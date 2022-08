Hai « Xịt » ngày nay: Trắng và Vàng

Chính luận





Từ hơn 2 năm nay, thế giới bị xáo trộn vì dịch Vũ Hán, nguồn gốc phát xuất từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Đó là điều chắc chắn. Nguyên nhơn? Vì âm muu chánh trị của Xi? Kế tiếp là chiến tranh xâm lược Ukraine do Putin chủ muu đã làm cho Âu châu thức tỉnh. Trước giờ, cứ nghĩ Thế chiến đã chấm dứt thì sẽ « không bao giờ có chiến tranh nữa ».





Thế mà hôm cuối tháng Hai, chiến tranh đã bùng nổ ngay trên đất Âu châu, gây ra đủ loại tội ác ghê tởm. Hơn nữa, nó còn làm cho trật tự thế giới bị thay đổi, vật giá leo thang, nhiều thứ bị khan hiếm, phương hại đến an ninh và thạnh vượng của dân chúng. Qua chiến tranh người ta còn thấy nổi bật sự xung đột gay gắt, một mất một còn, giữa chế độ dân chủ tự do và chế độ độc tài toàn trị. Lịch sử nhơn loại sẽ được định hình từ sự kết thúc cuộc xung đột sanh tử này. Xi và Putin là hia Xịt (Xịt-ta-lin) ngày nay liên kết chặt chẽ với nhau trong mục tiêu chung là phải thanh toán cho kỳ được phe Tây phương, tức Âu châu và Huê Kỳ, để sắp xếp lại thế giới theo cái trật tư của họ quan niệm.

Xịt trắng (Putin)

Trong buổi lễ kỷ niệm sanh nhựt thứ 350è của Pierre Le Grand, thần tượng của Putin, Xịt trắng Putin đã không ngần ngại so sánh chánh sách xâm chiếm Ukraine của ông ta với chủ trương của Nga Hoàng. Putin nói rõ hơn: « Khi đánh Suède và chiếm vùng lảnh thổ phía bắc trên bờ Baltique để thiết lập kinh đô mới Saint-Petersbourg, thật ra Pierre Le Grand không chiếm lấy gì cả, ông chỉ thu hồi và tăng cường nước Nga mà thôi… Ngày nay, điều chúng ta đang làm ở Ukraine cũng giống như vậy, đấy là lấy lại đất của Nga và làm cho nước Nga lớn mạnh hơn ».

Ngay khi lên cầm quyền, Putin đã thấy lịch sử là quan trọng và vai trò lịch sử phải phục vụ đường lối cai trị của chế độ. Lịch sử phải là trụ cột của bản sắc dân tộc. Ông giải thích: « Để làm tái sanh bản sắc dân tộc và lương tâm dân tộc, chúng ta phải lập lại những mối liên hệ giữa những thời kỳ của một lịch sử thống nhứt, liên tục, qua hàng ngàn năm, nó sẽ cho chúng ta nội lực và dạy chúng ta biết ý nghĩa của sự phát triển đất nước ».

Trong những nhơn vật lịch sử có công tôi luyện nên « bản sắc dân tộc » Nga, dĩ nhiên phải có Xịt (Staline) và Putin đã không ngần ngại dành nhiều thì giờ nói về sự nghiệp vĩ đại của nhơn vật này. Có lẽ cũng biết Xịt không phải là người được dư luận hoàn toàn tốt nên Putin đã phải có vài dè dặt như ông thừa nhận dưới thời Xịt xảy ra những đàn áp dã man, giết người hàng loạt. Tuy nhiên, tiếp theo đó, ông liền ca ngợi sự nghiệp của Xịt là vĩ đại như đã biến nước Nga nông nghiệp trở thành nước kỹ nghệ hiện đại giúp chúng ta chiến thắng bộ máy chiến tranh khổng lồ của Đức Quốc xã. Ông cũng nhìn nhận với cái giá quá lớn. Hằng chục triệu người chết là sự thật. Nhưng ông liền cảnh báo « Đừng bao giờ quên khi lên án Xịt bạo ngược, đó là tiếp tay Tây phương tấn công nước Nga và Liên-xô».

Putin cho rằng trong suốt những năm Gorbatchev (1985-1991) và Eltsine (1991-1999), những thành quả tốt đẹp như canh tân nước Nga của Xịt đều bị bỏ qua và giai đoạn đó bị đánh giá là hoàn toàn tiêu cực. Mãi cho tới khi Putin lên nắm quyền thì cán cân mới nghiêng về Xịt thuận lợi. Để đề cao Xịt cho rõ hơn, và cho phù hợp với quyền lợi địa chánh của Nga, Putin ra lệnh Ban Lịch sử viết lại lịch sử nước Nga và nhứt là sách giáo khoa thời Xịt là tốt đẹp. Riêng sách lịch sử lớp cuối Trung học chỉ có chừng mươi dòng nói về goulag và chỉ vài dòng nói về nạn đói năm 1930 do chính Xịt tạo ra bằng cách cưỡng bách hợp tác hóa nông nghiệp đã giết hại cả 30 triệu dân Nga. Trái lại, sách dành hàng trăm trang ca ngợi chiến thắng Quốc xã của Nga. Đây là cuộc chiến yêu nước do Xịt lãnh đạo. Nhưng một sự thật nổi cộm đã được giấu kỹ là ngay lúc đầu, chính Xịt đã chọn đứng về phe Quốc xã nhưng khi Hitler muốn xâm chiếm luôn Nga, Xịt hoảng sợ, vội ngả theo phe Đồng Minh. Khi vài sử gia Pháp về Hà nội, có dịp nói chuyện với sử gia Việt Nam, nhắc lại chuyện đó đã làm cho các ông sử gia Việt Nam chới với vì xưa nay họ vẫn tin tưởng theo Hồ Chí Minh từng khẳng định là « Bác có thể sai, chớ hai người này, Xịt và Mao, không bao giờ sai ».

Nhờ sửa lịch sử và tuyên truyền mà ngày nay có hơn phân nửa thanh niên Nga, tuổi từ 18 tới 24, hoàn toàn không hề biết những đàn áp dân chúng đẫm máu của Xịt. Mặt khác, có hơn 70% dân Nga ca ngợi sự lãnh đạo đất nước của Xịt là tích cực, chỉ có 14% biết sự thật và cho là tiêu cực. Nhưng trước năm 2000, số này có tới 45%. Mặc dầu Xịt được Putin dựng lên như là một chánh khách với thành tích hoàn toàn rực rỡ, nhưng đường lối cai trị của Putin vẫn không phải là một thứ « tân xịt » (néo-stalinisme). Putin có nhiều điểm giống Xịt. Như chủ trương tôn thờ lãnh tụ (rõ là từ 2012) nhưng nặng thời đại tính. Như Putin tự đề cao chính mình: mặc T-Shirt với hình Putin lớn, ở trần câu cá, cỡi ngựa, đi mô-tô…

Ông Chủ tịch Quốc hội Nga đã ca ngợi Putin không tiếc lời: « Tài nguyên thiên nhiên của Nga không phải là khí đốt, là dầu hỏa, mà chính là Putin! » Điểm giống khác giữa 2 người như tạo vây cánh Mafia đặt dưới sự chỉ huy của cơ quan an ninh. Và 2 bộ phận này biến thành cột trụ chánh của chế độ. Như Xịt, Putin nhiếc mắng nặng tay với thuộc hạ, tuy lỗi của họ rất nhẹ. Và sau cùng cả hai chế độ của Xịt và Putin có chung một nỗi ám ảnh lớn Tây phương là kẻ thù không đội trời chung. Với Xịt, Tây phương là thứ Đế quốc hung hãn. Với Putin là thứ thế giới đồi trụy (xì ke và đồng tính). Khi Putin mở rộng lãnh thổ thì càng bị cái thế giới này bao vây. Nên Putin đã phải tuyên bố biên giới Nga không giới hạn và vì đó mà Putin vi phạm luật quốc tế khi mở rộng biên giới bằng võ lực.

Putin giống Xịt nhưng không phải là đệ tử của Lê-nin (léninisme) như Xịt, theo sử quan của Marx, sau cùng « cộng sản sẽ đào huyệt chôn sống tư bản ». Lý tưởng chánh trị của Putin là tổng hợp 3 ngôi: Chánh thống giáo, độc tài và tinh thần dân tộc, do ảnh hưởng từ Nicolas 1er. Đó là nền tảng của tinh thần dân tộc bảo thủ và tinh thần Slav của hoàng đế phản động nhứt xứ Nga trong suốt thế kỷ XIX. Nhưng khi có biến động thì « độc tài » sẽ được nâng lên ưu tiên số một.

Xịt vàng hay Xịt bánh bao (Xi)

Khi lên cầm quyền, Xi vẫn mang nặng nỗi ám ảnh về sự sụp đổ của Đế chế Sô-viết nên hơn ai hết, Xi giữ bài học về Xịt làm kinh nhựt tụng: « Một đảng tuyệt mạnh và một dân chúng được kiểm soát chặt chẽ ». Xi nghĩ đầu năm 90, sở dĩ Liên-xô thua cuộc trong Chiến tranh Lạnh vì đã quay lưng lại với đường lối và những lời dạy của Xịt. Nay Xi cầm đầu nước Tàu, học Xịt, để có thể đương đầu với Huê Kỳ. Liên-xô sụp đổ là trọng tâm suy nghĩ của Tàu về một quan niệm thế giới. Khi Putin xua quân đánh chiếm Ukraine, bản tài liệu « Chủ nghĩa hư vô lịch sử và sự tan rã Liên-xô » liền được Xi ra lệnh đem phân phát cho cán bộ đảng viên cấp lãnh đạo đêm ngày học tập cho nhuần nhuyễn. Nội dung tài liệu xác nhận khi Krouchtchev bất ngờ đọc một bài diễn văn ở ngày cuối Đại hội Đảng lần thứ XX (25/02/56) nhan đề « Từ sự tôn thờ cá nhơn và những hệ quả ». Krouchtchev lên án Xịt nặng nề, nhứt là di sản của Xịt. Lần đầu tiên trong lịch sử, dân chúng Nga nghe nói tới vai trò chủ chốt của Xịt trong những vụ đàn áp đẫm máu hàng loạt và điều đó đã làm cho dân chúng Nga bừng tỉnh trước dối trá và sự thật. Từ đây thần tượng Xịt bị hạ bệ.

Xi tự cho mình là hiện thân của Mao nên cũng như Mao, Xi tỏ lòng sùng bái Xịt. Mao vốn là đệ tử chơn truyền của nhà độc tài ở Moscou tuy hồi năm 1950, sau khi nắm được quyền cai trị nước Tàu, lần đầu tiên, Mao qua Moscou diện kiến Xịt, bị Xịt làm nhục. Nhưng vì tôn trọng đàn anh phe XHCN, Mao đã biết nuốt hận hết rồi. Sau khi Mao chết, đảng cộng sản Tàu có một bộ phận có ảnh hưởng lớn có xu hướng xét lại, cho rằng chế độ ở Moscou đã quá xơ cứng trong thời gian Chiến tranh Lạnh vì thiếu những cải tổ chánh trị thích hợp, nên không đủ khả năng thích ứng với thời cuộc, nhứt là không có khả năng mở ra tương lai cho Liên-xô, điều này cho thấy tại sao Gorbatchev đã thất bại trong chánh sách perestroika vào cuối những năm 80.

Năm 2013, lên nắm quyền, Xi liền lấy quyết định lịch sử, tái lập vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để của đảng, kiểm soát dân chúng từ trong tư tưởng để ngăn chận mọi âm mưu của Tây phương. Học theo Xịt, Xi áp dụng chánh sách thanh lọc hàng ngũ đảng viên, loại trừ tất cả những thành phần lăm le chống đối, củng cố quyền hành tột đỉnh trong đảng, thiết lập truyền thống tôn thờ cá nhơn. Xi cho bắt cải tạo hằng trăm ngàn dân Duy Ngô Nhĩ như Xịt đã lưu đày biệt xứ dân Tartars của Crimée và dân Đức của vùng Volga, đàn áp gắt gao về tư tưởng từ sau biến cố Thiên An Môn. Thậm chí từ « Thiên An Môn » không còn tìm thấy trong hệ thống ngôn ngữ thông thường của Tàu. Xi không khoan nhượng những đòi hỏi dân chủ. Xi cho áp đặt một hệ thống kiểm soát dân chúng gắt gao chưa từng có trong lịch sử. Ngày nay ở Tàu, cũng như ngày xưa ở Nga của Xịt, đảng cộng sản không hề biết có đối lập hay cạnh tranh về tư tưởng tốt xấu, hay dở. Văn hóa, nghệ thuật, văn học đều phải phục vụ những mục tiêu của đảng đề ra.

Về mặt tàn bạo, gian ác, Xi vượt trội hơn Xịt, đáng thầy của Xịt. Tuy nhiên, Xi lại không hoàn toàn giống Xịt. Vì tham vọng quốc tế của hai tên này, về bản chất, rất khác nhau. Xịt theo đuổi lý tưởng làm cách mạng cộng sản toàn cầu để đưa từng nước vào quĩ đạo Liên-xô. Nên Xịt luôn luôn ủng hộ những vụ cộng sản xâm nhập đây đó. Còn Xi, trái lại, không xúi giục những quốc gia ngoài nước Tàu thay đổi thể chế hay theo cộng sản. Nếu xung đột giữa Tàu và Huê Kỳ ngày nay gọi là Chiến tranh Lạnh kiểu mới thì Xi nỗ lực quảng bá đường lối cai trị của Tàu là một kiểu mẫu đúng đắn, vượt trội hơn các thể chế đang có, nó bao gồm những xí nghiệp lớn của Nhà nước với hệ thống kiểm soát dân chúng tỉ mỉ từ nét phản ứng trên mặt. Một mô hình cai trị mới, mô hình chánh hiệu « mai-dơ Xi » để thay thế chế độ Tự do Dân chủ của Tây phương nay bị phê phán là phạm nhiều khuyết điểm.

Chế độ « mai-dơ Xi » sẽ giúp giữ được quốc gia độc lập và nhứt là cấp lãnh đạo tuyệt đối an toàn, bền vững, giúp cho giai cấp trung luu trở nên giàu có mau chóng. Sợi chỉ xuyên suốt nối liền Xịt và Xi là phải biết độc tài tuyệt đối, không khoan nhượng mọi chống đối đòi hỏi dân chủ tự do theo kiểu Tây phương. Và họ nắm giữ quyền hành an toàn cho đến khi bị nhơn dân nổi dậy lật đổ.

-- Nguyễn thị Cỏ May