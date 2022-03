Truy Lùng Kẻ Chuyên Sát Hại Người Vô Gia Cư Ở New York, Washington D.C.

Một kẻ có súng chuyên rình rập sát hại những người vô gia cư đang ngủ trên đường phố ở New York và Washington, D.C. Hắn đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 3 người khác trong vòng chưa tới 2 tuần. (Nguồn: Unsplash.com)

NEW YORK – Các nhà chức trách thành phố New York và thủ đô đã kêu gọi người dân giúp đỡ truy tìm khẩn cấp một kẻ có súng chuyên rình rập sát hại những người vô gia cư đang ngủ trên đường. Hắn đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 3 người khác trong vòng chưa tới 2 tuần, theo APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 14 tháng 3 năm 2022.





Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser, cho biết trong cuộc họp báo: “Chúng tôi biết rằng người dân vô gia cư đã phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm chực chờ hàng ngày, và thật vô lương tâm khi có kẻ nhắm mục tiêu vào nhóm những người dân dễ bị tổn thương.”





Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams cho biết tay súng đang thực hiện các cuộc tấn công có tính toán từ trước. Ông nói: “Hắn quan sát xung quanh cẩn thận. Khi nào chắc chắn không có ai ở gần đó, hắn sẽ tước đoạt mạng sống của một người vô tội.”





Hiện vẫn chưa rõ động cơ của kẻ sát nhân. Các nhà chức trách đã cố gắng đưa ra những biện pháp bảo vệ những người vô gia cư có nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo.





Vụ nổ súng ban đầu xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 2022, tại Washington D.C., khi một người đàn ông đã bị bắn bị thương ở khu Đông Bắc của thành phố. Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 1:30 sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022. Đến 3 giờ sáng ngày 9 tháng 3 năm 2022, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phát hiện một người vô gia cư khác chết bên trong một căn lều đang bốc cháy. Kết quả khám nghiệm của pháp y cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết đâm và vết đạn. Cảnh sát cho biết kẻ giết người sau đó đã đi về phía bắc, hướng đến thành phố New York.





Khoảng 4:30 sáng thứ Bảy, 12 tháng 3 năm 2022, một người đàn ông 38 tuổi đang ngủ trên đường ở Manhattan, cách không xa lối vào Holland Tunnel, đã bị bắn vào tay phải. Nạn nhân la hét quyết liệt, khiến tay súng bỏ chạy. Khoảng 90 phút sau, hắn bắn chết một người khác trên phố Lafayette ở SoHo. Xác được tìm thấy trong túi ngủ của nạn nhân cùng ngày.





Kess Abraham, vừa trở thành người vô gia cư tháng trước, cho biết: “Bất kỳ ai trong số những người vô gia cư chúng tôi đều có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự.” Sau khi tìm nơi trú ẩn trong các công viên và những nơi khác trên khắp Brooklyn và Manhattan, Abraham đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ tại Bowery Mission, nơi có hàng trăm người vô gia cư trên khắp thành phố.





Chuỗi vụ án mới làm gợi nhớ đến vụ 4 người vô gia cư bị đánh đập tới chết khi đang ngủ trên đường khu Chinatown ở New York vào mùa thu năm 2019.



Thị trưởng thành phố New York đã bị chỉ trích vì kế hoạch xua đuổi những người vô gia cư ra khỏi hệ thống xe điện ngầm của thành phố, cử cảnh sát đi ngăn chặn không cho họ ngủ ở các nhà ga xe lửa và xe điện ngầm. Trong khi đó, ông Adams cho biết tình trạng vô gia cư là một vấn đề phức tạp, ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch, suy thoái kinh tế và những vấn đề tâm thần.