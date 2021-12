265,000 Người Mỹ Bị Dính Covid-19/Ngày Kỷ Lục Từ Tháng 1 Năm 2021

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai 27/12/2021 đã ký thành luật ngân sách quốc phòng, trong đó có các phần sẽ mời quân đội Đài Loan tham dự Tập Trận Vành Đai Thái Bình Dương 2022 (the 2022 Rim of the Pacific Exercise - viết tắt: RIMPAC) và kêu gọi Đài Loan tăng sức mạnh quốc phòng trong cuộc chiến bất cân đối.