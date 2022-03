Hãy nhanh tay! Zojirushi và BANDAI NAMCO Entertainment America inc. Công bố bộ sưu tập PAC-MAN™ vô cùng hấp dẫn

Bình giữ nhiệt không gỉ (SM-SHE48PA)

Nhà Sản Xuất Thiết Bị Nhà Bếp Nhật Bản Đã Ra Mắt Hai Mẫu Bình Giữ Nhiệt Chân Không Bằng Thép Không Gỉ Phiên Bản Giới Hạn

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện cao cấp dùng trong nhà bếp và bình giữ nhiệt chân không, Zojirushi, đã hợp tác với BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. để đưa một nhân vật trò chơi điện tử kinh điển vào cuộc sống thông qua những mẫu bình giữ nhiệt chất lượng, bán chạy nhất của họ. Bộ sưu tập PAC-MAN™ Phiên bản Giới hạn gồm hai mẫu bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ có hoa văn khác nhau, và được bán riêng lẻ. Bộ sưu tập hiện đã có mặt tại nhiều nhà bán lẻ khác nhau trên toàn quốc, trực tuyến và tại website https://bit.ly/3Lyu4il

“PAC-MAN™ là nhân vật gắn liền với thế hệ của chúng tôi - à, tôi vừa tiết lộ tuổi của mình rồi đấy! Sự kết hợp này đã biến một giấc mơ thú vị thành hiện thực đối với nhiều thế hệ say mê trò chơi này từ nhỏ đến lớn,” Takatsugu Yamada, Phó Chủ Tịch Zojirushi America, chia sẻ. “Cũng giống như cách trò chơi này cuốn hút nhiều thế hệ, Zojirushi có hàng loạt sản phẩm phục vụ nhiều phân khúc khách hàng từ thấp đến cao, có cả sản phẩm dành cho các đầu bếp tại gia khó tính.”

“PAC-MAN nổi tiếng với việc vừa ăn ngấu nghiến những viên thức ăn, trái cây và những con ma màu xanh vừa chạy quanh các mê cung. Điều đó có nghĩa là nhân vật này cần nước giải khát sau cả ngày ăn và chạy,” Dennis Lee, Giám đốc cấp cao phụ trách quyền sở hữu trí tuệ nhân vật PAC-MAN tại BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., phát biểu. “Qua thỏa thuận hợp tác này với Zojirushi, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng để mọi người luôn năng động và uống đủ lượng thức uống yêu thích của mình với bình giữ nhiệt Zojirushi PAC-MAN.”

Sau lần hợp tác thành công với Hello Kitty®, một biểu tượng văn hóa khác, Chủ tịch Tatsu Yamasaki của Zojirushi nhận ra lợi ích khi hợp tác với BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “Những lần hợp tác gần đây giữa Hoa Kỳ với các nhân vật lịch sử Nhật Bản đã mở ra cho chúng tôi một miền đất mới, và chúng tôi muốn khám phá nhiều hơn nữa. PAC-MAN™ là trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại, có ảnh hưởng khá lớn!”

Bộ sưu tập Phiên bản Giới hạn, với thiết kế họa tiết PAC-MAN™ độc quyền, chỉ bán tại Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Latinh.

Những mẫu bình giữ nhiệt của Zojirushi, tôn vinh nhân vật PAC-MAN™ háu ăn đáng yêu, có màu đen và làm bằng thép không gỉ, mỗi chiếc có họa tiết khác nhau. Bình dung tích 16 oz. bằng thép không gỉ 18/8 chất lượng cao, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn. Nắp bật tiện lợi giúp nhấp từng ngụm dễ dàng, khóa nắp ngăn nước rò rỉ hoặc tràn ra ngoài, và lỗ thông hơi trên miệng bình giúp thức uống chảy ra nhẹ nhàng. Bình được làm bằng nhựa không chứa BPA và ruột bình mạ SlickSteel® giúp chống ăn mòn và không bám bẩn. Giá niêm yết là $57,00.

Giới thiệu về BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., thuộc Tập đoàn BANDAI NAMCO, là nhà phát triển và phát hành trò chơi điện tử hàng đầu thế giới cho tất cả các dòng máy trò chơi điện tử phổ biến, iOS, Android và các nền tảng trực tuyến. Công ty nổi tiếng nhờ sáng tạo và phát hành nhiều thương hiệu trò chơi điện tử hàng đầu trong ngành bao gồm PAC-MAN®, GALAGA®, TEKKEN®, SOULCALIBUR® và ACE COMBAT®. BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. là nhà phát hành các trò chơi điện tử dựa trên hoạt hình Nhật Bản hàng đầu ở Tây bán cầu như NARUTO SHIPPUDEN ™, DRAGON BALL Z® và ONE PIECE®. Thông tin thêm về công ty và các sản phẩm của công ty có thể được tìm thấy tại http://www.bandainamcoent.com hoặc www.facebook.com/BandaiNamcoUS.

Giới thiệu về Zojirushi

Năm 2018, Zojirushi đã mừng kỷ niệm 100 năm thành lập, một thế kỷ với những sản phẩm được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng – mang lại sự thoải mái, dễ dàng, sức sống và sự sung túc cho mọi người trên toàn thế giới. Zojirushi được thành lập vào năm 1918 với tư cách là nhà sản xuất bình chân không thổi bằng tay và là công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm giữ nhiệt kể từ đó. Dòng sản phẩm Zojirushi được mở rộng, bao gồm nhiều loại bình inox chân không, nồi cơm điện, máy làm bánh mì, máy pha đồ uống Air Pot®, bình đựng nước giữ nhiệt, đồ dùng nhà bếp đặc biệt, các thiết bị điện tử nhỏ, thiết bị nhà hàng và các sản phẩm khác. Luôn cố gắng giữ đúng các nguyên tắc đã áp dụng trong 100 năm đầu tiên của công ty, với uy tín về chất lượng và độ bền mà công ty đã đạt được, Zojirushi hướng tới một tương lai không ngừng sáng tạo với những thiết kế đầy cảm hứng.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ Bộ sưu tập sản phẩm Zojirushi chất lượng, hãy liên lạc với Zojirushi America Corporation tại số 800.733.6270 hoặc truy cập www.zojirushi.com

