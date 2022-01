Thời Sự Trong Tuần

Tin Việt Nam & Á Châu

Hoa Kỳ giúp khu vực tư nhân Việt Nam tăng năng lực cạnh tranh





Bánh Lá Miền Tây, Vũng Tàu, Việt Nam. Photo: Thận Nhiên.

Thông cáo báo chí do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát tuần qua cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C). Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm với tổng ngân sách 36 triệu USD viện trợ từ Hoa Kỳ, với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho 5,000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ.





“Dự án mới này là một nỗ lực quan trọng của USAID để giúp Việt Nam tận dụng tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng động của khu vực tư nhân để có thể cạnh tranh trên toàn cầu và đem lại cơ hội công bằng hơn cho tất cả", bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc USAID Việt Nam nhấn mạnh.





Đây là dự án được công bố chính thức hồi tháng 8/2021 nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.





Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ cho năm ngàn doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tại Việt Nam. Trong số này sẽ có 240 doanh nghiệp thành công khi tham gia vào các thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; 60 doanh nghiệp tiên phong sẽ thành công trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và định vị các thương hiệu ‘Made by Việt Nam’ trên thị trường khu vực và quốc tế.





Thống kê cho thấy doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng là những nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Khu vực này chiếm 40% GDP và 60% tổng số việc làm trong năm 2018. Thế nhưng những doanh nghiệp này phải đối mặt với nhiều rào cản và hạn chế; đơn cử như vấn đề công nghệ mới, thiết lập mạng lưới, liên kết thị trường và thiếu tiếp cận cơ hội về đào tạo quản lý và nâng cao kỹ năng.

Vụ kiện công ty Formosa của gần 8,000 người Việt

Buổi họp báo của Liên minh giám sát Formosa ngay tại Đài Bắc, Đài Loan – Hình: RFA

Theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do RFA - Vụ các nạn nhân Việt Nam kiện công ty Formosa vì gây ra thảm họa môi trường hồi năm 2016 hiện đang ở thời điểm mang tính quyết định.





Hôm 17 tháng 1 năm 2022, Liên minh Giám sát Formosa tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan.





Đây là một nhóm các tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở các tỉnh miền trung Việt Nam hồi năm 2016.





Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 1, Liên minh Giám sát Formosa tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan, đây là một nhóm các tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở các tỉnh miền trung Việt Nam hồi năm 2016. Liên minh này kêu gọi Tòa Tối Cao Đài Loan xem xét lại việc yêu cầu bên nguyên đơn phải công chứng giấy ủy quyền cho luật sư tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội, do lo ngại tình trạng vi phạm nhân quyền ở quốc gia độc đảng này.





Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, linh mục Phê rô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Di dân Việt Nam tại Đài Loan, cho biết thêm thông tin về sự việc:





“Lý do chúng tôi kêu gọi điều đó là bởi vì đây là một yêu cầu gây ra nguy hiểm cho nguyên đơn. Rất nhiều phần trăm, tôi có thể nói là khoảng từ 90 cho đến 95 phần trăm những người đến văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Loan tại Việt Nam mà công chứng thì sẽ bị sách nhiễu, bị bắt, bị điều tra và có thể giam tù. Trước đó đã có những sự việc như vậy xảy ra rồi.





Cho nên chúng tôi kêu gọi Toà Án Tối Cao Đài Loan có cách nhìn khoan dung về cái việc ủy quyền này, để tạo cho các nguyên đơn là những người bị hại, có cơ hội được thưa kiện và được xét xử tại Đài Loan.”





Năm 2019, ba năm sau thảm họa, khoảng 8.000 người dân Việt Nam sống ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự việc đã đệ đơn kiện nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh tại toà án Đài Loan.





Sau hai lần bị tòa án các cấp bác đơn, hồi tháng 12 năm 2021, Tối cao Pháp viện Đài Loan ra phán quyết hủy quyết định bác đơn của Toà Thượng thẩm, và cho yêu cầu xét lại đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam.





Tuy nhiên, hiện vụ việc đang đối mặt với thách thức mới mang tính quyết định đối với toàn bộ nỗ lực theo đuổi vụ kiện, khi Tòa tối cao yêu cầu hàng ngàn nguyên đơn ở Việt Nam phải công chứng giấy ủy quyền tại trụ sở Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc, tương đương với Đại sứ quán Đài Loan.

“Khi mà bắt các nguyên đơn đi công chứng tại Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Loan tại Việt Nam thì trước hết phải công chứng cái hồ sơ đó tại thôn, tại xã cái đã, xong thì phải đưa ra Bộ Ngoại giao của Việt Nam công chứng, rồi sau đó mới đưa đến Văn phòng Kinh tế Văn hoá tại Việt Nam để chứng.





Thành thử ra khi đưa ra một cái điều kiện như vậy có nghĩa là gì, là một cái chuyện không thể thực hiện được. Và tôi nghĩ đây là cái yếu tố chính trị đã can dự vào quyết định của Tòa Tối Cao của Đài Loan.” - Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Hùng nói thêm.





Cũng theo vị cố vấn cho Hội Công lý cho nạn nhân Formosa thì nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi năm 2016, bị chính quyền sách nhiễu và đàn áp trong thời gian qua, khi lên tiếng đòi hỏi quyền lợi. Do vậy, việc phải đi công chứng giấy ủy quyền ở các cơ quan nhà nước sẽ khiến họ bị lộ diện, và đối mặt với việc bị đàn áp.





Ngay tại cuộc họp báo, Liên minh Giám sát Formosa cùng nhau hô khẩu hiệu:





"Hành trình công chứng ở Việt Nam vô cùng nguy hiểm, chúng tôi đề nghị Tòa án tối cao đặt tính mạng nguyên đơn lên hàng đầu.

Chúng tôi yêu cầu Tòa án tối cao xem xét nghiêm túc tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam!"





Ông Kuo Hung-Yi, luật sư đại diện cho phía nguyên đơn cũng cho biết hậu quả nếu việc công chứng giấy ủy quyền không thể diễn ra:





“Nếu chúng ta không thể thực hiện việc công chứng, thì điều đó có nghĩa bên nguyên đơn không thể ủy quyền cho luật sư để đại diện cho họ trước toà, và như vậy thì vụ kiện sẽ không thể được tiến hành.”





Công ty thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hồi năm 2016 gây ra thảm họa môi trường cho các tỉnh miền Trung nhận lỗi và đồng ý đền bù 500 triệu đô la Mỹ thông qua nhà nước Việt Nam để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của thảm họa này.





Hàng trăm người ở Nghệ An nhiều lần đến Tòa án Vũng Áng, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không được nhận đền bù thỏa đáng nhưng bị chính quyền ngăn chặn và nhiều người bị công an, côn đồ đánh đập.





Anh Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do khi ghi hình các vụ kiện này đã bị bắt giữ và bị kết án 7 năm tù giam.

Việt Nam đón Tết Nhâm Dần với Covid

Tính từ ngày 27/4/2021đến nay Việt Nam ghi nhận 2.062.128 ca nhiễm Covid.





Ngày 18/1 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16,838 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, thứ 2 là Hải Phòng... và có 184 ca tử vong.





Tổng số ca tử vong tính đến nay là 35,972 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 169 ca.





Bộ y tế Việt Nam nói tính tới nay đã ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nhưng giới quan sát đặt câu hỏi về mức độ chính xác của thông tin này.





Hiện nay, Bộ Y tế không nêu các điều kiện về việc xét nghiệm, cách ly đối với người về quê đón Tết. Bộ khuyến cáo cần hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K... Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc mới được phát hiện trong cộng đồng tăng cao, mỗi địa phương áp dụng thêm một số quy định riêng không thống nhất. Nhiều địa phương thậm chí khoá cửa cách ly người dân về quê ăn Tế. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội xem xét việc này. Ông nhấn mạnh đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.





Chiều 18.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12.2021 của Quốc hội. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cơ bản đồng tình với báo cáo của Ban Dân nguyện. “Có địa phương quy định không cần biết anh tiêm mấy mũi vaccine nhưng cứ về từ vùng cam, vùng đỏ là cách ly 7 ngày, có nơi 14 ngày, thậm chí có nơi yêu cầu xét nghiệm 3-4 lần. Thậm chí có nơi như Thanh Hoá còn khoá cổng nhà hàng chục hộ dân.





Việc tương tự này cũng xảy ra tại Thái Bình, trưởng thôn “tích cực” quá còn khoá 7 ngày gia đình có người cách ly mà không quan tâm họ sinh sống thế nào. Sau đó, gia đình họ phải nhờ hàng xóm đến mua thực phẩm, mua thức ăn” - ông Tùng lấy dẫn chứng.





Trong khí đó, để tăng niềm tin cho khách du lịch quốc tế khi đến VN, hai tháng sau khi mở cửa lại thị trường du lịch, Việt Nam đã đón gần 8,000 lượt khách quốc tế; bảo vệ du khách an toàn trước dịch bệnh được coi là điều kiện tiên quyết để tăng niềm tin cho du khách. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đưa ra các hướng đi, đề xuất, đưa ra nhiều lựa chọn để mở cửa lại thị trường du lịch theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả.





Trong khi các mũi chích ngừa Covid đã tăng gia trong công chúng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền Thông cùng phối kết hợp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất sau Tết Nhâm Dần. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương chọ học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn trở lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm nhất có thể, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, cũng theo chủ trương trở lại trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đứng ra chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế cần nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để cho trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi đi học trực tiếp trở lại.





Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022





Trung Quốc loan báo sẽ sẽ không bán vé cho công chúng dự thế vận hội 2022 vì tình hình dịch COVID đang bùng lên ở Bắc Kinh và nhiều thành phố. Một số vé sẽ phân phối cho công chúng theo một cơ chế sẽ định rõ.



Trước đây, bạn tổ chức nói rằng khán giả sẽ chỉ hạn chế cho công dân Trung Quốc, sẽ không cho hô hào ủng hộ để hạn chế lây dịch, và chỉ cho vỗ tay thôi.





Cũng liên quan đến Olympic, các nhà phân tích ngày 18 tháng 1 đã cảnh báo rằng ứng dụng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh mà tất cả những người tham dự sự kiện thể thao này đều phải sử dụng có chứa các điểm yếu về bảo mật, khiến người dùng có thể bị vi phạm dữ liệu.

Báo cáo được đưa ra cùng lúc với việc đang có những cảnh báo ngày càng gia tăng về việc đảm bảo an ninh công nghệ cho khách tới dự Olympics trước khi Thế vận hội khai mạc vào ngày 4/2 tới đây.

Những người tham dự Thế vận hội Bắc Kinh nên mang theo điện thoại rẻ tiền, chỉ dùng riêng cho chuyến đi, và tạo tài khoản email cho thời gian ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia đưa ra lời khuyên.





Một số quốc gia cũng đã yêu cầu các vận động viên để các điện thoại, thiết bị điện tử chính của họ ở nhà trước khi đến Trung Quốc.

Tin Hoa Kỳ





Tòa án tối cao Hoa Kỳ chặn sắc lệnh của TT Joe Biden đòi hỏi tiêm vắc xin tại các công ty lớn, đeo khẩu trang và xét nghiệm hàng tuần.

Các thẩm phán tại tòa án cao nhất của Mỹ đã bác bỏ quy định bắt buộc tiêm vắc xin và đeo khẩu trang cũng như xét nghiệm hàng tuần trong tuần qua, và cho rằng quy định này vượt quá thẩm quyền của chính quyền Biden.

Tổng thống Biden, người có điểm xếp hạng tín nhiệm đang giảm sút, bày tỏ sự thất vọng với quyết định "chặn các yêu cầu thông thường để bảo toàn nhân mạng đối với người lao động".

Ông nói: "Tôi kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp lập tức tham gia với những người đã bắt đầu thực hiện - bao gồm một phần ba các công ty trong danh sách Fortune 100 - và đưa ra các yêu cầu tiêm chủng để bảo vệ công nhân, khách hàng và cộng đồng của họ."

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã cổ vũ quyết định của tòa án và nói rằng các các sắc lệnh bắt buộc về vaccine "sẽ hủy hoại thêm nền kinh tế". "Chúng tôi tự hào về Tòa án Tối cao vì đã không rút lại ý kiến", ông nói trong một tuyên bố. "Không sắc lệnh bắt buộc!"

Quy định bắt buộc tiêm vaccine nơi làm việc của chính quyền Biden nhằm yêu cầu công nhân tiêm vaccine Covid-19 hoặc đeo khẩu trang và xét nghiệm hàng tuần bằng tiền của chính mình. Quy định này lẽ ra sẽ được áp dụng lên những nơi làm việc có ít nhất 100 nhân viên và ảnh hưởng đến khoảng 84 triệu công nhân nhằm chống đại dịch.

Những người phản đối, bao gồm một số bang của Đảng Cộng hòa và một số nhóm doanh nghiệp, cho biết chính quyền đã vượt quá quyền hạn của mình so với các yêu cầu được đưa ra vào tháng 11 và ngay lập tức gây ra những thách thức về mặt pháp lý.

Quyết định của tòa được đưa ra khi Hoa Kỳ đang trải qua một làn sóng lây nhiễm Covid-19 tăng nhanh khác, với biến thể Omicron đã đẩy các ca nhiễm bệnh đến con số kỷ lục và tỷ lệ nhập viện tăng gia.

Chính quyền Biden đã ước tính rằng việc đặt ra yêu cầu về vaccine tại các nhà tuyển dụng lớn sẽ cứu sống 6,500 người và ngăn 250,000 trường hợp nhập viện trong vòng 6 tháng.

Nhận 4 bộ xét nghiệm covid-19 gửi đến nhà miễn phí





Bưu Điện Hoa Kỳ sẽ gửi ra bốn bộ xét nghiệm đến mỗi địa chỉ trong vòng 7-12 ngày kể từ khi nhận đặt hàng. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, Bưu Điện sẽ ưu tiên các chuyến hàng cho người Mỹ từ các mã số vùng có tỷ lệ covid-19 và tử vong cao, với 20% đơn đặt hàng đầu tiên mỗi ngày sẽ gởi đến các khu vực đó. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi hộ gia đình tại Hoa Kỳ đều có thể được 4 bộ xét nghiệm COVID-19 gửi đến nhà miễn phí. Người dân sẽ không phải chi trả cho bất kỳ khoảng chi phí nào. Chỉ cần vào trang mạng của chính quyền https://www.covidtests.gov/ , nhấn vào "Order Free At Home Tests" và điền địa chỉ vào.Bưu Điện Hoa Kỳ sẽ gửi ra bốn bộ xét nghiệm đến mỗi địa chỉ trong vòng 7-12 ngày kể từ khi nhận đặt hàng. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, Bưu Điện sẽ ưu tiên các chuyến hàng cho người Mỹ từ các mã số vùng có tỷ lệ covid-19 và tử vong cao, với 20% đơn đặt hàng đầu tiên mỗi ngày sẽ gởi đến các khu vực đó.



Tổng thống Biden tuần trước thông báo rằng chính quyền có kế hoạch mua 1 tỷ thử nghiệm tại nhà cho người Mỹ và cũng cho biết Bạch Ốc sẽ cung cấp miễn phí khẩu trang chất lượng cao, với thông tin chi tiết sẽ được công bố trong tuần này. Cũng sẽ có một số điện thoại để những người không có máy tính hoặc không có khả năng lên mạng internet tốc độ cao có thể gọi vào đặt các bộ xét nghiệm.

CDC Điều Chỉnh Hướng Dẫn Đeo Khẩu Trang

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tuần qua đã điều chỉnh chỉ dẫn của họ cho người Mỹ về việc đeo khẩu trang để bảo vệ chống lại COVID-19, khuyến nghị nên đeo “khẩu trang bảo vệ tốt nhất bạn có thể đeo" nhưng không kêu gọi sử dụng khẩu trang phòng độc N95 trên quy mô toàn quốc.

CDC đăng tải trên trang nhà của mình rằng “mọi người có thể chọn các khẩu trang phòng độc như N95 và KN95, bao gồm cả việc loại bỏ những lo ngại liên quan đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung đối với N95.”

Người Mỹ nên “đeo khẩu trang bảo vệ cho bản thân nhất mà họ có thể đeo, vừa vặn với mình và đeo một cách nhất quán,” CDC nói thêm.

Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca tử vong do COVID-19 - khoảng 850,000 người - ngay cả khi nước này đang đối mặt với một đợt gia tăng các ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron lây lan nhanh của virus corona.

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Năm cho biết chính phủ liên bang dự định cung cấp miễn phí “khẩu trang chất lượng cao” cho người Mỹ tiếp theo với việc phân phát miễn phí các bộ xét nghiệm.

CDC cho biết họ muốn khuyến khích người Mỹ đeo khẩu trang thay vì thúc ép họ đeo những loại khẩu trang cao cấp nhất, nhưng cũng nói rõ ràng rằng khẩu trang phòng độc cung cấp mức độ bảo vệ cao nhất. Họ nói “các sản phẩm vải sợi thưa có mức độ bảo vệ thấp nhất.”

“Đeo khẩu trang là một công cụ y tế công hệ trọng để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 và điều quan trọng cần nhớ là bất cứ khẩu trang nào cũng tốt hơn là không đeo khẩu trang.”

Bầu Cử Hoa Kỳ 2022

Bee Nguyễn tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia



.

Trong thời gian qua, Bee Nguyễn đã giúp lãnh đạo phong trào đấu tranh chống những dự luật được phía Cộng Hòa hậu thuẫn giới hạn quyền bỏ phiếu ở Georgia. DB Bee Nguyen nói rằng các quan chức Cộng Hòa đã đưa ra nhiều hạn chế bầu cử trước kỳ bầu cử giữa kỳ 2022, đặc biệt làm khó việc xin bầu qua thư. Trong cuộc vận động của chị, đối thủ quan ngại lớn nhất là đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, hiện gây quỹ vận động tăng gấp 4 lần quá khứ.



Bee nguyễn (Dân Chủ-GA) trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Ayman Mohyeldin trên làn sóng MSNBC đã nói về cuộc vận động của chị tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia năm 2022.Trong thời gian qua, Bee Nguyễn đã giúp lãnh đạo phong trào đấu tranh chống những dự luật được phía Cộng Hòa hậu thuẫn giới hạn quyền bỏ phiếu ở Georgia. DB Bee Nguyen nói rằng các quan chức Cộng Hòa đã đưa ra nhiều hạn chế bầu cử trước kỳ bầu cử giữa kỳ 2022, đặc biệt làm khó việc xin bầu qua thư. Trong cuộc vận động của chị, đối thủ quan ngại lớn nhất là đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger, hiện gây quỹ vận động tăng gấp 4 lần quá khứ.



Trong kỳ vận động tranh cử năm 2018, tính tới thời điểm này, Raffensperger đã gây quỹ được $100,000. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử 2022 năm nay, Raffensperger đã gây quỹ được gấp 4 lần con số trước đó.

DB/TB Bee Nguyen nói rằng bản thân chị tới giờ đã gây quỹ được $400,000, nghĩa là kể như ngang ngửa đối thủ bên Cộng Hòa.

Dân Biểu Bee Nguyễn là dân cử gốc Việt đầu tiên ở Quốc Hội Georgia, sau khi cô thắng cuộc bầu cử đặc biệt vào Tháng Mười Hai, 2017, đại diện Địa Hạt 89.

Cô Bee nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, từng là chánh văn phòng cho ông Sam Park, dân biểu tiểu bang Georgia.

Cô tốt nghiệp cao học hành chánh công quyền, chuyên về tài chánh và quản trị, đại học Georgia State University năm 2012.

Cô cũng tốt nghiệp cao học văn chương Anh khi mới 23 tuổi.

Trump có tái ứng cử tổng thống 2022?

--- Trên báo HuffPost, một bài viết của S.V. Date ghi nhận rằng nếu Trump ra ứng cử Tổng Thống và thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024, tên của Trump có thể bị xóa trắng trên phiếu bầu nhiều tiểu bang, theo một luật thông qua năm 1868 sau Nội Chiến Hoa Kỳ.

.

Theo luật này, phiếu bầu Tổng Thống tại 6 tiểu bang Miền Nam Hoa Kỳ -- bao gồm cả North Carolina, Georgia và Florida --- sẽ cấm ghi tên Trump, vì "Điều khoản 3 trong Tu Chính Án 14 ghi là cấm những người tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp nhưng sau đó tham dự bạo loạn chống Hoa Kỳ sẽ không được phép giữ các chức vụ liên bang hay tiểu bang."

.

Theo lời Gerard Magliocca, Giáo sư luật tại Indiana University, luật đó vẫn còn hiệu lực. Như thế, luật năm 1868 áp dụng cho 6 tiểu bang (North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Louisiana và Florida) — tính chung là 88 phiếu đại cử tri, tức là 33% tổng số phiếu đại cử tri cần để thắng ghế Tổng Thống.

.

Date ghi rằng Trump đã thắng tất cả tiểu bang đó năm 2020 chỉ trừ Georgia, nơi Trump thua Biden 12,000 phiếu.

.

Theo lời Ron Fein, của tổ chức Free Speech For People, nếu Trump ra ứng cử nữa, tổ chức FSFP sẽ thúc giục thi hành luật năm 1868 để ngăn cấm Trump, và luật đó không chỉ áp dụng riêng 6 tiểu bang Miền Nam kia, mà ngôn ngữ là áp dụng cho tất cả tiểu bang.

Tin Thế Giới

WHO: Không có bằng chứng trẻ em khỏe mạnh cần mũi vaccine tăng cường



Khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Soumya Swaminathan.

Hiện không có bằng chứng là trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh cần chích mũi vaccine tăng cường, khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Soumya Swaminathan, tuyên bố ngày 18/1. Tại một cuộc họp báo, bà nói dù khả năng miễn dịch từ vaccine dường như phai dần theo thời gian trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, nhưng cần có thêm những cuộc nghiên cứu để xác định ai cần tiêm mũi vaccine tăng cường.

“Không có bằng chứng ngay lúc này là trẻ em khỏe mạnh hay các thanh thiếu niên khỏe mạnh cần mũi tiêm tăng cường. Không có bằng chứng nào cả,” bà nói.





Israel đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho trẻ em từ 12 tuổi, và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trước đây trong tháng đã cho phép tiêm liều thứ ba của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.





Tuần trước, Đức trở thành quốc gia mới nhất khuyến nghị tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi vaccine tăng cường. Hungary cũng đã làm như vậy.





Bà Swaminathan cho hay một nhóm chuyên gia hàng đầu của WHO sẽ họp trong tuần này để nghiên cứu cụ thể việc các nước nên cân nhắc tiêm mũi vaccine tăng cường cho dân chúng ra sao.





“Mục đích là bảo vệ những ngưởi dễ bị tổn thương nhất, bảo vệ những ngưởi có nguy cơ cao nhất khỏi bị bệnh nặng và chết. Đó là những người lớn tuổi, những người hệ miễn nhiễm kém, những người có bệnh nền, và những nhân viên y tế,” bà nói.

Sẽ Có Các Biến Thể Mới Sau Biến Thể Omicron





AP hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Giêng đưa tin rằng các khoa học gia đang đưa ra lời cảnh báo rằng sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có nghĩa là sẽ còn các biến thể khác đe dọa sức khỏe người dân khắp nơi trên thế giới.





Các giới chức y tế cho biết cứ mỗi trường hợp bị lây nhiễm là thêm một cơ hội để virus biến thể, do phải chống chọi với kháng thể của các cá nhân. Riêng Omicron lại có điểm đặc biệt so với các biến thể trước đó, là lan ra rất nhanh chóng trong bối cảnh quả địa cầu thêm nhiều người có kháng thể vì từng bị nhiễm bệnh hoặc do đã chích vaccine.





Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) báo cáo trên thế giới có 15 triệu ca COVID-19 mới trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9 Tháng Giêng, tăng 55% so với tuần trước đó.





Bác Sĩ Stuart Campbell Ray, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Johns Hopkins University, nói rằng càng có nhiều trường hợp lây nhiễm và càng kéo dài thì lại càng có cơ hội thêm các biến thể mới.





Ngoài ra virus còn có thể biến hóa qua nhiều cách. Thú vật có thể ủ bệnh và truyền virus trở lại cho con người. Trong số các trường hợp thú vật dễ bị virus tấn công có chó, mèo, nai và các con chồn nuôi lấy da lông trong các trang trại.





Với tình hình biến thể Delta và Omicron đang tiếp tục lây lan, người ta cũng có thể bị nhiễm cả hai và tạo ra một biến thể mới có đặc tính của cả hai loại vi-rút.