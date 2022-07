Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Như Minh Tại Thiền Viện Thích Thiên Ân, Atlanta, Georgia

“Kính Lạy Giác Linh Thầy … Thầy ơi, giờ Thầy đã quãy dép về Tây, chúng con từ nay vắng bóng Thầy, liêu phòng còn đó nhưng bóng dáng Thầy nơi nao. Âm thanh Thầy vang vẳng đâu đây Tôn nhan từ ái in đầy không gian. Thầy đi rồi, từ đây bao khó khăn con phải tự mình gánh vác, Thầy đâu còn để nâng đỡ chở che. Thương kính Thầy, con phải nổ lực nhiều hơn, mạnh mẽ thêm hơn để hoàn thành tâm nguyện của Thầy trang nghiêm ngôi phạm vũ Thích Thiên Ân ngày càng hưng thịnh. Kính nguyện Giác linh Thầy từ bi gia hộ cho con có đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn. Con biết rằng, dù có dùng bao nhiêu ngôn từ cũng không diễn tả hết những gì con muốn bộc bạch với Thầy. Lời hoài niệm về Thầy con xin được khép lại. Ở nơi trời Tây Thầy hãy an tâm Thầy nhé. Phật sự nơi đây con sẽ nối gót Thầy lo toan trọn vẹn.” Ni sư TN Thông Nghị dâng lời hoài niệm NI SƯ TN GIỚI HƯƠNG đại diện cho các tăng ni sinh trẻ định cư tại Hoa Kỳ, nói lên lời tri ân với Hòa thượng Tân Viên Tịch, người đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh có chỗ đứng ổn định và có cơ hội hoằng pháp tại Hoa Kỳ. “…Lúc ở Việt Nam, Hòa thượng là vị giáo sư dạy Phạn ngữ, gần gũi với tăng ni sinh tại trường Cao Cấp Phật Học (nay là Học Viện Phật Giáo Việt Nam). Qua đến Hoa Kỳ, tiếp nối chí nguyện của Ôn Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (Congregation of Vietnamese Buddhists in the United States), Hòa thượng đóng vai trò như một bậc thầy tâm linh hướng dẫn cho các thầy cô trẻ như cố Thượng tọa Đức Trí (Chùa Tam Bảo, Oklahoma), Thượng tọa Tâm Hiền (Trúc Lâm Tu Viện, Atlanta, Georgia) và con là Thích Nữ Giới Hương (Chùa Hương Sen, California)… Ngay cả sau này, thân mang tật bịnh, nhưng húp được chút cháo nào, khỏe được chút nào là Hòa thượng lại dấn thân không mệt mõi, làm chứng minh đạo sư và ban đạo từ trong các khóa tu, khóa lễ, giúp cho tăng ni trẻ chúng con, vững bước tiếp nối hành đạo tại xứ người. Biết bao ân tình, biết bao tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh mà Hòa thượng đã trao cho chúng con. Để đền đáp công ơn này, chúng con nguyện nỗ lực tu học, xiển dương chánh pháp, để “truyền đăng tục diệm” (tiếp nối ánh sáng của ngọn đèn, lưu truyền mối đạo từ đời này sang đời khác): Cành cánh lá lá tiếp nối không ngừng Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.” Ni sư Giới Hương dâng lời tri ân lên Giác linh Ôn Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Việt Nam Tự Los Angeles Trú Trì, Thiền Viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện Trưởng, Húy Thượng Nguyên Hạ Không Tự Như Minh Hiệu Đại Phương Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám. Nơi rừng cây sồi Atlanta, ngày 24 tháng 07 năm 2022 Kính tường, Thích Nữ Giới Hương huongsentemple@gmail.com