Tuổi Thọ của Người Dân Châu Á Giảm 3 Năm Trong Thời Kỳ COVID-19

Dr. Dali Fan, UC Davis.

Tiêm Chủng Cung Cấp Khả Năng Ngừa Bệnh Tốt Nhất Để Sống An Toàn Hơn và

Duy Trì Tuổi Thọ Cao Hơn

Thực Hiện Bởi: Bác Sĩ Dali Fan, UC Davis Health

Theo một nghiên cứu mới được công bố bởi Tạp Chí Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, tuổi thọ trung bình đã giảm đối với tất cả người dân California trong đại dịch, bao gồm cả những người gốc Á có tuổi thọ cao nhất trong số tất cả các nhóm chủng tộc ở Hoa Kỳ.

Theo nghiên cứu, phân tích 1,9 triệu ca tử vong từ năm 2015 đến năm 2021, cho thấy tuổi thọ của người châu Á ở California giảm 3 năm — từ 86,6 tuổi vào năm 2019 xuống 83,5 năm vào năm 2021 — trong khi tuổi thọ của người gốc Tây Ban Nha giảm 5,7 năm, người Mỹ da đen 3,8 năm và người Mỹ da trắng 1,9 năm.

Mặc dù "tuổi thọ" không phải là thước đo thực tế về cuộc sống, các nhà nghiên cứu sử dụng thước đo giả định này để xem những người sinh ra trong một năm cụ thể sẽ sống được bao lâu dựa trên tỷ lệ tử vong của năm đó để hiểu rõ hơn về thiệt hại nhân mạng về dân số. Nhiều yếu tố góp phần vào tuổi thọ, bao gồm tình trạng kinh tế xã hội, sắc tộc, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và trong trường hợp này là tỷ lệ tiêm chủng.

Nghiên cứu tương quan giữa việc giảm tuổi thọ với việc tiếp xúc khi bị nhiễm COVID-19, tỷ lệ nhập viện và tử vong, cho thấy rằng việc tiêm ngừa có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tuổi thọ. Theo tương quan giữa tỷ lệ tiêm chủng cao nhất ở nhóm người châu Á và người da trắng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm chủng cao nhất sẽ khiến mức độ giảm tuổi thọ ở mức thấp nhất.

Với tác động của đại dịch COVID-19 đối với cuộc sống của chúng ta và vô số sinh mạng mà nó đã cướp đi, việc giảm tuổi thọ không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. Thực tế là - nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.

Trong khi các nhà khoa học tìm hiểu thêm về tác động tàn phá của căn bệnh COVID-19 đối với xã hội của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng của COVID kéo dài ở trẻ em và người trưởng thành, hãy thực hiện các bước quan trọng để sống khỏe mạnh bằng việc tiêm chủng, tiêm mũi tăng cường, đi thử nghiệm và mang khẩu trang ở những tình huống có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện tất cả điều này có thể giúp bảo vệ tuổi thọ của quý vị.

Tính đến đầu tháng 7, 38 trong số 58 quận của California đã và đang hứng chịu tỷ lệ ca bệnh và nhập viện cao. Các biến thể có khả năng lây nhiễm cao của Omicron hiện chiếm hầu hết các trường hợp trên toàn quốc, có nhiều trường hợp là tái nhiễm ở những người đã mắc COVID-19.

Không có lý do gì để trì hoãn việc tiêm chủng, vì nghiên cứu này nhấn mạnh những gì chúng ta đã biết — vắc-xin COVID-19 vẫn là cách an toàn và hiệu quả nhất để tránh bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Vắc-xin COVID-19 miễn phí cho cả gia đình và mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, hiện đã có sẵn ở khắp mọi nơi, giúp quý vị dễ dàng và thuận tiện cung cấp cho gia đình mình sự bảo vệ này.

Các quan chức y tế công cộng đang tiếp tục theo dõi dữ liệu COVID-19 cấp cộng đồng và toàn tiểu bang, để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân California, giữ cho trường học an toàn khi đi học trực tiếp, đồng thời cho phép nền kinh tế của California tiếp tục mở cửa và phát triển.

Bằng cách tiêm chủng, tiêm mũi tăng cường, và thực hiện các biện pháp phòng bệnh thích hợp như đeo khẩu trang, rửa tay, và để ý giữ khoảng cách của quý vị; đồng thời khuyến khích người khác làm điều tương tự, nghĩa là quý vị đang giữ an toàn cho chính mình và đang góp phần để giúp người dân California phục hồi. Không còn thời gian để trì hoãn, hãy đặt lịch hẹn tiêm ngừa ngay hôm nay.

Có thể lấy hẹn tiêm ngừa hoặc tiêm mũi tăng cường bằng cách truy cập vào trang Myturn.ca.gov hoặc gọi 833-422-4255.