Buổi triển lãm của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt.

Nhân dịp 30 Tháng Tư, Ngày Chủ Nhật 1 tháng 5, 2022, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã tổ chức một buổi triển lãm tại Bowers Museum ở Quận Cam, California.





Đạo diễn Thanh Tâm của cuốn phim "Bóng Quá Khứ"

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (VHM) là một tổ chức bất vụ lợi ở Quận Cam với mục đích bảo tồn và giới thiệu di sản của Người Việt tỵ nạn. Trong chủ đề " Chứng Tích Quá Khứ - Di Sản Tương Lai". Viện đã triển lãm được nhiều hiện vật cá nhân của người di tản, người vượt biên và người sống sót trong các trại tù “cải tạo.” Đặc biệt lần đầu tiên tại Cali, Đạo diễn Thanh Tâm đã trình chiếu cuốn phim "Bóng Quá Khứ, A Realm of Return". Phim này đã đoạt giải Best Cinematography tại Toronto Film and Script Award 2021.