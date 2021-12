Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Với Chủ Đề “Trở Về Nhà”

Westminster (Bình Sa) -- Vào tối Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, tại Nhà Thờ Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn, tọa lạc số 14642 Bushard St, Thành Phố Westminster CA 92683, do Mục Sư Cao Tiến Dũng Quản Nhiệm Hội Thánh đã long trọng tổ chức lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2021, với chủ đề “Trở Về Nhà.”

Sau mùa Đại Dịch Covid-19 Giáng Sinh năm nay tín hữu Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn mới có dịp tụ tập, quây quần bên nhau để Mừng Chúa Giáng Sinh 2021. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng trong niềm vui tất cả được bình an trong tay Chúa.

Tham dự Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ngoài Mục Sư Cao Tiến Dũng, còn có các Mục Sư trong Hội Thánh cùng các tín hữu trong đại gia đình Hội chúng Phúc Âm Si-Ôn.





Mở đầu chương trình với phần cầu nguyện khai lễ Mục Sư Cao Tiến Dũng tạ ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn mọi người, cảm ơn Chúa vô cùng. Mọi người lo lắng nhưng Chúa toàn năng lúc nào cũng lo lắng cho chúng ta. Sau đó mọi người cùng đưng lên cầu nguyện Chúa, dâng lên Chúa lời ngợi khen của chúng con.





Tối nay đêm đặc biệt đêm thánh vô cùng vì Ngài đã chết trên Thập Tự Giá để chúng con được trở lại với Ngài tối hôm nay để dâng lên Chúa những điều tốt nhất của chúng con.



Sau lời cầu nguyện ông chúc cho mọi người một Mùa Giáng Sinh An Binh Hạnh Phúc.

Tiếp tục chương trình với những lời giảng giải về Thánh Kinh.





Sau đo, Anh Kiên và Cô Sarah lên đọc bài “Trải Nghiệm Câu Chuyện Giáng Sinh thật mà sẽ mang hy vọng đến cho bạn và cả gia đình.”

Tiếp tục chương trình với những lời giảng Kinh Thánh…





Chương trình văn nghệ với những bản nhạc chủ đề về Giáng Sinh do Ban Hợp Ca Hội Thánh và Ban Thiếu Nhi, và anh chị em tín hữu trình diễn.

Chương trình văn nghệ luyện tập rất công phu nên phần trình diễn tiết mục nào cũng xuất sắc, mọi người tham dự đều yên lặng, chăm chú thưởng thức.

Chương trình kết thúc với “Sứ Điệp Giáng Sinh” do Mục Sư Cao Tiến Dũng phụ trách, sau đó là lời chúc mừng Giáng Sinh do Hội Chúng thực hiện.



Tiếp theo, ban tổ chức mời mọi người sang phòng tiếp tân dự buổi tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh, tại đây nhiều món ăn quê hương cũng đã được chuẩn bị sẵn để khoản đãi hội chúng.





Lễ mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra trong không khí thân tình của những tín hữu, thân hữu cùng chung một niềm tin thờ phượng Đức Chúa Trời.



Hội chúng đến với nhau như một đại gia đình thật an vui, hạnh phúc, tất cả mọi người ai ai cũng tươi cươi, niềm nở đón chào nhau trong niềm tin yêu thân thiết.



Được biết chương trình sinh hoạt của Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn thường xuyên như sau:



- Nhóm thờ phượng vào mỗi chiều Chúa Nhật vào lúc 3 giờ.



- Nhóm cầu nguyện và học Kinh Thánh (tiếng Việt) vào mỗi tối Thứ Năm lúc 7 giờ.



- Thanh Niên học Kinh Thánh tại gia (tiếng Anh) vào tối Thứ Sáu lúc 7 giờ 30.



Mọi chi tiết liên lạc về Hội Thánh: Mục Sư Cao Tiến Dũng



14642 Bushard St, Westminster, CA 92683.