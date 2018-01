Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa, Trường Sa

Vi AnhTin từ Little Saigon, người Việt Nam hải ngoại thân thương yêu quí gọi là thủ đô tinh thần của mình. Trưa 12 Tháng Giêng, Hội Ái Hữu Cửu Long Hải Quân Nam California và một số nhân sĩ tổ chức Lễ Cầu Nguyện 75 tử sĩ trong trận Hải Chiến Hoàng Sa tại Garden Grove và làm Lễ Đặt Ván để đóng mẫu chiếc Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ 10) để tham dự cuộc Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018 trên đại lộ Bolsa. Với lời chân tình, cảm kích của Ban Tổ chức: “Nhân dịp lễ cầu nguyện cho những anh hùng tử sĩ đã hy sinh tại hải đảo Hoàng Sa, ban tổ chức cũng khởi công đóng chiếc Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 ở tại vị trí này để vinh danh tất cả những chiến sĩ của chúng ta đã sinh hy bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, mà hiện giờ xác tàu này cũng còn đang chìm đắm tại biển đảo này kể từ ngày 19 Tháng Giêng năm 1974, cùng với xác của 75 chiến sĩ Hải Quân đã anh dũng chiến đấu đến phút cuối cùng để bảo vệ biển đảo.”Thực vậy, đất nước Ông bà Việt Nam chúng ta có câu “Vàng thiệt không sợ lửa.” Những nhà sử học chân chính quả quyết sự kiện lịch sử, chân lý lịch sử là sự thật, Ông Trời cũng không thay đổi được. Nên dầu CSVN cố giấu sự kiện quân nhân VN Cộng Hoà tử chiến với Trung Cộng hồi ngày 19-1-1974, dầu CSVN - trớ trêu thay - cố giấu giếm ‘bộ đội’ VNCS tử chiến với TC để giữ đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa năm 1988; những quân nhân VN cả hai miền hy sinh để bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc này đã đi vào lịch sử Việt, vào lòng dân Việt. Người dân Việt trong cũng như ngoài nước mỗi lần đến ngày 19/1 là thắp nén hương lòng, tự làm lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng sa đã vị quốc vong thân một cách anh dũng. Vì TC chiếm Hoàng sa trước vào ngày 19/1/1974, nên người dân VNCH tưởng niệm trước, nhơn dịp này cũng tưởng niệm luôn những chiến sĩ của VNCS đã tử chiến chống TC đánh chiếm đảo Garma của Hoàng sa vào ngày 14/03/1988, nhưng CSVN nể sợ TC không dám nhắc tới sự hy sinh cao quí này, sự kiện lịch sử này.Đồng bào VN trong nước sống trong gọng kềm CS cũng có năm uốn mình qua ngỏ hẹp nhà Hồ, tổ chức tưởng niệm không đông nhưng thành kính, sâu sắc, khiến nhà cầm quyền CS trong nước mặc thị nhìn nhận sự thật. Tiêu biểu như ngày 17 tháng 1 năm 2016, tin VOA loan tải một số tổ chức dân sự công khai thông báo. “Nhóm No-U Hà Nội sẽ tổ chức lễ thắp hương vào lúc 8:30 sáng 19/1 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, để tưởng niệm 42 năm trận hải chiến Hoàng Sa và tôn vinh 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì dân tộc.” Tại Saigon Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đứng ra tổ chức Lễ tưởng niệm Tử sĩ Hoàng Sa vào lúc 9:00 sáng cùng ngày, tại Tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Q.1, TP/HCM. Và ngày 17/1, một nhóm thanh niên từ Sài Gòn đi Vũng Tàu để làm lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa đã bị công an và nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, tịch thu vòng hoa.Riêng tại thành phố Đà nẵng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cánh tay của CSVN khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bây giờ CS Hà nội mặc thị để cho Tổng Liên Đoàn Lao Động và dân chúng góp công, góp của làm Tượng Đài “Nghĩa sĩ Hoàng sa” là áp lực của nhân dân khá mạnh rồi.Chớ ở hải ngoại, 19 tháng 1, lâu rồi đã trở thành thông lệ hàng năm tưởng niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa. Bên Âu châu nhiều trí thức chuyển ký kiến nghị gởi Liên Hiệp Quốc chứng minh Hoàng sa, Trường sa là của VN và phản đối TC lấn chiếm. Chỉ mới 1 ngày đã trên 3500 người ký, trong đó có Giáo sư Bảo Châu là trong những người ký đầu tiên.Nhớ xưa, VN Cộng Hoà thể hiện quyết tâm giữ gìn bờ cõi một cách kiên cường, chính thống. Theo hồi ký «Can Trường Trong Chiến Bại» của Phó Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh vùng I duyên hải, đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra bộ chỉ huy hành quân, ra lịnh bằng giấy trắng mực đen, “bằng mọi cách không để một tấc đất của tổ tiên mất vào tay giặc.”Có quá đầy đủ lý do để gọi trận hải chiến Hoàng sa của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà là một cuộc tử chiến của một số quân nhân để Hoàng sa sống mãi trong lòng dân Việt và lịch sử VN. Máu xương, nước mắt của quân nhân VN của hai miền, hai chế độ khác nhau đã đổ xuống cho Hoàng sa, Trường sa của VN trong sứ mạng chung có tính thiêng liêng của quân đội là bảo vệ quốc gia dân tộc, bảo quốc an dân vào năm 1974 và 1988. Hải Quân VNCH ở Miền Nam với 75 người tử trận, rồi Hải Quân VNCS cũng với 74 người tử trận.Xương máu, nước mắt và thêm mồ hôi Hoàng sa, Trường sa còn đổ nơi người dân Việt sống bằng nghề biển ngay trên biển đảo, ngư trường của đất nước ông bà VN để lại. TC đã liên tục bắn giết, bắt bớ, đánh đập, cướp lấy tàu, đòi tiền chuộc đối với ngư dân VN.Đau lòng xót dạ lắm khi hồn thiêng sông núi và anh linh tử sĩ của quân dân tử trận bên kia thế giới nhìn lại Hoàng sa, Trường sa nay đã bị TC lấy lập thành huyện Tam sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của TC.Văng vẳng, phảng phất đâu đây hồn Việt, tâm Việt, tinh thần bất khuất của người Việt. Niềm tin của dân tộc Việt nhắc nhở người dân Việt, đất nước Việt Nam có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Niềm tin đó đã tạo nên lòng kiên nhẫn nằm gai nếm mật vô bờ bến, biến đau thương thành hành động cứu quốc để từng đánh thắng đoàn quân xâm lược khét tiếng Nguyên Mông, đánh đuổi quân Tàu cả ngàn năm sau ba lần Bắc Thuộc. Người Việt già, trẻ, trong ngoài nước nghĩ sao khi thấy CSVN đang thông đồng với TC xâm chiếm, xâm thực quốc gia dân tộc, giang sơn gấm vóc, Tổ Quốc thân yêu của mình./.(Vi Anh)