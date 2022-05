Thời Sự Trong Tuần

Tin Hoa Kỳ





Trong tuần qua, các vụ xả súng giết người vì thù ghét và kỳ thị chủng tộc đã liên tục xảy ra ở Hoa Kỳ. Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney vào đầu tuần đã lên tiếng cảnh báo rằng vụ thảm sát nhắm vào chủng tộc hôm thứ Bảy ở Buffalo, New York là sản phẩm của những lời hung hăng gây căm thù do các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đưa ra. Bà viết tweet, lập lại những gì bà đã chỉ trích ngôn phong của Trump nhiều năm qua, rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã kích hoạt chủ nghĩa dân tộc da trắng, quyền tối thượng của người da trắng và chủ nghĩa bài Do Thái: “Các nhà lãnh đạo Cộng Hòa phải từ bỏ và phải bác bỏ những quan điểm này cũng như những người nắm giữ chúng”.





Buffalo, Tổng Thống Biden nói “ở nơi bắn súng giết người: thượng tôn da trắng là chất độc và không có chỗ đứng ở Mỹ.”

Tổng Thống Joe Biden vào thứ Ba, 17 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ chống lại “những kẻ thù ghét" và "từ chối lời nói dối "về sự thay thế chủng tộc” được phát “live” với cảnh một người đàn ông da trắng bắn hạ những người mua sắm da đen vào thứ Bảy trong vụ bạo lực mới nhất nhắm vào người da màu ở Hoa Kỳ.





“Những gì đã xảy ra ở đây rất đơn giản và dễ hiểu: chủ nghĩa khủng bố. Khủng bố. Khủng bố ngay trong nước,” tổng thống Biden nói với những người đang khóc thương người thân yêu ở thành phố ngoại ô New York này. “Bạo lực ngấm truyền vào hành động của lòng căm thù và sự khao khát quyền lực đưa đến định nghĩa về một nhóm người được cho là thấp kém hơn bất kỳ nhóm nào khác, một sự căm ghét mà thông qua các phương tiện truyền thông và chính trị, mạng xã hội, đã cực đoan hóa những cá nhân trong hoàn cảnh lạc lõng, cô lập, khiến họ tin một cách sai lệch rằng họ sẽ bị thay thế."





Cái gọi là “lý thuyết thay thế” này, với khái niệm cho rằng một nhóm gồm những người theo chủ nghĩa tự do đang âm mưu thay thế người Mỹ da trắng bằng những người nhập cư hoặc người da màu khác, đã trở thành một chủ đề ngày càng phổ biến trên chương trình Fox News của Tucker Carlson và giữa một số lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Trong khi ông Biden không đề cập đến tên tuổi, ông cáo buộc một số chính trị gia và chuyên gia cố tình quảng bá thuyết âm mưu và kích động thù địch chủng tộc vì mong muốn hoài nghi để ghi điểm chính trị và kiếm tiền.

Tt Biden nói: “Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy từ chối lời nói dối này. “Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ bác bỏ lời nói dối, và tôi lên án những kẻ truyền bá lời nói dối vì quyền lực, lợi ích chính trị và lợi nhuận”.

Xả Súng ở Buffalo





Cảnh sát cho biết tay súng là một thanh niên da trắng 18 tuổi xả súng giết chết 10 mạng người vì động cơ phân biệt chủng tộc. Anh ta hầu tòa vài giờ sau vụ nổ súng và không nhận tội.

Trong vụ xả súng ở thành phố Buffalo, New York, nghi phạm đã phát sóng trực tiếp khi xả súng vào một siêu thị, khiến ít nhất 10 người chết. Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc áo chống đạn bên ngoài bộ đồ kiểu quân đội, xông vào siêu thị Tops Friendly Market ở Buffalo vào chiều ngày Thứ Bảy, 14 tháng 5 năm 2022, dùng súng trường bắn vào những người đang có mặt tại đây. Vụ xả súng được nghi phạm phát trực tiếp qua một camera gắn trên nón của mình.





Nghi phạm được xác định là Payton Gendron, ở Conklin, New York. Ủy viên cảnh sát thành phố Joseph Gramaglia cho biết trong một cuộc họp báo: “Hắn ra khỏi xe của mình, mang theo rất nhiều vũ khí. Hắn có cả các trang thiết bị chiến thuật và mang camera để phát trực tiếp những gì đang diễn ra.”





Nghi phạm đã bắn 4 người bên ngoài siêu thị và 3 nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn bước vào bên trong và bắn nhiều nạn nhân khác. Một nhân viên bảo vệ là cảnh sát Buffalo về hưu bắn nhiều phát vào tay súng nhưng trúng áo chống đạn nên không thể cản hắn. Sau đó, nhân viên bảo vệ cũng bị hắn giết hại.





Thị trưởng Buffalo, Byron Brown cho biết nghi phạm đến với mục đích lấy đi "nhiều mạng người da đen nhất có thể". Một báo cáo dài 180 trang dường như do Payton viết đã xuất hiện, trong đó người này tự miêu tả mình là một kẻ phát xít và một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.





Các câu hỏi đang được đặt ra về việc làm thế nào anh ta có thể thực hiện vụ tấn công khi những lo ngại đã được đưa ra. "Tôi muốn biết mọi người đã biết những gì và khi nào thì họ biết điều đó," Thống đốc New York Kathy Hochul nói với hãng tin ABC News. Mười người chết trong vụ nổ súng do 'phân biệt chủng tộc' ở Mỹ





Joseph Gramaglia, cảnh sát trưởng của Buffalo nói với phóng viên hôm Chủ Nhật rằng Payton đã đưa ra "những đe dọa chung chung" khi vẫn còn đi học. Anh ta đã ở trong bệnh viện một ngày rưỡi để thực hiện đánh giá về sức khỏe tâm thần, nhưng sau đó được ra viện. Anh ta dường như không bị nhà chức trách theo dõi.





Xả Súng ở Quận Cam







David Chou, hung thủ giết người vì động cơ là dân Trung Quốc Đại Lục thù ghét dân Đài Loan.

Nổ súng ở nhà thờ Quận Cam xảy ra một ngày sau Buffalo, làm 1 người chết, 5 bị thương, tay súng bị trói chờ cảnh sát tới bắt. Các quan chức cho biết tay súng đã giết chết một người và làm bị thương 5 người khác trong bữa tiệc trưa của người gốc Đài Loan ở một nhà thờ thị trấn Laguna Woods, Quận Cam, California, hôm Chủ nhật.

Hung thủ đã bị người đi nhà thờ vật té, lấy dây trói chặt, chờ cảnh sát tới để bàn giao. Đám đông cũng tước 2 khẩu súng ngắn của hung thủ, theo lời Cảnh sát trưởng Quận Cam Jeff Hallock cho biết. Có 5 người bị thương - bốn người trong số họ rất nguy kịch - có độ tuổi từ 66 đến 92.

Hung thủ được xác định là David Wenwei Chou, một người gốc Trung Hoa bị buộc tội giết người trong trường hợp đặc biệt - nhà chức trách cho biết động lực giết người là từ động cơ chính trị, gây ra bởi lòng căm thù sâu sắc đối với người Đài Loan - khiến hung thủ đủ điều kiện để nhận án tử hình.

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ Đứng về phía Ted Cruz



Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã đứng về phía thượng nghị sĩ Ted Cruz trong một vụ kiện liên quan đến các quy định tài chính tranh cử. Cụ thể, ông Cruz đã phản đối quy định hạn chế ông dùng tiền của người ủng hộ để thanh tón các khoản vay lớn cho chiến dịch tranh cử của mình.





Tòa án cho rằng các quy định này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thẩm Phán Elena Kagan phản đối cho rằng phán quyết sẽ khuyến khích tham nhũng và “chỉ khiến hệ thống chính trị của đất nước này trở nên tệ hơn.”





Nhắc lại vụ việc,một ngày trước cuộc bầu cử năm 2018, Cruz đã cho chiến dịch vận động tranh cử của chính ông vay 260,000 Mỹ kim, cao hơn 10,000 Mỹ kim so với số tiền tối đa mà luật liên bang cho phép được hoàn trả bằng cách gây quỹ sau cuộc bầu cử.





Các nhóm ủng hộ sự giới hạn khoản tiền vận động trong chiến dịch tranh cử cho rằng việc cho phép các nhóm thi hành chiến dịch quyên góp tiền để trả lại các khoản vay của ứng cử viên sau cuộc bầu cử giống như đưa tiền của nhà tài trợ trực tiếp vào tay ứng cử viên, dấu hiệu của hành vi tham nhũng và hối lộ.

Không quân Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh





Một máy bay ném bom B-52 phóng một tên lửa từ trên không có tên là Vũ khí Phản ứng Nhanh (ARRW)







Không quân Hoa Kỳ hôm 16/5 cho biết họ vừa thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, theo bản tin Reuters.





Hoa Kỳ cho biết trong một bản báo cáo rằng cuộc thử nghiệm được thực hiện hôm 14/5 ngoài khơi bờ biển nam California khi một máy bay ném bom B-52 phóng một tên lửa từ trên không có tên là Vũ khí Phản ứng Nhanh (ARRW).





Bản báo cáo này viết: “Sau khi tách khỏi máy bay, tên lửa đẩy của ARRW kích hoả đúng theo thời gian dự kiến, đạt được tốc độ siêu âm lớn gấp 5 lần tốc độ âm thanh”.





Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất phát triển vũ khí siêu thanh, với tốc độ và khả năng cơ động khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Nga đã bắn tên lửa siêu thanh vào các mục tiêu ở Ukraine và Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành một vụ thử vũ khí siêu thanh.

FDA Mỹ cho phép trẻ 5-11 tuổi tiêm mũi vắc-xin COVID thứ ba

Trụ sở Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tại White Oak, tiểu bang Maryland.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ngày 17/5 cho phép tiêm mũi vắc-xin COVID tăng cường của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Như vậy, tất cả mọi người trong nước Mỹ trên 5 tuổi đều đủ điều kiện để tiêm mũi thứ ba.





Cần có sự chấp thuận của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) trước khi mũi tiêm thứ ba được chích cho các trẻ em từ 5-11 tuổi.





Trẻ em dưới 5 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc- xin COVID ở Hoa Kỳ.





Chính phủ Mỹ khuyến khích những ai đủ điều kiện về tuổi tác và sức khoẻ nên chích các mũi vắc-xin tăng cường trước những dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch của vắc-xin suy giảm theo thời gian. Gần đây Mỹ cho phép tiêm mũi vắc-xin thứ tư cho những người từ 50 tuổi trở lên. Khoảng 102,3 triệu người đã được tiêm mũi ba tại Mỹ.

Ủy viên FDA, Robert Califf, nói việc cho phép mũi vắc-xin thứ ba nơi trẻ từ 5-11 tuổi nhằm tiếp tục bảo vệ các em trước COVID.

Không rõ có bao nhiêu bậc cha mẹ sẽ cho con trong độ tuổi này chích mũi thứ ba. Theo số liệu của CDC, chỉ 28,8% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Bác sĩ Paul Offit, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, nói các mũi tăng cường ở nhóm tuổi này không mấy tác động đến đại dịch, cho dù có bằng chứng cho thấy các mũi tiêm bổ sung sẽ bảo vệ khỏi bệnh nhẹ trong vòng từ 3 đến 6 tháng.

CDC ngày 19/5 sẽ họp với các cố vấn bên ngoài để thảo luận về việc nên hay không cho trẻ em 5-11 tuổi chích mũi vắc-xin thứ ba. Giám đốc CDC sẽ có quyết định cuối cùng.

Tin Thế Giới và Chiến Tranh Ukraine-Nga





Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn gia nhập Nato







Bản đồ NATO.







Theo bản tin VOA, Phần Lan và Thụy Điển vừa chính thức đệ đơn xin gia nhập liên minh NATO vào ngày 18/5, một quyết định được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với quá trình gia nhập dự kiến chỉ mất vài tuần.





Giữ chính sách trung lập trong suốt Chiến tranh Lạnh, quyết định gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập niên, đặc biệt là vì Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga.





Sự kiện này cũng phản ánh thay đổi trong công luận ở khu vực Bắc Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.





“Đây là một thời khắc lịch sử mà chúng ta phải nắm bắt”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một buổi lễ ngắn tại trụ sở NATO, trong đó các đại sứ Thụy Điển và Phần Lan đã trao đơn xin gia nhập đựng trong tập tài liệu màu trắng có in nổi quốc kỳ của họ.





Ông Stoltenberg cho biết: “Tôi hoàn toàn hoan nghênh yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan vàThụy Điển. Các bạn là đối tác thân thiết nhất của chúng tôi”. Ông nói thêm: “Đây là một ngày tốt lành trong thời điểm quan trọng đối với nền an ninh trong vùng”.





Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được tất cả 30 thành viên của NATO xem xét. Quá trình này dự kiến kéo dài 2 tuần. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ sự phản đối trước kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Nếu vượt qua rào cản này và các cuộc đàm phán kết nạp diễn ra suôn sẻ, 2 nước có thể trở thành thành viên của NATO trong vòng vài tháng. Hiện NATO đang muốn nhanh chóng kết nạp Thụy Điển và Phần Lan trong bối cảnh Nga đẩy mạnh cuộc tấn công tại Ukraine.





Ông Stoltenberg cho biết, các thành viên trong NATO “quyết tâm giải quyết mọi vấn đề và nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tất cả các đồng minh đều đồng quan điểm về về tầm quan trọng của việc mở rộng NATO. Tất cả chúng tôi đều quyết chí sát cánh cùng nhau, và nắm bắt thời khắc lịch sử này”.





Quy trình trở thành thành viên của NATO không được chính thức hóa và các bước thủ tục có thể khác nhau. Nhưng trước tiên, yêu cầu tham gia của 2 quốc gia trên sẽ được xem xét trong cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC), có thể là ở cấp đại sứ.





NAC sẽ quyết định các bước phải thực hiện để Thụy Điển và Phần Lan đạt được tư cách thành viên. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mức độ đáp ứng của các ứng cử viên đối với tiêu chuẩn về chính trị, quân sự và luật pháp của NATO và việc liệu họ có đóng góp vào an ninh ở khu vực Bắc Đại Tây Dương hay không.





Trước đó, Tổng thống Nga nói với Phần Lan rằng sẽ là một "sai lầm" nếu gia nhập Nato, một liên minh quân sự được thành lập vào năm 1949 để chống lại mối đe dọa từ Liên Xô.





Ông Putin cũng từng đề cập đến ý định gia nhập Nato của Ukraine là một trong những lý do cho cuộc xâm lược.

Quân đội Ukraine sơ tán khỏi Mariupol, bỏ quyền kiểm soát cho Nga





Nga phổ biến hình ảnh lính Ukraine đầu hàng

Theo bản tin VOA, hôm 17/5, Quân đội Ukraine cho biết họ đang sơ tán tất cả binh sĩ còn lại khỏi thành trì cuối cùng của họ ở cảng Mariupol bị bao vây, bỏ kiểm soát thành phố sau nhiều tháng bị bắn phá cho Nga, theo Reuters.





Việc sơ tán hàng trăm binh sĩ, nhiều người bị thương, đến các thị trấn do Nga chiếm giữ, có thể đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh Ukraine và một thất bại đáng kể cho phía Ukraine. Mariupol giờ đã trở nên điêu tàn sau cuộc bao vây của Nga mà Ukraine cho rằng đã giết chết hàng chục nghìn người trong thành phố.





Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố: “Lực lượng cố thủ ‘Mariupol’ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình”.





“Bộ chỉ huy quân sự tối cao đã ra lệnh cho các chỉ huy của các đơn vị đóng quân tại Azovstal cứu tính mạng của các binh sĩ ... Những người bảo vệ Mariupol là những anh hùng của thời đại chúng ta”, tuyên bố cho biết thêm.





Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết 53 binh sĩ bị thương từ các nhà máy thép đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách đó khoảng 32 km về phía đông, trong khi 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenivka, trong một khu vực do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát.





Bà nói thêm rằng tất cả những người di tản sẽ phải chịu một cuộc trao đổi tù nhân tiềm năng với Nga.





Khoảng 600 quân được cho là đã ở bên trong nhà máy thép. Quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán những người còn bên trong.





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một bài phát biểu vào sáng sớm: “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu sống những người của quân ta. Trong số này có những người bị thương nặng. Họ đang được chăm sóc. Ukraine cần bảo vệ tính mạng những anh hùng Ukraine”.

Reuters chứng kiến năm xe buýt chở quân từ Azovstal đến Novoazovsk vào cuối ngày 16/5. Trong một xe buýt, được đánh dấu bằng chữ Z giống như nhiều phương tiện quân sự của Nga ở Ukraine, những người đàn ông được xếp trên cáng ở ba tầng.

Tin Việt Nam

Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN: Mỹ kỳ vọng 'tương lai quan hệ đối tác với VN'



WASHINGTON, DC - 12/5: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, chính giữa, và các nhà lãnh đạo từ Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, ASEAN, chụp trên Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 12 tháng 5 năm 2022. (Ảnh của Oliver Contreras / cho The Washington Post qua Getty Images)

Theo bản tin BCC Tiếng Việt, hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN được phía Mỹ đánh giá là thành công lớn với việc ra Tuyên bố Tầm nhìn chung và kỳ vọng cho quan hệ đối tác Mỹ - Việt trong tương lai.





Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ - ASEAN được tổ chức tại Washington DC từ ngày 12 - 13/5.





Là người trực tiếp tham gia hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel J. Kritenbrink đánh giá hội nghị "là một thành công lớn".





"Đây là hội nghị thượng đỉnh [gặp mặt trực tiếp] lớn nhất của chính quyền Biden-Harris cho đến nay."





"Chúng tôi tin rằng hội nghị thượng đỉnh lần này đã thể hiện toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ nền tảng của chúng tôi với ASEAN qua hai ngày diễn ra," ông phát biểu trong cuộc họp báo do Trung tâm Truyền thông Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ (U.S. Department of State's Asia Pacific Media Hub) tổ chức và văn bản ghi lại công bố cho báo chí hôm 17/05.





Ông Kritenbrink cũng nhấn mạnh điều mà ông gọi là "động lực cốt lõi" cho mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ - ASEAN là hơn 7 triệu người Mỹ hiện có những ràng buộc về gia đình và di sản lịch sử với các quốc gia Đông Nam Á.





Ông Kritenbrink nhắc đến việc Tập đoàn Tài chính Phát triển (The Development Finance Corporation) và Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), đã ký một thỏa thuận tài chính trị giá 37 triệu USD cho cơ sở mới của FUV tại Thành phố Hồ Chí Minh.





Về Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa Hoa Kỳ và ASEAN được đưa ra sau hội nghị, Edgard D. Kagan, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Joe Biden về Đông Á và châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đánh giá:





"Đây là một tuyên bố quan trọng phản ánh các lĩnh vực mà Hoa Kỳ và ASEAN đã tăng cường hợp tác; chúng tôi đã tiếp tục điều chỉnh tầm nhìn của mình; và điều đó cũng phản ánh rằng chúng tôi đang tiến tới và tăng cường các mối quan hệ đó trong tương lai."