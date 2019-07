Pelosi Đòi Bộ Trưởng Lao Động Từ Chức Vì Vụ Án Mua Bán Sex

WASHINGTON - Tỉ phú Jeffrey Epstein 66 tuổi bị công tố New York truy tố về tội mua bán tình dục, theo 1 hồ sơ mô tả chi tiết phương cách ông ta chiêu dụ gái vị thành niên (1 số chỉ 14 tuổi) tới nhà riêng, và ép hành dâm.Nghi can Epstein không nhận tội. Hồ sơ này liên quan với Bộ Trưởng Lao Động của Trump là Alexander Acosta. Dân biểu Nancy Pelosi đã lên tiếng, cả quyết “Acosta phải từ chức”.Reuters đưa tin: khi là công tố liên bang của quận Nam Florida, ông Acosta cho phép tỉ phú Epstein nhận tội nhẹ hơn với án 13 tháng tù. Hồ sơ Epstein lại được chú ý với 1 bài viết của báo Miami Herald đặt vấn đề công lý cho nạn nhân. Hồi Tháng 2, chánh án liên bang tại Florida kết luận: thỏa thuận giữa Acosta và Epstein xâm phạm quyền của nạn nhân.Ông Acosta là Bộ Trưởng Lao Động của Trump từ Tháng 4-2017.Dân biểu Pelosi viết twitter tối Thứ Hai, làm rõ “Khi là công tố, Acosta đã có thỏa thuận vô lương tâm với Epstein để giữ bí mật của những nạn nhân can đảm, ngăn cấm họ tìm kiếm công lý”.