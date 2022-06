Sinh Hoạt Mùa Bầu Cử: Gõ Cửa Nhắc Cử Tri Đi Bầu

Jay Chen và cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến



Người Việt Nam ở trong nước từ gần nửa thế kỷ qua không có quyền tự do bầu cử, không được tự ứng cử, vận động tranh cử, và đi bầu cho người mà mình muốn chọn vào chính quyền. Có lẽ vì vậy mà khi sang đến xứ tự do Hoa Kỳ, cử trí gốc Việt là một trong những nhóm sắc tộc thiểu số đi bầu rất đông. Sinh hoạt mùa bầu cử ở xứ tự do Mỹ có nhiều hình thức phong phú, sôi động, chứ không chỉ là đi bầu. Không phải người Việt nào cũng biết và tham gia vào những sinh hoạt này. Một trong những sinh hoạt này là việc gõ cửa nhà dân để nhắc nhở cử tri nhớ đi bầu.



Vào hai ngày cuối tuần 4 và 5 Tháng 6- chỉ cách vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ 7 Tháng 6- nhiều thiện nguyện viên đã cùng ban vận động tranh cử Jay Chen - ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- đã tổ chức các buổi đến nhà cư dân thuộc 2 thành phố Cerritos và Garden Grove, nhắc nhở cử tri nhớ đi bầu (get out the vote). Việc tổ chức rất chuyên nghiệp: những thiện nguyện viên được trang bị trong điện thoại di động một App có tên là PDI, khá giống như GPS, giúp phân chia và hướng dẫn họ đến từng khu vực, địa chỉ nhà dân để kêu gọi. Khi đến từng nhà, thiện nguyện viên nhắc cử tri ngày bầu cử June 7 sắp đến, và nhớ hãy đi bầu. Thiện nguyện viên phát cho cư dân thông tin về những ứng cử viên mà họ ủng hộ: Jay Chen, Diedre Thu Hà (Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 70), Kim Carr (Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Địa Hạt 36)… Ý kiến của cử tri cũng được ghi nhận vào trong App để tổng kết sau này.



Chính Jay Chen cũng tham gia vào việc đi gõ cửa từng nhà, kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu cho mình. Khi gặp cử tri, ông tự giới thiệu mình là Thiếu Tá Trừ Bị Hải Quân, là người gốc Đài Loan, tốt nghiệp đại học Havard… Ông nhắc lại những vấn đề thời sự diễn ra mới đây tại Hoa Kỳ: vấn đề chống phá thai, các vụ xả súng giết người hàng loạt liên tục xảy ra, vấn đề lạm phát, tình trạng vô gia cư… và nhắc nhở cử tri sử dụng lá phiếu của mình để chọn ra những vị dân cử có thể giải quyết các vấn đề này. Đây cũng là dịp tốt để ông lắng nghe ý kiến, phản ứng của các cử tri Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, những cử tri độc lập, những cử tri chưa quyết định sẽ bầu cho ai…



Một chi tiết khá thú vị: nhiều người trong một gia đình ở cùng địa chỉ nhưng khác nhau về chính kiến: chồng Cộng Hòa, vợ Dân Chủ; cha mẹ Cộng Hòa, con Dân Chủ…



Nhiều cử tri Cộng Hòa có thái độ dứt khoát trước những ứng cử viên Dân Chủ. Có người hỏi ngay Jay Chen thuộc đảng nào? Khi biết là Đảng Dân Chủ, bà ta nói mình là Cộng Hòa, rồi chỉ ra lá cờ Mỹ trước cửa nhà, ra vẻ như biểu tượng của những người Cộng Hòa thường là treo cờ để thể hiện thông điệp “America First”. Có người nói “sorry” và ngừng ngay cuộc đối thoại khi biết đang đối diện với người Dân Chủ.



Jay Chen gặp một ông cụ ngồi trong garage mở cửa. Hỏi ra mới biết ông là cựu chiến binh thời Đệ Nhị Thế Chiến II, chiến đấu dưới sự chỉ huy của tướng Mac Arthur. Hai người trao đổi về thời gian phục vụ trong quân ngũ của mình. Jay nhắc lại việc tăng cường phúc lợi cựu chiến binh là một trong những chính sách tranh cử hàng đầu của mình. Ông lão cựu chiến binh cho biết mình chưa đi bầu, nhưng sẽ bỏ phiếu cho Jay trong kỳ bầu cử lần này.



Jay Chen chuyện trò khá lâu với một người trung niên, là cha của hai con nhỏ. Anh ta cho biết mình chưa quyết định bầu cho ai, vì những gì đang diễn ra trong xã hội Mỹ hiện nay đưa ra những thông điệp trái chiều. Tình hình giá xăng cao, lạm phát cho thấy chính phủ Biden chưa thể giải quyết một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của đại đa số người Mỹ hiện nay. Trong khi đó, vụ thảm sát súng trong trường tiểu học ở Uvalde Texas khiến anh thực sự lo lắng nếu phe Cộng Hòa kiểm soát trở lại Quốc Hội. Hiện nay, anh đưa con đến trường mà không còn cảm thấy an toàn nữa. Dù biết rằng không thể có giải pháp tức thời cho những vấn đề kinh tế, anh vẫn hy vọng là trong vài tháng nữa tình hình lạm phát sẽ được kiểm soát tốt hơn, để anh có thể bầu cho các ứng cử viên Dân Chủ vì lập trường kiên quyết trong việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn.



Jay Chen cũng gặp khá nhiều người Việt ở thành phố Garden Grove. Chị Marie Phạm đã cảm ơn vì Jay Chen phục vụ tại Đệ Thất Hạm Đội, chiến hạm đã đưa hàng chục ngàn người di tản sang Mỹ vào năm 1975. Chị cho biết mình đã từng tham gia vào chương trình vinh danh chiến hạm USS Kirk 1087 và cố hạm trưởng Paul Jacob, vì đã cứu vớt nhiều thuyền nhân Việt Nam sau 1975, tương tự như Đệ Thất Hạm Đội đã từng làm. Một chị khác cho biết mình ủng hộ Đảng Dân Chủ vì những phúc lợi xã hội mà chị và nhiều người trong cộng đồng gốc Việt đang hưởng là do Đảng Dân Chủ đề xướng.



Những cuộc vận động đến từng nhà để nhắc nhở cử tri đi bầu như vậy là một sinh hoạt chính trị lành mạnh của xã hội Mỹ trong mùa bầu cử. Thông điệp quan trọng nhất dành cho cử tri Mỹ nói chung, và cho cộng đồng gốc Việt nói riêng: hãy tham gia bầu cử đông đủ, cho dù mình theo đảng phái nào. Chỉ thông qua bầu cử, người Mỹ mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trong xã hội Mỹ hiện nay: chống hay ủng hộ phá thai, chống hay ủng hộ kiểm soát súng, cách đối phó với lạm phát…



Dân Việt