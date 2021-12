Những Ngôi Thánh Đường Cổ Nổi Tiếng Thế Giới

Ký



Thiên Chúa Giáo hay Công Giáo được xem là một trong những tổ chức tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Giáo hội này đã đóng vai trò nổi bật trong lịch sử nền văn minh Phương Tây. Các nhà thờ hay còn gọi là vương cung thánh đường là nơi thờ phượng Thiên Chúa và cũng là nơi có những kiến trúc đặc thù thể hiện văn hoá, văn minh đặc thù của mỗi quốc gia, mỗi điạ phương ấy. Lần này tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc những ngôi thánh đường nổi tiếng trên thế giới mà tôi đã may mắn được ghé thăm.

1) Cusco Catheral (The Cathedral Basilica of the Assumption of the Virgin)





Còn được gọi là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Đồng trinh, là nhà thờ chính của Tổng giáo phận Công giáo La Mã Cusco. Nhà thờ nằm trong khu Plaza de Armas. Toàn bộ tòa nhà được xây dựng từ năm 1560-1654, liền kề và nối liền với nhà thờ Iglesia del Triunfo (nhỏ hơn) . Đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo đầu tiên được xây dựng ở Cusco, Peru. Nhà thờ, ngoài tư cách chính thức là nơi thờ tự, đã trở thành một kho lưu trữ lớn về nghệ thuật thuộc địa của Cusco. Nó cũng lưu giữ nhiều hiện vật khảo cổ và di tích. Nhà thờ đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới theo danh sách của Thành phố Cusco vào năm 1983.

2) St. Basil's Cathedral





Thánh đường Basil là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thủ đô Moscow, Nga. Nhà thờ tọa lạc ngay giữa lòng Moscow, phía Nam của Quảng Trường Đỏ và gần cung điện Kremlin. Nhà thờ với kiến trúc độc đáo này là một trong 7 kỳ quan hấp dẫn du khách nhất. Để kỷ niệm chiến thắng quân Mông Cổ năm 1522, Ivan The Terrible vị sa hoàng đầu tiên của nước này đã ra lệnh cho kiến trúc sư Postnik Yakovlev xây dựng một nhà thờ hoành tráng trên nền nhà thờ Trinity cũ. Chiến thắng quân Mông cổ diễn ra đúng vào ngày lễ cầu nguyện cho Đức Mẹ Đồng Trinh, do đó Ivan đã quyết định đặt tên nhà thờ là "Nhà Nguyện". Khởi công vào năm 1555, công trình phải mất 11 năm, tức là năm 1561, mới hoàn thành.

3) The Primatial Cathedral of Saint Mary of Toledo





Nhà thờ chính tòa tổng giáo chủ Thánh Mary của Toledo, Spain, là một nhà thờ Công giáo La Mã và cũng là trung tâm của Giáo phận Công giáo Toledo. Đây là một trong ba nhà thờ có kiến trúc Gothic thời thế kỷ 13 ở Tây Ban Nha. Theo quan điểm của nhiều nhà chức trách, đây là một kiệt tác của phong cách Trung Cổ ở Tây Ban Nha. Nhà thờ được xây dựng năm 1226 dưới sự cai trị của đại đế Ferdinand III. Nó được mô phỏng theo Nhà thờ Bourges và đã kết hợp một số đặc điểm của phong cách Mudéjar. Nó được xây dựng bằng đá vôi trắng từ các mỏ đá ở Olihuelas, gần Toledo.



4) Lisbon Cathedral



Còn được gọi là The Cathedral of Saint Mary Major, đây là một nhà thờ Công giáo La Mã toạ lạc ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Nó là ngôi Thánh Đường lâu đời nhất trong thành phố Lisbon, Portugal. Được xây dựng vào năm 1147, nhà thờ đã trải qua nhiều trận động đất và được sửa đổi, cải tạo và trùng tu nhiều lần. Ngày nay nó là sự pha trộn của nhiều phong cách kiến ​​trúc khác nhau, Romanesque, Gothic, Baroque. Nó đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia từ năm 1910.

5) Church of Hagia Sophia





"Hagia Sophia" có nghĩa là "Sự khôn ngoan của Thiên Chúa". Ngôi thánh đường này ban đầu là một Thánh Đường của Chính Thống Giáo La Mã, sau được biến đổi thành thánh đường Hồi Giáo khi bị đế quốc Ottoman xâm chiếm. Nó đặc biệt nổi tiếng vì vòm trần lớn, tòa nhà này được xem là hình ảnh mẫu mực của kiến trúc Byzantine, và được coi như đã "thay đổi lịch sử của kiến trúc". Đây từng là nhà thờ lớn nhất thế giới trong gần một ngàn năm, cho đến khi nhà thờ chính tòa Sevilla hoàn thành vào năm 1520. Nhà thờ có một bộ sưu tập các thánh tích và có một bức tường tranh bằng bạc dài 15 m. Đây là nhà thờ trung tâm của Giáo hội Chính thống giáo Đông phương trong gần 1000 năm. Nay Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển nó thành một viện bảo tàng.

6) The Santorini Blue Domes Churches

Được đặt trong khung cảnh lung linh của biển Aegean lấp lánh, các Thánh Đường Santorini Blue Domes thường nổi bật trong hầu hết các tấm bưu thiếp được gởi ra từ các hòn đảo của Hy Lạp. Các nhà thờ có mái vòm xanh là nhà thờ Agios Spiridonas và Anasteseos (Nhà thờ Phục sinh) là hai hình ảnh được các tay nhiếp ảnh gia săn tìm để chụp ảnh nhiều nhất ở ngôi làng Oia, đảo Santorini, Greece. Cả hai đều được xây dựng ở rìa của các vách đá ngay cạnh nhau. Giữa những bức tường sơn trắng, những mái vòm màu xanh dương đậm mang đến một sự nổi bật đáng ngạc nhiên. Nó được đặt theo tên của một vị thánh có nguồn gốc Hy Lạp, Thánh Gerasimos, vị thánh bảo trợ của đảo Kefalonia.

7) Riga Cathedral





Thánh đường Riga là địa điểm tôn giáo lâu đời nhất trong thành phố Latvia. Viên đá đầu tiên được đặt vào ngày 25 tháng 7 năm 1211 bởi Giám mục Albert của Riga. Ban đầu, nhà thờ được xây dựng theo phong cách hình học, Romanesque với ý nghĩa sẽ trở thành trung tâm của Cơ đốc giáo ở vùng Baltic. Hiện nay, Nhà thờ Riga có sự kết hợp của các phong cách Gothic, Romanesque, Baroque và Art Nouveau. Đặc điểm chính của nó là chiếc đàn Organ có tới 6718 ống, được chế tạo bởi E.F. Walcker & Co vào năm 1883-1884. Chiếc Organ này được coi là một trong những chiếc Organ quý giá nhất trên thế giới. Ngày nay, nhà thờ đóng vai trò là ngôi đền thờ Luther chính của đất nước và là nơi đặt trụ sở của Tổng giám mục Nhà thờ Tin lành Luther của Latvia.

8) The Alexander Nevsky Catheral





Nhà thờ chính tòa Alexander Nevsky là một nhà thờ Chính Thống giáo ở phố cổ Tallinn, Estonia. Nhà thờ này được xây dựng theo thiết kế của Mikhail Preobrazhensky với phong cách kiến trúc hồi sinh của Nga giữa năm 1894 và 1900, khi đất nước này là một phần của Đế quốc Nga. Đây là nhà thờ chính tòa và nhà thờ có mái vòm Chính Thống giáo lớn nhất của Tallinn. Nhà thờ dành cho Thánh Alexander Nevsky người giành chiến thắng năm 1242 trận chiến bên hồ Peipus, trong vùng lãnh hải nay thuộc Estonia. Khi Liên Xô theo đuổi chính sách phi tôn giáo, nhiều nhà thờ trong đó có nhà thờ này bị bỏ phế. Nhà thờ đã được phục hồi một cách tỉ mỉ từ khi Estonia giành được độc lập từ Liên Xô vào năm 1991.

– Trịnh Thanh Thủy

(Ảnh Trịnh Thanh Thủy)