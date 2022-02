Thời sự trong tuần

Colombia Hợp Thức Hóa Việc Phá Thai Từ 24 Tuần Trở Xuống



Colombia đã trở thành quốc gia mới nhất ở Châu Mỹ La tinh cho phép phụ nữ phá thai khi thai kỳ từ 24 tuần trở xuống. Ở Colombia, phụ nữ phá thai bất hợp pháp có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam. (Nguồn: Unsplash.com)



BOGOTA – Colombia đã trở thành quốc gia mới nhất ở Châu Mỹ La tinh cho phép phụ nữ phá thai khi thai kỳ từ 24 tuần trở xuống, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 21 tháng 2 năm 2022.





Quyết định mới của Tối cao Pháp viện, với hội đồng gồm 9 thẩm phán, đã khiến các tổ chức và cá nhân muốn cấm hoàn toàn hành vi phá thai ở Colombia thất vọng.



Jonathan Silva, nhà hoạt động thuộc tổ chức United for Life, cho biết ông rất ngạc nhiên với quyết định của hội đồng thẩm phán. “Chúng tôi không hiểu vì sao chuyện này xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục biểu tình và kêu gọi thành viên quốc hội siết chặt quy định,” ông nói.





Trong khi đó, các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ miêu tả phán quyết mới là sự kiện lịch sử. Cristina Rosero, luật sư của Trung tâm về Quyền sinh sản (Center for Reproductive Rights) có trụ sở tại New York, cho biết: “Chúng tôi mong muốn có luật phá thai toàn diện hơn… nhưng đây cũng là bước tiến lịch sử rồi.” Trung tâm về Quyền sinh sản là một trong năm tổ chức đã đệ đơn kiện lên Tối cao Pháp viện xem xét lại luật phá thai của Colombia trong năm 2020.

Các tổ chức đệ đơn kiện giải thích lệnh cấm phá thai trước đó đã ngăn phụ nữ ở những khu vực thu nhập thấp được phép phá thai an toàn. Rosero cho biết những thay đổi trong luật mới ở Colombia sẽ giúp những người có mức thu nhập thấp hơn dễ dàng được phá thai an toàn. Bà nói: “Thách thức của chúng tôi bây giờ là đảm bảo rằng phán quyết được thi hành.”





Trước khi phán quyết mới được đưa ra, Colombia chỉ cho phép phá thai khi người phụ nữ gặp nguy hiểm vì tình trạng thai sản, thai nhi bị dị tật bất thường hoặc có thai vì bị hãm hiếp. Nhưng giờ đây, phụ nữ tại Colombia có thể phá thai từ 24 tuần trở xuống mà không cần đưa ra lý do hay lời giải thích nào. Còn mọi hành vi phá thai trên 24 tuần tuổi sẽ bị pháp luật cấm và phải đối mặt với hình phạt nặng nề nếu bị phát hiện.





Trước Colombia, một số quốc gia Mỹ Latinh như Argentina, Uruguay và Cuba đã ban hành luật cho phép nạo phá thai đến một thời điểm nhất định trong thai kỳ.





Ước tính có đến 400,000 phụ nữ bí mật phá thai ở Colombia mỗi năm. Theo một khảo sát vào năm ngoái tại Colombia, 25% người tham gia làm khảo sát trả lời rằng họ coi phá thai là một hành vi phạm tội, trong khi có 42% phản đối tuyên bố đó. Ở Colombia, phụ nữ phá thai bất hợp pháp có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam.

Việt Nam phản đối Anh, Canada trao giải cho nhà báo bất đồng chính kiến

Phạm Đoan Trang –Hình: RFA

Theo bản tin VOA, Việt Nam phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, hiện đang thụ án tù, và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người “vi phạm pháp luật Việt Nam” không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Hà Nội.









Chính phủ Anh và Canada công bố trao giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 cho bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam, tại Hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia, hôm 10/2. Đây là giải thưởng mới nhất giành cho bà Trang, người được quốc tế công nhận vì những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém.





Phản ứng trước việc này, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, Phạm Thu Hằng, cho rằng việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng cho bà Trang, người mà chính quyền Việt Nam xem là “một cá nhân vi phạm pháp luật”, là một hành động “thiếu khách quan” và “không phù hợp.”

Trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về việc trao giải thưởng, bà Hằng hôm 18/2 nói rằng nhà báo bất đồng chính kiến 44 tuổi đã “bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạp pháp luật nhiều lần nghiêm trọng.”





Bà Trang bị bắt giữ vào tháng 10/2020 và bị kết án 9 năm tù tội “Tuyên truyền chống nhà nước” vào tháng 12 năm ngoái. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối việc kết án này của chính quyền Việt Nam.





Ngoài việc đồng sáng lập trang Luật Khoa Tạp chí, một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam, bà Trang còn là tác giả nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở trong nước, gồm “Chính trị bình dân” và “Phản kháng phi bạo lực.” Trước khi bị bắt, bà Trang cùng ông Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt từng bị giam giữ ở Việt Nam, công bố bản Báo cáo Đồng Tâm, trong đó đưa ra những “vi phạm nhân quyền” của chính quyền Hà Nội trong vụ bố ráp gây chết người vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân làng Đồng Tâm.





BNG Anh và Canada chưa đưa ra phản ứng gì trước phản đối của Việt Nam về việc trao giải cho bà Trang, người được tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) trao giải thưởng Tự do Báo chí hạng mục Tầm ảnh hưởng vào năm 2019.





Việt Nam bị RSF cho vào nhóm các nước có ít tự do báo chí nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất.

Đỗ Nguyễn Mai Khôi vừa được Viện Roosevelt trao giải thưởng Four Freedoms (Tứ Tự Do).

Mai Khôi - Facebook

Cũng trong tuần vừa qua , cũng theo bản tin của VOA, Giải thưởng Roosevelt Four Freedoms được trao thường niên cho những người có thành tích thể hiện những nguyên tắc mà Tổng thống Roosevelt đã tuyên bố trong bài phát biểu lịch sử của ông trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6/1/1941. Đó là bốn điều cần thiết cho một nền dân chủ: Tự do ngôn luận và biểu đạt, tự do tín ngưỡng, tự do mong muốn, và tự do khỏi nỗi sợ hãi.





Những người đã nhận giải thưởng Four Freedoms của Viện Roosevelt đã gồm nhiều tên tuổi lớn thuộc mọi thời đại, kể cả Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, các tổng thống Mỹ như Harry S. Truman, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Thượng nghị sĩ J. William Fulbright…





“Tự do” đã được Khôi nỗ lực thể hiện từ trong cách sáng tác, chọn bài hát, chọn trang phục, lối biểu diễn, cách nói chuyện hay thể hiện trước công chúng.





Báo chí Việt Nam từng gán cho cô biệt hiệu “Lady Gaga của Việt Nam” với cá tính nổi loạn, đi ngược với đám đông liều lĩnh làm những điều mình thích. Thế nhưng, cô cũng được xem là một nghệ sĩ tử tế, ít quan tâm đến tiền tài danh vọng cho bằng sự tự do sáng tạo và cống hiến những tinh hoa nghệ thuật cho công chúng.





Nhưng ngã rẽ bắt đầu kể từ khi Khôi tự ra ứng cử làm đại biểu quốc hội vào tháng 3/2016 giữa lúc đang là một ca sĩ có lượng fan khá lớn. Chỉ hai tuần sau, Khôi bị công an “tấn công” sô ca nhạc của mình.





“Họ đến và bắt ngưng buổi biểu diễn của Khôi, rồi họ đưa tin lên báo Công An Nhân Dân làm cho các sô của Khôi bị huỷ hết. Và từ đó, mình bị cấm xuất hiện, cấm diễn ở trong nước”, Khôi cho biết.





Năm đó, Khôi tiếp tục tham gia tuần hành phản đối Công ty Formosa đã gây ra thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh khiến hàng trăm ngàn hộ dân mất kế sinh nhai và ngành du lịch của khu vực gần như bị phá huỷ khi doanh thu bị sụt giảm đến 90%.





Như một hậu quả đương nhiên ở đất nước độc đảng, mức độ đàn áp của nhà cầm quyền đối với Khôi ngày càng tăng, đến cả nhà trọ cũng chịu sức ép buộc phải đuổi vợ chồng cô ra khỏi nhà.





Tiếp theo đó là những mất mát, từ người hâm mộ cho đến bạn bè, đồng nghiệp. Giới nghệ sĩ cũng ngấm ngầm loại cô ra khỏi “danh sách bạn bè”.





Nhưng mất mát lớn nhất đối với nữ “chiến binh” Mai Khôi là hai lần mà cô nói là “bị thương nặng” kể từ lúc tham gia vào chiến trường giành quyền tự do.

Mai Khôi là một trong những nhà bất đồng chính kiến mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Để thực hiện được cuộc gặp, cô đã phải lẩn trốn trước trước đó để tránh bị chính quyền ngăn cản và bắt giữ.





Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa Mai Khôi vào danh sách “12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi”.





Sau lần bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, và bị tịch thu toàn bộ các bản sao album mới Dissent (“Bất đồng”) sau chuyến lưu diễn châu Âu vào cuối năm 2018, Khôi đã được sắp xếp sang Mỹ sống.





Thừa nhận tình trạng bị hạn chế của các nhà hoạt động khi ra khỏi đất nước, Mai Khôi cho biết hướng hoạt động chính của cô khi ở nước ngoài là “khuyến khích, tạo cảm hứng để tất cả mọi người trở thành nhà hoạt động”.





“Nếu được ở trong nước thì mình có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người và gây dựng phong trào dễ hơn. Còn khi mình ở nước ngoài thì công việc vận động có thuận lợi hơn, nhưng để kết nối và gây dựng phong trào thì phải là ở trong nước. Mọi người cần có nguồn cảm hứng để trở thành những nhà hoạt động giỏi và Khôi đã dùng âm nhạc để làm việc đó. Khôi thấy mỗi ngày có nhiều người trẻ được truyền cảm hứng từ Khôi và họ đã bắt đầu muốn trở thành những người hoạt động phục vụ cho xã hội của họ”.





Giải thưởng Roosevelt Four Freedoms được trao cho Mai Khôi ngay vào thời điểm cô đang thực hiện dự án âm nhạc có tên “Bad Activist” (tạm dịch “Nhà hoạt động dở”) theo thể loại nhạc kể chuyện. Hỏi tại sao lại tự nhận mình “dở”, Khôi chỉ cười giòn tan, rồi bảo: “Chuyện dở hay giỏi không phải là vấn đề. Vấn đề là dù mình có dở hay giỏi thì mình đã trở thành nhà hoạt động”. Và “nhà hoạt động dở tệ” ấy lại tiếp tục độc hành trên con đường truyền cảm hứng bằng âm nhạc, thức tỉnh những người chưa bao giờ biết đến những quyền tự do cơ bản mà họ vốn có...





Trung Quốc lắp chông đinh trên biên giới với Việt Nam



Màn hình Facebook - Bẫy chông đinh trên biên giới Trung Quốc Việt Nam do Trung Quốc lắp

Theo bản tin RFA, Những hình ảnh video được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc hôm 18/2 cho thấy Trung Quốc đang cho gắn bẫy chông đinh trên biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam. Đây là huyện có cửa khẩu biên giới với các tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam.





Theo trang tin, giới chức tỉnh này đã huy đội quân đội, đảng viên và người dân gia tăng tuần tra 24 giờ trong ngày, củng cố tuyến biên giới để ngăn ngừa nhập cư lậu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.









Hôm 6 tháng 11 năm 2021, YouTuber Nguyễn Hoàng Nam chuyên về du lịch và khám phá đăng tải trên kênh Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi đoạn video về hệ thống hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng dọc biên giới ở khu vực Mốc 439 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Hồi giữa tháng 9 năm 2021, một đoạn video xuất hiện trên mạng internet quay lại cảnh phía người dân Việt Nam và biên phòng Trung Quốc đối đầu ở đoạn hàng rào tại mốc biên giới số 57 ở tỉnh Lai Châu. Phía Việt Nam cáo buộc đối phương nối điện cao thế vào hàng rào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân sinh sống gần đó.





Trước đó khoảng một tháng cũng xuất hiện một video quay lại cảnh một toán lính biên phòng Việt Nam ngăn chặn quá trình xây dựng hàng rào của phía Trung Quốc với lý do xâm phạm lãnh thổ Việt Nam