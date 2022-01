Bộ Tư Pháp New York: Eric Trump (thứ nam của Donald Trump) bị khẩu cung trong 6 tiếng đồng hồ đã nêu lên Tu Chính Án số 5 để giữ im lặng hơn 500 lần.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan: đủ chứng cớ truy tố 16 người Cộng Hòa ký chứng thư giả, lật ngược phiếu cho Trump

- - SG khẩn cấp tìm người trên hai chuyến bay có ca nhiễm Omicron. SG thêm 3 F0 trong cộng đồng liên quan ca bệnh nhập cảnh nhiễm Omicron. Công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế. Thừa Thiên Huế vượt mốc 18.000 ca F0, cơ sở kinh doanh hoạt động không quá 50% công suất. Người từ 'vùng đỏ' về Gia Lai phải cách ly tại nhà ít nhất 7 ngày. Nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam cùng thân nhân về nước. Tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ 2-4 triệu đồng/liều': Đề nghị truy tố 2 bị can. Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị súng bắn đinh ghim 9 đinh vào đầu: Bắt người tình của mẹ bé gái.

- Bộ Tư Pháp đưa hồ sơ tòa lên mạng: Trump Organization gian lận tài chánh và thuế. Eric Trump bị khẩu cung, xin giữ im lặng hơn 500 lần.

- Ủy ban Điều Tra: trát đòi thẩm vấn gửi Eric Trump & Kimberly Guilfoyle, và 2 luật sư Sidney Powell và Rudy Giuliani

- luật sư đại diện kẻ bạo loạn tố Bộ Tư Pháp điều tra xem có chỉ thị bạo loạn nào từ Trump và Bạch Ốc không

- Ray Epps hô hào tấn công tòa nhà Quốc Hội, nhưng bản thân không vào, bị chụp mũ FBI nằm vùng giăng bẫy

- Cựu Bộ Trưởng William Barr in hồi ký, kể 2 lần giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp, cho George H.W. Bush và cho Trump

- DB Marjorie T. Greene (Cộng Hòa) lương $174,000/năm, bị cắt $88,000, phạt vì không đeo khẩu trang năm 2021

- Nevada: có thể điều tra hình sự vụ Cộng Hòa ký giả chứng thư Trump thắng cử 2020 bất kể phiếu Biden nhiều hơn.

- 102 triệu phú: đánh thuế người giàu sẽ thu $2.52 ngàn tỷ đô/năm --- đủ mua vaccine toàn cầu, xóa đói 2.3 tỷ người

- Tốt nhất cho người lái xe: 1. Iowa, 2. Oklahoma, 3. Kansas, 4. North Carolina, 5. Texas, 6. Georgia, 7. Wisconsin, 8. Tennessee, 9. Illinois, 10. Indiana.

- Indonesia sẽ dời đô, vì Jakarta quá kẹt xe, lụt, đất lún 25.4 centimét/năm. Tân thủ đô sẽ có tên là Nusantara.

- HỎI 1: Số người chết vì COVID-19 trong năm 2021 đã vượt hơn năm 2020? ĐÁP 1: Đúng.

- HỎI 2: Nơi giá nhà tại California rẻ nhất? ĐÁP 2: Ba thành phố Calif. có giá nhà rẻ nhất là: 1. California City, 2. Madera Acres, 3. Imperial.

QUẬN CAM (VB-19/1/2022) --- Nevada là tiểu bang mới nhất cho biết có thể điều tra hình sự vụ các viên chức Cộng Hòa ký chứng thư giả mạo ghi rằng Trump thắng cử 2020 bất kể phiếu bầu cho Biden nhiều hơn.

Bộ Trưởng Tư Pháp Nevada là Aaron Ford (Dân Chủ) đưa ra bản văn hôm Thứ Ba 18/1/2022, nói ông không thể nói rõ là đang điều tra hay không điều tra, nhưng văn phòng bảo đảm là nghiêm túc không cho bất kỳ ai cướp phiếu của cử tri Nevada.

Ông xác nhận rằng có nỗ lực xóa sổ kết quả bầu cử Nevada, trong đó chứng thư giả mạo do Cộng Hòa đưa ra sau bầu cử 2020 là điều ông không chấp nhận vì quyền bầu phiếu là nền tảng căn bản của chế độ dân chủ.

Theo đài Channel 8 tại Las Begas, nơi nhận 1 phó bản chứng thư giả mạo, có 6 đại cử tri Cộng Hòa đã "ký văn bản nói là họ ủng hộ Trump trong thủ tục có tính biểu tượng tổ chức ở thành phố Carson City trùng hợp với nghi lễ tương tự do chính quyền tiểu bang thực hiện ngày 14/12/2020.

Đảng Cộng Hòa Navada từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí. Nevada là 1 trong 7 tiểu bang các đại cử tri Cộng Hòa trình chứng thư giả mạo để nói là Trump thắng, cho dù Biden nhiều phiếu hơn. Các tiểu bang khác bị Cộng Hòa chơi cú lừa tương tự là Wisconsin, Arizona, Georgia, Pennsylvania và Michigan.

--- Hãy đánh thuế chúng tôi. Đó là lời của 102 triệu phú đưa ra sau khi có bản nghiên cứu cho thấy đánh thuế những người giàu nhất thế giới có thể thu $2.52 ngàn tỷ đôla/năm --- đủ để chi trả vaccine chống COVID cho mọi người, và kéo 2.3 tỷ người ra khỏi mức nghèo đói.

Trong Thư Ngỏ gửi hội nghị Diễn Đàn Kinh TẾ Thế Giới (World Economic Forum) trực tuyến tại Davos, 102 triệu phú nói hệ thống thuế hiện nay bất công, làm cho người giàu sẽ giàu thêm, và do vậy "Hãy đánh thuế chúng tôi, những người giàu, và đánh thuế chúng tôi bây giờ."

Những người ký tên là các triệu phú nổi tiếng từ Mỹ, Anh, Canada, Đức, Đan Mạch, Na Uy, Áo quốc, Hoa Lan và Iran. Thư Ngỏ nói, đánh thuế như thế, bên cạnh tài trợ vaccine, tiền thuế sẽ đủ cung cấp y tế bảo hiểm và an sinh cho 3.6 tỷ người ở các quốc gia nghèo và trung lưu.

Thư Ngỏ đề ra thuế cho người giàu là 2% cho người thu nhập trên 5 triệu đôla, 3% cho người lương trên 50 triệu đô, và 5% cho người trên 1 tỷ đôla. Thư Ngỏ đề nghị đánh thuế 10% đối với tỷ phú, như thế sẽ thu $3.62 ngàn tỷ đôla/năm.

Tại Hoa Kỳ, nơi có 700 tỷ phú, Đảng Dân Chủ liên tục yêu cầu tăng thuế, vì mức thuế các nhà tỷ phú nộp có khi gần như zero. Như trường hợp siêu tỷ phú Jeff Bezos (ôngc hủ Amazon) trong giấy thuế năm 2007 báo chí tìm được, thuế thu nhập liên bang là zero (số không). Trong khi dân thường ở Mỹ thuế trung bình 25-30%.

--- Trong hồ sơ tòa do Bộ Tư Pháp New York phổ biến lên mạng đêm Thứ Ba 18/1/2022, ghi rằng trong khi ra trả lời buổi khẩu cung trong ngày 5 tháng 10/2020, gặp các điều tra viên New York về các câu hỏi hồ sơ vi phạm tài chánh và thuế của các doanh nghiệp gia đình Trump: cậu Eric Trump (thứ nam của Donald Trump) bị khẩu cung trong 6 tiếng đồng hồ đã nêu lên Tu Chính Án số 5 để giữ im lặng hơn 500 lần.

Eric Trump (thứ nam của Donald Trump)

Hồ sơ trên mạng ghi rằng có 2 nhân chứng trong công ty Trump Organization xin giữ im lặng trước nhiều câu hỏi về vi phạm luật tài chánh và thuế: Eric Trump và Allen Weisselberg giữ im lặng (Tu Chính Án 5 cho quyền im lặng, nếu thấy câu trả lời có thể dùng để kết tội).

Bộ Tư Pháp ghi trong hồ sơ rằng Bộ đã có nhiều chứng cớ cho thấy Trump Organization khai gian về trị giá tài sản, phóng đại trong khi vay tiền ngân hàng, và ghi sụt trị giá khi nộp thuế để trốn thuế.

Trong hồ sơ ghi các số liệu từ Cushman & Wakefield, Inc. công ty này lượng giá tài sản địa ốc của Trump có tên là Seven Springs, tại quận Westchester County, New York. Các điều tra viên nói đã thấy khai gian trong hồ sơ này.

Hồ sơ tòa có thể xem ở đây:

https://ag.ny.gov/sites/default/files/supplemental-verified-petition-2022-01-18.pdf

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 18/01 đến 16h ngày 19/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.460 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.909), Đà Nẵng (892), Khánh Hòa (652), Thanh Hóa (628), Trà Vinh (603), Hưng Yên (568), Bến Tre (561), Bình Phước (535), Quảng Ngãi (490), Bình Định (412), Cà Mau (379), Hải Dương (349), Vĩnh Phúc (338), Quảng Nam (336), Bắc Giang (302), Quảng Ninh (297), Bắc Ninh (288), Thừa Thiên Huế (277), Nam Định (274), TP. Hồ Chí Minh (263), Vĩnh Long (251), Hòa Bình (251), Nghệ An (251), Tây Ninh (247), Lâm Đồng (245), Thái Nguyên (196), Thái Bình (187), Phú Thọ (180), Bạc Liêu (177), Bà Rịa - Vũng Tàu (170), Phú Yên (164), Gia Lai (151), Bình Thuận (150), Lạng Sơn (131), Đắk Nông (127), Ninh Bình (126), Quảng Bình (118), Yên Bái (110), Hà Giang (109), Lào Cai (106), Hà Nam (99), Sơn La (99), Hậu Giang (97), Tuyên Quang (89), Đồng Nai (77), Đồng Tháp (75), Cần Thơ (71), Bình Dương (64), Quảng Trị (58), Hà Tĩnh (49), Long An (49), Lai Châu (44), Cao Bằng (43), An Giang (41), Kiên Giang (35), Điện Biên (35), Sóc Trăng (34), Ninh Thuận (30), Tiền Giang (30), Bắc Kạn (14), Đắk Lắk (3).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 18/01 đến 17h30 ngày 19/01 ghi nhận 142 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (9) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (16), Kiên Giang (12), Vĩnh Long (11), Bến Tre (10 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (9 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (8 ), An Giang (8 ), Tiền Giang (7), Tây Ninh (6), Cần Thơ (5), Cà Mau (5), Hà Nội (4), Khánh Hòa (4), Long An (4), Bình Phước (3), Lâm Đồng (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hải Phòng (2), Hòa Bình (2), Huế (2), Bắc Ninh (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Nam Định (1), Lào Cai (1), Nghệ An (1), Ninh Thuận (1), Bình Thuận (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 164 ca.





Thủ tướng: Không đặt quy định làm khó dân trong dịp Tết. Công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có yêu cầu, không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

SG thêm 3 F0 trong cộng đồng liên quan ca bệnh nhập cảnh nhiễm Omicron. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP.HCM ghi nhận có 6 ca F0 liên quan đến người bệnh nhập cảnh, trong đó có 3 trường hợp xác định nhiễm biến chủng Omicron. Liên quan đến 3 ca F0 mang biến chủng Omicron vừa được phát hiện tại TP.HCM, các cơ quan chức năng đang tích cực truy vết, điều tra dịch tễ người tiếp xúc với các ca bệnh, hiện đã xác định được 3 người dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ giải mã gen. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến 12 giờ ngày 19/1, TP.HCM ghi nhận có 6 ca F0 liên quan đến người bệnh nhập cảnh, trong đó có 3 trường hợp xác định nhiễm biến chủng Omicron.





SG khẩn cấp tìm người trên hai chuyến bay có ca nhiễm Omicron. Chiều 19/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã phát thông báo khẩn tìm hành khách trên 2 chuyến bay sau khi phát hiện 3 ca đầu tiên nhiễm Omicron trong cộng đồng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trong ngày 19/1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron có liên quan đến một người nhập cảnh. Người này đã đi trên 2 chuyến bay, gồm chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 7/1 và chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/1. Do đó, HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay trên phải liên hệ khai báo cho trạm y tế địa phương nơi cư ngụ để được tư vấn và xét nghiệm kịp thời.





SG xem xét cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường. Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về đề xuất cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2 (sau Tết Nguyên đán năm 2022). Theo đó: - Từ 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường. - Từ 10 - 13/2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường nhằm chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Ngoài ra, các trường cũng tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.





Thừa Thiên Huế vượt mốc 18.000 ca F0, cơ sở kinh doanh hoạt động không quá 50% công suất. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã có 18.533 ca F0, trong đó có 14.787 bệnh nhân được điều trị khỏi và 95 ca tử vong. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cafe...) trên địa bàn hoạt động không quá 50% công suất với điều kiện đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR cho tất cả các khách hàng đến giao dịch, ăn uống.

Công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm phòng, chống dịch tại Bộ Y tế. Chiều 19/1, tại Bộ Y tế đã diễn ra công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Quyết định số 20/QĐ-TTCP ngày 18/1/2022, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 - 31/12/2021. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định, ngày nghỉ do thực hiện quy định về phòng, chống dịch). Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên do ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. (Bản tin Bộ Y Tế không giải thích làm sao 14 người có thể thanh tra các Sở Y Tế trong 63 tỉnh thành trong 45 ngày.)

Tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ 2-4 triệu đồng/liều': Đề nghị truy tố 2 bị can.

Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị súng bắn đinh ghim 9 đinh vào đầu: Bắt người tình của mẹ bé gái.

Nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam cùng thân nhân về nước

Người từ 'vùng đỏ' về Gia Lai phải cách ly tại nhà ít nhất 7 ngày.

Liên quan vụ án 'Công an TP.HCM triệt phá đường dây tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ 2 - 4 triệu đồng/liều', ngày 19.1 nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra.Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 Trường Mầm Non 10 (Q.11, TP.HCM).Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận người tình của mẹ bé để điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bắn 9 chiếc đinh vào đầu. Tối 19/1, đại diện Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao ông Ng.Tr.H (30 tuổi, là người tình của bà N.T.L, 27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé A. nghi bị bắn 9 chiếc đinh vào đầu. Trước đó vào chiều 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu cháu Đ.N. A (giới tính Nữ, 3 tuổi) trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần. Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim. Bố mẹ cháu A. đã ly dị. Bố nuôi 2 người con đầu và ở cùng ông bà nội tại huyện Thạch Thất. Cháu A. ở cùng mẹ và một người đàn ông tại nhà trọ. Mẹ cháu đang có thai. Từ tháng 6/2021 tới nay, mẹ cháu A. nhiều lần thay đổi nơi ở trọ trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) – nghi phạm chính trong vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé A. nghi bị bạo hành.. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 450/VPCP-QHQT của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhân thân về nước. Về đối tượng người nước ngoài nhập cảnh: là người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; riêng đối với người nước ngoài vào du lịch, trước mắt, tiếp tục thực hiện theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt: Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định của Chính phủ số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015, mà không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai có văn bản hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về địa phương. Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai thống nhất văn bản hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về địa phương. Đối với người từ khu vực nguy cơ rất cao (Cấp độ 4 – vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa) đến/về tỉnh Gia Lai (trừ trường hợp F1): + Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế 1 : Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ bảy ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày tiếp theo khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cách ly tại nhà. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR ba lần: Vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 tính từ ngày có Quyết định cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú.---đã gửi trát đòi và đã có được các bản chép nói chuyện qua điện thoại của cả cậu Eric Trump và tình nhân là Kimberly Guilfoyle, người xướng ngôn viên Fox News từng là cố vấn cho cựu Tổng Thống Donald Trump.CNN viết rằng như thế là lần đầu tiên Ủy Ban đưa ra trát đòi yêu cầu 1 thành viên gia đình Trump ra trả lời các câu hỏi, và đây là một bước leo thang cuộc điều tra để xem Trump liên hệ và kích động bạo lạon 6/1/2021 thế nào.Tin gửi trát đòi con trai của Trump đưa ra chỉ thời gian ngắn sau khi Ủy Ban đã gửi trát đòi tới các cựu luật sư của Trump là Sidney Powell và Rudy Giuliani, hai người trong nhóm chủ lực lan truyền các lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.---cho người tham gia bạo loạn Brandon Straka đã nộp một văn bản lên tòa, cho thấy các nhà điều tra trong Bộ Tư Pháp đang nhắm vào điều tra về cựu Tổng Thống Trump.Bài báo trên Politico của phóng viên Kyle Cheney ghi rằng, luật sư của Straka viết trong văn bản pháp lý rằng các cuộc phỏng vấn mới đây với Straka cho thấy chính quyền tập trung vào thiết lập 1 âm mưu có tổ chức giữa thân chủ [Straka], Tổng Thống Donald J. Trump, và các đồng minh của Trump hòng gây gián đoạn buổi họp lưỡng viện ngày 6/1/2021.Các luật sư này viết rằng thân chủ của họ [Straka] đã chối là không có âm mưu nào như thế, và tố cáo Bộ Tư Pháp cứu hỏi về "một chuyện sai lầm rằng hành vi Straka có tính trước, và có phối hợp với các hội đoàn xông vào tòa nhà Quốc Hội.Hiện thời các nhà điều tra Bộ Tư Pháp đã truy tố nhiều người bạo loạn về tội âm mưu, trong đó các thành viên dân quân Oath Keepers bị troy tố tội âm mưu nổi loạn.Trong hồ sơ truy tố Oath Keepers, Bộ Tư Pháp cho thấy nhóm này gửi cho nhau các tin nhắn nói công khai họ muốn hù dọa các dân cử Quốc Hội phải từ chối xác nhận chiến thắng bầuc ử của Joe Biden.---nói bây giờ đã có đủ chứng cớ để truy tố 16 người Cộng Hòa đã ký vào 1 chứng thư giả mạo viết rằng họ là đại cử tri chính thức để xác nhận phiếu bầu Tổng Thống trong tháng 12/2020.Bà Nessel cũng nói rằng truy tố hình sự nhóm 16 người Cộng Hòa kia nên do liên bang thực hiện, theo lời báo Detroit Free Press. Bá giải thích trong buổi họp báo hôm Thứ Ba 18/1/2022 rằng như dường có 1 âm mưu xảy ra nối kết nhiều tiểu bang, do vậy có thể từ 16 người này truy tìm ra âm mưu lớn hơn để từ chối kết quả bầu phiếu 2020, không chỉ ở Michigan mà ở nhiều tiểu bang.Bà Nessel nói rằng bà thấy đủ chứng cớ để truy tố, và tốt hơn là nên truy tố ở cấp liên bang. Báo Detroit Free Press ghi rằng vào ngày 14/12/2020, nhóm 16 đại cử tri chính thức hợp pháp của Michigan đã họp tại tòa nhà Quốc Hội tiểu bang để chínht hức bầu phiếu cho Biden, thì lúc đó nhóm 16 đại cử tri dỏm [của Cộng Hòa] tìm cách vào nhưng bị chận lại.Trong nhóm 16 người ký tên vào chứng thư dỏm đó có Meshawn Maddock (đồng chủ tịch Đảng Cộng Hòa Michigan) và Kathy Berden (Ủy viên Cộng Hòa tiểu bang) đã tự nhận sai trái rằng họ là "đại cử tri chính thức, hợp pháp" nhưng thực ra là dỏm.---được nhìn thấy trong 1 video ngày 6/1/2021 lúc đó xách động người biểu tình xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội -- bây giờ sẽ ra ngồi trước Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 để trả lời phỏng vấn, theo báo Politico.Epps từng bị nhiều người say mê Trump chụp mũ vô căn cứ là nằm vùng do FBI gài vào giăng bẫy. Hồi tháng 11/2021, Epps đã ra trước Ủy Ban và nói là y không dính gì tới FBI hay bất kỳ cơ quan công quyền nào.Epps không tham dự bạo lực và luật sư của Epps nói y chưa bao giờ đặt chân vào tòa nhà Quốc Hội. Báo Politico viết rằng một phần thuyết âm mưu phe Trump đưa ra vì FBI xóa tên Epps trong danh sách nghi can 6 tháng sau ngày bạo loạn --- danh sách này là những người bị chụp hình hay quay video, mà chưa biết tên hay chưa bị bắt.---(của chính phủ Trump, và trước đó cũng từng giữ chức này cho chính phủ George H.W. Bush) chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký vào ngày 8/3/2022, nhan đề "One Damn Thing After Another: Memoirs of an Attorney General" (Hết khổ nạn này tới khổ nạn khác: Hồi ký của một Bộ Trưởng Tư Pháp).Trump bực dọc Barr vì trước khi rới ghế Bộ Trưởng Tư Pháp cuối nhiệm kỳ Trump, Barr nói rằng bầu cử 2020 là công bằng, chính xác, và Biden đã thắng cử Tổng Thống. Sau ngày bạo loạn 6/1/2021, Barr chỉ trích Trump đã "chiêu mời một đám côn đồ để áp lực Quốc Hội... Hành vi của Tổng Thống ngày hôm qua là phản bội lại cương vị Tổng Thống và phản bội những người ủng hộ."---(Cộng Hòa-GA) đã bị cắt hơn phân nửa trong khoản tiền lương $174,000/năm của bà vì bị phạt về tội không đeo khẩu trang trong năm đầu tiên giữ chức Dân Biểu, bị cắt hơn $88,000 ra khỏi chi phiếu lương.Dân Biểu vi phạm vì mang khẩu trang lần đầu bị phạt $500, mỗi lần vi phạm sau đó là bị phạt $2,500. DB Greene liên tục phản đối nội quy đeo khẩu trang, năm ngoái đã nộp đơn kiện chung với Dân Biểu Andrew Clyde (Cộng Hòa - GA). DB Greene cũng nói rằng bà không chích ngừa.---Công ty WalletHub so sánh ácc tiểu bang để xem nơi nào cung cấp "kinh nghiệm lái xe tích cực" -- chấm điểm từ kẹt xe, tới phẩm chất đường phố và xa lộ, tới chi phí duy trì xe. Iowa đứng đầu, Hawaii hạng chót.Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất cho người lái xe:1. Iowa 62.04 (điểm trên 100)2. Oklahoma 61.653. Kansas 61.514. North Carolina 61.275. Texas 60.576. Georgia 60.047. Wisconsin 60.038. Tennessee 60.029. Illinois 59.7110. Indiana 59.46Nhóm 10 tiểu bang tệ nhất cho người lái xe:41. Wyoming 52.3142. Missouri 51.4743. Michigan 51.4044. Colorado 50.8545. Washington 49.3446. Maryland 48.5447. California 48.0048. Delaware 48.0049. Rhode Island 47.4150. Hawaii 41.02 (tiền sửa xe quá đắt)---dự kiến tân thủ đô sẽ hình thành vào năm 2024. Thủ đô hiện nay là Jakarta, quá đông dân, kẹt xe thê thảm, lụt lội liên tục khi trời mưa, và nền đất đang lún xuống trung bình 10 inches (25.4 centimét) mỗi năm.Tân thủ đô sẽ có tên là Nusantara. Đất nước Indonesia hiện có 260 triệu dân, trong đó 40 triệu người sống tại thủ đô Jakarta và ngoại ô nơi này, làm chuyện kẹt xe hàng ngày thê thảm.---Số người chết vì COVID-19 trong năm 2021 đã vượt hơn năm 2020?Đúng. Cả hai thống kê về số ngườic hết vì COVID-19 theo Johns Hopkins Coronavirus Resource Center và CDC đều cho thấy dân Mỹ chết dịch trong năm 2021 nhiều hơn năm 2020.Thống kê CDC cho thấy có tổng cộng 385,443 người chết tại Hoa Kỳ hoặc trực tiếp vì dịch COVID hoặc vì bệnh nền gặp thêm đại dịch trong năm 2020.Thế nhưng, có tới 446,197 người chết tại Hoa Kỳ hoặc trực tiếp vì dịch COVID hoặc vì bệnh nền gặp thêm đại dịch trong năm 2021.Có nghĩa là, chết vì dịch trong năm 2021 nhiều hơn năm 2020 tới 60,000 người.Lời khuyên: hãy chích ngừa.Chi tiết:---Nơi giá nhà tại California rẻ nhất?: Ba thành phố Calif. có giá nhà rẻ nhất là: 1. California City, 2. Madera Acres, 3. Imperial.Đó là từ nghiên cứu của công ty tài chánh dữ liệu SmartAsset trong cuộc nghiên cứu có tên là "Most Affordable Places to Live in California" (Các nơi rẻ nhất để sống tại California).Nghiên cứu này tổng hợp các thông tin từ các thành phố California, số liệu về thuế, bảo hiểm nhà, giá mua nhà, chi phí bảo trì nhà... Nơi rẻ dĩ nhiên không gần biển. Danh sách những rơi rẻ nhất này như sau:1. California City2. Madera Acres3. Imperial4. Ridgecrest5. Coalinga6. Barstow7. Homeland8. Spring Valley Lake9. Orosi10. TaftChi tiết: