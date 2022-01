Đón Tết Nhâm Dần tại Casa Romantica

XUÂN QUÊ HƯƠNG





Sau gần nửa thế kỷ định hình và phát triển tại hải ngoại, cộng đồng người Việt đã đưa văn hoá Việt Nam vào trong nhiều sinh hoạt địa phương và vào văn hoá dòng chính tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới.





Một ví dụ điển hình nhất là Tết Nguyên Đán, vốn không còn là một truyền thống của riêng người Việt nữa. Cũng như bao sinh hoạt tốt đẹp khác của người Mỹ gốc Việt, Tết Nguyên Đán đã trở thành một phong tục địa phương, một nhịp cầu văn hóa thân thiết nối kết người Việt với dân cư đa sắc tộc ở khắp nơi tại Mỹ. Từ vài chục năm nay, các học khu, các văn phòng dân cử, các tổ chức vô vụ lợi, các cơ sở văn hoá giáo dục, vân vân, đều tổ chức mừng Xuân mỗi năm. Cho nên, mùa Xuân hải ngoại tự lúc nào đã thật sự trở thành Xuân quê hương cho người Việt tỵ nạn, bởi vì Hoa Kỳ đã thật sự trở thành quê hương của chúng ta.





Tác giả (trái) thực hiện chương trình "Tết Workshop" tại King Elementary School, 2003.





Gần 30 năm trước, trong những năm tôi làm việc tại Học khu Westminster và Đại học Cal State Fullerton, các trường công lập ở Quận Cam vẫn nhờ tôi trình diễn đàn tranh và hướng dẫn học sinh trong các chương trình Tết Assembly tại các trường có đông học sinh gốc Việt. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Năm 2003, Fullerton International Resources for Students and Teachers (FIRST), một chương trình tu nghiệp cho giáo viên, mời tôi trình bày về phong tục ngày Tết cho 1,200 học sinh tại Martin Luther King Jr. Elementary School tại Santa Ana, trong đó, chỉ có duy nhất một học sinh gốc Việt. Trong những khóa tu nghiệp mà tôi đảm trách, tôi cũng mua vải áo dài tặng cho nhiều cô giáo không phải người Việt, và đưa các cô đi may áo dài, như chiếc áo dài hồng cô Connie De Capite, Giám đốc của FIRST, mặc trong hình. Không chỉ vậy, một cô giáo người Latinix tại King Elementary School cũng đi mua áo dài ở Phước Lộc Thọ về cho mấy chục học sinh trong cả lớp của cô mặc trong nhiều lớp về văn hóa Việt Nam mà tôi dạy cho các em.





XUÂN PHỐ BIỂN













Sau nhiều tuần lễ mưa bão và lạnh buốt, Tết Nguyên Đán lại chộn rộn về với Quận Cam và khắp nơi. Năm nay Tết sớm, rơi đúng vào ngày mồng một tháng Hai Tây lịch, 2022. Nhà nhà sắm Tết. Người người thăm hỏi nhau. Những chợ hoa, chợ Tết ở Little Saigon nô nức người mua kẻ bán. Người sống tại Quận Cam cũng nhiều, mà người Việt ở xa về thăm gia đình và đón Tết cũng rất đông. Ai nấy đều mong có những ngày xuân an vui bên gia đình sau hai năm dài chống chọi với đại dịch. Có lẽ ai cũng muốn và cần tìm cho chính mình những giây phút vui vẻ trong dịp Xuân về.





Năm nay, người Việt tại Nam California sẽ có một nơi lý tưởng, mới lạ, và diễm lệ để mừng Xuân. Đó là tại Casa Romantica, vườn thảo mộc và nhà văn hóa lịch sử tại thành phố biển San Clemente, thuộc phía Nam của Quận Cam, ở địa chỉ: Casa Romantica Cultural Center and Gardens, 415 Avenida Granada, San Clemente, CA 92672. Chương trình mừng Xuân hoàn toàn miễn phí, nằm trong chuỗi “Chúa Nhật dành cho gia đình” (D. Yoder Family Sundays), được bảo trợ bởi bà June Yoder. Các gia đình có thể đưa con em đến thăm The Casa hoàn toàn miễn phí vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, và các em nhỏ có thể tham gia nhiều sinh hoạt bổ ích lành mạnh khác nhau, từ việc học những điệu múa từ nhiều văn hoá khác nhau, đến vẽ tranh, chơi trò đi tìm báu vật, sensorial garden, vân vân.





Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại Casa Romantica sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật, mùng 6 tháng Hai, 2022, lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sẽ có phần múa lân lúc 11 giờ sáng do đoàn lân Gió Nam thực hiện. Hãy đến cùng mừng Xuân Nhâm Dần tại Casa Romantica! 100 vị khách đầu tiên sẽ được nhận bao lì xì đặc biệt, có giải thưởng, do chính một vị tân nương là cô Dominique Đinh, ái nữ của Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, trao tặng! Trẻ em sẽ được tham gia các sinh hoạt thiếu nhi như scavenger hunt, làm thủ công, và các trò chơi Tết. Xin ghé trang: Go.CasaRomantica.org/LunarNewYear để có thêm chi tiết.





Nhưng chương trình mừng Xuân ở Casa Romantica còn đặc biệt ở chỗ, chúng ta sẽ được thở gió biển, được thấy sóng biển, và được vui chơi trong một khu vườn diễm lệ. Đa số các Hội Tết của cộng đồng đều được tổ chức tại các công viên, gyms, hay fairground, nhưng chưa có chương trình mừng Xuân nào được tổ chức bên bờ biển trong một vườn thảo mộc cả. Hãy đến Casa Romantica để mừng Xuân Nhâm Dần trong ngày mồng 6 tháng Hai, để gió biển Thái Bình Dương đùa trên mái tóc, trên tà áo dài của quý vị khi chúng ta cùng nhau đón Cọp và tiễn Trâu. Dù thời tiết đã ấm dần trong hai tuần nay, nhưng khí trời vẫn còn se se cái tiết lạnh của mùa đông. Biết đâu, khi đến mừng Xuân phố biển tại Casa Romantica, chúng ta lại bắt được hơi xuân ấm áp từ quê nhà truyền sang trên những làn sóng vô hình trên biển Thái Bình?





CASA ROMANTICA, ĐIỂM HẸN TUYỆT VỜI

Nếu quý vị chưa bao giờ đến thăm Vườn Hoa và Nhà Lịch Sử Casa Romantica, thì đây là một dịp tốt để vừa vui Xuân, vừa đi thăm một địa điểm rất đặc biệt và danh tiếng. Casa Romantica là hòn ngọc của miền duyên hải chí Nam của Quận Cam, trong thành phố mỹ miều San Clemente, ỷ sơn hướng hải, tựa núi nhìn biển. Cả thành phố mang màu ngói đỏ, vang vang âm hưởng kiến trúc Tây Ban Nha. Có một số ngôi nhà cổ được coi là di tích lịch sử trong vùng.





Vì nằm ngay bên biển San Clemente và với vẻ đẹp quyến rũ, Casa Romantica là một địa điểm có một không hai. Gọi tắt là “The Casa," đây là nơi mà cư dân Nam California có thể đến để tham dự những chương trình triển lãm, ca nhạc, và sinh hoạt gia đình đa dạng và đương đại. The Casa có vị trí địa lý thật thuận lợi, tiện cho người Việt từ phía Nam ở Oceanside, San Diego, Escondido đi lên, mà cũng tiện cho cư dân Little Saigon từ Quận Cam và từ Los Angeles lái xe xuống.





Vì có một không gian mở và luôn đầy ấp gió biển nên trong hai năm vừa qua, The Casa đã nghiêm thủ những quy định của CDC nhưng vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật hữu ích và ở tầm vóc quốc tế cho người dân. Đầu năm ngoái, The Casa đã thực hiện một cuộc triển lãm có nhan đề “Constellations of the Blue Sun Moon Mountain” từ ngày 1 tháng 12, 2020 đến ngày 11 tháng Tư, 2021. Đây là triển lãm solo dành cho cô Christine Nguyễn, một hoạ sĩ chào đời và sinh trưởng tại California, hiện sinh sống tại Denver, Colorado. Cô Christine dùng cyanotype, một phương pháp từ thế kỷ 19, để dùng ánh sáng mặt trời tạo nên gam màu xanh với những vật liệu thảo mộc để lại hình ảnh trên vải.





Nhưng điều mà nhiều phụ huynh thật sự cảm kích đối với The Casa là những chương trình dành cho thanh thiếu niên trong suốt năm, như Khóa Tu Nhạc và Trình Diễn Mùa Hè (Summer Music Academy), Khóa Múa Mùa Hè (Summer Dance Academy), những workshop trong năm cho phép trẻ em tham gia vào việc thực hiện các cuộc triển lãm, góp phần vào việc giáo dục những thế hệ mới thức thời và có tinh thần phục vụ.





Từ những sinh hoạt đa dạng, các em có thể giúp định hướng cho suy nghĩ của mình về tương lai và về xã hội. Mỗi khi các em đến The Casa, các em sẽ có được những cảm nghiệm mới và nhận thức mới. Từ cuộc triển lãm về cháy rừng của nhiếp ảnh gia Stuart Palley chẳng hạn, các em có thể thảo luận về nạn hạn hán triền miên tại California và việc cần phải tiết kiệm nước. Từ cuộc triển lãm “Beauty Unites Us” (Cái Đẹp Nối Kết Chúng Ta) với họa sĩ Rick J. Delanty, các em được truyền cảm hứng từ một họa sĩ sống và làm việc ngay tại vườn thảo mộc. Với Casa Coastal Workshop với họa sĩ Christopher Lutter Gardella, các em học cách sáng tạo bằng những vật liệu phế thải và bảo vệ môi trường. Và cả gia đình có thể thư giãn khi xem phim ngoài trời trong những chương trình chiếu phim mùa hè tại đây.





Tại Casa Romantica, các em không chỉ nhận được những món quà nghệ thuật, mà còn cảm nhận được một cộng đồng thân ái. Các em được gặp gỡ với bạn bè đồng trang lứa, cùng nhau học tập vui chơi, và tìm thấy một "mái ấm" tại The Casa. Ở đây, các em được sống trong một cộng đồng sáng tạo và yêu thương. Có em sau khi tham gia những chương trình tại The Casa đã nói, “Khi con được 14 tuổi, con sẽ tới làm thiện nguyện viên tại The Casa như các anh chị ở đây!” Các em khám phá ra những sở thích lành mạnh mới, và được nâng đỡ hướng dẫn để nuôi dưỡng và phát triển những khả năng mới này.





Thành phố San Clemente là một nơi rất bình an và hiền hòa. Nhiều phụ nữ sau khi về hưu đã dành thời gian để làm việc thiện nguyện trong cộng đồng, như tại The Casa. Họ mang thời giờ và tài năng của mình để xây dựng một thành phố phồn thịnh, nhân bản, bao dung. Hãy đến mừng Xuân với The Casa vào Chúa Nhật mồng 6 tháng Hai này, để The Casa cũng trở nên một mái ấm văn hoá mới cho chính quý vị!





