Poster cuộc triển lãm “Rewind, Reverse” ở hai thành phố Santa Ana và Garden Grove. (Hình do VAALA cung cấp).

VAALA Mở Triển Lãm “Rewind, Reverse” Tại Hai Thành Phố Santa Ana và Garden Grove

Santa Ana – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ mở hai cuộc triển lãm mang chủ đề “Rewind, Reverse” (“Tua Lại, Ngược Lại”) tại hai thành phố Santa Ana và Garden Grove. Cuộc triển lãm sẽ trưng bày tác phẩm của các em thanh thiếu niên trong khóa học nghệ thuật kéo dài ba tháng qua. Lấy cảm hứng từ nội dung của cuốn hồi ký truyện tranh “The Best We Could Do” của nhà văn Thi Bùi, các học viên của khóa học chú trọng vào các đề tài như dựng lại trí nhớ, cảm xúc, và những đào sâu vào kinh nghiệm sống, văn hoá và bản sắc của gia đình di dân, tị nạn đến Hoa Kỳ. Và những kinh nghiệm này liên tục thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cuộc triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 6:00 giờ chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 tại Crear Studio, số 222 W. 5th Street, thành phố Santa Ana và kéo dài cho đến ngày 25 tháng 6. Cuộc triển lãm tại thành phố Garden Grove sẽ được mở vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Sáu, 10 tháng 6 và kéo dài cho đến 30 tháng 6 tại khu SteelCraft, số 12900 S. Euclid Street. Cuộc triển lãm tại Steelcraft sẽ là những bản in lại các tác phẩm trên plastic vì sẽ được trưng bày ngoài trời, trên tầng hai của khu này.

Các học viên đã được học cách kể chuyện qua lịch sử truyền khẩu, viết hồi ký, sử dụng nghệ thuật hỗn hợp (mixed media), kỹ thuật ấn hoạ, vẽ truyện tranh, và “tự xuất bản” thơ văn qua hình thức “zine-making”. Các nghệ sĩ phụ trách giảng dạy gồm có TK Lê (lịch sử truyền khẩu, viết hồi ký), Tiffany Lê (nghệ thuật hỗn hợp mixed media), Thịnh Nguyễn (nhuộm vải và ấn hoạ), Việt Vũ (“tự xuất bản” theo hình thức zine-making) và vẽ truyện tranh. Người điều hợp khóa học là cô Janet Lê.

“Các em tham dự khóa học đã có một môi trường để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Các em được thử thách để khám phá những ký ức về thời thơ ấu, về các mối quan hệ với gia đình và văn hoá, bản sắc và cả những cảm giác âu lo, bất an. Chịu ảnh hưởng của đại dịch, các em nhận thấy sự thôi thúc sáng tạo và nối kết với những người chung quanh. Các em đã học cách viết và sử dụng nghệ thuật để kể những câu chuyện cá nhân và hấp dẫn của chính mình,” cô Janet trình bày.

Cuộc triển lãm “Rewind, Reverse” là một phần của chương trình “Big Read” do National Endowment for the Arts - NEA (Quỹ Hỗ Trợ Nghệ Thuật Quốc Gia Hoa Kỳ) bảo trợ. Mỗi năm NEA chọn một số tác phẩm văn học để đưa vào các chương trình đọc sách trong cộng đồng. Cuốn hồi ký truyện tranh “The Best We Could Do” của nhà văn Thi Bùi đã được NEA chọn, và VAALA nhận được sự hỗ trợ của NEA để thực hiện những chương trình xoay quay tác phẩm này. Hồi ký truyện tranh “The Best We could Do” kể về một gia đình tị nạn Việt Nam hòa nhập vào cuộc sống mới ở Hoa Kỳ như thế nào.

Để biết thêm chi tiết về hội VAALA, xin vào thăm trang nhà www.vaala.org. VAALA là một tổ chức văn hoá bất vụ lợi, thành lập vào năm 1991 với mục đích kết nối và làm phong phú hoá các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hoá Việt Nam.