa màu đỏ và xanh dương mang tính biểu tượng, gợi nhớ cuộc thi nấu ăn nổi tiếng cùng tên trên đài truyền hình FOX. Một quầy rượu trang nhã, một nhà hàng đầy đủ dịch vụ, một nhà bếp triển lãm, sảnh đón khách sang trọng, một bức tường chứa đầy rượu tuyển chọn, hai phòng ăn riêng (có thể kết hợp thành một phòng với không gian lớn hơn) cùng hai bàn đầu bếp sẽ là những điểm đáng chú ý khi đến ăn tại nhà hàng.





Các món ăn trong thực đơn bao gồm nhiều món của Gordon Ramsay HELL’s Kitchen đã được thực hiện trên các chương trình truyền hình, bao gồm nhiều món ăn tiêu biểu của Bếp Trưởng Ramsay như Beef Wellington, Pan Seared Scallops, Crispy Skin Salmon và Sticky Toffee Pudding; cho đến các món đặc sản xa hoa như Wagyu Meatballs, Mishima Reserve Ribeye; cùng với thực đơn truyền thống đặc trưng của Gordon Ramsay HELL’s KITCHEN. Nhà hàng cũng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn ăn chay và thuần chay trong một thực đơn riêng biệt, bao gồm Truffle Risotto, Quinoa Salad, Wild Mushrooms và Glazed Root Vegetables. Thực đơn cho thức uống phong phú bao gồm từ các loại cocktail do chính nhà hàng pha chế (một vài món tiêu biểu: Notes from Gordon, The Pitchfork, Fear and Loathing, và Meet Your Maker), cho đến một danh sách phong phú các loại bia, rượu vang và rượu mạnh của địa phương và quốc tế. Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn mới lạ dành riêng cho nhà Gordon Ramsay HELL’S KITCHEN California trong những tháng tới, tạo vị thế tiên phong của nhà hàng này trong xu hướng ẩm thực, và đảm bảo mỗi bữa ăn đều mang đến một thú vị bất ngờ.