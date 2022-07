Email “đầy Sáng Tạo” Lột Mặt Kế Hoạch Cử Tri Đoàn Giả Của Trump

Các emails chưa được tiết lộ trước đây giữa các trợ lý chiến dịch tranh cử của Trump và các cố vấn bên ngoài cung cấp các chi tiết mới về nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử trong những tuần trước ngày 6 tháng Một.

Các email chưa từng tiết lộ trước đây cung cấp những thông tin bên trong về những nỗ lực ngày càng tuyệt vọng và thường xuyên của các cố vấn cho Tổng thống Donald J. Trump nhằm đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử của Ông vào những tuần trước cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, bao gồm thừa nhận rằng yếu tố chính trong kế hoạch của họ là mù mờ không hợp pháp và theo đuổi nó là “giả mạo”.





Hàng chục email giữa những người có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump, các cố vấn bên ngoài và các cộng sự thân cận của Trump cho thấy sự tập trung đặc biệt vào việc tập hợp một danh sách những người sẽ tuyên bố - vô cơ sở - trở thành đại cử tri đoàn thay mặt ông ở các bang chiến trường mà Ông đã thua phiếu.





Trong các email được Tạp Chí New York Times xem xét và xác thực bởi những người từng làm việc với chiến dịch tranh cử của Trump vào thời điểm đó, một luật sư tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết đã liên tục sử dụng từ "giả" để chỉ những người được gọi là đại cử tri, những người có ý định cung cấp cho Phó Tổng thống Mike Pence và các đồng minh của ông Trump trong Quốc hội một lý do để làm sai lệch quy trình quốc hội chứng nhận kết quả. Và các luật sư làm việc trong vụ việc này nói rõ rằng họ biết các đại cử tri ủng hộ Trump mà họ đưa ra có thể không qua khỏi giám sát pháp lý.

“Chúng tôi sẽ chỉ gửi phiếu đại cử tri 'giả' cho Pence để 'ai đó' trong Quốc Hội có thể phản đối khi họ bắt đầu kiểm phiếu, và bắt đầu tranh luận rằng những phiếu 'giả' nên được tính", Jack Wilenchik, một Luật sư ở Phoenix người đã giúp tổ chức các đại cử tri ủng hộ Trump ở Arizona, đã viết vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, trong email gửi cho Boris Epshteyn, một cố vấn chiến lược cho chiến dịch tranh cử của Trump.

Trong một email tiếp theo, ông Wilenchik viết rằng dùng chữ phiếu bầu "thay thế" có lẽ là một thuật ngữ tốt hơn phiếu bầu "giả", và ông cộng một hình mặt cười sau đó.





Các email này cung cấp chi tiết mới về cách mà một nhóm trong chiến dịch Trump đã làm việc với các luật sư và cố vấn bên ngoài để tổ chức kế hoạch đại cử tri và theo đuổi một loạt các lựa chọn khác, thường ít được nghĩ đến tính thực tế của chúng. Một email cho thấy nhiều cố vấn hàng đầu của Trump đã được thông báo về vấn đề đặt tên cho các đại cử tri của Trump ở Michigan - tiểu bang mà ông đã mất - vì các quy tắc đại dịch đã đóng cửa tòa nhà Quốc Hội của tiểu bang, nơi những người được gọi là đại cử tri phải tập trung tại đó.





Các email cho thấy những người tham gia thảo luận đã báo cáo chi tiết về các hoạt động của họ cho Rudolph W. Giuliani, luật sư riêng của Trump và trong ít nhất một trường hợp cho Mark Meadows, Chánh văn phòng Bạch Ốc. Cùng lúc đó, theo Ủy Ban Điều Tra Hạ Viện Ngày 6 Tháng 1, ông Meadows đã gửi email cho một cố vấn chiến dịch khác nói rằng, "Chúng tôi chỉ cần có người điều phối các đại cử tri này cho các bang."





Nhiều email được gửi đến ông Epshteyn, người đóng vai trò điều phối viên cho những người bên trong và ngoài chiến dịch tranh cử của Trump và Bạch Ốc và vẫn là phụ tá thân cận của Trump.

Các email này chỉ cho thấy rằng Epshteyn là đầu mối liên lạc thường xuyên của John Eastman, người luật sư có kế hoạch đánh trật giấy chứng nhận của Quốc hội về kết quả Đại cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã được ông Trump chấp nhận.

Ông Epshteyn không chỉ đưa ra và chuyển cho ông Giuliani kế hoạch chi tiết cho ngày 6 tháng 2021 do ông Eastman chuẩn bị, ông còn giải quyết các câu hỏi về cách trả lương cho ông Eastman và sắp xếp để ông đến thăm Bạch Ốc vào ngày4 tháng Một, 2021, theo các emails này.

Đó là ngày diễn ra cuộc họp tại Phòng Bầu Dục, trong đó Trump và ông Eastman đã không thành công trong việc gây áp lực buộc ông Pence phải thông qua kế hoạch - một cuộc trao đổi với sự chứng kiến của hai trợ lý hàng đầu của ông Pence, Marc Short và Greg Jacob, cả hai đều đã làm chứng vào tuần trước trước đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol và điều gì đã dẫn cuộc tấn công này.

Các email nêu bật phần lớn công việc tìm cách lật ngược sự thất bại thua cuộc của Trump ở các bang chiến trường đã được thực hiện bởi Mike Roman, giám đốc hoạt động của Ngày Bầu Cử cho chiến dịch tranh cử của Trump.

Các email cho thấy Ông Epshteyn và ông Roman đã phối hợp với những người khác đóng vai trò cố vấn cho ông Trump. Trong số đó có các luật sư Jenna Ellis và Bruce Marks; Gary Michael Brown, người từng là phó giám đốc điều hành Ngày Bầu Cử cho chiến dịch tranh cử của ông Trump; và Christina Bobb, người lúc đó làm việc cho One America News Network và hiện đang làm việc với PAC của ông Trump.

Các email dường như không được chia sẻ với các luật sư trong Văn phòng Cố vấn Bạch Ốc, những người khuyên rằng kế hoạch "đại cử tri giả mạo" là không hợp pháp, hoặc các luật sư khác trong chiến dịch tranh cử.

Một số người tham gia cũng bày tỏ sự tán thành trong các email vì đã giữ một số hoạt động của họ tránh khỏi mắt công chúng. Ví dụ, sau khi ông Trump tiếp đón các nhà lập pháp bang Pennsylvania tại Bạch Ốc vào cuối tháng Mười Một để thảo luận về việc đảo ngược kết quả bầu cử, ông Epshteyn đã ăn mừng khi tin tức về cuộc họp không bị tiết lộ. "Cuộc họp của Bạch Ốc đã không được công khai, điều này vừa gây sốc vừa tuyệt vời," Ông viết cho cô Ellis.

Vào ngày 8 tháng Mười Hai năm 2020, ông Wilenchik đã viết rằng Kelli Ward, một trong những đảng viên Cộng hòa ở Arizona tham gia vào kế hoạch đại cử tri giả mạo, khuyên rằng nên cố gắng "giữ kín nó cho đến khi Quốc hội kiểm phiếu vào ngày 6 tháng Một (để chúng ta có thể 'gây bất ngờ' cho phe dân chủ và giới truyền thông) - Tôi có xu hướng đồng ý với cô ấy."

Ông Epshteyn, ông Wilenchik, ông Roman, ông Eastman, bà Bobb và James Troupis, một luật sư khác liên quan đến kế hoạch, đều từ chối bình luận hoặc không trả lời email hoặc cuộc gọi hỏi ý kiến.

Ông Marks, trong một email, cãi rằng không có bất cứ điều gì không phù hợp hoặc không đúng trong công việc này.

Ông nói: "Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì 'giả mạo' hoặc bất hợp pháp về các nhóm đại biểu thay thế, và đặc biệt là ở Pennsylvania. "Lịch sử đã từng đặt những tảng đá thay thế như thế từ Hawaii vào năm 1960. Không có gì là bí mật về điều này - chúng được cung cấp cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, tôi hiểu thủ tục, và sau đó Quốc hội sẽ quyết định phải làm gì ".

Ông Marks nói thêm: "Tôi không dính liếu gì đến lời khuyên của Giáo sư Eastman liên quan đến vai trò của phó tổng thống, điều mà tôi chỉ biết đến sau sự việc, và không ủng hộ."

Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Vụ Tấn Công Điện Capitol ngày 6/1 đã đưa ra bằng chứng cho thấy Trump đã biết về kế hoạch của các đại cử tri. Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, cho biết trong một cuộc điều trần trước hội đồng rằng ông Trump đã gọi cho bà và gọi điện thoại cho ông Eastman "để nói về tầm quan trọng của việc R.N.C. giúp chiến dịch tập hợp các đại cử tri dự phòng này".

Hội đồng cũng đã nghe lời khai từ ông Jacob, người từng là cố vấn của ông Pence trong Nhà Trắng, mà ông Eastman thừa nhận trong cuộc họp tại Phòng Bầu Dục ngày 4 tháng Một - với sự hiện diện của Trump - rằng kế hoạch của ông để ông Pence cản trở chứng nhận bầu cử đã vi phạm Đạo luật Đếm Bầu Cử.

Các email đôi khi cho thấy một số sai sót. Ông Marks liên tục gọi Cleta Mitchell, một luật sư khác giúp ông Trump, là "Clita" và "Clavita", khiến ông Epshteyn trả lời: "Đó là Cleta, không phải Clavita".

Một lần khác, ông Epshteyn đã viết cho ông Marks: "Ý bạn là Arizona khi bạn nói Nevada???"

Đến đầu tháng 12, ông Epshteyn dường như đã giúp điều phối các nỗ lực, liên tục trao đổi với ông Marks và những người khác. Ông Wilenchik nói với các luật sư đồng nghiệp của mình rằng ông đã thảo luận về một ý tưởng được đề xuất bởi một luật sư khác đang làm việc với chiến dịch tranh cử, Kenneth Chesebro, một đồng minh của ông Eastman, để đệ trình các nhóm đại cử tri trung thành với ông Trump.

"Ý tưởng của ông ấy về cơ bản là tất cả chúng ta (GA, WI, AZ, PA, v.v.) đều có các đại cử tri của chúng ta gửi phiếu bầu của họ (mặc dù phiếu bầu không hợp pháp theo luật liên bang - vì chúng không được Thống Đốc ký); để các thành viên của Quốc hội có thể tranh cãi về việc liệu họ có nên được tính vào ngày 6 tháng Một hay không," ông Wilenchik viết trong email vào ngày 8 tháng 2020 năm 2020, gửi cho ông Epshteyn và nửa tá người khác.

"Rất là sáng tạo - tôi rất vui khi được thảo luận," ông Wilenchik tiếp tục. "Nhận xét của tôi với ông ấy là tôi đoán không có hại gì trong đó, (ít nhất là về mặt pháp lý) - tức là chúng tôi sẽ chỉ gửi phiếu đại cử tri 'giả' cho Pence để 'ai đó' trong Quốc hội có thể phản đối khi họ bắt đầu kiểm phiếu, và bắt đầu lập luận rằng các phiếu bầu 'giả' nên được kiểm đếm."

Trong khi họ tổ chức kế hoạch đại cử tri giả mạo, các luật sư đã chỉ định một "người hành động" ở bảy tiểu bang để giúp tổ chức những đại cử tri sẵn sàng ký tên của họ vào các tài liệu giả. Ở Pennsylvania, người hành động đó là Douglas V. Mastriano, người ủng hộ những lời nói dối của ông Trump về một cuộc bầu cử bị đánh cắp, người hiện là ứng cử viên thống đốc của Đảng Cộng Hòa.

Nhưng ngay cả ông Mastriano cũng cần sự đảm bảo để đi cùng với một kế hoạch mà các đảng viên Cộng hòa khác đang nói với ông là "bất hợp pháp", theo một email ngày 12 tháng Mười Hai do bà Bobb gửi cũng đề cập đến ông Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York.

"Mastriano cần một nhận điện thoại từ thị trưởng. Điều này cần phải được thực hiện. Nói chuyện với Ông ấy về tính hợp pháp của những gì họ đang làm," cô viết và nói thêm: "Các đại cử tri muốn được trấn an rằng quá trình này là * hợp pháp * cần thiết cho chiến lược lớn hơn."

Các email cho thấy nhóm ban đầu hy vọng sẽ khiến các cơ quan lập pháp hoặc thống đốc của đảng Cộng Hòa tham gia vào kế hoạch của họ và cung cấp cho họ sự bất hợp pháp. Nhưng đến tháng 12, rõ ràng là không có nhà chức trách nào đồng ý đi cùng, vì vậy các luật sư của Trump đã đặt mục tiêu gây áp lực với ông Pence, người dự kiến chủ trì một phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6/1.

Vào ngày 7 tháng Mười Hai, ông Troupis, người làm việc cho chiến dịch tranh cử của Trump ở Wisconsin, đã viết thư cho ông Epshteyn rằng "không cần các nhà lập pháp phải hành động." Ông trích dẫn phân tích pháp lý của ông Chesebro rằng chìa khóa hy vọng của ông Trump không phải là chặn chứng nhận của tiểu bang đối với các đại cử tri vào ngày 14 tháng 12, nhưng tạo ra một lý do để ông Pence chặn hoặc trì hoãn việc quốc hội chứng nhận kết quả đại cử tri đoàn vào ngày 6 tháng Một.

"Bảng kết quả thứ hai chỉ xuất hiện vào trưa thứ Hai và bỏ phiếu và sau đó truyền đi kết quả," ông Troupis viết về việc tổ chức các nhóm đại cử tri của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho ông Trump vào ngày 14 tháng Mười Hai. "Tùy thuộc vào Pence vào ngày 6/1 để mở màn. Chiến lược của chúng tôi, mà chúng tôi tin rằng có thể nhân rộng ở tất cả 6 tiểu bang tranh chấp, là để các đại cử tri gặp gỡ và bỏ phiếu để quyết định tạm thời của Tòa án chứng nhận Trump là người chiến thắng có thể được thực hiện bởi Tòa án ra lệnh cho Thống đốc ban hành bất cứ điều gì được yêu cầu để nêu tên các đại cử tri. Chìa khóa trên toàn quốc sẽ là cả sáu bang phải làm điều đó để cuộc bầu cử vẫn bị nghi ngờ cho đến tháng Giêng ".

Các tài liệu cũng chứng minh đội ngũ pháp lý đã dựa vào thông tin được tung ra rộng rãi để chỉ ra những tuyên bố về gian lận bầu cử. Vào ngày 17 tháng Mười Hai, ông Epshteyn đã viết thư cho ông Giuliani rằng một tài liệu về gian lận bầu cử được tạo ra bởi cố vấn thương mại của ông Trump, Peter Navarro - đã bị mất uy tín trong báo cáo công khai, bởi các quan chức tiểu bang và tòa án - "dường như là bản tóm tắt toàn diện nhất về gian lận cử tri từ mùa bầu cử này."

Các luật sư nhận thức được những nỗ lực pháp lý của họ đang bị chế giễu. Vào ngày 23 tháng Mười Hai, ông Marks đã viết: "Các bạn đang bị giết trên báo chí truyền thông về chiến lược kiện tụng, ngay cả trên Fox và trong số những người bảo thủ."

Nhưng họ đã không nản lòng.

Đến đêm Giáng sinh, ông Eastman dường như muốn khai thác sức mạnh của hàng triệu người ủng hộ ông Trump.

Vào lúc 8:04 tối hôm đó, ông Eastman đã gửi cho ông Epshteyn một email mà ông vừa nhận được, đó là email của một người phụ nữ cầu xin ông hỏi Trump "đưa ra những gì ông ấy muốn 74 triệu người trung thành của mình làm để giúp đỡ Ông". Cô ta nói thêm: "Chúng ta cần phải là một giọng nói, với tiêu điểm sắc bén, NÓI BẰNG TIẾNG NÓI MẠNH MẼ CỦA 74 TRIỆU NGƯỜI."

Trong email gửi cho ông Epshteyn, ông Eastman đã viết, "tôi muốn chuyển email này. 74 Triệu tiếng nói mạnh mẽ. Hãy tìm ra một cách để khai triển chúng. Sấm sét đến? Mỗi lúc một điều luật? Rồi những người khác sẽ nhận thấy.

Vài ngày trước đó, ông Trump đã yêu cầu những người ủng hộ ông xuống đường ở Washington vào ngày 6/1 để tham gia một "cuộc biểu tình" mà ông hứa sẽ “điên loạn".

Vào ngày 27 tháng Mười Hai, ông Epshteyn đã viết rằng Trump "thích" một phương cách mạnh bạo đang được các luật sư đề xuất và rằng ông Eastman sẽ là "bộ mặt của chiến lược truyền thông" cùng với ông Giuliani.

"Chúng tôi cần một tiếng nói ngoài kia," ông Epshteyn viết về ông Eastman, nói rằng ông ta "đã được ra ngoài / được tổng thống thích."

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 6 tháng Một.





Nguồn: Bài viết của Maggie Haberman và Luke Broadwater - "Kind of Wild/Creative': Emails Shed Light on Trump Fake Electors Plan trên tờ New York Times, ngày 26 tháng 7.