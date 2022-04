Eric Nguyen, 40 tuổi, và Khanh “Tina” Tran, 35 tuổi, đã bị tòa kêu án 2 năm tù vì cờ gian bạc lận, và buộc phải bồi thường hơn nửa triệu đôla, theo lời Rob Bonta, Bộ Trưởng Tư Pháp California, thông báo hôm Thứ Tư 30/3/2022.

.

- Tổng Thống Zelensky cách chức 2 tướng lãnh Ukraine, gọi 2 tướng là phản bội (traitors). Ngoại Trưởng Nga cảm ơn Ấn Độ. Anh: "rất thất vọng" về lập trường của Ấn Độ.

- Trực thăng từ Ukraine bay vào Nga tấn công, bắn cháy kho xăng ở Belgorod của Nga. DPR: bắn rớt 2 trong nhóm 3 trực thăng Ukraine trốn ra khỏi Mariupol. DPR lập chính quyền quân quản thân Nga ở Mariupol. Ukraine tái chiếm các làng Sloboda và Lukashivka nằm giữa 2 thành phố Chernihiv và Kiev. Ukraine: quân Nga tịch thu 14 tấn đồ viện trợ nhân đạo từ 12 xe buýt. Ukraine: có nhiều trận đánh lớn ở phía bắc và đông thủ đô Kyiv.

- Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ: hy vọng Putin-Zenlensky gặp nhau. Ngoại Trưởng Nga: thương thuyết với Ukraine có tiến bộ, vì Ukraine nói chấp nhận trung lập. Liên Âu: TQ giúp Nga lách cấm vận sẽ tác hại đối với các công ty TQ. Các ngoại trưởng Estonia, Pháp, Lithuania và Latvia họp báo: Nga đã tàn phá Ukraine, gây tội ác chiến tranh. Quân Nga rời lò nguyên tử Chernobyl bắt theo các nhân viên làm con tin. Ngoại Trưởng Pháp kêu gọi tăng nỗ lực yểm trợ Ukraine về quân sự, tài chánh, nhân đạo.

- Mỹ: an ninh Nga nhắm truy tìm và bắt giam các công dân Mỹ tại Ukraine và tại Nga. IAEA chưa thể xác minh tin lính Nga bệnh vì dính phóng xạ ở Chernobyl. Nga sẽ phạt Wikipedia vì đã không gỡ bỏ các thông tin "kém tin cậy" ra khỏi Tự điển này.

- Mỹ: sẽ không có buổi họp giữa Putin-Biden vì phía Nga chưa giảm căng thẳng một cách nghiêm túc

- Mỹ-Nhật lập Mạng Lưới Kinh Tế Ấn Độ Thái Bình Dương, sẽ mời ASEAN dự, tách rời thương mại TQ.

- Đức Giáo Hoàng Francis xin lỗi các sắc dân nguyên trú Canada về các linh mục bạo hành, lạm dụng trẻ em thổ dân

- Jared Kushner (chồng cô Ivanka Trump) đã ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- TT Biden: giá xăng tại Mỹ có thể sẽ giảm từ $0.10 tới $0.35 mỗi gallon xăng nhờ mở ra kho dầu chiến lược

- California năm 2021 tịch thu 1,428 khẩu súng từ những người không được phép mang súng.

- xe điện thay xe xăng: sẽ cứu mạng 110,000 người, giúp 3 triệu người hết suyễn, tiết kiệm $1.2 ngàn tỷ đô tiền chăm sóc y tế công cộng từ 2020 tới 2050.

- Bộ Tư Pháp xin tiền thuê thêm 131 luật sư để điều tra bạo loạn 6/1/2021, truy tố tận Bạch Ốc của Trump

- Bộ Tư Pháp điều tra các cử tri đoàn giả mạo ngày 6/1/2021 về DC đòi lật kết quả bầu cử giúp Trump bám ghế

- đơn xin sổ thông hành Mỹ công nhận giới tính thứ ba: 'M' cho nam giới, 'F' cho nữ giới, 'X' cho giới tính khác

- California: kêu án Eric Nguyen & Khanh “Tina” Tran 2 năm tù vì cờ gian bạc lận, bồi thường hơn nửa triệu đô

- HỎI 1: Quận Los Angeles County sẽ có chương trình cấp cho 1,000 người số tiền $1,000/tháng/người trong 3 năm mà không cần làm gì? ĐÁP 1: Đúng thế, cư dân L.A. có thể nộp đơn.

- HỎI 2: Tỷ phú nào giàu nhất California? ĐÁP 2: Thứ tự, giàu nhất là: Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Eric Schmidt.

.

QUẬN CAM (VB-1/4/2022) --- XIN LỖI. Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Sáu đưa ra lời xin lỗi thay mặt một số chức sắc Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã trong hệ thống trường Nội Trú Canada sau khi họp với các phái đoàn sắc dân nguyên trú First Nation, Inuit, và Métis từ Canada tới Vatican để trình bày trực tiếp.

.

Quyết định đón tiếp phái đoàn và đưa ra lời xin lỗi sau khi các hồ sơ hiển lộ năm ngoái cho thấy trẻ em nguyên trú [ở Canada] bị các linh mục Công Giáo lạm dụng, bạo hành và hàng chục nấm mồ vô danh được khám phá là nơi chôn trẻ em nguyên trú bị cưỡng bách đưa vào hệ thống trường đạo nội trú [của Canada]. Đức Giáo Hoàng nói ngài sẽ thăm Canada vào lễ Thánh Anne, tức là khoảng ngày 26/7/2022.

.

--- ĐIỀU TRẦN. Cựu cố vấn cao cấp Bạch Ốc Jared Kushner (chồng cô Ivanka Trump) hôm Thứ Năm đã ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021. Politico nói Kushner không đóng vai trò lớn, và có vẻ như tránh xa, đối với nỗ lực của Trump để lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020.

.

Dân Biểu Elaine Luria (Dân Chủ-VA), ngồi trong Ủy ban, được MSNBC hỏi về điều trần của Kushner, nói rằng Kushner tự nguyện cung cấp các thông tin để Ủy ban sẽ xác minh. Hiện thời luật sư của cô Ivanka Trump đang thương thuyết với Ủy ban về chuyện cô sẽ ra trước Ủy Ban tự nguyện điều trần.

.

--- YỂM TRỢ. Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian kêu gọi tăng nỗ lực yểm trợ Ukraine về quân sự, tài chánh, nhân đạo trong khi nói với các phóng viên tại Tallinn, Estonia. Le Drian nói, "Nga không thể thắng được. Chúng ta sẽ tăng nỗ lực cho tới khi ngưng bắng trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine và có thương thuyết thật sự." Ông cũng kêu gọi Châu Âu giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga.

.

--- THẤT VỌNG. Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cảm ơn Ấn Độ "đã chọn vị trí này trong toàn bộ các sự kiện thay vì nhìn một chiều" trong khi họp với Ngoại Trưởng Ấn Độ S. Jaishankar.

.

Ngoại Trưởng Ấn Độ S. Jaishankar nói buổi họp xảy ra "trong một môi trường quốc tế khó khăn," thêm rằng Ấn Độ luôn luôn muốn giải quyết các dị biệt và tranh chấp xuyên qua đối thoại và ngoại giao.

.

Bộ Trưởng Ngoại Thương Anh quốc Anne-Marie Trevelyan tuyên bố rằng Anh "rất thất vọng" về lập trường của Ấn Độ.

.

--- PHẢN QUỐC. Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài diễn văn video đêm Thứ Năm rằng ông đã cách chức 2 tướng lãnh Ukraine, gọi 2 tướng này là "phi-anh-hùng" ("antiheroes") và: "...tôi không có thì giờ để xử lý với tất cả những kẻ phản bội (traitors). Nhưng dần dần tất cả họ sẽ bị trừng phạt."

.

Hai tướng này là: cựu Giám Đốc Sở Nội An Ukraine, tướng Naumov Andriy Olehovych; và cựu Giám Đốc Sở An Ninh Ukraine khu vực Kherson, tướng Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych. Họ bị tước bỏ khỏi chức vụ tức khắc.

.

Zelensky nói, "Các quân nhân này là trong số các sĩ quan cao cấp không quyết định được quê hương họ nằm ở đâu, họ vi phạm lời thề trung thành quân nhân đối với dân tộc Ukraine là phải bảo vệ đất nước chúng ta, bảo vệ tự do và độc lập, và sẽ tất yếu bị tước bỏ các cấp bậc quân sự cao cấp."

.

--- Đoàn xe thiết giáp Nga bị quân Ukraine phục kích.

Video dài 1:26 phút:



https://youtu.be/l9GbXRW7Do0

.

--- HÒA ĐÀM. Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Thứ Sáu rằng thương thuyết với Ukraine có tiến bộ, và Ukraine nói chấp nhận trung lập là một bước tích cực, và Nga sẽ trả lời về các đề nghị Ukraine đưa ra trong vòng họp hôm Thứ Ba. Buổi họp hôm nay sẽ là trực tuyến video.

.

--- CON TIN. Ukraine nói quân Nga đã rời nhà máy nguyên tử Chernobyl cùng với những nhân viên bảo vệ nơi này mà Nga đã bắt làm con tin từ ngày 24/2/2022, theo thông báo của Sở Nguyên Tử Energoatom của Ukraine.

.

--- KHÔNG KÍCH. Một trận hỏa hoạn bùng cháy ở kho xăng tại thị trấn Belgorod của Nga là kết quả của không kích từ phía Không quân Ukraine, theo lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của Nga viết trên mạng Telegram, cho biết trực thăng từ Ukraine bay vào lãnh thổ Nga tấn công. Có 2 nhân viên kho xăng dầu bị thương, nhưng không ai chết, theo tỉnh trưởng nơi này. Đây là lần đầu tiên Không quân Ukraine tấn công mục tiêu trên đất Nga, nếu đúng là như thế.

.

--- TÀI PHỐI TRÍ. Vitali Klitschko, Thị trưởng Kyiv, hôm Thứ Sáu nói có các trận đánh lớn ở phía bắc và đông thủ đô Kyiv, bất kể là Nga nói đã rút quân ra khỏi khu vực này. Nếu như thế, hành động rút quân chỉ là tái bố trí hàng ngũ. Vitali Klitschko kêu gọi tất cả những người dân muốn về lại Kyiv nên chờ thêm một chút, "vì cơ nguy tử thương khá cao."

.

--- TỊCH THU. Iryna Vereshchuk, Bộ Trưởng Tái Phối Trí Các Khu Vực Bị Chiếm Tạm Thời, nói quân Nga đã tịch thu 14 tấn đồ viện trợ nhân đạo từ 12 xe buýt trong các xe buýt hướng về Melitopol ở phía nam Ukraine. Bà nói cùng với hội Hồng Thập Tự đang thương thuyết để lấy các xe viện trợ nhân đạo này về. Bà nói quân Nga cũng ngăn cản 45 xe buýt hôm Thứ Năm đi tới Berdiansk trên đường tới Mariupol.

.

--- THƯỢNG ĐỈNH. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Thứ Sáu nói Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky có "một ý kiến tíchc ực" về viễn ảnh họp với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, và Erdogan hy vọng Putin cũng có ý kiến tích cực như thế.

.

--- QUÂN QUẢN. Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (DPR), nơi ly khai ra khỏi Ukraine, nói hôm Thứ Sáu đã bắn rớt 2 trong nhóm 3 trực thăng Ukraine mưu tính trốn ra khỏi Mariupol (nơi bị Nga bao vây) sang khu vực Ukraine kiểm soát. Hai trực thăng trốn đi bị bắn rớt lúc đó chở nhiều người, theo phát ngôn nhân DPR. Hôm qua, Tư lệnh DPR là Denis Pushilin ký sắc lệnh thành lập chính quyền quân quản ở Mariupol.

.

--- Không ảnh cho thấy pháo binh Ukraine bắn vào nơi quân Nga đóng quân.

Video dài 1:16 phút:



https://youtu.be/7ZJOXvPE3Ks

.

--- TQ GIÚP NGA. Liên Âu nói hôm Thứ Sáu rằng Trung Quốc giúp đỡ Nga trong khi Tây phương cấm vận Nga "sẽ thiệt hại cho uy tín quốc tế của TQ và sẽ có ảnh hưởng đối với các công ty TQ." Liên Âu nói không thể có trung lập trong chiến tranh Nga-Ukraine.

.

--- TÁI CHIẾM. Quân Ukraine đã tái chiếm các làng Sloboda và Lukashivka nằm giữa 2 thành phố Chernihiv và Kiev, theo bản tin Bộ Quốc Phòng Anh hôm Thứ Sáu. Bản tin cũng nói quân Nga đã bắn pháo từ xa vào các nơi Nga đã lùi bước.

.

--- NGOẠI TRƯỞNG Estonia là Eva-Maria Liimets nói trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, đề nghị một phần tiền chi trả cho năng lượng Nga nên để riêng để trả cho chi phí tái thiết Ukraine.

.

Bà nói Nga phải chịu trách nhiệm vì đã tàn phá Ukraine, và vì những tội ác chiến tranh họ đã phạm ở Ukraine. Bà họp báo, bên cạnh là các Ngoại Trưởng Pháp, Lithuania và Latvia tại thành phố Tallinn, Estonia.

.

--- Tái chiếm Irpin.

Video dài 1:09 phút.



https://youtu.be/FgNX4A0mVQM

.

--- GIÁM ĐỐC Truyền Thông Bạch Ốc Kate Bedingfield hôm Thứ Năm chia sẻ trong một buổi họp báo rằng sẽ không có buổi họp giữa Tổng Thống Nga Putin và Tổng Thống Mỹ Biden.

.

Bởi vì Mỹ yêu cầu điều kiện gặp nhau về mức độ cao về ngoại giao, phía Nga phải có giảm căng thẳng một cách nghiêm túc, và Mỹ chưa thấy Nga có mức độ này.--- MỸ & NHẬT Bản dự định mời nhóm 10 nước Đông Nam Á ASEAN tham dự vào Mạng Lưới Kinh Tế Ấn Độ Thái Bình Dương (Indo-Pacific Economic Framework - IPEF) do Mỹ lập ra, theo tin Nikkei Asia.Đây là một nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và cũng cải thiện chuỗi cung ứng sản phẩm chất bán dẫn (semiconductors) và các sản phẩm chủ lực khác.Các chuyên gia Nhật Bản và Hoa Kỳ đang soạn thảo bản văn để gửi cho ASEAN để mời tham dự. Mỹ-Nhật đang tìm cách để không gây căng thẳng thêm với TQ, trong khi thực hiện kế hoạch lôi kéo ngay cả các đối tác thân cận của TQ vào mạng lưới kinh tế mới cho Mỹ-Hiện thời dự kiến tham dự IPEF do Mỹ thành lập sẽ có Nhật Bản, Úc Châu, New Zealand, Singapore, Nam Hàn. Mỹ đang cân nhắc về một số nước khác có thể mời vào, vì 41.5 triệu việc làm ở Mỹ là dựa vào thương mãi, và Mỹ không muốn tăng giao thương với các nước có thể làm hại việc làm ở Hoa Kỳ.Trường hợp Đài Loan đang vận động vào: các Dân biểu Mario Diaz Balart (Cộng Hòa-FL), Albio Sires (Dân Chủ-NJ), Gerry Connolly (Dân Chủ-VA), và Steve Chabot (Cộng Hòa-OH), các đồng Chủ tịch nhóm Congressional Taiwan Caucus, cùng ký tên với 200 Dân biểu trong nhóm đã gửi lá thư hôm 31/3/2022 tới Bộ Trưởng Thương Mại Gina Raimondo và Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai để xin cho Đài Loan gia nhập IPEF.Cựu Tổng Thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi mạng lưới Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership), một Hiệp định do cựu Tổng Thống Obama lập ra để làm vòng vây thương mại cô lập TQ. Sau khi Mỹ rút ra, TQ lập mạng lưới thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) làm kinh tế VN lệ thuộc nhiều hơn vào TQ, khi xuất nhập khẩu VN-TQ tăng vọt và mỗi lần TQ kiếm cớ khép cửa khẩu thì nông sản dội về hàng loạt. Nhưng không chắc VN đủ điều kiện gia nhập IPEF vì các tiêu chuẩn về quyền công nhân, bảo vệ môi trường, thuế công bằng, chống tham nhũng...--- NED PRICE, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói hôm Thứ Năm rằng Mỹ đã nhận được tin rằng an ninh Nga đã nhắm truy tìm và bắt giam các công dân Mỹ tại Ukraine và tại Nga.Trong buổi họp báo, ông nói an ninh Nga có thể truy tìm để bắt chỉ vì họ có quốc tịch Hoa Kỳ. Ông lặp lại rằng tất cả công dân Mỹ ở Nga và Ukraine nên ra đi tức khắc.--- SỞ NĂNG Lượng Nguyên Tử Quốc Tế IAEA nói hôm Thứ Năm rằng Sở không thể xác minh về tin các chiến binh Nga bị tiếp cận mức độ phóng xạ cao trong khi họ ở khu vực Chernobyl.Bản văn đưa ra sau khi công ty năng lượng nguyên tử quốc doanh Energoatom của Ukraine nói một số lính Nga trong khi đóng quân quanh lò nguyên tử Chernobyl cho thấy dấu hiệu lâm bệnh tiếp cận phóng xạ. Sở IAEA nói đang tìm thêm thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh vì phóng xạ này.--- Ban hợp xướng trẻ Ukraine: tôi không thể chiến đấu, nhưng tôi có thể chơi nhạc. (Youth Orchestra: I can’t fight but I can play music! - BBC My World)Video dài 3:37 phút:



https://youtu.be/0VNg6NsM6Ko

.

--- TT BIDEN hôm Thứ Năm nói rằng giá xăng tại Mỹ có thể sẽ giảm từ $0.10 tới $0.35 mỗi gallon xăng nhờ mở ra kho dầu chiến lược Hoa Kỳ.

.

Biden nói rằng Mỹ sẽ xuất 1 triệu thùng barrels/ngày từ kho dầu chiến lược trong 6 tháng tới, và ông sẽ yêu cầu Quốc Hội buộc các công ty phải trả phí trên các giếng dầu không xài và càc hợp đồng [khai thác dầu không thực hiện] để buộc họ bơm thêm dầu.

.

Họp báo tại Bạch Ốc, Biden nói rằng các ảnh hưởng cụ thể của biện pháp mới trên giá xăng thì chưa rõ. Biden nói các nước đối tác khác có thể mở ra từ 30 triệu tới 50 triệu thùng barrels/ngày và như thế sẽ làm giảm giá xăng.

.

--- ROSKOMNADZOR (Sở Giám Sát Viễn Thông, Tin Học, Mạng Xã Hội của Liên bang Nga) nói hôm Thứ Ba rằng Wikipedia phải chịu trách nhiệm vì đã không gỡ bỏ các thông tin "kém tin cậy" ra khỏi Tự điển này.

.

Sở nói rằng Wikipedia có thể bị Nga phạt tới 4 triệu rubles ($48,780) vì thông tin "mà Nga gọi là sai lạc." Roskomnadzor sẽ làm như thế theo điều luật Article 13.41 của Luật hình sự để buộc Wikipedia Internet xóa bỏ các tin như thế.

.

--- CẢNH SÁT California trong năm 2021 đã điều tra hơn 6,600 người qua hệ thống Armed and Prohibited Persons System (Hệ thống Những người vụ trang và bị cấm vũ trang - APPS) và đã tịch thu 1,428 khẩu súng -- trong đó có 39 súng ma (súng tự ráp) -- từ những người không được phép mang súng.

.

Kho dữ liệu này có từ năm 2006 ghi tên những người mua súng hợp pháp, nhưng rồi bị cấm dùng súng vì phạm tội hình sự hay bạo lực hay vì bệnh tâm thần.

.

--- KHÔNG KHÍ trong lành cho chúng ta thở chỉ có thể có khi tất cả dân Mỹ rời bỏ xe xăng để chạy bằng xe điện. Bản báo cáo của hội y khoa American Lung Association (ALA) ghi rằng nếu dân Mỹ chỉ dùng xe chạy bằng điện năng thay cho xe chạy xăng, sẽ tránh được 110,000 cái chết yểu tử, giúp gần 3 triệu người thoát bệnh suyễn, tiết kiệm hơn 13 triệu ngày làm việc vì nhiễm bệnh không khí ô nhiễm khói xăng.

.

Đó là nếu Mỹ chuyển sang 100% bán xe chạy điện từ năm 2035 cùng với xe vận tải chạy điẹn từ 2040 cùng với dùng điện năng tái tạo thì sẽ tiết kiệm hơn $1.2 ngàn tỷ đôla tiền chăm sóc y tế công cộng từ 2020 tới 2050. Và cùng lúc, Mỹ tiết kiệm $1.7 ngàn tỷ đôla thiệt hại vì biến đổi khí hậu toàn cầu.

.

--- BỘ TƯ PHÁP muốn thuê thêm 131 luật sư để giúp truy tố các hồ sơ liên hệ tới vụ bạo loạn 6/1/2021. Đó là lý do Bộ xin ngân sách

và chi phí thuê thêm nằm trong ngân sách $34.1 triệu đôla trong ngân sách của TT Biden xin cho năm 2023 để dùng cho nỗ lực này. Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Lisa Monaco nói hôm Thứ Hai rằng cuộc điều tra về bạo loạn 6/1/2021 bây giờ đã tới mức rộng lớn và phức tạp nhất trước giờ trong các hồ sơ của Bộ.

.

Hiện thời Bộ đã truy tố hơn 770 người liên hệ bạo loạn 6/1/2021. Được hỏi Bộ sẽ truy tố lên tới ai trong Bạch Ốc, Monaco nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp đã nói là sẽ chỉ theo sự kiện mà làm việc, bất kể cao tới mức nào cũng sẽ truy tố.

.

--- CNN LOAN TIN hôm Thứ Năm rằng Bộ Tư Pháp đang điều tra những người làm giả giấy tờ nhằm thay đổi đại diện cử tri đoàn (electors) trước khi lưỡng viện họp để đếm phiếu bầu vào ngày 6/1/2021.

.

Tại Arizona, một nhóm cử tri đoàn giả mạo (fake electors) đã dùng con dấu chính thức của Arizona, thế là phạm luật. Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Arizona là Mark Brnovich (Cộng Hòa), một người say mê Trump, đã từ chối truy tố nh1om giả mạo này.

.

Tại Michigan, Bộ Trưởng Tư Pháp nơi đây chuyển hồ sơ các đại cử tri giả mạo lên Bộ Tư Pháp liên bang, nói có đủ yếu tố để liên bang điều tra. Nhóm giả mạo này đã thú nhận làm theo lệnh của một luật sư trong ban vận động của Trump. Tương tự ở Georgia.

.

CNN viết rằng các trát đòi đã gửi từ đại bồi thẩm đoàn tới các đại cử tri giả mạo cho thấy mức độ mới của cuộc điều tra: không chỉ người tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, mà cả các đại cử tri giả mạo do luật sư của Trump xúi giục. Có lẽ, luật sư này là Rudy Giuliani, người cũng đang bị điều tra.

.

--- THÔNG HÀNH mới do Bộ Ngoại Giao cấp cho công dân Mỹ sẽ có một ô chỉ định tính phái có thể ghi là "X" để dùng cho những người không muốn nói rõ họ là nam (nam giới ghi chữ "M" - male) hay nữ (nữ giới ghi chữ "F" - female) hay họ là giới tính thứ ba.

.

Ngoại Trưởng Antony Blinken nói hôm Thứ Năm rằng từ ngày 11/4/2022 sẽ có mẫu đơn xin sổ thông hành có công nhận giới tính thứ ba.

.

--- CẶP VỢ CHỒNG gốc Việt Eric Nguyen, 40 tuổi, và Khanh “Tina” Tran, 35 tuổi, đã bị tòa kêu án 2 năm tù vì cờ gian bạc lận, và buộc phải bồi thường hơn nửa triệu đôla, theo lời Rob Bonta, Bộ Trưởng Tư Pháp California, thông báo hôm Thứ Tư 30/3/2022.

.

Hai người bị truy tố năm 2020 vì bài bạc gian lận tại sòng bài 580 Casino tại thị trấn Livermore ở Bắc California từ năm 2015 tới 2017. Hai vợ chồng thú tội gian lận trong cách chơi bài Baccarat khi cô Tran là người chia bài, sẽ nhìn thứ tự lá bài sau khi xóc bài và tiết lộ cho Nguyen trước khi cô rời bàn. Sau đó Nguyen sẽ vào chơi ở bàn đó, và đặt tiền nhiều vào thứ tự lá bài được Tran nói trước.

.

Hai người bị bắt ngày 6/5/2020 tại quận Harris County, Texas, theo lệnh truy nã của California. Bonta nói rằng các tội phạm có chạy ra khỏi tiểu bang California rồi cũng sẽ bị bắt lại, và California không để thoát tội phạm nào.

.

.

--- HỎI 1: Quận Los Angeles County sẽ có chương trình cấp cho 1,000 người số tiền $1,000/tháng/người trong 3 năm mà không cần làm gì?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, cư dân L.A. có thể nộp đơn. Tiền cấp này đưa thẳng vào thẻ debit của người nhận, cho xài tự do để phù hợp nhu cầu. Chỉ 1,000 cư dân được Quận Los Angeles chọn cho chương trình này có tên là “Breathe”.

Chương trình đang nhận đơn, và hạn chót nhận đơn là ngày 13/4/2022. Người nộp đơn phải 18 tuổi trở lên, và một số điều kiện khác.

Nộp đơn ở đây:

https://ceo.lacounty.gov/pai/breathe/

.

--- HỎI 2: Tỷ phú nào giàu nhất California?

.

ĐÁP 2: Thứ tự, giàu nhất là: Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Eric Schmidt.

Thống kê này của công ty Stacker dựa vào danh sách các tỷ phú giàu nhất đang là cư dân California, theo số liệu của Forbes, tính tài sản của họ vào ngày 31/3/2022.

.

#1. Larry Page

– Tải sản trị giá: $120.2 tỷ đô (thứ #6 trên thế giới)

– Nhà ở: Palo Alto, California

– Nguồn tài sản: Google

.

#2. Sergey Brin

– Tải sản trị giá: $115.4 tỷ đô (thứ #8 trên thế giới)

– Nhà ở: Los Altos, California

– Nguồn tài sản: Google

.

#3. Mark Zuckerberg

– Tải sản trị giá: $81.3 tỷ đô (thứ #15 trên thế giới)

– Nhà ở: Palo Alto, California

– Nguồn tài sản: Facebook

.

#4. Jensen Huang

– Tải sản trị giá: $25.7 tỷ đô (thứ #60 trên thế giới)

– Nhà ở: Los Altos, California

– Nguồn tài sản: semiconductors

.

#5. Eric Schmidt

– Tải sản trị giá: $23.6 tỷ đô (thứ #69 trên thế giới)

– Nhà ở: Atherton, California

– Nguồn tài sản: Google

.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/california/who-are-the-richest-billionaires-in-california/

.

.