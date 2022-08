Cuộc khám xét tại Mar-A-Lago vì chơi trò chính trị hay vì chơi trò gián điệp?

Bình luận thời sự







Sau cuộc khám xét nhà của FBI tại Mar-A-Lago, sóng gió đã nổi lên dẫn đến bạo động gây tử thương cho một người tấn công vào trụ sở FBI tại Ohio . Vì vậy ông Bộ Trưởng Tư pháp yêu cầu Tòa Liên bang Nam Florida cho phép công khai lệnh khám xét và công bố danh sách tang vật tịch thu tại địa chỉ 1100 South Ocean Blvd, Palm Beach, Florida (Mar-A-Lago). Để rộng đường dư luận người viết xin trích đoạn nội dung lệnh khám xét và tịch thu tang vật của tòa án, và việc công bố các hạng mục tài sản, tài liệu đã tịch thu ... Nhưng trước hết, xin lược qua phản ứng của giới truyền thông sau khi công khai lệnh khám xét và tịch thu tang vật tại Mar-A-Lago.

✱ NY Post: FBI đã thu hồi 11 bộ tài liệu mật

Theo báo cánh hữu New York Post - FBI đã thu hồi 11 bộ tài liệu mật - trong đó có một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật và chỉ dành cho các cơ sở đặc biệt của chính phủ - các tài liệu này thu hồi từ dinh thự Mar-a-Lago của cựu TT Trump sau cuộc khám xét hồi đầu tuần. Theo WSJ, dựa vào bản kiểm kê bị rò rỉ về những gì được lấy từ khu nghỉ mát Palm Beach, cho biết rằng các nhân viên công lực đã tịch thu khoảng 20 thùng hồ sơ, có ghi chú viết tay, các bức ảnh và khoản tiền của Trump cho cố vấn Roger Stone.

Theo cựu TT Trump viết trên Truth Social: "Thứ nhất, tất cả đều đã được giải mật, (nhưng không cho biết tên cơ quan và ngày tháng năm giải mật). Thứ hai, họ không cần phải lấy đi bất cứ thứ gì. Vì họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn, mà không cần chơi trò chính trị đột nhập vào Mar-a-Lago. Nó được cất giữ an toàn, với một ổ khóa bổ sung được cài đặt theo yêu cầu của họ. Họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn. Vấn đề lớn hơn là, họ đã làm gì với 33 triệu trang tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu đã được phân loại, mà Tổng thống Obama đã mang đến Chicago? ”



Trong số các tài liệu mật được thu lại, có bốn bộ tài liệu tối mật, ba bộ tài liệu mật và ba bộ tài liệu xếp loại kín, dựa theo danh sách dài ba trang. Tối mật là cấp độ phân loại cao nhất mà chính phủ Hoa Kỳ có thể cung cấp thông tin, tiếp theo là mật và kín.

Các bộ hồ sơ được đánh dấu là “tài liệu được phân loại / TS / SCI khác nhau”, là chữ viết tắt về “thông tin tuyệt mật / nhạy cảm”, trong khi danh sách cũng bao gồm tham chiếu về thông tin liên quan đến “Tổng thống Pháp”. Bản kiểm kê, theo WSJ, không ghi chi tiết nào về mỗi bộ tài liệu chứa đựng những gì.

Fox News, đã có được một bản sao của lệnh khám xét, viết rằng tài liệu này cho phép FBI tịch thu “tất cả các tài liệu và hồ sơ cấu thành bằng chứng, hàng lậu, chứng cớ phạm tội hoặc các vật dụng khác bị sở hữu bất hợp pháp” với lý do vi phạm luật liên bang.

Trump tiết lộ rằng ông không có vấn đề gì với các tài liệu khi được phổ biến , viết trên nền tảng xã hội Truth vào đầu ngày thứ Sáu rằng ông "KHUYẾN KHÍCH việc phổ biến ngay lập tức." [1]

✱ Tài liệu tịch thu "có liên quan đến Đạo luật gián điệp".

Theo Cali Today News ngày 12.8.2022 - " Cựu giám đốc bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Tư rằng FBI khám xét ngôi nhà ở Mar-a-Lago của Donald Trump có liên quan đến Đạo luật gián điệp ban hành từ thời Thế chiến thứ nhất. Theo truyền thống, luật đó thường được sử dụng để nhắm vào những người làm tổn hại chính phủ, chẳng hạn như cựu nhân viên nhà thầu NSA Edward Snowden. Nhưng luật này cũng có các điều khoản áp dụng cho việc giải quyết sai các tài liệu đã được phân loại hay xóa bỏ, thu giữ hay viết lại, đánh cắp hoặc tiêu hủy".

Một câu hỏi được nêu ra là đựa vào đâu mà Cali Today News viết là tài liệu tịch thu tại Mar-A-Lago "có liên quan đến Đạo luật gián điệp". Để trả lời câu hỏi này xin tóm lược trích đoạn lệnh khám xét và tịch thu tang vật do tòa án Liên bang Nam Florida cho phép công bố, có tang vật bị coi là vi phạm vào Điều khoản 18 U.S.C. SS 793, đạo luật về gián điệp - Thông thường các tài liệu tịch thu tại hiện trường thường được niêm phong… Một số tang vật hay tài liệu đã được niêm phong chỉ được phép gỡ bỏ niêm phong, mở tang vật ra tại tòa án khi phiên xử diễn ra, trước sự chứng kiến của chánh án, bồi thẩm đoàn và luật sư hai bên công tố và biện hộ, với nghi can/bị can, (hoặc tòa ủy quyền cho công tố viên đặc biệt). Nhưng vì tình hình diễn biến phức tạp sau cuộc khám xét, nên...

✱ Tòa Liên Bang Nam Florida cho phép công bố lệnh khám xét và tịch thu tang vật

Tòa Liên Bang Nam Florida - Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, Bộ Tư pháp đã thi hành lệnh khám xét do Tòa án này ban hành, cần thiết cho việc tìm kiếm chứng cớ, coi Fed. R. Crim. P. 41 (c) (1) - (2), tại cơ sở tọa lạc tại số 1100 S. Ocean Blvd., Palm Beach, Florida 33480, thuộc tài sản của cựu Tổng thống Donald J. Trump.

Vào thời điểm ban đầu lệnh được thực thi, Bộ Tư Pháp đã thông báo trực tiếp cho cố vấn của cựu Tổng thống Trump. Bộ đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về cuộc khám xét, và cuộc tìm kiếm dường như đã thu hút rất ít hoặc không thu hút sự chú ý của công chúng khi việc khám xét đang diễn ra. Sau đó cùng ngày, cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố công khai về việc khám xét. Kể từ đó, lệnh khám xét và tịch thu các tài liệu liên quan đã là chủ đề thu hút sự quan tâm và chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng. Vì liên quan đến việc khám xét nơi ở của một cựu Tổng thống, chính phủ đã yêu cầu Tòa án hủy bỏ việc niêm phong. Phổ biến Thông báo về lệnh khám xét và tịch thu hồ sơ và tài liệu (Docket Entry 17 đính kèm), không có sự phản đối của cựu Tổng thống Trump. Các xấp tài liệu đính kèm với Thông báo bao gồm:

• Lệnh khám xét được Tòa án ký và phê chuẩn vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, bao gồm Phần đính kèm A và B; và 2

• Biên nhận tài sản được kiểm kê ghi các hạng mục bị tịch thu qua cuộc khám xét, được đệ trình lên Tòa án vào ngày 11 tháng 8 năm 2022. "..."

Mặc dù ban đầu theo yêu cầu của chính phủ, và Tòa án này đã đồng ý, lệnh khám xét và các thùng hồ sơ (đính kèm A và B) được niêm phong, nhưng vào lúc này việc phổ biến các tài liệu đó sẽ không vi phạm đến “các chức năng của tòa án”, bao gồm việc nhân viên chính phủ chấp hành thực thi lệnh này.

Vào ngày cuộc khám xét được thực hiện, cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố xác nhận công khai đầu tiên rằng cuộc khám xét đã xảy ra. Sau đó, Đại diện của Tổng thống đã đưa ra các tuyên bố bổ sung cho báo chí liên quan đến cuộc khám xét, công khai các đặc tính của các tài liệu tịch thu "..."

Do đó, Tòa án này thuận cho công khai Docket Entry 17, liên quan đến các xung đột lợi ích của cựu Tổng thống Trump. Các hạng mục đề nghị phổ biến công khai liệt kê theo bản danh sách đính kèm.[2]

✱ Biên nhận danh sách tài sản, tài liệu bị tịch thu tại Mar-A-Lago



Tất cả các tài liệu và hồ sơ cấu thành bằng chứng,̣ hàng lậu, do phạm tội mà có, hoặc các mặt hàng khác sở hữu bất hợp pháp vi phạm vào các Điều khoản 18 U.S.C. SS 793, 2071 hoặc 1519 (all physical documents and records constituting evidence, contraband, fruits of crime, or other items illegally possessed in violation of 18 U.S.C. §§ 793, 2071 or 1519), bao gồm các bộ tài liệu bị tịch thu nào có đánh dấu phân loại, cùng với bất kỳ thùng / hộp (bao gồm bất kỳ nội dung nào khác) chứa các tài liệu đó, cũng như bất kỳ thùng / hộp nào khác được lưu trữ chung hoặc được tìm thấy cùng với tài liệu nói trên trong các thùng / hộp:

(Tên) Mar-A-Lago (địa chỉ) 1100 S OCEAN BLVD (City) PALM BEACH, FL 33480 - Liệt kê các danh mục tài sản, tài liệu tịch thu:

*1́1 -Executive Grant of Clemency re: Roger Jason Stone, Jr.; *1A -Info re: President of France; *2 -Leatherbound box of documents; *2A -Various classified/TS/SCI documents; *3 -Potential Presidential Record ; * 5- Binder of photos; *6 -Binder of photos; *9 -Handwritten note; *8 -Box labeled A-1; * 9 -Box labeled A-12; *10 -Box Labeled A-15; *10A - Miscellaneous Secret Documents; *11 -Box Labeled A-16; *11A - Miscellaneous Top Secret Documents; *12 - Box labeled A-17; *13 -Box labeled A-18; *13A -Miscellaneous Top Secret Documents; *14 -Box labeled A-27; *14-A -Miscellaneous Confidential; *15 -Box Labeled A-28; *15A -Miscellaneous Secret Documents; *16 -Box labeled A-30; *17-Box labeled A-32; *18 -Box labeled A-35; *19 -Box labeled A-23; *19A - Confidential Document; *20 -Box Labeled A-22; *21 -Box labeled A-24; *22 -Box Labeled A-34; *23 -Box Labeled A-39; *23A - Miscellaneous Secret Documents; *24 -Box labeled A-40; *25 -Box Labeled A-41; *25A -Miscellaneous Confidential Documents; *26 -Box Labeled A-42; *26A -Miscellaneous Top Secret Documents; *27 -Box Labeled A-71; *28 -Box Labeled A-73; *28A -Miscellaneous Top Secret Documents.

Received By: (signature) Christina Bobb (luật sư của cựu TT Trump) - Hồi 6:15 pm, ngày 8.8.2022. [3]

Xem ra, có tất cả 4 hạng mục được xếp loại TỐI MẬT và 3 hạng mục xếp loại MẬT như NY Post nêu ra phía trên - Vì trong số các hạng mục liệt kê trên được xác định vi phạm vào điều khoản Điều khoản 18 U.S.C. SS 793 ( luật tội phạm gián điệp), vì thế dựa vào tài liệu loan báo công khai này phía báo chí đã cho rằng cựu TT Trump có khả năng vi phạm vào Điều khoản của luật gián điệp (violation of 18 U.S.C. §§ 793) như biên bản ṭich thu tang vật ghi trên đã viết, và bài báo sau giải thích:

✱ Điều khoản luật pháp qui định dẫn đến việc khám xét Mar-a-Lago

Theo Law and Crime - Lệnh khám xét sau khi được gỡ bỏ niêm phong, vào khoảng 3:45 chiều hôm thứ Sáu tiết lộ rằng các nhà chức trách liên bang đang điều tra xem liệu cựu Tổng thống Donald Trump lưu trữ các tài liệu tại bất động sản Mar-a-Lago của ông ở Florida có vi phạm vào ba đạo luật của liên bang hay không. Chúng ta hãy thảo luận từng đạo luật.

• Điều khoản 18 U.S.C. § 793 - luật tội phạm gián điệp

Điều khoản theo Đạo luật gián điệp bao gồm việc “[g] tồn trữ , chuyển giao hoặc mất” , “thông tin quốc phòng”. Trát tòa không giải thích trực tiếp tiểu mục nào của luật khi thực hiện, nhưng tiểu mục (a) liên quan đến một yếu tố thú vị. Tiểu mục đó hình sự hóa việc “thu thập thông tin quan hệ về quốc phòng” của một người nào đó với “mục đích hoặc lý do để tin rằng, thông tin đó được sử dụng gây tổn hại cho Hoa Kỳ hoặc làm lợi cho bất kỳ quốc gia nước ngoài nào”.

Tiểu mục (d) trong điều khoản này bao gồm một cá nhân “có quyền sở hữu, truy cập, kiểm soát hoặc được ủy thác một cách hợp pháp với bất kỳ tài liệu nào”. Tiểu mục này hình sự hóa việc liên lạc, phổ biến, truyền tải tài liệu “liên quan đến quốc phòng” nếu người sở hữu tài liệu “ với chứng cớ sử dụng để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hoặc làm lợi cho bất kỳ quốc gia nước ngoài nào”. Tiểu mục (d) cũng hình sự hóa việc cố ý lưu giữ và không giao tài liệu đó “theo yêu cầu” cho một viên chức hoặc “nhân viên của Hoa Kỳ có quyền nhận nó”.

Tiểu mục (f) làm cho nó trở thành một tội phạm có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt tù “không quá mười năm, hoặc cả hai”, với “sơ suất nghiêm trọng”, làm cho các loại tài liệu nói trên “bị chuyển khỏi nơi cất giữ thích hợp, hoặc làm thất thoát, bị đánh cắp, bị tóm tắt hoặc bị phá hủy. " Các hành động này cũng là một tội phạm- cần báo cáo ngay lập tức cho viên chức cấp trên của anh ta về những mất mát, trộm cắp, thất thoát, hoặc hủy bỏ."

• Điều khoản 18 U.S.C. § 2071

Điều khoản này bao gồm "che giấu, loại bỏ hoặc cắt xén nói chung." Hồ sơ tổng thống và hồ sơ liên bang thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA). (điều khỏa này đã trình bày tại Việt Báo ngày 11.8.2022)

• Điều khoản 18 U.S.C. § 1519

Điều khoản này liên quan đến việc “[d] phá sản, thay đổi hoặc làm sai lệch hồ sơ trong các cuộc điều tra của Liên bang và phá sản.” Cụ thể, nó liên quan đến việc thực hiện một "mục nhập sai" trong một số hồ sơ nhất định. Nó cũng ngắn gọn; toàn văn ở đây:

** Nguyên nhân

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trong nhiều tháng đã liên lạc với các cấp chính quyền Trump về các tài liệu mà họ dự kiến sẽ nhận được theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA). Vào ngày 7 tháng 2, Cơ quan lưu trữ đã công bố thông tin sau:

Vào giữa tháng 1 năm 2022, NARA đã sắp xếp việc vận chuyển từ tài sản Trump Mar-a-Lago ở Florida đến Kho lưu trữ quốc gia, gồm 15 thùng chứa hồ sơ Tổng thống, sau các cuộc thảo luận với đại diện của Tổng thống Trump vào năm 2021. Các đại diện của cựu Tổng thống Trump đã thông báo cho NARA rằng họ đang tiếp tục tìm kiếm các hồ sơ bổ sung của Tổng thống thuộc về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Theo điều khoản quy định bởi Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA), những hồ sơ này lẽ ra phải được chuyển đến NARA từ Tòa Bạch Ốc vào cuối thời kỳ Chính quyền Trump vào tháng 1 năm 2021.

** Vào ngày 8 tháng 2, Cơ quan lưu trữ đã gửi đi một bản tin:

Trong suốt năm ngoái, NARA đã có được sự hợp tác của các đại diện Trump để xác định vị trí các hồ sơ Tổng thống chưa được chuyển đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào cuối thời chính quyền Trump. Khi một đại diện thông báo cho NARA vào tháng 12 năm 2021 rằng họ đã tìm thấy một số hồ sơ, NARA đã sắp xếp để họ được vận chuyển một cách an toàn đến Washington. Nhưng các viên chức của NARA đã không "đột kích" vào tài sản Mar-a-Lago.

** Những vụ án gián điệp trong quá khứ

Vô số trường hợp thảo luận về Đạo luật gián điệp được trích dẫn trong trát tòa. Hầu hết đều liên hệ việc truyền tải trực tiếp các tài liệu hoặc hình ảnh cho chính phủ nước ngoài hoặc cho các nhà báo. Một trường hợp nổi tiếng từ giữa những năm 2000 cho thấy đầu tiên được đề cập ở trên. Hai bị cáo Steven Rosen và Keith Weissman, được New York Times mô tả là “những người vận động hành lang thân Israel”, đã bị truy tố bởi điều khoản 18 U.S.C. § 793 về tội gián điệp.

Theo quan điểm của một thẩm phán liên bang, người đã xem xét cặn kẽ bản cáo trạng, Rosen bị cáo buộc đã “nói với một quan chức nước ngoài giấu tên” rằng anh ta “nhặt được một thông tin tình báo cực kỳ nhạy cảm” - một thông tin mà anh ta cho là “ mã hóa để bảo vệ”. Rosen sau đó “tiếp tục liên hệ thông tin tình báo liên quan đến các hoạt động khủng bố ở Trung Á với quan chức nước ngoài”. Weissman bị cáo buộc đã trao đổi với “cùng một quan chức nước ngoài” rằng anh ta có một “báo cáo tuyệt mật của FBI” về vụ đánh bom Khobar Towers. Liên hệ với các phương tiện truyền thông của Rosen cũng bị cáo buộc.

New York Times mô tả vụ việc là một nỗ lực "bất thường" nhằm truy tố những người đàn ông này vì đã "cung cấp cho đồng nghiệp, nhà báo và các nhà ngoại giao Israel thông tin nhạy cảm mà họ có được khi nói chuyện với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ." Nói cách khác, trường hợp này là do rò rỉ.

Các bị cáo đã vi phạm điều khoản và áp dụng điều khoản ( gián điệp) này cho họ, nên Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ T. S. Ellis III, một người được bổ nhiệm thời Reagan, cho rằng bản cáo trạng là phù hợp.

Nhưng một trường hợp khác, Daniel Ellsberg, trong hồ sơ nổi tiếng The Pentagon Paper, cũng bị truy tố theo điều khoản § 793. Một thẩm phán đã phán quyết trắng án cho Ellsberg New York Times vào năm 1973, vì đã cung cấp một nghiên cứu bí mật về Chiến tranh Việt Nam cho báo chí. [4]

Căn cứ vào các văn kiên nêu trên của tòa Nam Florida cho thấy cựu TT Trump đang bị điều tra về kh̉ả năng vi phạm vào các luật về việc lưu giữ hồ sơ PRA bất hợp pháp, cản trở công lý, và luật về gián điệp như Law and Crime giải thích trên.

✱ Cựu TT Trump : "Họ chơi trò chính trị ", và thắc mắc về vụ " 33 triệu trang tài liệu " của cựu TT Obama.

Theo NY Post nêu trên, loan tải tuyên bố của cựu TT Trump: "họ không cần chơi trò chính trị và đột nhập vào Mar-a-Lago " - và " họ đã làm gì với 33 triệu trang tài liệu, mà Tổng thống Obama đã mang ðến Chicago"?.

• Ai đang thực sự chơi trò chơi chính trị?

Theo trang AZCentral, loan tải ý kiến của một đảng viên Cộng Hòa - Ai đang thực sự chơi trò chơi chính trị ? Sự phẫn nộ của họ đối với cuộc đột kích của FBI vào nhà của Trump ở Florida không gì khác hơn là một cái cớ được dàn dựng để nhằm giữ chân những người ủng hộ ông ta và đánh lạc hướng những người khác khỏi những lời nói dối của Trump.



FBI đã thực hiện một lệnh khám xét để lấy tài liệu sau nhiều tháng cố gắng thực hiện điều này - Garland giữ kín cuộc khám xét cho đến khi chính Trump nói với cả thế giới về điều đó, chỉ tiết lộ những thông tin chọn lọc đủ để tự cho mình là nạn nhân thay vì người đến tịch thu tài liệu.

Một thẩm phán liên bang đã lưu ý rằng nhiều tài liệu tuyệt mật và mật ðã được phục hồi. Đây là một phần của cuộc điều tra xem liệu cựu tổng thống có vi phạm ba luật liên bang: xóa hoặc hủy hồ sơ , cản trở cuộc điều tra và vi phạm Đạo luật gián điệp hay không.

Trump cũng có một bản sao trát tòa và các chi tiết của cuộc điều tra. Tại sao không tự mình công khai tất cả những điều đó? Tại sao không nói cho công chúng biết sự thật?



Bởi vì cựu tổng thống không có khả năng làm điều đó hoặc đang cố tình bôi nhọ FBI để làm xói mòn thêm lòng tin vào các tổ chức pháp lý của Mỹ- hoặc cả hai. Ai đang thực sự chơi trò chơi chính trị? Elvia Díaz -Arizona Republic. [5]

• Trường hợp 33 triệu trang tài liệu của cựu TT Obama, và thủ tục bảo quản và giải mật hồ sơ an nin quốc gia

Theo Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) - Ngày 12 tháng 8 năm 2022, tuyên bố Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) đảm nhận quyền quản lý độc quyền về mặt pháp lý đối với các hồ sơ của Tổng thống Obama khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào năm 2017, theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA). NARA đã chuyển khoảng 30 triệu trang hồ sơ chưa được phân loại đến một cơ sở của NARA ở khu vực Chicago, nơi chúng được duy trì độc quyền bởi NARA. Ngoài ra, NARA lưu giữ các hồ sơ đã phân loại của Tổng thống Obama trong một cơ sở của NARA ở khu vực Washington, DC. Theo yêu cầu của PRA, cựu Tổng thống Obama không có quyền kiểm soát việc NARA lưu trữ hồ sơ Tổng thống về chính quyền của mình cất giữ ở đâu và như thế nào.[6]

Việc bảo quản, phân loại, giải mật, tiêu hủy hồ sơ - Nguyên tắc của NARA về việc lưu trữ, phân phối, truyền tải và tiêu hủy sau khi phân loại (a) Văn phòng Giám sát An ninh Thông tin (VPGSANTT) được thành lập trong Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. NARA sẽ bổ nhiệm Giám đốc VPGSANTT, tùy thuộc vào sự phê duyệt của Tổng thống. (b) Dưới sự chỉ đạo của NARA, VPGSANTT hoạt động với sự cố vấn của Phụ Tá Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. ̣ Xin đọc tiếp tại link cuả NARA: Classifying, safeguarding, and declassifying national security information.

✱ Trump và gia đình theo dõi cuộc khám xét của FBI qua camera

Theo Yahoo News ngày 11.8.2022 - Trump và gia đình theo dõi cuộc khám xét của FBI tại Mar-a-Lago thông qua camera, nguồn cấp dữ liệu an ninh của tài sản.

Một trong những luật sư của Trump, Christina Bobb đã chia sẻ thông tin trong lần xuất hiện hôm thứ Năm trên mạng truyền thông cánh hữu Real American Voice. Bobb nói với người dẫn chương trình Gina Loudon rằng, trái với tin đồn về việc camera an ninh đã bị tắt, ngược lại, các máy camera an ninh đã chuyển tải hình ảnh về tài sản tại Mar-A-Lago vẫn được bật lên suốt hầu hết thời gian các cuộc khám xét của FBI. "Tôi nghĩ những người ở New York - Tổng thống Trump và gia đình ông ấy - họ có thể có cái nhìn tốt hơn tôi. Vì họ có camera quan sát nên họ có thể xem", Bobb nói. [7]

Ngoài ra, theo tài liệu, luật sư Christina Bobb ngoài việc chứng kiến cuộc khám xét, và còn ký tên vào danh sách liệt kê các thùng hồ sơ, tài liệu bị tịch thu trước khi FBI mang các thùng hồ sơ, tài liệu ra khỏi Mar-A-Lago. (Coi trang 6/7 & 7/7 tại trích dẫn nguồn số [3] phía dưới).

Một khi luật sư của cựu TT Trump ký vào giấy chứng nhận liệt kê các hồ sơ, tài liệu bị tịch thu - trên lệnh khám xét và tịch thu tang vật (trang 4/7 của lệnh khám xét, nguồn số [3] - Attachment B - Property to be searched) có ghi dòng chữ " illegally possessed in violation of 18 U.S.C. §§ 793". Trường hợp này với chữ ký xác nhận của luật sư Christina Bobb liệu có được coi là đại diện cho cựu TT Trump thừa nhận việc " sở hữu bất hợp pháp vi phạm" đạo luật gián điệp (18 U.S.C. §§ 793) hay không, bạn đọc nghĩ sao?

-- Đào Văn



