Cảnh sát Nga bắt nhà hoạt động Dmitry Silin ở Ivanovo, một thị trấn cách Moscow 5 giờ lái xe về phía tây bắc vì tặng miễn phí cho dân tiểu thuyết "1984" của George Orwell. Hình đăng trên Meduza, một báo tiếng Anh tại Latvia.

.

- Giám đốc CIA: Nga có thể sẽ xài vũ khí nguyên tử cỡ nhỏ ở Ukraine. Ukraine điều tra khoảng 2.000 trường hợp tội ác chiến tranh của Nga tại các khu vực gần Kyiv, bao gồm Makariv và Bucha. Nga hăm dọa Phần Lan và Thụy Điển: vào NATO là "ra tuyến đầu [mặt trận] của NATO." Nga chụp mũ Facebook tiến hành một "cuộc chiến thông tin" chống lại Nga.

- Ngoại trưởng Mỹ: cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2022. Andrey Klimov (Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga): hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc "khá sớm". TQ: Mỹ lợi dụng Ukraine để làm hỏng quan hệ TQ-Nga. Trang web tiếng Nga của tờ báo độc lập Moscow Times đã Nga chặn.

- Nga gửi Mỹ mật thư, dọa gửi Ukraine vũ khí tối tân sẽ lãnh hậu quả lớn. Nga: bắt nhiều tù binh, trong đó có một số quân nhân NATO. LHQ: hơn 5 triệu người đã chạy khỏi Ukraine. Khoảng 30.000 người/ngày quay trở lại Ukraine để chiến đấu, tái thiết, cư trú... Kháng chiến quân Belarus hy vọng có cơ hội giải phóng Belarus.

- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chọc quê Nga vụ soái hạm Moskva bị phi đạn Ukraine bắn chìm: ngành du lịch Ukraine sẽ thu hút thợ lặn quốc tế tới thăm xác tàu Moskva. Ukraine: Nga mất 20.000 lính, tố Nga dùng tới oanh tạc cơ tầm xa để dập mục tiêu dọn đường cho bộ binh Nga vào.

- Ukraine mời 1.500 bà mẹ Nga sang Ukraine nhận xác của 1.500 lính Nga tử trận và Ukraine đang giữ xác. Nổ lớn ở Kyiv và nhiều thành phố lớn của Ukraine. Nga thú nhận soái hạm Moskva của hạm đội Hắc Hải đã chìm.

- Triết gia người Nga, cố vấn của Putin: quân Nga rút khỏi Kyiv là một "tình huống tạm thời", sau khi tập hợp lại sẽ đánh lớn để chiếm Ukraine. Hai lãnh đạo Ukraine-Pháp bàn về tội ác chiến tranh của Nga. Cảnh sát Nga nổi giận, bắt 1 nhà hoạt động vì tặng miễn phí cho dân tiểu thuyết "1984" của George Orwell.

- Nhà tài phiệt Ukraine thân Putin bị tịch biên tài sản: 30 mảnh đất, 55 nhà, 26 xe hơi và một du thuyền.

- Nebraska: Được Trump ủng hộ, nhưng 1 ứng cử viên Thống Đốc Cộng Hòa bị quý bà tố ưa sờ tay chỗ cấm.

- Nông nghiệp California báo động hạn hán, thiếu nước, làm mất 1.7 tỷ đôla năm 2021.

- Kinh tế California tăng 7.8% trong năm 2021, tổng sản lượng 3.36 ngàn tỷ đô, lớn nhất Hoa Kỳ

- Quận Cam: dọa nổ súng, 1 học sinh bị bắt.

- California công bố kế hoạch cấm bán xe hơi mới chạy xăng kể từ năm 2035

- Thẩm phán Reggie Walton sau phiên xử 1 kẻ nổi loạn 6/1/2021: nền dân chủ Mỹ bất hạnh vì gặp kẻ gian lận như Trump

- Một lệnh truy nã toàn quốc để tìm bắt Allen Nguyen vỉ dí súng cướp.

- HỎI 1: Ứng viên Tổng Thống 2024 của Đảng Cộng hòa từ chối tranh luận với ứng viên Dân Chủ? ĐÁP 1: Đúng thế, nếu vẫn do Commission on Presidential Debates tổ chức.

- HỎI 2: Dân Mỹ báo động cái gì cũng tăng giá? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (15/4/2022) ---- Sau khi bồi thẩm đoàn kết luận một kẻ bạo loạn ngày 6/1/2021 có tội với tất cả các tội danh, một thẩm phán liên bang đã đưa ra lời cảnh báo về nền dân chủ Mỹ. "Cuộc nổi loạn thực tế rất đáng lo ngại", theo lời Reggie Walton, Thẩm phán liên bang vùng thủ đô DC. Ông nói, theo CNN, "Tôi nghĩ rằng nền dân chủ của chúng ta đang gặp khó khăn vì không may là chúng ta có những kẻ gian lận, như cựu Tổng thống [Trump], theo tôi thấy, họ không quan tâm đến dân chủ và chỉ quan tâm đến quyền lực."

.

Xin nhắc rằng, Thẩm phán Walton không phải là "dân chủ thổ tả": Ông được đề cử vào chức thẩm phán liên bang bởi Tổng thống Cộng Hòa George W. Bush. Ông cũng từng là Thẩm phán chủ tọa của Tòa án Giám sát Tình báo Đối Ngoại của Hoa Kỳ (còn được gọi là Tòa án FISA), và được đề cử vào chức đó bởi Chánh án Tòa Tối cao Hoa Kỳ John Roberts (cũng do Bush đề cử).

.

Nhận xét của Walton được đưa ra vào cuối phiên tòa xử Dustin Thompson, 38 tuổi, cư dân Ohio, người "đối mặt với sáu tội danh - cản trở thủ tục công quyền, trộm cắp tài sản chính phủ, xâm nhập bất hợp pháp vào Điện Capitol, biểu tình bất hợp pháp ở Điện Capitol, theo CNN.

.

---- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu viết trên mạng xã hội Telegram của bà, cáo buộc mạng xã hội Meta Platforms Inc. (công ty mẹ của Facebook và Instagram) là đã "công khai" tiến hành một "cuộc chiến thông tin" chống lại Nga. Zakharova nói rằng các bản tin quân Nga giết thường dân ở Bucha là "không có thực, chỉ là do Ukraine dàn dựng" để quy chụp.

.

---- Bà Maria Zakharova cũng hôm thứ Sáu tuyên bố rằng nếu Tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được trao cho Phần Lan và Thụy Điển, điều đó sẽ đưa hai nước "ra tuyến đầu [mặt trận] của NATO."

.

"Tư cách thành viên NATO không có khả năng củng cố an ninh quốc gia của họ", Zakharova cho biết trong một tuyên bố. Bà cảnh báo rằng quyết định gia nhập liên minh của Stockholm và Helsinki sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của họ với Nga.

.

---- Nga gửi Mỹ mật thư, dọa gửi Ukraine vũ khí tối tân sẽ lãnh hậu quả lớn. Nga đã gửi một lá thư chính thức cho Mỹ cảnh báo rằng cung cấp vũ khí tối tân từ Mỹ và NATO đang làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Ukraine và có thể dẫn đến "những hậu quả khó lường", theo Washington Post đưa tin.

Bức thư, được báo Washington Post xem nội dung, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã bỏ qua các quy tắc về chuyển giao vũ khí tới các khu vực xung đột. Theo bức thư ngày thứ Ba, Nga cáo buộc NATO cản trở đàm phán hòa bình sớm với Ukraine "để tiếp tục đổ máu." Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận bất kỳ lá thư ngoại giao bí mật nào.

.

---- Họa sĩ Pháp vào tuyến đầu Kyiv, lấy sơn giúp Ukraine chống Nga.

Video dài 1:08 phút:



https://youtu.be/htCdoXhRDxA

.

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các đồng minh châu Âu rằng Hoa Kỳ tin rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2022, theo lời 2 quan chức châu Âu nói với CNN, trong khi các quan chức Mỹ và châu Âu ngày càng đánh giá rằng không thể có kết thúc ngắn hạn thấy được.

.

Nhiều quan chức trao đổi với CNN nhấn mạnh rằng khó có thể dự đoán chính xác cuộc chiến có thể tiếp diễn trong bao lâu, nhưng một số quan chức cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Nga Putin đã thay đổi và không chắc ông sẽ theo đuổi đàm phán ngoại giao trừ khi đối mặt với thất bại quân sự.

.

---- Trang web tiếng Nga của tờ báo độc lập Moscow Times đã bị cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzor chặn, theo lời báo này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

.

"Nga đã chặn dịch vụ tiếng Nga của The Moscow Times vào thứ Sáu sau khi báo này loan bản tin mà cơ quan giám sát truyền thông gọi là một bản tin sai sự thật về việc các cảnh sát chống bạo động từ chối sang chiến đấu ở Ukraine", hãng tin này cho biết trong một tuyên bố trên trang web tiếng Anh của mình (trang web tiếng Anh chưa bị Sở giám sát thông tin ngăn chận).

.

---- Kháng chiến quân Belarus hy vọng có cơ hội giải phóng Belarus. Trong một khu rừng ở phía Ba Lan, nơi biên giới Ba Lan-Ukraine, một nhóm người đàn ông mặc đồ rằn ri, quỳ trên nền đất bùn và bắt đầu học các khóa quân sự về huấn luyện sinh tồn cơ bản. Họ tự gọi mình là Tiểu đoàn Pohonia, một nhóm khoảng 30 người Belarus lưu vong, chủ yếu sống ở Ba Lan và các nước khác trên khắp châu Âu, những người hy vọng sẽ tham gia cùng hàng trăm đồng bào của họ đã tham gia vào trận chiến vì Ukraine.

.

Các chiến binh tình nguyện tham vọng nói rằng để giải phóng đất nước Belarus của họ đang bị Tổng thống Nga Vladimir Putin kìm kẹp, trước tiên Putin phải bị đánh bại ở Ukraine. Nhóm này có độ tuổi từ 19 đến 60, mang theo các súng giả trong khi huấn luyện kiểu súng Kalashnikov. Hầu như không ai có kinh nghiệm chiến đấu. Họ được lãnh đạo bởi nhà bất đồng chính kiến ​​và chủ nhà hàng Vadim Prokopiev.

.

---- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian tuyên bố hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp báo, rằng Hoa Kỳ đang sử dụng tình hình hiện tại ở Ukraine để làm hỏng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga.

.

Zhao nói: “Washington liên tục tung ra những thông tin sai lệch trong bối cảnh tình hình khủng hoảng ở Ukraine, cố gắng làm xấu bộ mặt của Trung Quốc, chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga”. Zhao nhấn mạnh rằng Mỹ có mục tiêu "tạo ra mâu thuẫn, cũng như xích mích" và sử dụng điều này để có lợi cho họ.

.

---- Các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc "khá sớm", một Thượng nghị sĩ trong Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) cho biết hôm thứ Sáu. Andrey Klimov, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại cho biết: “Chúng tôi sẽ không cố tình câu giờ."

Klimov tuyên bố Nga có dự định "làm cho Ukraine an toàn", bao gồm điều tra các cáo buộc về các phòng thí nghiệm sinh học của Ukraine, và "đảm bảo an toàn cho các lò nguyên tử", sau đó "giai đoạn quân sự sẽ dừng lại."

.

---- Andrey Klimov, cũng là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ chủ quyền quốc gia của Thượng viện Nga, hôm thứ Sáu nói rằng Nga đã bắt giữ một số binh sĩ, bao gồm cả quân nhân NATO. Klimov khẳng định: “Chúng tôi đã bắt tù binh, trong đó có quân nhân các nước NATO, chúng tôi sẽ đưa họ ra công chúng trong các phiên tòa, và cả thế giới sẽ chứng kiến ​​điều gì đã thực sự xảy ra”. Ông cũng nóisẻ thêm rằng phương Tây "tiếp tục cuộc chiến [chống lại Nga] với bàn tay của người Ukraine, cũng như lính đánh thuê."

.

---- Ukraine: Nga mất 20.000 lính, tố Nga dùng tới oanh tạc cơ tầm xa để dập mục tiêu trước khi bộ binh Nga vào. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk hôm thứ Sáu nói rằng lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xâm lăng Ukraine, Nga sử dụng máy bay dội bom bay tầm xa để tấn công thành phố cảng Mariupol nơi đang bị bao vây. Theo Motuzyanyk, Nga tập trung quân để đánh chiếm Rubizhne, Popasna, Mariupol. Bên cạnh đó, giao tranh đang diễn ra xung quanh xưởng luyện thép Illich cũng như khu vực cảng Mariupol. Tuyên bố của Ukraine đưa ra ngay sau khi cho biết 20.000 quân Nga tử trận kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2.

.

---- Một bài ca điệu quân hành cho quân đội Ukraine, có phụ đề tiếng Anh: quân thù vào Ukraine để chiếm đất sẽ chỉ cđược mảnh đất đủ để chôn xác. Video dài 1:30 phút:



https://youtu.be/7W494hzW7tM

.

---- Cao Ủy tị nạn Liên hiệp quốc hôm thứ Sáu cho biết hơn 5 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lăng. Theo dữ liệu chính thức, 4.796.245 công dân Ukraine đã rời khỏi đất nước, cũng như 215.000 công dân nước ngoài.

Trong khi đó, Biên phòng Ukraine ước tính khoảng 30.000 người/ngày cũng đang quay trở lại Ukraine. "Con số lớn này cho thấy tình trạng di cư quay trở lại Ukraine có thể tiếp tục gia tăng, có khả năng tạo ra những thách thức mới cho hoạt động nhân đạo vì mọi người sẽ cần hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng của họ hoặc tìm nơi ở phù hợp nếu nhà của họ không còn có thể ở được", theo LHQ nói.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã chọc quê Nga vụ tàu chiến Moskva “hàng đầu” của họ bị phi đạn hành trình của Ukraine bắn chìm hôm thứ Năm trong khi Nga nói không phải phi đạn, mà chỉ vì hỏa hoạn trên tàu đã làm tê liệt con tàu khổng lồ và nó mất thăng bằng khi được kéo về cảng để sửa chữa.

.

Bây giờ, vùng biển Ukraine có thêm địa điểm du lịch thu hút thợ lặn quốc tế. Reznikov đã phóng tweet vào hôm thứ Sáu rằng con tàu bị chìm hiện là “một địa điểm lặn xứng đáng” mà ông mong muốn được đến thăm khi chiến tranh kết thúc. Ông nói: “Chúng tôi có thêm một điểm lặn nữa ở Biển Hắc Hải. “Chắc chắn sẽ đến thăm xác tàu sau chiến thắng của chúng tôi trong chiến tranh. Để quý bạn biết, tôi đã tham dự 300 lần lặn ngoài biển rồi nhé. ”

.

Theo đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ, tàu chiến soái hạm Moskva khi bị chìm không mang vũ khí nguyên tử trên tàu, theo lời hai quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN. Mỹ đã theo dõi các lực lượng quân sự Nga về bất kỳ chuyển động bất thường nào của vũ khí hạt nhân và cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra các chuyển động đó.

.

---- Ukraine: đang điều tra khoảng 2.000 trường hợp tội ác chiến tranh của Nga tại các khu vực gần Kyiv, bao gồm Makariv và Bucha. Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Năm, các phóng viên đã tới Makariv và các khu vực lân cận, cách thủ đô Kyiv khoảng 50km về phía Đông, sau khi quân Ukraine rà phá xong mìn gài nhiều góc phố. Trong buổi họp báo, cảnh sát Ukraine cho biết đang lập hồ sơ các hậu quả nghi là tội ác chiến tranh, trong đó có việc giết hại thường dân, để buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

.

Khoảng 800 ngôi nhà bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga ở Makariv. Các tòa nhà và cửa hiệu ở các khu vực trung tâm đã bị phá hủy. Tại một ngôi làng ở phía Bắc Makariv, nhà ở cả hai bên đoạn đường dài 2km đều bị phá hủy. Hơn 140 thi thể cư dân nghi là bị quân đội Nga sát hại đã được tìm thấy ở Makariv và các khu vực lân cận. Một người dân nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ không gây tổn hại cho dân thường, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông cho biết nhiều người đã chết ở Borodyanka, Bucha và Irpin.

.

---- Giám đốc CIA William Burns nói, không thể coi nhẹ việc Nga đe dọa dùng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Burns nói như trên trong diễn văn tại Viện Công nghệ Georgia, ở tiểu bang Georgia hôm thứ Năm. Khi được hỏi liệu Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử hay không, Burns nói không thể coi nhẹ việc Nga sử dụng vũ khí chiến thuật hay vũ khí có sức công phá thấp.Ông đề cập đến trường hợp Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyệt vọng vì thất bại quân sự, nhưng Burns nói thêm rằng CIA chưa xác nhận được bằng chứng thực tế Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử. Mới tháng trước, TTK/LHQ Antonio Guterres cảnh báo rằng "viễn ảnh xung đột nguyên tử vốn không ai nghĩ tới thì giờ đã trở nên có thể xảy ra".---- Hôm thứ Tư, Ukraine nói Nga đã bỏ lại xác của 1.500 binh sĩ thiệt mạng và đề nghị các bà mẹ của lính tử trận liên lạc với chính phủ Ukraine để nhận xác con về. Bộ quốc phòng Ukraine đã tweet: "Có hơn 1.500 xác chết của binh sĩ Nga trong các nhà xác ở thành phố Dnipro của Ukraine. Chỉ huy của họ thậm chí không nghĩ đến việc đưa họ về nhà.Ukraine chọc quê Nga tiếp: "Phó thị trưởng Dnipro Mykhailo Lysenko nói rằng chính quyền thành phố sẵn sàng cung cấp cho các bà mẹ Nga quyền tiếp cận thi thể của các con trai họ, vì chính phủ đưa họ đến chết ở Ukraine đã thiếu can đảm để làm điều đó."Oleksiy Arestovych, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết hôm thứ Sáu rằng Điện Kremlin đã từ chối tiếp nhận thi thể của 3.000 binh sĩ chính quy của họ trong thời gian đầu trong cuộc chiến.---- Triết gia người Nga theo chủ nghĩa cực đoan Alexander Dugin, thường được gọi là "bộ não của Putin" vì ảnh hưởng của ông trong Điện Kremlin, đầu tuần này cho biết việc quân đội Nga rút lui khỏi Kyiv là một "tình huống tạm thời" và dự đoán rằng sau khi tập hợp lại, một chiến dịch rộng lớn đánh chiếm Ukraine có thể bắt đầu lại. Dugin đã đưa ra bình luận của mình cho một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ; cuộc phỏng vấn được đưa tin bởi RIA Novosti, một mạng tin điện tử do Điện Kremlin kiểm soát, đã liên tục tuyên truyền chống Ukraine.Dugin nói, "Quân đội Nga hiện đang chiến đấu với các cường quốc có chủ quyền áp đặt một thế giới đơn cực," có ý ám chỉ Mỹ và NATO. “Chúng ta không thể thua trong cuộc chiến này. Nếu không, cả thế giới sẽ biến thành một đám cháy lớn”. Dugin đã xuất bản một số cuốn sách kêu gọi tái lập một đế chế Slav rộng lớn hơn bao gồm Ukraine, cũng như Moldova và Belarus.---- Nổ lớn ở Kyiv và nhiều thành phố lớn của Ukraine. Các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin vào đầu ngày thứ Sáu cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ mạnh ở Kyiv và các thành phố lớn khác của Ukraine, cùng với tiếng còi báo động không kích vang lên ở hầu hết đất nước. Ngoài Kyiv, các thành phố có thể nghe các vụ nổ lớn là Kherson ở phía nam, Kharkiv ở phía đông và Ivano-Frankivsk ở phía tây của Ukraine. Có thể Nga muốn trả thù vụ phi đạn Ukraine bắn chìm tàu soái hạm của Hạm đội Hắc Hải?---- Cảnh sát Nga nổi giận, bắt 1 nhà hoạt động vì tặng miễn phí cho dân tiểu thuyết "1984" của George Orwell. Cơ quan Giám sát truyền thông Nga, và Kevin Rothrock (Tổng thư ký Meduza, một báo tiếng Anh tại Latvia) đã đăng một bức ảnh của Dmitry Silin ở Ivanovo, một thị trấn cách Moscow khoảng 5 giờ lái xe về phía tây bắc.Theo bản tin, ông đã bị bắt giam vì "làm mất uy tín của quân đội Nga" khi trao tặng cuốn tiểu thuyết miễn phí.---- Nga thú nhận soái hạm Moskva của hạm đội Hắc Hải đã chìm. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng soái hạm Moskva của hạm đội Hắc Hải của Nga đã bị chìm trong quá trình dòng dây kéo."Trong quá trình kéo... đến cảng, con tàu đã mất ổn định do hư hỏng thân tàu trong vụ hỏa hoạn do đạn phát nổ", Bộ này cho biết trong một thông cáo. Các thành viên của thủy thủ đoàn đã được di tản thành công, theo một tuyên bố trước đó.Đầu ngày hôm nay, Ukraine đưa video ra, tuyên bố rằng vụ hỏa hoạn trên tàu Moskva là do một cuộc tấn công bằng 2 phi đạn hành trình. Nga nói rằng chỉ là hỏa hoạn ở khoang chứa đạn, không phải do trúng đạn.---- Ukraine-Pháp bàn về tội ác chiến tranh của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết ông đã thảo luận với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron về những diễn biến mới nhất về hoạt động quân sự của Nga, nhấn mạnh cuộc điều tra về "tội ác chiến tranh của Nga"."Chúng tôi đã thảo luận về điều tra tội ác của Nga, về sự phản kháng của người dân Ukraine trước kẻ xâm lược. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Pháp", ông Zelensky nói trên tài khoản Twitter của mình đồng thời cho biết thêm rằng hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về cuộc hòa đàm Nga-Ukraine.--- Nhà tài phiệt Ukraien thân Putin bị tịch biên tài sản. Một ngày sau khi có thông báo rằng Viktor Medvedchuk đã bị bắt lại sau khi trốn khỏi nhà quản thúc, Ukraine cho biết họ đã thu giữ 154 đơn vị tài sản từ đồng minh thân cận của Putin. Theo The Washington Post, danh sách tài sản được lấy từ chính trị gia 67 tuổi ủng hộ Điện Kremlin và gia đình ông bao gồm ít nhất là 30 mảnh đất, 23 căn nhà, 32 căn hộ chung cư, 26 xe hơi và một du thuyền. Là một trong những người giàu nhất Ukraine, Medvedchuk đã bị chính quyền Ukraine bắt và buộc tội phản quốc nhưng đã trốn thoát sau khi lực lượng Nga tràn qua biên giới. Ông đã mất tích trong 48 ngày trước khi bị bắt lại.---- Được Trump ủng hộ, nhưng 1 ứng cử viên Thống Đốc Cộng Hòa bị quý bà tố ưa sờ tay chỗ cấm. Một ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử gay gắt ở Nebraska, người đã giành được ủng hộ từ Donald Trump đã bị buộc tội bốc hốt ít nhất tám phụ nữ tại các sự kiện chính trị và cuộc thi sắc đẹp. Nữ Thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng hòa Julie Slama cũng là nạn nhân, trong số những phụ nữ nói về Charles Herbster.Herbster hiện là người dẫn đầu trong cuộc đua chính của tiểu bang Nebraska. Ông bị cáo buộc là đã chạm vào nữ TNS Slama chỗ không thích hợp, theo báo Nebraska Examiner. Bà nói với tờ báo rằng Herbster từng thò tay dưới váy của bà, và từng ôm bà tại một sự kiện vào năm 2019 cho Đảng Cộng hòa Quận Douglas.Sáu phụ nữ khác cũng cáo buộc rằng Herbster cũng đã chạm vào họ một cách không thích hợp: họ thường bị làm như vậy khi họ chụp ảnh hoặc khi chào hỏi xã giao. Một phụ nữ khác cáo buộc Herbster dồn cô vào chân tường trước khi cưỡng hôn cô. Tất cả phụ nữ, ngoại trừ Slama, đều giấu tên, nói rằng họ sợ bị trả thù. Dĩ nhiên, ban vận động của Herbster đã chối.---- Nông nghiệp California báo động hạn hán, thiếu nước, làm mất 1.7 tỷ đôla năm 2021. Các nông trại California là những nhà sản xuất lương thực lớn nhất trên toàn quốc, nhưng tình trạng hạn hán đang diễn ra đang tàn phá lĩnh vực trị giá 50 tỷ đô la này. Theo một bản tóm tắt mới được Viện Public Policy Institute of California công bố, thất thoát doanh thu từ cây trồng, kết hợp với việc bơm quá mức nước ngầm và các tác động của chuỗi cung ứng thượng nguồn, có thể đã làm giảm doanh thu nông nghiệp của California xuống tới 1.7 tỷ đô la vào năm 2021.Các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng hạn hán năm 2021 cũng góp phần làm mất đi 14.600 việc làm liên quan, chiếm khoảng 3% trong một lĩnh vực sử dụng hơn 420.000 người. Trong khi các tác động kinh tế của hạn hán năm 2021 có thể chỉ ở mức “khiêm tốn trên toàn tiểu bang,” các tác giả cảnh báo rằng tình trạng khô hạn kéo dài vào năm 2022 có thể sẽ làm trầm trọng thêm những tác động đó.----- Tuy là hang ổ Dân Chủ, nhưng kinh tế California lớn nhất Hoa Kỳ. Nền kinh tế của California đã tăng trưởng 7.8% vào năm 2021, đứng thứ 3 trong số tất cả các tiểu bang so với mức tăng trưởng 5.7% trên toàn quốc. Tiểu bang tăng trưởng đứng đầu là Tennessee với 8,6%, tiếp theo là New Hampshire với 8.5%.Tuy tốc độ tăng hàng thứ 3, nhưng về số lượng thương vụ, California vẫn là nền kinh tế lớn nhất Hoa Kỳ, đã sản xuất 3.36 ngàn tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ vào năm ngoái, đứng đầu trong nền kinh tế trị giá 23 ngàn tỷ đô la của Hoa Kỳ. So với các nước, riêng sản lượng của California cũng lớn hơn mọi nền kinh tế quốc gia khác, chỉ trừ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.---- Quận Cam: hăm dọa nổ súng, 1 học sinh bị bắt. Một học sinh 14 tuổi đã bị bắt sau khi một số bài đăng trên mạng xã hội gợi ý sẽ có vụ xả súng ở trường học được đăng trực tuyến vào thứ Ba, ngày 12/4/2022, theo Sở Cảnh sát Irvine cho biết hôm thứ Tư.Học sinh này theo học tại trường Orchard Middle School, nơi các bài đăng cho biết vụ tấn công sẽ xảy ra vào thứ Sáu, ngày 15/4/2022. Các bài lên mạng đăng cũng bao gồm danh sách những cái tên mà cảnh sát cho biết trùng với học sinh tại trường, là một phần của Học khu Tustin, cũng ở Quận Cam. Dù vậy, các điều tra viên không nghĩ cậu nhóc này có súng hay có ý nổ súng.---- Các giới chức kiểm tra của California hôm Thứ Năm đã công bố kế hoạch cấm bán xe hơi chạy xăng mới kể từ năm 2035, trong nỗ lực mới nhất của tiểu bang nhằm chống lại lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo CNBC, kế hoạch của California Air Resources Board kêu gọi 35% thương vụ xe hơi mới ở California là chạy bằng điện pin hoặc khí nén hydro vào năm 2026. Hội đồng sẽ bỏ phiếu về đkế hoạch này vào tháng Tám.Nếu như thế, không khí California sẽ trong lành hơn, nhờ giảm xe chạy xăng. Nhưng cùng lúc, xe chạy điện năng vẫn đắt hơn xe xăng. Theo CNBC, doanh số bán xe hơi điện đang tăng ở tiểu bang này, chiếm khoảng 8% tổng doanh số năm 2020 và hơn 12% vào năm 2021.---- Một lệnh truy nã toàn quốc đã được ban hành đối với một người đàn ông gốc Việt 30 tuổi; người này bị cáo buộc đã dí súng cướp hai thiếu niên cùng với đồng phạm. Cảnh sát Bellevue, tiểu bang Washington, đang nhờ công chúng giúp đỡ để truy tìm Allen Nguyen hay còn gọi là ‘Taz’ Nguyen. Nguyen bị truy nã vì tội cướp giật cấp độ một và sở hữu vũ khí trái pháp luật cấp độ hai.Cảnh sát cho biết Nguyen và Dominic Saechao, 28 tuổi, đã dí súng cướp hai thiếu niên. Cảnh sát nói rằng họ đã tiếp cận hai người đang đứng trên đường lái xe của một ngôi nhà trên đường SE 13 PL vào ngày 27 tháng 1/2022. Lúc đó, Saechao được trang bị một khẩu súng ngắn trong khi Nguyen cầm một khẩu súng trường.Cảnh sát nói rằng Nguyen đe dọa sẽ bắn thiếu nữ nếu cô không đưa điện thoại di động cho Nguyen. "Đây là một vụ cướp nghiêm trọng. Nguyen chĩa một khẩu súng trường đã nạp đạn vào chân nạn nhân và đe dọa sẽ bắn cô thiếu nữ nếu cô ấy không từ bỏ điện thoại", cảnh sát Seth Tyler nói.

Các nghi phạm đã lấy điện thoại của cô, iPhone, ví và thẻ tín dụng của cô gái khác, cũng như một chiếc Infiniti G35 đời 2005 màu bạc. Khi họ lái xe đi, Saechao đã bắn một phát súng vào 2 thiếu niên. May mắn, không trúng ai.

Cảnh sát tìm được vỏ đạn 9mm tại hiện trường. Chiếc Infiniti bị cướp đã được phục hồi vào ngày 2/2/2022 sau một vụ đụng xe ở Kent và được đưa về để làm bằng chứng. Saechao đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ. Tuy nhiên, Cảnh sát Bellevue vẫn chưa thể xác định được vị trí của Nguyen.

.

.

---- HỎI 1: Ứng viên Tổng Thống 2024 của Đảng Cộng hòa từ chối tranh luận với ứng viên Dân Chủ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, nếu vẫn do Commission on Presidential Debates tổ chức. Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa RNC hôm thứ Năm đã đồng thuận bỏ phiếu rút khỏi việc tham gia các cuộc tranh luận tổng thống điều hợp bởi Commission on Presidential Debates như truyền thống, vì cho là CPD "thiên vị" Dân Chủ và kính chống Cộng Hòa.

Chủ tịch RNC Ronna McDaniel viết trong bản tuyên bố: "Các cuộc tranh luận là một phần quan trọng của quá trình dân chủ và RNC cam kết mang đến các cuộc tranh luận tự do và công bằng... nhưng RNC sẽ tìm ra diễn đàn tranh luận mới hơn, tốt hơn để đảm bảo rằng những người được đề cử trong tương lai không bị buộc phải thông qua CPD thiên vị để đưa ra trường hợp của họ trước người dân Mỹ." Thực tế, trong cuộc tranh luận 2016 Trump thua bà Hillary Clinton thê thảm, và năm 2020 Trump thua Biden hết mức. Có thể đoán rằng RNC không muốn tranh luận 2024.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/cpd-debates-presidential-debates/2022/04/14/id/1065761/

.

---- HỎI 2: Dân Mỹ báo động cái gì cũng tăng giá?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Cục Thống kê Lao động đã công bố dữ liệu mới cho thấy giá thực phẩm đã tăng gần 9% trong năm, tính kết thúc vào tháng trước. Đó là mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ tháng 5 năm 1981. Các sản phẩm như trứng, bột mì và sữa đều tăng ít nhất 11%. Giá thịt xông khói tăng 18,2%.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều yếu tố đang góp phần làm tăng chi phí. Tác động từ cuộc chiến ở Ukraine, kết hợp với chi phí năng lượng xăng dầu tăng, cùng với hạn hán ảnh hưởng đến mùa màng và các vấn đề chuỗi cung ứng đang diễn ra là một số lý do. Dân cả nước thê thảm vì tăng giá, nhưng chịu nặng nhất là dân California.

Viện Public Policy Institute of California đã công bố kết quả khảo sát mới vào cuối tháng trước cho thấy 2/3 người dân California báo cáo đang gặp khó khăn tài chính do giá cả tăng gần đây, với 25% nói rằng họ đã phải đối mặt với khó khăn "nghiêm trọng".

Một phần tư dân California rất lo lắng về tình hình làm sao cho có đủ tiền để trả tiền thuê nhà. "Tiền thuê nhà của tôi đã tăng lên 125 đô la", Stephanie Reid, cư dân Sacramento, nói với đài truyền hình KCRA 3.

Chi tiết:

https://www.kcra.com/article/food-prices-increased-how-californians-are-battling-inflation/39721133#

.

.