Thành Phố Garden Grove Tổ Chức "Open Streets"

Thông cáo cộng đồng



Đường Garden Grove sẽ hạn chế xe cộ lưu thông cho sự kiện cộng đồng miễn phí 'Open Streets', sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 2 Tháng Tư, 2022, từ 2:00 giờ đến 6:00 giờ chiều.





Năm nay, những người tham dự có thể đi bộ, đi xe đạp, trượt băng, hoặc đi scooter trên con đường không có ô tô (car-free) dài 2.2 dặm (mile) từ Brookhurst Street đến Nelson Street và 8th Street. Một số chương trình đang được lên kế hoạch cho sự kiện miễn phí này.





Năm nay, chương trình ‘Imagine Garden Grove Art in the Park’ có phòng trưng bày tác phẩm của các em học sinh (Student Art Gallery) thuộc Học khu Garden Grove (GGUSD) trong sự kiện này. Một số điểm tham quan mới trong năm nay bao gồm các hoạt động dọc theo đường mòn dành cho người đi bộ và xe đạp (bike and pedestrian trail), trò chơi 'Lucha Libre' và vòng đu quay (ferris wheel.) Dọc theo tuyến đường dài 2.2 dặm cũng sẽ có nhạc sống, xe bán đồ ăn và dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí.



Sự kiện ‘Open Street’ là một phần trong nỗ lực không ngừng của Thành phố nhằm làm nổi bật khu downtown của Garden Grove, đồng thời tạo ra nhiều khu vực dành cho người đi bộ trong thành phố, khuyến khích mọi người sống lành mạnh hơn, và kết nối cuộc sống người dân trong cộng đồng. Các chương trình bao gồm trình diễn trực tiếp, trò chơi, sinh hoạt cộng đồng sẽ được công bố trong những tuần lễ tiếp theo.



Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mọi người, những người tham dự được yêu cầu tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19 hiện hành và sẽ được nhắc nhở trong suốt sự kiện.



Để biết chi tiết và thông tin cập nhật, tham khảo thêm tại ggcity.org/openstreets, hoặc theo dõi @ggopenstreets trên Facebook. Để biết thêm thông tin, liên lạc ông Mark Freeman tại markf@ggcity.org markf@ggcity.org hoặc số điện thoại (714) 741-5212.