Nữ Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Florida): sẽ không tái ứng cử trong năm tới. - WHO: không chấp thuận kit xét nghiệm dỏm. Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Bộ Y Tế thanh minht hanh nga. Bộ Y Tế la hoảng: Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Cử tri SG: ‘Sao lại có chuyện hiểu lầm WHO chấp thuận bộ xét nghiệm

Nữ Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Florida) tuyên bố: sẽ không tái ứng cử trong năm tới.

- WHO: không chấp thuận kit xét nghiệm dỏm. Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Bộ Y Tế thanh minht hanh nga. Bộ Y Tế la hoảng: Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Cử tri SG: ‘Sao lại có chuyện hiểu lầm WHO chấp thuận bộ xét nghiệm của Việt Á?’ Quảng Ngãi giải thể 5 Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Số ca F0 chuyển nặng và tử vong tăng, Hậu Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực. Nguy cơ thiếu hụt oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Tháp. Khởi động hoạt động xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sau dịch. Gần 30.000 cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động, giải thể do COVID-19. VN chính thức có 'hộ chiếu vắc xin' thống nhất trên cả nước.

- Trump sẽ ra tòa ngày 7/1/2022, liền kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York để câu giờ, nhưng vô ích

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn gửi thư mời DB Cộng Hòa Scott Perry ra khai về ngày 6/1/2021.

- phóng viên Michael Schmidt: DB Liz Cheney (Cộng Hòa) lộ ý sẽ truy tố Trump tội cản trở hoạt động công quyền

- Fauci: Fox News nên sa thải tức khắc Jesse Watters vì lời kêu gọi giới cực hữu phục kích, bắn chết Fauci

- nhiều triệu người da trắng, Cộng Hòa, có súng nói sẵn sàng nổi loạn nếu Trump thất cử năm 2024

- Cảnh sát thị trấn Akron, Ohio: đã tìm ra và truy tố kẻ trộm chiếc cầu bộ hành dài 58 feet (17.7 mét)

- Oklahoma: 2 vợ chồng dân cử Cộng Hòa O’Donnell bị truy tố nhiều tội hình sự, có thể tù 10 năm nếu bị kết tội

- tướng hồi hưu lên CNN cảnh báo bầu cử 2024 cơ nguy quân đội Mỹ tan vỡ vì phe cuồng nhiệt sẽ bạo lực

- Steve Bannon: sẽ chiếm "guồng máy bầu cử" để tuyên bổ hủy kết quả bầu cử 2020 và sẽ nói Trump đã thắng

- Belgium: võ sĩ vô địch Sinistra không chích vaccine, dính COVID, bị ép nhập viện, bỏ ra để tự chữa trị, đã tắt thở

- biến chủng Omicron tới 73% tại Mỹ: người Mỹ đầu tiên chết là ở Texas, không chích vaccine, có bệnh nền

- động đất 6.2 độ làm lay chuyển Bắc Calif. rung chuyển nhiều tòa nhà xa hàng trăm dặm, làm vỡ kính...

- HỎI 1: Có chuyện những con khỉ đã giết 250 con chó để trả thù? ĐÁP 1: Chỉ nửa phần đúng.

- HỒ SƠ: Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế và cựu Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh phải chịu trách nhiệm… Bài của Trần Thanh Cảnh.

QUẬN CAM (VB-21/12/2021) --- Bác sĩ hàng đầu về chống dịch Hoa Kỳ Tony Fauci nói hôm Thứ Ba 21/12/2021 rằng Fox News nên sa thải tức khắc người dẫn chương trình Jesse Watters vì các lời nhận định không thích nghi.

BS Fauci nói rằng khi Jesse Watters nói chuyện trước một tổ chức bảo thủ, xách động rằng hãy nên phục kích để bắn chết BS Fauci thì ngôn ngữ đó không chấp nhận được, dù là đối với đài Fox News, cần sa thải ngay.

--- Báo Newseek ghi nhận rằng "Wompus" Nieznany, 73 tuổi, cựu chiến binh chiến trường Việt Nam, hiện thời đang chống gậy vì thương tích thời chiến, hiện cư ngụ ở Gainesville, Georgia, nói rằng có nhiều triệu người như ông sẵn sàng mang vũ khí nổi loạn nếu Trump lại thua phiếu trong bầu cử 2024 sắp tới.

Ông bình luận như thế trên mạng xã hội Quora từ tháng 11/2021 đã có hơn 4 triệu lượt người xem. Ông không đơn độc vì nhiều tổ chức cực hữu như Proud Boys và Oath Keepers từng có người tham dự bạo loạn 6/1/2021 vã cũng bực dọc với Biden như ông. Và họ có súng.

Trong năm 2020, có 17 triệu dân Mỹ đã mua 40 triệu khẩu súng và trong năm 2021 họ mua thêm 20 triệu khẩu súng. Hầu hết người mua súng là da trắng, Cộng Hòa, ở phía nam hay ở nông thôn.

--- Cảnh sát thị trấn Akron, Ohio, nói rằng ông David Bramley, 63 tuổi, là người trộm chiếc cầu bộ hành dài 58 feet (17.7 mét), theo bản tin của báo Akron Beacon Journal.

Cảnh sát nói Bramley đã chi tiền cho 1 công ty xe cần cẩu để chuyển chiếc cầu về nhà ông ở quận Medina County.



Bramley bị truy tố tội trộm hình sự, sẽ ra tòa tuần này, và chiếc cầu sẽ được trả về nơi cũ.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 20/12 đến 16h ngày 21/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 16.316 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.350 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.309 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.704), Cà Mau (1.590), Tây Ninh (939), TP. Hồ Chí Minh (813), Khánh Hòa (798), Cần Thơ (797), Đồng Tháp (788), Bến Tre (606), Vĩnh Long (599), Bạc Liêu (507), Trà Vinh (485), Bình Định (429), Tiền Giang (390), Bà Rịa - Vũng Tàu (378), Thừa Thiên Huế (370), Thanh Hóa (364), Sóc Trăng (349), Hậu Giang (325), Đồng Nai (284), Kiên Giang (276), Hưng Yên (259), Lâm Đồng (254), An Giang (250), Bình Thuận (248), Quảng Ngãi (245), Hải Phòng (235), Bắc Ninh (202), Đà Nẵng (169), Nghệ An (153), Đắk Lắk (139), Bình Dương (134), Quảng Nam (120), Đắk Nông (108), Quảng Ninh (91), Hà Giang (91), Vĩnh Phúc (80), Nam Định (67), Lạng Sơn (62), Phú Yên (55), Bình Phước (52), Long An (51), Ninh Thuận (49), Phú Thọ (45), Hải Dương (41), Thái Bình (39), Quảng Trị (37), Hòa Bình (32), Bắc Giang (26), Hà Nam (26), Sơn La (24), Quảng Bình (24), Thái Nguyên (23), Ninh Bình (17), Hà Tĩnh (14), Kon Tum (14), Yên Bái (12), Gia Lai (9), Lào Cai (8 ), Tuyên Quang (8 ), Cao Bằng (8 ), Điện Biên (2), Lai Châu (2).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 20/12 đến 17h30 ngày 21/12 ghi nhận 250 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (58) trong đó có 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (1), Bình Dương (1), Khánh Hòa (1), Phú Yên (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (31 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (20), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Kiên Giang (11), Sóc Trăng (10), Đồng Tháp (9), Vĩnh Long (9), Hà Nội (8 ), Bến Tre (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (6), Bình Thuận (6), Long An (5), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Trà Vinh (3), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (2), Hậu Giang (2), Quảng Ngãi (1), Bình Định (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 244 ca.





Bộ Y Tế la hoảng, thanh minh thanh nga: Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Chiều 21/12, Bộ Y tế phát thông tin khẳng định Bộ Y tế thực hiện đúng quy định trong cấp phép và bảo đảm chất lượng các sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Đồng thời nhấn mạnh: Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh.

Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Dấu hỏi về trách nhiệm. Báo Lao Động nêu nhiều câu hỏi. Câu hỏi là việc Bộ Y tế cấp phép thần tốc cho bộ kit test của Việt Á có quá vội vàng, nếu như không nói là “thần tốc” (chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ KHCN đề nghị) và chỉ căn cứ vào các kết quả do của Hội đồng của Bộ KHCN thành lập và xác nhận của Viện Vệ sinh dịch tễ? Cũng cần nói thêm, phải gần 1 năm sau, tức là ngày 4.12.2021, Bộ Y tế mới cấp số 2000001 có giá trị 5 năm cho sản phẩm LightPower.

Thứ hai về giá bộ kit test, Bộ Y tế cho rằng “trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá”, thế nhưng ngay từ đầu, tại cuộc họp báo ngày 5.3.2020, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã tự định giá bộ kit test này “chỉ từ 400-600 nghìn đồng, bằng 1/3 giá tiền của WHO”. Kể từ khi Việt Á tự công bố giá cho đến tháng 7.2021, khi Bộ Y tế có văn bản do Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế khi đó là ông Nguyễn Minh Tuấn ký gửi các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc bộ, cập nhật danh sách sinh phẩm, giấy phép, khả năng cung ứng và giá bán test xét nghiệm, vật tư do các đơn vị cung ứng công bố, Bộ Y tế, kit test của Việt Á luôn đứng ở vị trí số 1 trong danh sách với giá niêm yết luôn là 470.000 bộ. Vậy có hay không sự “ưu ái” của Bộ Y tế đối với sản phẩm của Việt Á?

Bài phân tích của báo Lao Động nêu thêm nhiều điểm nghi vấn, và kêu gọi: "...Với những vấn đề nêu trên, Bộ Y tế không thể “rũ trách nhiệm” trong vụ Việt Á chỉ bằng một văn bản khẳng định “đúng quy trình”..."





WHO: không chấp thuận kit xét nghiệm dỏm. WHO trả lời Báo Người Lao Động về kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, giải thích nguyên nhân kit xét nghiệm của Công ty Việt Á không được WHO chấp thuận cho quy trình sử dụng khẩn cấp.

- Phóng viên: Theo thông tin từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá bộ kit LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit do công ty Việt Á sản xuất theo Quy trình Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00 chứng nhận chất lượng sản phẩm cho phép lưu hành toàn cầu. Xin ông cho biết có hay không việc WHO phê chuẩn chấp nhận sử dụng khẩn cấp với bộ kit LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit do công ty Việt Á sản xuất?

+ Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam: Một sản phẩm kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất đã được đăng ký đánh giá theo Quy trình Danh sách Sử dụng khẩn cấp (EUL) của WHO đối với quy trình chẩn đoán Covid-19 trong ống nghiệm (IVD - gọi tắt là kit xét nghiệm Covid-19 - PV).

Đó là sản phẩm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit. Số đơn đăng ký EUL của sản phẩm này là "EUL 0524-210-00".

Theo kết luận, bộ kit này đã được đánh giá và không cung cấp được bằng chứng bằng văn bản về an toàn, hiệu suất và/hoặc QMS (Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế) như yêu cầu.

Cử tri SG: ‘Sao lại có chuyện hiểu lầm WHO chấp thuận bộ xét nghiệm của Việt Á?’ Báo Tuổi Trẻ ghi lại. Đó là ý kiến mà cử tri Đặng Minh Hoàng (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP.HCM khóa X chiều 21-12. Cử tri Đặng Minh Hoàng (thị trấn Tân Túc) cho rằng người dân rất quan tâm và bức xúc về thông tin "thổi giá" test kit (bộ xét nghiệm) COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á. Cử tri này đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ khi công bố trên website bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á sản xuất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận, sau đó đã gỡ bỏ tin. "Làm sao có chuyện hiểu lầm WHO đã chấp thuận bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á? Đề nghị các cấp có sự giám sát vấn đề này", cử tri Đặng Minh Hoàng nói. Theo ông Hoàng, khi các bộ xét nghiệm không đảm bảo chất lượng sẽ để lại hệ quả nặng nề trong công tác phòng chống dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trao đổi lại ý kiến cử tri, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho biết hiện nay công an đã vào cuộc và phải chờ kết luận.





VN chính thức có 'hộ chiếu vắc xin' thống nhất trên cả nước. Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5772/QĐ-BYT (Quyết định 7552) về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”, chính thức áp dụng từ ngày 20.12.2021. Theo Quyết định 5772, biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc xin ban hành được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước. Hộ chiếu vắc xin thể hiện thông tin cơ bản cá nhân bao gồm họ và tên và ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như CMND, CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu. Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới (Covid-19); vắc xin; loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị; ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm chủng. Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hoá và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ tử vong cao. Theo công văn khẩn của Bộ Y tế, nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc COVID-19 là nhóm trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đầy đủ. Việc quản lý đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 cần điều tra xác định các yếu tố như tình trạng bệnh nền đang được điều trị; tình trạng sức khỏe (khả năng tự đi lại, tự chăm sóc bản thân); tình trạng sống chung (sống một mình, sống chung); nhu cầu hỗ trợ (chăm sóc, điều trị bệnh nền, thuốc, nhu cầu khác). Áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các địa phương tổ chức các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 lập danh sách và theo dõi sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ cao.





Gần 30.000 cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động, giải thể do COVID-19. Do đặc thù cấp học mầm non không thể tổ chức dạy học trực tuyến nên ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch năm học và chương trình giáo dục mầm non của các cơ sở giáo dục trên quy mô toàn quốc.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến ngày 12/12/2021, vẫn còn 55/63 địa phương có cơ sở giáo dục mầm non chưa được hoạt động theo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương. Từ tháng 5/2021 đến nay, có hơn 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động; 58 trường và 526 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục phải giải thể. Việc các cơ sở giáo dục mầm non ở nhiều địa phương phải tạm ngừng đón trẻ hoặc đón trẻ gián đoạn đã ảnh hưởng đến nền nếp, thói quen, chế độ sinh hoạt của trẻ. Trẻ không được đến trường ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện, trong đó tương tác xã hội, cảm xúc và nhận thức của trẻ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Khởi động hoạt động xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sau dịch. Hơn 500 đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lớn khác tại Hà Nội và các địa phương khác ở Việt Nam tham dự hoạt động xúc tiến du lịch qua hội thảo trực tuyến Du lịch có thưởng Hàn Quốc. Chiều 21/12, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch thông qua hội thảo trực tuyến Du lịch có thưởng Hàn Quốc (Korea MICE Webinar). Hơn 500 đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông và các doanh nghiệp lớn khác tại Hà Nội và các địa phương khác tại Việt Nam cùng tham dự. Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã giới thiệu các thông tin du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị...) mới nhất tại Hàn Quốc, chính sách hỗ trợ du lịch có thưởng của KTO và các thông tin mới nhất về chính sách visa, nhằm chuẩn bị cho sự mở cửa các đường bay quốc tế cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.





Nguy cơ thiếu hụt oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Tháp. Từ ngày 13 - 21/12, Đồng Tháp ghi nhận 6.944 ca mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đồng Tháp đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt oxy y tế trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo bác sĩ Chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, Trưởng Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh), số bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nặng, rất nặng đang điều trị ở tầng 3 là trên 200 ca, trong đó, khoảng 30 ca nặng, nguy kịch. Bác sĩ Tạ Tùng Lâm cho biết, vấn đề oxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 sẽ gặp khó khăn. Một công ty chuyên cung cấp oxy y tế cho tỉnh vừa có văn bản thông báo, dù đã sản xuất 100% công suất nhưng sẽ thiếu hụt nguồn cung thời gian tới. Sở đã báo cáo vấn đề này với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Bộ Y tế. Trước mắt, Công ty vẫn cung cấp oxy cho Đồng Tháp nhưng với mức độ “nhỏ giọt”. “Nếu thiếu oxy, tỷ lệ tử vong còn cao hơn bây giờ”, bác sĩ Tạ Tùng Lâm bày tỏ sự lo lắng.

Hải Phòng sẽ hạn chế xét nghiệm diện rộng

Số ca F0 chuyển nặng và tử vong tăng,

Quảng Ngãi giải thể 5 Bệnh viện

Trump sẽ ăn Tết Tây ở tòa, mùng 7 Tết Tây?

Trump sẽ ăn Tết Tây ở tòa, mùng 7 Tết Tây?

Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang New York, trả lời tức khắc sau khi Trump nộp đơn kiện hôm Thứ Hai chống lại Letitia James rằng James đã vi phạm dân quyền của Trump khi đưa nhiều trát đòi buộc Trump ra tòa, và các trát đòi tới gia đình Trump và kinh doanh của Trump, và trong đơn kiện, Trump tự nhận vừa là Tổng Thống và vừa là công dân bình thường.

Bộ Trưởng Letitia James đưa ra bản văn hôm Thứ Hai rằng trước giờ công ty Trump Organization đã liên tục trì hoãn cuộc điều tra của tiểu bang về hoạt động kinh doanh của công ty và bây giờ Trump lại kiện cuộc điều tra, nhưng cả Trump và Trump Organization đều không thẩm quyền gì quyết định khi nào và điều kiện ra tòa trả lời hành vi của họ, và "không ai đứng trên pháp luật được, ngay cả có ai tên Trump."

--- Michael Schmidt, phóng viên báo New York Times, trong bài tổng kết các sự kiện về Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, nói rằng Trump hiển nhiên đang bị nắm tóc khi Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) dẫn ra luật hình sự điều khoản "18 US Code 1505" trong đó ghi rằng cản trở hoạt động của chính quyền là tội hình sự.

Phóng viên này lên đài MSNBC phân tích rằng không tự nhiên là DB Cheney đọc lên điều khoản hình sự đó, vì hàng trăm người tham dự bạo loạn đã bị bắt, bị truy tố mà không cần tiếng nói của Ủy Ban, trong khi nơi đây là cuộc điều tra nhắm vào tận nguồn quyền lực Bạch Ốc, và khi chuyển hồ sơ qua Bộ Tư Pháp là muốn áp lực Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland có đủ chứng cớ để nắm tóc bọn chủ mưu cản trở công lý để đưa ra tòa.

Garland bây giờ đã truy tố hình sự Steve Bannon, nghĩa là Bộ Tư Pháp và Ủy Ban Điều Tra đang hợp tác trên các chứng cớ Ủy Ban đưa ra. Nghĩa là, Trump đang bị siết vòng vây tư pháp. Đã được nghe rõ là cơ nguy bị truy tố tội hình sự nào.

--- Một trận động đất 6.2 đã làm lay chuyển vùng Bắc California chiều Thứ Hai 20/12/2021. Trung tâm của địa chấn là 24 dặm phía tây thị trấn Petrolia và 44 dặm tây nam thị trấn Eureka, theo tin của đài KTLA.

.

Khu vực này chưa từng động đất kể từ năm 2010. Cú động đất chiều Thứ Hai gây thiệt hại nhỏ cho nhiều tòa nhà, làm vỡ kính, theo lời của William Honsal, Cảnh sát trưởng quận Humboldt County.

Động đất lan xa, làm lay động cả thị trấn về phía nam là San Francisco, khoảng 250 dặm xa. Jane Dexter, quản lý cửa tiệm Petrolia General Store, nói với báo San Francisco Chronicle rằng cú động đất hồi chiều Thứ Hai là "lớn và đáng sợ" -- rung chuyển cả cửa tiệm này, làm rớt nhiều mặt hàng ra khỏi kệ, bể ly, dĩa...

--- Tại tiểu bang Oklahoma, nơi Cộng Hòa chiếm đa số cả lưỡng viện, một dân cử Cộng Hòa quyền lực là Terry O’Donnell (Phó Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang) cùng với vợ là Teresa đang bị truy tố nhiều tội hình sự và có thể ở tù tới 10 năm nếu bị kết tội.

AP ghi rằng O’Donnell đã lạm quyền để đổi luật tiểu bang, để vợ có thể trở thành một "tag agent" (làm việc liên hệ tới thuế và bảo hiểm xe). Nhưng Mack Martin, luật sư của O’Donnell, nói rằng thân chủ của ông không phạm luật gì hết.

AP nói rằng 2 vợ chồng O’Donnell có thể bị tù tới 10 năm và bị phạt $25,000. Đại bồi thẩm cho rằng 2 người này nộp đơn với thông tin "gian lận" lên Sở Thuế Oklahoma Tax Commission.

--- Trả lời chương trình "OutFront" trên CNN hôm Thứ Hai 20/12/2021, Chuẩn Tướng hồi hưu Steven Anderson báo động là có nhiều hiểm họa cho nền dân chủ Mỹ còn dữ dội hơn trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội này 6/1/2021.

Tướng này nói rằng điều quan trọng ai cũng thấy bây giờ là chuyện quy trách nhiệm, là phải đưa tất cả những ai dính tới bạo loạn ra tòa, nhưng hiẹn nay chỉ có người tham dự bạo loạn là bị bắt, bị truy tố, còn các lãnh đạo chủ mưu, xúi giục thì chưa ai ra tòa -- trong đó là những Josh Hawleys, là những Donald Trumps, là những người thổi bùng ngọn lửa bạo loạn, rồi đứng lùi lại, giả vờ kinh ngạc khi người bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Tướng Anderson cảnh báo về cơ nguy rạn vỡ trong quân đội Mỹ, về nhu cầu giáo dục chiến binh nhiệm vụ trung thành với Hiến Pháp, và giúp họ hiểu sự khác biệt của bổn phận đó khác với sự thần phục với các giáo chủ kiểu như Trump.

Tướng này nói là cần phải tiên liệu, nghĩ tới những điều bất khả tư lường, thí dụ như hồi 1 năm trước, nếu có ai nói về kiểu như ngày 6/1/2021 với nhiều ngàn dân Mỹ xông vào tấn công tòa nhà Quốc hội thì ông không tin, vậy mà vẫn có chuyện như thế, và bây giờ cần nghĩ tới năm 2024, có những hiểm họa có thể xảy ra.

--- Một võ sĩ vô địch quyền thuât thế giới đã chết vì dính COVID-19 vài tuần sau khi tự ra khỏi bệnh viện. Võ sĩ này có tên là Frederic ‘The Undertaker’ Sinistra, 41 tuổi, đã chết tại nhà ở Belgium đầu tháng này, theo các báo địa phương.

Võ sĩ Sinistra không chịu chích vaccine để ngừa COVID-19, cũng đã từ chối, bác bỏ cách gọi là COVID-19. Huấn luyện viên của Sinistra là Osman Yigin kể rằng ông đã buộc Sinistra vào bệnh viện sau khi dính "thứ vi khuẩn nhỏ" -- cách Sinistra gọi siêu vi coronavirus. Sau khi tự rồi bệnh viện, võ sĩ Sinistra tự chữa trị bằng oxygen. Bạn tình của võ sĩ vô địch Sinidtra thông báo rằng Sinistra đã chết ngày 16/12/2021.

--- Rượu mời không chịu uống, là sẽ phải uống rượu phạt. Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã gửi 1 lá thư tới Dân Biểu Cộng Hòa Scott Perry, mời Perry tự nguyện ra khai về ngày 6/1/2021. Quyết định thư mời thay vì trát đòi cho thấy lần đầu Ủy Ban muốn nêu câu hỏi với 1 dân cử đương nhiệm về cuộc bạo loạn 6/1/2021.

Trong bản tin, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn Bennie G. Thompson (Dân Chủ-MS) nói rằng ủy ban có tin từ nhiều nhân chứng cho biết DB Perry dính vào ngày 6/1/2021, và cũng là người sắp xếp đưa Jeffrey Clark từ vị trí viên chức Bộ Tư Pháp bậc trung nhảy lên làm quyến Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ.

DB Perry là chủ tịch nhóm cực hữu Freedom Caucus trong Hạ Viện, là đồng minh cực đoan nhất của Trump ở Quốc Hội, đã tận lực giúp Trump áp lực Bộ Tư Pháp lật ngược kết quả bầu cử.

Thompson cũng cho biết có nhiều chứng cớ Perry đã gửi "tin nhắn và các truỳền thông khác" với Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows về "ông Clark."

--- Nữ Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ-Fla.), một lãnh đạo trong nhóm Dân Biểu trung dung ở Hạ Viện liên bang, thông báo hôm Thứ Hai 20/12/2021 rằng bà sẽ không tái ứng cử trong năm tới. Bà nói bà muốn để thêm thì giờ với gia đình, với 2 con của bà.

Bà Stephanie Murphy, 43 tuổi, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, thoạt tiến đắc cử Dân Biểu năm 2016, và là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc Hội. Bà sinh tại Việt Nam, lên ghe vượt biên cùng gia đình khi là một em bé mới sinh, sau đó được tàu Hải quân Mỹ vớt ngoài biển, khi ghe của thân phụ bà hết xăng.

DB Murphy hiện ở trong Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, và do vậy bà là mục tiêu bị Cộng Hòa Florida tập trung bứng ghế, trong đó một thủ đoạn dự kiến là sẽ vẽ lại bản đồ địa hạt và chưa thảo luận xong cho bản đồ chung kết --- nghĩa là, địa hạt 7 của DB Murphy có thể sẽ bị khó khăn hơn đối với ứng cử viên Dân Chủ như bà. Dù vậy, bà nói sẽ không từ bỏ hoạt động chính trị.



Tổng cộng tới giờ đã có 22 Dân biểu Dân Chủ tuyên bố không tái ứng cử năm tới, trong khi Cộng Hòa chỉ cần lật ngược 5 ghế là đủ để kiểm soát Hạ Viện.

--- CDC cho biết biến chủng Omicron của COVID-19 bây giờ đã chiếm đa số các ca lây dịch tại Hoa Kỳ, chiếm tới 73% trong tổng số các bệnh nhân là bị lây Omicron. Giám Đốc CDC là Rochelle Walensky nhấn mạnh rằng tình hình đó không có gì ngạc nhiên.

Trong khi đó, bản tin ABC News cho biết đã có người đầu tiên tại Mỹ chết vì biến chủng Omicron: người đàn ông này trong lứa tuổi 50s, không chích vaccine ngừa COVID-19, và có tiền sử bệnh nền, tại quận Harris County, Texas.

Tổng Thống Joe Biden đã phóng tweet cho biết lây nhiễm từ biến chủng Omicron đang tăng tại Hoa Kỳ, và kêu gọi mọi người hãy chích ngừa mũi tăng cường để ngay cả khi bị lây nhiễm Omicron thì cũng không bị trầm trọng.

--- Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, hôm Thứ Hai nói rằng sẽ tới một ngày phe của ông chiếm toàn bộ "guồng máy bầu cử" tại Hoa Kỳ, và lúc đó sẽ tuyên bổ hủy bỏ kết quả bầu cử 2020 để nói rằng Trump đã thắng cử 2020. Bannon nói rằng các công dân Mỹ sẽ giúp y chiếm toàn bộ guồng máy bầu cử.

--- HỎI 1: Có chuyện những con khỉ đã giết 250 con chó để trả thù?

ĐÁP 1: Chỉ nửa phần đúng. Tin lây lan cho biết các con khỉ ở Ấn Độ đã giết 250 con chó bằng cách ném chó từ mái nhà xuống để trả thù, sau khi các con chó đã giết một khỉ con.

- Phần đúng là: nhiều con chó đã chết sau khi bị bầy khỉ bắt, đưa lên các mái nhà, nơi người không tới được.

- Phần sai là: Đa số các con chó chết vì đói, không chết vì bị ném xuống từ mái nhà.

- Phần chưa rõ là: (1) không rõ khỉ giết chó là cố ý hay không, (2) không rõ có phải là vì trả thù hay không, và (3) không rõ số lượng chó đã chết.

Nhà hoạt động về thú vật Siddharth Sonwne nói với báo Times of India rằng: "Tôi cảm thấy rằng các con khỉ có thể đang muốn bắt chí cho các con chó con. Tuy nhiên, khi kông làm như thế được ở mặt đất, khỉ đã mang chó con lên mái nhà và các nơi cao để chơi trò bắt chí."

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/monkeys-kill-250-dogs-revenge/

--- HỒ SƠ: Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế và cựu Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh phải chịu trách nhiệm… Bài của Trần Thanh Cảnh.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế và cựu Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh phải chịu trách nhiệm…

Trần Thanh Cảnh, Báo Tiếng Dân -- 20/12/2021

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến thị sát, kiểm tra, công tác tiêm chủng tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Gia Huy

Việt Á sản xuất kit test từ một cơ sở không bằng cái quán phở mà tại sao được duyệt cấp số đăng ký? Với tư cách một dược sĩ, đã từng đi sản xuất thuốc, tôi suy nghĩ suốt mấy ngày nay mà không thể nào hiểu nổi, tại sao họ cấp số đăng ký cho sản phẩm này lưu hành, cho phép tham gia vào việc xét nghiệm chống dịch?

Bộ kit test của Việt Á bắt đầu từ một cái gọi công trình khoa học do Bộ KHCN họp hôm mùng 6 tết (17/2/2020) ban ra. Lúc đó bộ trưởng là Chu Ngọc Anh, ký phê duyệt đề tài và giao cho Học viện Quân y cùng Công ty Việt Á thực hiện. Còn nhiều cơ quan, trường, viện, hội đồng nọ kia… nhúng mũi vào vụ này nữa. Rồi đây sẽ phải bạch hóa hết.

Rất mau chóng, ngày 3/3/2020 Bộ KHCN đã nghiệm thu đề tài sản phẩm chuyển sang đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Và cũng rất mau mắn, ngày 4/3/2020 Bộ Y tế đã cấp phép.

Cơ quan gác cổng cuối cùng để cho sản phẩm có số đăng ký, tham gia vào xét nghiệm chống dịch chính là Bộ Y tế: họ là nơi xét duyệt cấp số đăng ký cho sản phẩm. Tại sao họ lại khinh suất đến thế?

Đáng ra, với một sản phẩm quan trọng như vậy, họ phải kiểm tra giám sát rất chặt chẽ quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Nhưng họ đã nhắm mắt cấp bừa! Khi mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngay từ tháng 10/2020 đã có thông báo bác bỏ, không chấp nhận kit test Việt Á, vì không trình được chứng nhận chất lượng ISO. Vậy mà Bộ Y tế Việt Nam dám cho sử dụng trong xét nghiệm covid: bao nhiêu kết quả sai lạc đã dẫn đến muôn vàn hậu quả đau thương trên cả nước trong đợt bùng nổ dịch vừa qua? Tội ác chứ không chỉ là tiền!

Cơ sở sản xuất của Việt Á là một gian nhà hầu như không có gì. Không có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO. WHO đã có văn bản bác bỏ không chấp nhận cho phép sử dụng bộ kit test này. Thế mà kit test Việt Á ngang nhiên lưu hành, bán vào CDC của 62 tỉnh thành trong cả nước, với giá cao vút!

Đây gọi là vụ lừa đảo tập thể khủng khiếp! Đầu trò, dĩ nhiên là PHAN QUỐC VIỆT, chủ công ty VIỆT Á. Đồng phạm tiếp tay là một dây chuyền quan chức, từ Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, CDC các nơi… đã mờ mắt vì tiền mà tham gia vào. Họ cùng nhau móc tiền ngân sách, bóp nặn nhân dân. Và nguy hiểm hơn nữa, nó bóp méo số liệu chống dịch dẫn đến ở tầm vĩ mô thì đường lối đã sai lại càng sai lầm tiếp. Tầm vi mô là các cơ sở điều trị sẽ đưa ra các y lệnh sai lạc. Kết quả đổ hết lên đầu nhân dân: thảm họa đã diễn ra như ta vừa phải chứng kiến.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cần phải chỉ thị làm đến nơi đến chốn vụ này. Cần phải bóc tách, phơi ra dưới ánh sáng mặt trời tất cả những con sâu bọ đang hàng ngày hàng giờ hút máu nhân dân, bất kể chúng là ai, ở cương vị nào!

