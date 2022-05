Thượng Viện Chặn Dự Luật Phá Thai

NEW YORK - Một thẩm phán New York cho biết sẽ gỡ bỏ phán quyết khinh thường của Donald Trump nếu Cựu Tổng Thống đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm cả việc nộp phạt 110,000 đô la do bị buộc tội vì chậm trễ giao nộp tài liệu, hồ sơ kinh doanh, theo APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 11 tháng 5 năm 2022.