Thời Sự Trong Tuần

Tuần lễ đầu năm 2022 đánh dấu mức tăng vọt kỷ lục đối với các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Số người nhập viện hàng ngày ở Hoa Kỳ tăng vọt khiến các bệnh viện và các trung tâm thử nghiệm đều bị quá tải. Số người dính dương tính COVID-19 trong tuần qua ở Hoa Kỳ tới kỷ lục mới: lên tới 1,082,549 người/ngày, theo số liệu của Johns Hopkins University đưa ra hôm Thứ Ba 4/1/2022. Đại dịch Covid tưởng chừng đã bước vào hồi cuối bỗng trở lại thời cao điểm, khiến tình hình kinh tế, đời sống, sức khỏe, việc làm và sinh hoạt năm 2022 một lần nữa lại tối tăm.

Nghìn Chuyến Bay Bị Hủy, Hoãn Vào Đầu Tuần Năm Mới do Bão và Dịch



Hình: Bão bùng và dịch dã đã khiến cho hàng nghìn chuyến bay bị hủy, bị hoãn trong dịp lễ đón Giáng sinh và Năm mới ở Hoa Kỳ (Nguồn: Unsplash.com)



Tại nhiều bang ở Hoa Kỳ, một cơn bão mùa đông cùng với tình trạng thiếu phi công, tiếp viên do ảnh hưởng của biến thể Omicron, Covid-19 đã khiến cho hàng nghìn chuyến bay bị hủy và bị hoãn trong dịp lễ đón Giáng sinh và Năm mới, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.



Theo trang theo dõi các chuyến bay FlightAware, khoảng 4,800 chuyến bay trên toàn thế giới, trong đó hơn 3.000 chuyến bay tính riêng ở Hoa Kỳ, đã bị hủy vào chiều tối ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022, tại Bờ Đông.

13,000 chuyến bay khác bị hoãn, trong đó có hơn 6,000 chuyến ở Hoa Kỳ. Các hãng hàng không đã hủy gần 400 chuyến bay ở Hoa Kỳ theo lịch trình vào Thứ Ba, 4 tháng 1 năm 2022.

Một cơn bão mùa đông đã đổ tuyết dày xuống Quận Columbia, bắc Virginia và trung tâm Maryland vào chiều Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022. Việc hủy và hoãn các chuyến bay làm cho nhiều người đang mong về nhà trong những ngày nghỉ lễ càng thêm chán nản.

Jason Pevitt đã bị kẹt ở sân bay Atlanta 8 tiếng đồng hồ tối ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022, đang mong trở về nhà ở Virginia sau kỳ nghỉ với gia đình ở Tampa, Florida. Anh ngày càng lo lắng về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở sân bay. American Airlines đã hủy chuyến bay ban đầu của Pevitt đến Sân bay Quốc gia Reagan, Washington, từ rất lâu trước khi cơn bão đổ bộ vào khu vực Washington hôm thứ Hai. Anh đã đặt lại chuyến bay của hãng Delta Air Lines nhưng bị hủy còn nhiều chuyến hơn sau khi dừng chân ở Atlanta - lần này là do bão.

Nhiều du khách khác đã phàn nàn các hãng hàng không về việc hủy chuyến vào phút chót, hoãn chuyến dai dẳng, hành lý thất lạc và phải chờ hàng giờ đồng hồ để liên lạc với bên bộ phận dịch vụ khách hàng.

Theo số liệu từ trường Johns Hopkins, các hãng hàng không đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt tiếp viên và phi công do số ca nhiễm biến thể Omicron tăng đột ngột. Tình hình càng xấu thêm khi một cơn bão mùa đông ập vào vùng Trung Tây và khiến số chuyến bay bị hủy lại tăng vọt lên mức cao mới trong mùa lễ.

Tính đến chiều Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022, khoảng 18.000 chuyến bay ở Hoa Kỳ đã bị hủy kể từ đêm Giáng sinh. Nhiều vụ hủy chuyến được báo trước hàng giờ hoặc thậm chí là một ngày.

Theo trang Forbes, sân bay bị ảnh hưởng nhiều nhất do việc hủy các chuyến bay là Chicago O'Hare với 273 chuyến bay bị hủy. Còn theo hãng hàng không khu vực SkyWest Airlines, hãng đã hủy 510 chuyến bay trong ngày 2 tháng 1 năm 2022, tương đương 21% chuyến bay theo lịch trình. Các hãng hàng không khác như Southwest, JetBlue và Delta, mỗi hãng cũng đã hủy hơn 100 chuyến bay.

Tuần trước, Bác sĩ Anthony Fauci cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ nên xem xét yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 cho hành khách trên các chuyến bay trong nước. Các hãng hàng không đang thưởng tiền để khuyến khích phi công và tiếp viên làm thay cho những người bị nhiễm COVID-19. Hãng hàng không United sẽ trả lương cho các phi công gấp ba lần mức lương thông thường khi nhận các chuyến bay trong tháng 1 năm 2022.

Thiếu hụt và khó khăn trong việc tìm nơi thử nghiệm và chương trình trợ giúp liên bang

Hình minh họa: Chờ đợi thử nghiệm tại một trung Tâm thử nghiệm Drive-Through.

Trong khi con số người nhiễm bệnh ở quận Cam cũng như nhiều nơi trên nước Mỹ đang tăng cao đến mức kỷ lục, các trung tâm thử nghiệm hiện đang quá tải và việc lấy hẹn thử nghiệm dường như là một việc ngoài sức thực hiện. Các kệ hàng bày dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà tại các nhà thuốc tây và tiệm bách hóa khắp nơi đều trống trơn, khiến người nhiễm bệnh hoang mang. Một số dịch vụ lấy hẹn thử nghiệm nhân cơ hội này nâng cao giá, người có bảo hiểm hay không có bảo hiểm đều phải trả một số phí “agency fee” để lấy hẹn nhanh, còn nếu lấy hẹn bình thường ở CVS, Wallgreen hay các trung tâm thử nghiệm địa phương trung bình đến 5-6 ngày mới có hẹn.

Tổng thống Joe Biden đã công bố những bước thi hành mới nhằm đảm bảo người Mỹ được tiếp cận với thử nghiệm miễn phí tại nhà.

Đầu tiên, hơn 150 triệu người Mỹ có bảo hiểm tư nhân - những người hiện có thể thực hiện các xét nghiệm được bảo hiểm tại các văn phòng bác sĩ, nhà thuốc và phòng khám mà không tốn chi phí - cũng sẽ có thể thực hiện các xét nghiệm tại nhà do bảo hiểm của họ hoàn trả. Thứ hai, đối với những người không được bảo hiểm tư nhân chi trả, ngoài hơn 20,000 địa điểm xét nghiệm miễn phí được liên bang hỗ trợ trên khắp Hoa Kỳ, các xét nghiệm tại nhà sẽ được phân phối thông qua các địa điểm cộng đồng quan trọng, chẳng hạn như trung tâm y tế và phòng khám địa phương.

Để mở rộng khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các xét nghiệm COVID-19 tại nhà, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lao động sẽ ban hành hướng dẫn trước ngày 15 tháng 1 để xác minh rằng những cá nhân mua các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 OTC sẽ có thể được hoàn tiền từ bảo hiểm sức khỏe theo nhóm của họ. Việc sàng lọc tại nơi làm việc sẽ vẫn phù hợp với hướng dẫn hiện hành. Thông báo của ngày hôm nay theo sau hành động vào tháng 9 của Tổng thống chỉ đạo hơn 2 tỷ đô la để đẩy nhanh quá trình sản xuất các dụng cụ thử nghiệm nhanh và đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào việc mua sắm các thử nghiệm tại nhà.

Để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với các xét nghiệm miễn phí tại nhà cho các cộng đồng không có bảo hiểm và không được phục vụ, Tòa Bạch Ốc tăng gấp đôi cam kết phân phối 25 triệu xét nghiệm miễn phí cho các địa điểm cộng đồng lên 50 triệu xét nghiệm và sẽ thêm các phòng khám địa phương vào chương trình. Ngoài ra quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng đáng tin cậy sẽ được thiết lập để hỗ trợ trong việc đưa các nguồn cung cấp thử nghiệm quan trọng này vào nhà các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tổng kết 1 năm nghề truyền thông báo chí ở Hoa Kỳ & Thế Giới

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris cho biết số nhà báo bị giam giữ trên khắp thế giới vì công việc ở mức kỷ lục là 488 người. Bản tin NHK ghi lời RSF cho biết con số này là cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995.



Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong, đứng đầu danh sách trong năm thứ năm liên tiếp với 127 nhà báo bị giam giữ. Tiếp theo là Myanmar với 53, Việt Nam với 43 và Belarus với 32 nhà báo.



Một nhiếp ảnh gia tự do đã qua đời trong khi bị giam giữ ở Myanmar. Ông đã ghi lại các cuộc biểu tình chống quân đội, lực lượng đã nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái. Truyền thông Myanmar cho rằng ông có thể đã qua đời do bị hành hung trong khi thẩm vấn.

Bản tin cũng ghi lời Tổng thư ký RSF Christophe Deloire kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ nhà báo bằng cách cân nhắc trừng phạt các quốc gia bắt giữ nhà báo một cách phi lý.

Tại Hồng Kông vào cuối năm 2021, thêm một cơ quan truyền thông độc lập nữa đóng cửa, vì cho rằng không còn có thể bảo vệ nhân viên trước luật an ninh quốc gia mới của chính phủ Trung Quốc. Citizen News - một trong số ít trang tin tức thân dân chủ bằng tiếng Trung còn lại ở Hồng Kông - đóng cửa chỉ vài ngày sau khi cảnh sát vây bắt các nhà báo của đài Stand News, buộc trang này đóng cửa.





Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đã lên tiếng cáo buộc sự tàn bạo của cảnh sát ở Việt Nam, đã bị tòa án Hà Nội kết án 9 năm tù với tội "tuyên truyền chống nhà nước" vào tháng 12, 2021. Tình hình đàn áp tự do ngôn luận càng căng thẳng hơn ở Việt Nam, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị chính quyền Hà Nội tuyên án 9 năm tù vào ngày 14/12 khiến nhiều nước trên thế, gồm Mỹ, Anh, Canada, Đức, v.v… lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bà. Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp và giam giữ tùy tiện, vi phạm mọi cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về nhân quyền.



Tại Hoa Kỳ, tháng trước, một thẩm phán ở New York đã kết án một người đàn ông ba năm tù vì đe dọa hàng chục người, bao gồm các nhà báo và thành viên Quốc hội, vì đã đưa tin chính xác kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Người đàn ông, Robert Lemke, 36 tuổi, đã gửi tin nhắn văn bản và thư thoại, trong đó có hình ảnh về khu mộ của cha phóng viên CNN Brian Stelter và một tin nhắn mô tả nhà của mẹ anh ta, ngụ ý Lemke đã đến đó và biết nơi cư ngụ của mẹ anh phóng viên này. Lemke tin vào "lời nói dối vĩ đại" và sẵn sàng đe dọa người khác vì không đồng ý với quan điểm sai lầm rõ ràng của mình.

Nhiều nhà báo ở Hoa Kỳ đã phải chịu đựng nhiều năm bị quấy rối và lạm dụng trực tuyến trong im lặng. Ngành truyền thông báo chí đã trở nên nhạy cảm với những cuộc tấn công này, chấp nhận chúng như một mối nguy hiểm nghề nghiệp. Mối nguy hiểm ngày càng nặng hơn khi xã hội của chúng ta ngàng càng chia rẽ, phân cực. Và điều này tất nhiên được thể hiện rõ ràng nhất vào ngày 6 tháng 1, khi những người ủng hộ Trump cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Khi các nhà báo đưa tin về cuộc bạo loạn này, ghi lại mối đe dọa trực tiếp đối với nền dân chủ của chúng ta kể từ sau Nội chiến, mọi người ném những lời đe dọa và lăng mạ theo hướng của họ. "Giết chết bọn truyền thông" là một trong những lời đe dọa đã được khắc vào một cánh cửa của Điện Capitol. Một số người trong đám đông đã hô vang "CNN tồi bại" khi họ phá hủy máy móc thuộc sở hữu của Associated Press.

Một Năm Tưởng Niệm Ngày Bạo Loạn 6 tháng 1, 2021

Hôm qua là tròn 1 năm từ ngày bạo loạn 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội, FBI nói đã bắt 725 người tham dự bạo loạn. Nhưng vẫn còn 350 người bạo loạn mà FBI đã chụp hình và nhận diện nhưng chưa bắt được, vẫn nằm trong danh sách đang bị truy nã. Theo tờ OC Register, 26 cư dân California còn trong danh sách bị truy tố. Cho tới nay đã có 165 người thú tội và lãnh án ân giảm từ án treo cho tới vài năm tù, tùy mức độ tội phạm và tùy theo có tiền án hình sự hay không. Bạn có thể nhìn thấy hình chân dung người bạo loạn đang bị FBI truy nã trên trang:

Trong khi đó, Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, trong tuần qua đã chỉ trích Trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) rằng tại sao trong khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và các Dân biểu Dân Chủ tưởng niệm tròn 1 năm bạo loạn 6/1/2021 mà lãnh đạo Cộng Hòa McCarthy không tổ chức 1 sự kiện ghi nhận tinh thần đối nghịch lại.

Bannon nói làn sóng phát thanh của ông sẽ làm chương trình tròn 1 năm xông vào tòa nhà Quốc Hội để "phản đối gian lận bầu cử" và nếu McCarthy không lên chương trình ở làn sóng này thì Bannon sẽ mời 2 Dân Biểu Marjorie Taylor Greene và Matt Gaetz lên chủ trì.

Bannon cũng nói rằng nếu các chính khách MAGA Cộng Hòa (ghi chú: MAGA là khẩu hiệu của Trump) lãnh đạo Cộng Hòa thì Cộng Hòa sẽ kiểm soát toàn bộ chính phủ trong 100 năm tới.



--- Nói chuyện trên đài MSNBC hôm Thứ Bảy, Hugo Lowell, phóng viên báo Guardian cảnh báo rằng trong các tuần lễ sắp tới, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 có thể sẽ quy tội Bạch Ốc xúi giục hay chủ mưu bạo loạn 6/1/2021. Lowell nói rằng trong nhiều tuần qua, đã có nhiều thông tin nộp lên Ủy Ban trong đó cho thấy Trump và các cố vấn đã chủ mưu, kích động bạo lạon 6/1/2021. Trong tháng 1/2022 sẽ là sôi nổi vì Ủy Ban sẽ cho truyền hình trực tiếp quay một số cuộc phỏng vấn những người tổ chức biểu tình trước giờ bạo loạn, phỏng vấn các viên chức Cộng Hòa ở Quốc Hội và các thủ hạ của Trump trong Bộ Tư Lệnh Bạo Loạn đóng bản doanh ở Willard Hotel trước và trong khi bạo loạn.

Lowell nói anh tiên đoán Ủy Ban sẽ cho dân Mỹ xem trực tiếp trên TV những chứng cớ bạo loạn mà Ủy Ban đã thu thập được tới giờ, qua những cuộc phỏng vấn hơn 300 người trong thời gian qua và đã có hơn 30,000 tài liệu bao gồm emails, tin nhắn, và các văn thư liên hệ bạo loạn. Lowell nói các tài liệu nộp lên từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã cho thấy có thể kết tội Trump và Bạch Ốc, cả các con trai của Trump và các xướng ngôn viên Đài Fox, và các thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội.

Bộ Tư Pháp New York Tống Trát Đòi Điều Trần Cho Cha Con Nhà Trump

Ngày 3 tháng 1, ngày Thứ Hai đầu năm 2022, Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát đòi điều trần đến cho cha con nhà Trump, bao gồm Donald Trump, con trai Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump, một phần của cuộc điều tra dân sự về các hoạt động kinh doanh của gia đình cựu tổng thống Hoa Kỳ, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.

Các trát đòi được gửi từ văn phòng của bà Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, được tiết lộ trong hồ sơ đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan hôm Thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022.

Theo hồ sơ, các trát đòi đối với Trump, Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump của ông bắt nguồn từ cuộc điều tra “về việc định giá các tài sản thuộc sở hữu hoặc kiểm soát” của Trump và công ty của ông, Trump Organization. Bà James đang điều tra xem liệu Trump Organization có thổi phồng giá trị của một số bất động sản để có được các điều khoản tốt hơn trong các khoản vay, hoặc hạ thấp giá trị của chúng để được giảm thuế bất động sản hay không.

Cuộc điều tra dân sự của bà James, bộ trưởng bộ tư pháp New York, tách biệt với cuộc điều tra hình sự của văn phòng luật sư quận Manhattan, dù cùng là điều tra về các hoạt động kinh doanh của Trump Organization. Văn phòng bà James đã tham gia vào cả hai cuộc điều tra. Eric Trump, một người con khác của Trump, đã bị thẩm vấn vào tháng 10 năm 2020.

Trump Organization bị luật sư quận Manhattan điều tra về cáo buộc phạm tội tài chính và gian lận bảo hiểm. Đầu năm 2021, cựu Chánh Biện Lý Quận Manhattan Cyrus Vance Jr đã có quyền truy cập vào hồ sơ thuế của ông Trump, sau một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm và đã hai lần lên Tòa án Tối Cao Hoa Kỳ. Trước khi rời nhiệm sở, Vance đã triệu tập một bồi thẩm đoàn mới để nghe bằng chứng khi ông cân nhắc liệu có nên tìm kiếm thêm các cáo buộc trong cuộc điều tra, dẫn đến các cáo buộc gian lận thuế chống lại Trump Organization và Giám đốc tài chính Allen Weisselberg hay không.

Hồi tháng 7 năm 2021, Trump Organization và giám đốc tài chính Allen Weisselberg tuyên bố vô tội trước tòa án New York về 15 tội danh gian lận và trốn thuế. Phiên tòa tiếp theo của Weisselberg sẽ bắt đầu vào giữa năm 2022.

Cựu Tổng thống Trump đã kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York, với cáo buộc bà vi phạm quyền lợi hợp hiến của ông với cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Hiện các luật sư của gia đình Trump cho biết gia đình cựu Tổng thống sẽ phản kháng các yêu cầu hầu tòa, cho rằng động thái của cơ quan công tố tiểu bang New York đã vi phạm quyền hiến pháp cơ bản.

Trump đã đệ đơn kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James vào tháng 12 năm 2021, tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra sau khi bà yêu cầu ông phải ra cho lời khai vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Đơn kiện của Trump, được đệ trình lên tòa án liên bang, cáo buộc rằng cuộc điều tra “mang động cơ chính trị,” lạm dụng quyền điều tra để nhắm vào các đối thủ chính trị và sự nghiệp của mình.

Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát đòi cho các chính quyền địa phương như một phần của cuộc điều tra dân sự về các hồ sơ liên quan đến bất động sản của Trump ở bắc Manhattan, Seven Springs và khoản thuế mà Trump nhận được khi đặt đất vào quỹ bảo tồn. Họ cũng đang xem xét các vấn đề tương tự liên quan đến một tòa nhà văn phòng Trump ở thành phố New York, một khách sạn ở Chicago, và một sân golf ở gần Los Angeles.

Phó Biện Lý Quận Cam Kelly Ernby qua đời vì Covid

Tại quận Cam, Elly Ernby, người tranh cử chức Dân Biểu Tiểu Bang năm 2020 và là 1 lãnh đạo Cộng Hòa Quận Cam, đã chết đột ngột, một tuần sau khi nói với thân hữu rằng bà bệnh nặng vì COVID-19. Bà chỉ mới 46 tuổi.

Bà Ernby ứng cử chức Dân Biểu tiểu bang địa hạt 74 năm 2020, thua sơ bộ hồi tháng 3/2020 trước nghị viên Diane Dixon của Newport Beach, nhưng rồi Dixon thua phiếu đương nhiệm Dân Chủ Cottie Petrie-Norris.

Bà Ernby đã nộp hồ sơ để ứng cử lần nữa vào địa hạt 74, nhưng lúc đó là trước khi vẽ xong bản đồ mới. Bà dự định ứng cử theo bản đồ mới ở địa hạt 72, nơi cũngc ó thể kình lần nữa với Dixon. Bà từng công khai lên tiếng phản đối lệnh chính quyền cưỡng bách công chức phải chích vaccine ngừa COVID-19. Trong cả năm qua, bà thường lên Twitter phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa. Trong cuộc biểu tình ngày 4/12/2021 để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa ở Tòa thị chính Irvine, báo Daily Titan tường trình rằng bà Ernby đã so sánh thời kỳ 1960s và bây giờ, nói là cả 2 thời kỳ người ta đối diện cơ nguy mất tự do vì cái bà gọi là ý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Bà nói, theo báo Daily Titan, "Không có gì quý hơn tự do ngay bây giờ." Bản tin báo OC Register không ghi rõ bà Ernby có chích ngừa mũi vaccine nào chưa. Bởi vì có nhiều người chống lệnh cưỡng bách chích ngừa, như Trump, nhưng vẫn đi chích ngừa, như Trump đã chích đủ 3 mũi.

Cộng Hòa tại Quận Cam nói rằng họ tiếp tục chống lệnh cưỡng bách chích vaccine ngừa COVID-19, bất kể cái chết đột ngột vì nhiễm Covid. Sau khi vài người cực hữu phóng tin giả rằng bà Ernby chết vì chích vaccine nên bị máu đóng cục, chồng của bà Kelly Ernby là ông Axel Mattias Ernby lên mạng trả lời rằng bà Ernby chưa từng chích vaccine nào.

Quân đội Myanmar ngày càng tàn bạo

Tuần lễ này kỷ niệm 74 năm Myanmar tuyên bố độc lập khỏi Anh. Nhưng năm nay hầu hết người Miến Điện sẽ bận tâm về một kẻ áp bức khác. Trong 11 tháng qua, quân đội gây thiệt hại nặng cho đất nước khi đẩy mạnh đàn áp mọi mầm mống phản đối cuộc đảo chính hồi tháng Hai. Họ đã nã pháo và thiêu trụi hàng nghìn ngôi nhà, tra tấn tù nhân, giết nhân viên y tế và phá hủy kho lương thực vốn dành cho những người phải di dời vì cuộc nội chiến do chính họ gây ra.

Vào đêm Giáng sinh, quân đội tàn sát ít nhất 35 người và thiêu rụi thi thể của họ, nâng số người chết lên 1.393. Đây là ví dụ nghiêm trọng nhất gần đây về việc quân đội tàn sát dân thường - một chiến thuật xưa nay chỉ áp dụng cho các dân tộc thiểu số của đất nước, như người Rohingya, nay nhằm vào cả người Bamar. Chưa dừng lại ở đó, các cựu chuyên gia Liên Hiệpp Quốc cảnh báo hàng triệu người Myanmar đang đứng trước bờ vực nạn đói.

Hôm thứ Năm 30/12, một tòa án ở đất nước Myanmar đang bị chính quyền quân sự cai trị đã bỏ tù ba nhân vật nổi tiếng trong ngành biểu diễn, mỗi người 3 năm tù, vì họ tham gia các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính hồi tháng 2, truyền thông đưa tin. Quân đội đã lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1/2, gây ra các cuộc biểu tình và tình trạng hỗn loạn hiện vẫn đang diễn ra.

Trong những ngày đầu của cuộc biểu tình, các đám đông khổng lồ đã tập trung tại các thành phố và thị trấn với nhiều diễn viên và ca sĩ sử dụng mạng xã hội để lên tiếng ủng hộ và một số đã phát biểu tại các cuộc biểu tình.

Trong số những người tham gia có bộ đôi diễn viên nổi tiếng Pyay Ti Oo và Eaindra Kyaw Zin. Họ bị bắt vào tháng 4 và bị buộc tội theo một điều khoản của bộ luật hình sự cấm truyền bá sự bất đồng chính kiến. Một tòa án ở thành phố lớn Yangon bỏ tù họ với mức án ba năm, kèm theo lao động khổ sai, hãng tin Mizzima và ban tiếng Miến Điện của đài BBC đưa tin. Diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Lu Min, người đã đóng hơn 1.000 bộ phim, nhận mức án tương tự với cùng tội danh, Mizzima và BBC đưa tin. Một người nổi tiếng khác, nam người mẫu Paing Takhon, bị kết án ba năm tù và lao động khổ sai hôm 27/12, theo luật sư của anh.

Tân Đại sứ Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ tới Việt Nam sau vài tuần



Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tuyên thệ nhậm chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 1/2022.

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào sáng 4/1/2022 thông điệp: “Xin chúc mừng Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ nhậm chức Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam! Chúng tôi mong sớm được đón tiếp Đại sứ Knapper đến Việt Nam!”

Kèm theo bài đăng là bức ảnh cho thấy Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham dự của vợ ông, bà Suzuko, và con trai Alex.

Theo nguồn tin riêng của VOA, ông Knapper sẽ nhận nhiệm sở ở Hà Nội vào cuối tháng 1, đầu tháng 2/2022.

Ông Knapper được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ ở Việt Nam hồi tháng 4/2021 nhưng mãi đến tháng 12 ông mới chính thức được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận sau một thời gian bị bị đình hoãn vì các thượng nghị sĩ không thỏa hiệp được với nhau về nhiều vấn đề kinh tế, chính trị của Mỹ.

Trong tiến trình để được chuẩn thuận, tại buổi điều trần trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7/2021, ông Knapper nói kế hoạch của ông về phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt chú trọng vào 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại-đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh-nhân đạo, và quan hệ sinh hoạt giữa nhân dân hai nước.

Nhà ngoại giao mới ngoài 50 tuổi được đánh giá là rất tài năng của Mỹ cho biết ông cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai nước vốn là đối thủ trong Chiến tranh Việt Nam gây ra nhiều mất mát, đau thương cho cả hai bên.

Theo lời ông Knapper tại buổi điều trần, giờ đây cả Hà Nội lẫn Washington đều tin rằng không có một “thách thức nào lớn hơn” mối nguy Trung Quốc, bao gồm cả nguy cơ từ Biển Đông nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

Bên cạnh một số điều quan trọng mà Mỹ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích, ông Kapper lưu ý rằng cũng có hai thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước là thương mại và nhân quyền.

Ông khẳng định sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.

Ông Knapper, từng là Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004-2007, có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, với nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách, văn hoá, và ngôn ngữ ở khu vực Đông Á.

Nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Trước khi trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Knapper nắm cương vị Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản.

Máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn hạ khi từ Nhật Bản về Việt Nam.

Chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Hà Nội đã đã bị đe dọa bắn hạ sau khi một người chưa rõ tung tích gọi điện đến Chi nhánh Vietnam Airlines tại quốc gia này. Cục Hàng không Việt Nam vừa phát ra thông báo cho hay ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 sử dụng tàu bay B787-868 từ Narita (Nhật Bản) về Hà Nội (NRT-HAN), khởi hành lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) gồm 15 thành viên tổ bay (12 tiếp viên và 3 phi công), trong đó có 2 cơ trưởng cùng 47 hành khách bị dọa bắn hạ.





Cụ thể, khoảng 11 giờ 10 (giờ địa phương), Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được 1 cuộc điện thoại từ đối tượng giọng nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật. Đối tượng này đe dọa: “Chuyến bay VN5311 tốt nhất nên quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo.” Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép Nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng tàu bay hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản. Khoảng 13 giờ 02 (giờ địa phương), chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản... Sau khi kiểm tra, thấy không gì lạ, Vietnam Airlines báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và quyết định cho chuyến bay VN5311 khởi hành lúc 15h48 (giờ địa phương) từ sân bay Fukuoka tiếp tục hành trình về Hà Nội. Vào hồi 18 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.