Thời Sự Trong Tuần

Vui hưởng tụ họp gia đình trong mùa lễ nếu bạn và người thân đã chích ngừa đầy đủ. (nguồn: https://covid19.ca.gov)

Mùa lễ cuối năm đang tới nhưng đại dịch vẫn chưa hoàn toàn hết trên toàn cầu, dù vậy các chuyên gia sức khỏe tại Mỹ nói rằng nếu tất cả người thân trong gia đình đều đã chích ngừa Covid-19 đầy đủ thì khi tụ họp gia đình không cần đeo khẩu trang.

Nếu Đã Chích Ngừa Đầy Đủ Thì Bỏ Khẩu Trang Khi Tụ Họp Gia Đình Vào Mùa Lễ Này

Nếu bạn và những người thân trong gia đình bạn đã chích ngừa Covid-19 đầy đủ thì OK để cho bạn bỏ khẩu trang trong mùa lễ này khi bạn gần gũi với người khác, theo Bác Sĩ Anthony Fauci nói với CNN hôm Chủ Nhật, 21 tháng 11 năm 2021.





“Đó là điều tôi sẽ làm với gia đình tôi,” theo Fauci, giám đốc Viện Nghiên Cứu Các Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia (NIAID), nói với Dana Bash của CNN trên chương trình “State of the Union.”





Tuy nhiên, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cũng nói rằng nếu bạn đi du lịch hay không biết tình trạng chích thuốc ngừa của những người chung quanh bạn, thì bạn nên đeo khẩu trang trong những hoàn cảnh đó.





“Hãy chích ngừa và bạn có thể vui hưởng những ngày lễ rất thoải mái. Và nếu bạn không [chích thuốc ngừa] thì làm ơn cẩn thận,” theo Fauci nói. “Hãy thử nghiệm nếu bạn cần thư nghiệm khi bạn họp mặt, nhưng điều đó không thay thế được việc chích ngừa. Hãy tự mình chích ngừa và bạn có thể tiếp tục an hưởng việc họp mặt với gia đình bạn và những người khác.”





Những lời khuyên của Fauci đến vào lúc Hoa Kỳ đang đối diện mùa lễ thứ hai của đại dịch, nhưng là mùa lễ đầu với các thuốc chích ngừa an toàn và hiệu quả mà hiện sẵn có cho mọi người từ 5 tuổi trở lên. Vẫn còn một bộ phận đáng kể dân số có đủ điều kiện để chích ngừa mà vẫn không đi chích ngừa.





Theo tài liệu được công bố hôm Thứ Sáu bởi Cơ Quan CDC, gần 196 triệu người, hay 59% dân số Hoa Kỳ đã chích ngừa đầy đủ. Nhưng khoảng 26.6% dân số có đủ điều kiện, hay 83 triệu người, vẫn chưa chịu chích liều thứ nhất.

Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu: Dịch Bệnh Gia Tăng

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 23/11 đến 16h ngày 24/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.789 ca ghi nhận trong nước (tăng 663 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 6.578 ca trong cộng đồng).





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 23/11 đến 17h30 ngày 24/11 ghi nhận 125 ca tử vong tại TP. SG (62), Bình Dương (15), Đồng Nai (11), Kiên Giang (5), Cà Mau (5), Sóc Trăng (4), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (3), Bình Thuận (2), Long An (2), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (2), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Hậu Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 129 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.243 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm.





Hải Phòng phát sinh ổ dịch 19 ca Covid-19 tại 1 xưởng may. Từ một ca F0 phát hiện vào ngày 23/11, xưởng may Toàn Thắng tại huyện Tiên Lãng (có 95 công nhân) đã ghi nhận tổng cộng 19 trường hợp mắc Covid-19. Ngày 23/11, Hải Phòng ghi nhận 1 ca Covid-19 tại xưởng may Toàn Thắng (thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Xưởng may này có tổng số 95 công nhân, liên quan đến nhiều xã thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, gồm: Toàn Thắng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng, Đông Hưng và 1 lái xe (đưa ca dương tính đi bệnh viện).





Dịch Covid-19: Đà Nẵng đang phong tỏa 133 điểm, có 17 nguồn lây nguy cơ cao. Trong ngày 24/11, Đà Nẵng ghi nhận 60 ca mắc Covid-19, trong đó có 25 ca trong cộng đồng. Hiện toàn TP Đà Nẵng đang có 133 điểm phong tỏa cứng, 17 nguồn lây nguy cơ cao. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, ngày 24/11, TP ghi nhận 60 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó gồm 25 ca cộng đồng, 10 ca cách ly tập trung, 23 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa và 1 ca tại chốt kiểm dịch.





Bình Dương: Hơn 80% số ca F0 nhập viện là người đã tiêm vắc xin. Tối 24-11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cảnh báo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn diễn biến phức tạp, với hơn 80% số ca F0 mới phải nhập viện là người đã tiêm vắc xin từ 1 đến 2 mũi, trong đó nhiều trường hợp tử vong. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết số ca chưa tiêm vắc xin dễ bị mắc COVID-19 và diễn tiến nặng, dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn so với người đã tiêm vắc xin. Cụ thể, với người đã tiêm vắc xin đầy đủ, rủi ro nhập viện giảm xuống còn dưới 30%; người chưa tiêm có tỉ lệ nhập viện trên 70%. Cùng với đó, số người chưa tiêm vắc xin bị tử vong chiếm đến 75% trong số các ca bệnh nặng. Theo đó, ngành y tế yêu cầu những người chưa tiêm vắc xin đến ngay các trung tâm y tế huyện, thị xã để được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.





Thanh Hoá: tử vong sau tiêm vắc xin Vero cell. Trưa 24/11, tỉnh Thanh Hoá đã có thông tin ban đầu về các trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero cell cho công nhân tại huyện Nông Cống. Cụ thể, ngày 23/11/2021, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc xin Vero cell mũi 2 tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm. Trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ nên có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 00h45 phút và 08h45 phút ngày 24/11/2021. Sở Y tế Thanh Hoá đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin khẩn trương đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin tại huyện Nông Cống và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.





Dịch Covid-19 tại Bà Rịa – Vũng Tàu lan rộng ở cộng đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thực hiện mở cửa hoàn toàn để phát triển kinh tế, xã hội, vẫn nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 nhưng các ca nhiễm hằng ngày liên tục tăng. Vì sao? Hai đô thị đông dân cư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ vẫn là địa phương có ca nhiễm Covid-19 hằng ngày nhiều nhất. Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm, hiện nay đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng. Nguyên nhân này là do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống dịch của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một bộ phận người dân, doanh nghiệp.





F0 cộng đồng tại Hà Nội nhiều nhất trong 10 ngày qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) Hà Nội tối 24/11 ghi nhận 159 F0 cộng đồng, cao nhất trong 10 ngày qua. Bộ Y tế tối nay công bố Hà Nội có 274 ca nhiễm mới. Trong khi đó CDC Hà Nội ghi nhận 159 F0 cộng đồng, 115 ca ở khu cách ly và 11 tại nơi đã phong tỏa. Tổng cộng Hà Nội thêm 285 ca nhiễm trong 24 giờ qua, là ngày thứ 8 liên tiếp số ca nhiễm mới vượt 200. Như vậy, một số ca phát hiện hôm nay ở Hà Nội chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.





Argentina giúp VN 500.000 liều vaccine AstraZeneca. Trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác song phương toàn diện từ năm 2010 và với mục tiêu cùng chung tay chống đại dịch COVID-19, Argentina đã giúp 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Lô vaccine viện trợ này đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào lúc 15h25 ngày 24.11 và được Đại sứ Argentina tại Việt Nam, ông Luis Pablo María Beltramino, bàn giao chính thức cho Tiến sĩ Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia và ông Lê Công Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam.





Nhật Bản tặng Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vắc-xin Covid-19. Hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị Covid-19. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 24-11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

WHO Cảnh Báo: 53 Nước Tại Châu Âu và Trung Á Có Thể Đạt Tới Hơn 2.2 Triệu Người Chết Từ Covid-19 Vào Tháng 3 Sang Năm

Châu Âu và Trung Á có thể đạt tới hơn 2.2 triệu người chết từ Covid-19 vào tháng 3 sang năm trong khi các quốc gia chiến đấu với sự gia tăng của biến thể delta truyền nhiễm cao, theo văn phòng khu vực của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã viết trong một tuyên bố được công bố hôm Thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2021 qua bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Ba.





Tiên đoán cho nhiều tháng trước khi 53 quốc gia trong khu vực nói trên đã vượt qua 1.5 triệu tử vong từ Covid, với vi khuẩn hiện nay đang trở thành nguyên nhân dẫn đầu tử vong tại Châu Âu và Trung Á, theo chi bộ Châu Âu của WHO cho hay. Khu vực này hiện đang chứng kiến gần 4,200 người chết mỗi ngày, gấp hai lần số tử vong hàng ngày được báo cáo vào cuối tháng 9, theo tuyên bố nói trên cho biết.





Văn phòng khu vực của WHO tại Copenhagen, Đan Mạch bao trủm cả Châu Âu cũng như Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Á Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.





“Để sống với vi khuẩn và tiếp tục cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta cần thực hiện biện pháp ‘thuốc chích ngừa cộng’,” theo Bác Sĩ Hans Henri Kluge, giám đốc khu vực Châu Âu của WHO viết trong tuyên bố. “Điều này có nghĩa là chích các liều tiêu chuẩn của thuốc chích ngừa, chích liều tăng cường nếu được cung cấp, cũng như kết hợp các biện pháp ngăn ngừa vào các thói quen bình thường của chúng ta.”

Hoa Kỳ Cho Phép Tất Cả Người Mỹ Trên 18 Tuổi Nên Chích Liều Tăng Cường Thuốc Ngừa Covid-19

WASHINGTON – Hôm Thứ Sáu, 19 tháng 11 năm 2021, Hoa Kỳ đã mở rộng việc chích liều tăng cường thuốc ngừa Covid-19 cho tất cả người lớn và thực hiện bước đặc biệt thúc giục người trên 50 tuổi nên chích liều tăng cường, nhằm mục đích ngăn chận sự gia tăng trong mùa đông khi các trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona đang tăng trước khi hàng triệu người Mỹ đi du lịch những ngày lễ, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Sáu.

Cho đến nay, nhiều người Mỹ đã đối diện danh sách mơ hồ của những người có đủ điều kiện cho liều tăng cường khác biệt bởi tuổi tác, sức khỏe của họ và loại thuốc chích ngừa mà đã chích đầu tiên. Cơ Quan FDA đã cho phép các thay đổi với các liều tăng cường của Pfizer và Moderna để làm cho dễ dàng hơn.





Theo quy định mới, bất cứ người nào từ 18 tuổi trở lên đều có thể chọn chích liều tăng cường của các hãng Pfizer và Moderna 6 tháng sau khi họ chích liều sau cùng. Đối với những người đã chích loại thuốc một liều J&J, chỉ đợi sau 2 tháng. Và người dân có thể chích các liều tăng cường từ bất cứ hãng thuốc nào.





Cơ Quan CDC đã đồng ý trước khi chính sách mới này trở thành chính thức vào chiều Thứ Sáu. Giám Đốc CDC là Bác Sĩ Rochelle Walensky đã ủng hộ khuyến nghị từ các cố vấn khoa học của cơ quan cho chích liều tăng cường cho tất cả người lớn đã nhấn mạnh rằng người từ 50 tuổi trở lên nên được thúc giục chích liều tăng cường.





Việc mở rộng này làm cho thêm hàng chục triệu người Mỹ có đủ điều kiện để chích liều tăng cường bảo vệ.

Mỹ Tổ Chức Thượng Đỉnh Dân Chủ Toàn Cầu Không Mời VN, TQ, Nga, Cuba

Có phải Joe Biden sẽ phất cao lá cờ cộng sản như Trump và các nhóm cuồng cực hữu chụp mũ? Có phải Biden sẽ đem dâng thế giới tự do cho Tập Cận Bình như Trump đã nhồi sọ người say mê Trump?





Biden tuyên bố tổ chức Thượng Đỉnh Dân Chủ Toàn Cầu với 110 nước tham dự, trong đó không mời Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc, Nga... Đặc biệt, TQ và Nga hôm Thứ Tư bày tỏ phẫn nộ vì Biden đã mời Đài Loan tham dự và Nga nói rằng Biden gây chia rẽ. Không thấy chính phủ VN có ý kiến gì khi bị loại ra khỏi Thượng Đỉnh Dân Chủ Toàn Cầu.





Trong vùng Trung Đông, chỉ có Israel và Iraq được mời dự. Các đồng minh quen tên của Mỹ đều vắng mặt: Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Qatar và United Arab Emirates. Tại Châu Âu, không mời Hungary.





Biden sẽ chủ tọa Thượng Đỉnh Dân Chủ Toàn Cầu với 110 nước tham dự, họp qua trực tuyến vào hai ngày 9 và 10/12/2021 vì trở ngại dịch COVID-19. Dự kiến Thượng Đỉnh Dân Chủ Toàn Cầu sẽ họp trực tiếp trong năm 2022.

Nam California Cướp Bóc Bạo Lực Gia Tăng

Nam California đầy bạo lực. Cảnh sát nói có khoảng 20 người trong đêm Thứ Hai vào lúc 10:45 p.m. đã cầm búa tạ, đập cửa kính tiệm Nordstrom ở khu vực The Grove để vơ vét trộm đồ.





Cảnh sát Los Angeles nói rằng băng hình giám sát cho thấy một cửa kính bị đập vỡ và 1 búa tạ còn để lại nơi mặt đất. Nhóm nghi can này đi trong 4 chiếc xe, trong đó có 1 chiếc Nissan SUV.





Vài giờ sau, cảnh sát đã chận bắt xe SUV này ở South Los Angeles, bắt giữ 3 nghi can vào lúc 3 giờ sáng. Trên xe có áo quần, 1 máy tính tiền của tiệm, mặt nạ trượt tuyết và găng tay.





Trong cùng đêm đó, một tiệm thuốc tây CVS tại khu phố 5800 trên đường South Vermont Avenue, đã bị trộm như thế: 6 người đàn ông vào tiệm, khiêng 6 máy tính tiền (cash registers) với khoản tiền mặt $8,500. Các nghi can đi trên 3 xe, trong đó là 1 chiếc Nissan SUV. Chưa rõ 2 vụ có liên hệ hay không.

Chuyện này ở Quận Cam, California. Tại khu thương mại sang trọng South Coast Plaza, khoảng 3 hay 5 hung thủ mặc trang phục đen và mang mặt nạ bước vào ra lệnh cho khách trong nhà hàng Seasons 52 trên đường Bristol Street lúc 7:15 p.m đêm Thứ Hai nằm xuống, rồi cướp giựt các túi xách.





Có ít nhất 1 tên cầm súng, theo cảnh sát thị trấn Costa Mesa. Bọn này sau đó phóng lên chiếc xe 4 cửa hiệu Buick, chạy về hướng nam trên đường Bristol Street. Cảnh sát tới thì quá trễ. Không ai bị thương.





Tính tới đêm Thứ Ba, vẫn chưa bắt nghi can nào. Cảnh sát Costa Mesa xin ai có thông tin nào hãy báo về Thám tử J. Korte ở số 714-754-5051, hay J. Morales ở số 714-754-4933.

2 Luật Sư Ủng Hộ Trump Nạp Đơn Kiện Thách Thức Bầu Cử 2020 Đã Bị Tòa Ra Lệnh Trả Cho Công Ty Dominion và Facebook Hơn $186,000



Luật sư Ernest Walker, trái, LS Gary Fielder. (hình chụp lại từ YouTube – nguồn: https://lawandcrime.com)

Một chánh án liên bang tại Colorado hôm Thứ Hai đã ra lệnh cho 2 luật sư là những người nạp đơn kiện thất bại thách thức các kết quả bầu cử năm 2020 phải trả hơn $186,000 cho các chi phí pháp lý của những nhóm mà họ kiện, gồm Facebook (hiện đổi tên thành Meta) và Hệ Thống Máy Bỏ Phiếu Dominion, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2021.





“đã được sử dụng để thao túng các thành viên cả tin của quần chúng và gây ra sự bất ổn công chúng.” Ông nói thêm rằng 2 luật sư Gary Fielder và Ernest John Walker, “nên biết rõ hơn” và họ “cần gánh trách nhiệm đối với hành vi sai trái của họ.”



Chánh Án N. Reid Neureiter nói rằng vụ kiệnÔng nói thêm rằng 2 luật sư Gary Fielder và Ernest John Walker, “nên biết rõ hơn” và họ “cần gánh trách nhiệm đối với hành vi sai trái của họ.”

Fielder và Walker đã nạp đơn kiện vào tháng 12 năm ngoái đại diện cho 160 triệu cử tri cho rằng có một kế hoạch bí mật nhằm mục đích đánh cắp cuộc bầu cử từ Donald Trump và giúp cho Tổng Thống Biden thắng cử.





Fielder và Walker cũng tuyên bố trong đơn kiện ban đầu của họ một cách không có cơ sở rằng Dominion và Facebook – nêu đích danh Mark Zuckerbert và vợ ông ấy – đã âm mưu.





Chánh Án N. Reid Neureiter đã bác bỏ hồ sơ kiện trong tháng 4, gọi nó là “một vụ kiện thiếu sót chết người.”





Ông nói thêm rằng vụ kiện “rõ ràng không có lập trường,” và rằng nó “được cho là dối trá.”





Neureiter ra lệnh các luật sư phải trả $50,000 cho Facebook và $62,930 cho Dominion, cũng như trả $62,930 cho Center for Tech và Civil Life, một tổ chức vận động cải tổ bầu cử.





Còn nữa, trong tháng 8, một chánh án đã ra lệnh trừng phạt nhiều luật sư ủng hộ Trump, gồm cựu luật sư ban vận động Sidney Powell, về vụ kiện không thành công để cố đảo ngược các kết quả bầu cử năm 2020 của Michigan.





Rudy Giuliani, cựu luật sư riêng của Trump, đã bị đình chỉ làm nghề luật tại New York sau khi ông đưa ra các tuyên bố sai lầm về cuộc bầu cử năm 2020 với các tòa án, các luật sư và công chúng.

Bồi Thẩm Đoàn Ra Lệnh 17 Nhà Lãnh Đạo Và Tổ Chức Dân Tộc Chủ Nghĩa Da Trắng Trả Hơn 26 Triệu MK Cho Các Nạn Nhân Trong Vụ Bạo Loạn Năm 2017 Tại Charlottesville, Virginia

CHARLOTTESVILLE, Va. – Hôm Thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2021, một bồi thẩm đoàn đã ra lệnh cho 17 nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa da trắng và các tổ chức phải trả hơn 26 triệu đô la cho các thiệt hại về vụ bạo động đã nổ ra trong cuộc tập họp chết người vào năm 2017 của Unite the Right tại thành phố Charlottesville vào năm 2017, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Sau phiên tòa dân sự kéo dài gần một tháng, bồi thẩm đoàn tại Tòa Án Địa Hạt Hoa Kỳ đã bế tắc với 2 tuyên bố chính nhưng đã nhận thấy những người dân tộc chủ nghĩa da trắng có trách nhiệm trong vụ kiện được đệ trình bởi 9 người bị thương tổn về thể chất và cảm xúc trong 2 ngày của cuộc biểu tình.

Luật sư Roberta Kaplan nói rằng các luật sư của nguyên đơn có dự định làm lại hồ sơ kiện để một bồi thẩm đoàn mới có thể quyết định 2 tuyên bồ bị bế tắc. Bà gọi các thiệt hại được bồi thường từ các tính toán khác là “mở rộng tầm mắt.”





Kaplan nói rằng, “Điều đó đã gửi đi một thông điệp vang dội.”





Lời tuyên án là một sự khiển trách đối với phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng, đặc biệt đối với vài chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc trong vụ kiện liên bang về sự dàn dựng bạo động chống lại những người Mỹ gốc Phi Châu, người Do Thái và những người khác trong một âm mưu có kế hoạch tỉ mỉ.





Lãnh đạo chủ nghĩa dân tộc da trắng Richard Spencer cam kết sẽ kháng cáo, nói rằng “toàn bộ lý lẽ của lời tuyên án là thiếu sót một cách cơ bản.”





Hàng trăm người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đã xuống đường tại Charlottesville cho cuộc tụ họp Unite the Right vào ngày 11 tháng 8 năm 2017, lấy cớ là để phản đối kế hoạch của thành phố gỡ bỏ tượng Tướng Liên Minh Miền Nam Robert E. Lee. Trong cuộc tập họp tại trường Đại Học Virginia, những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đã hô to “Do Thái see4 không thay thế chúng tôi,” được bao quanh bởi những người chống biểu tình và ném đuốc vào họ.





Lúc đó Tổng Thống Donald Trump đã đụng vào cơn bão lửa chính trị khi ông đã không lên án liền những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, mà nói rằng có “những người rất tốt ở cả hai bên.”

Biểu Tình Nổ Ra Khắp Châu Âu Chống Phong Tỏa, Lệnh Chích Ngừa, Thông Hành Covid-19 Giữa Lúc Số Người Bị Dịch Bệnh Gia Tăng



Hàng chục ngàn người tham gia biểu tình chống các hạn chế vi khuẩn corona tại Vienna, Áo, hôm Thứ Bảy, 20 tháng 11 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

VIENNA – Hàng chục ngàn người biểu tình, đa phần từ các nhóm cực hữu, đã diễu hành khắp thủ đô Vienna hôm Thứ Bảy, 20 tháng 11 năm 2021, sau khi chính quyền Áo thông báo phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ Thứ Hai để kềm chế sự gia tăng mạnh việc truyền nhiễm vi khuẩn corona, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Các cuộc biểu tình chống lại những hạn chế vì vi khuẩn cũng xảy ra tại Thụy Sĩ, Croatia, Ý, Bắc Ái Nhĩ Lan và Hòa Lan hôm Thứ Bảy, một ngày sau khi cảnh sát Hòa Lan nổ súng vào những người biểu tình và 7 người đã bị thương trong cuộc bạo loạn bùng nổ tại Rotterdam. Những người biểu tình đã chống lại các hạn chế vì vi khuẩn corona và thông hành Covid-19 bắt buộc được cần đến tại nhiều nước Châu Âu để vào nhà hàng, các siêu thị bán đồ Giáng Sinh hay các sự kiện thể thao, cũng như bắt buộc chích thuốc ngừa.





Phong tỏa tại Áo sẽ bắt đầu vào Thứ Hai và đến khi số tử vong hàng ngày trung bình đã nhiều gấp ba lần trong những tuần lễ gần đây và các bệnh viện bị thiệt hại nặng nề đã cảnh báo rằng các phòng chăm sóc đặc biệt đang tới mức sức chứa tối đa. Phong tỏa sẽ kéo dài 10 ngày nhưng có thể lên tới 20 ngày, theo các viên chức cho biết. Người dân có thể ra khỏi nhà chỉ với các lý do đặc biệt, gồm mua thực phẩm, đi bác sĩ hay tập thể dục.





Khoảng 1,300 cảnh sát viên được bố trí, và 35,000 người biểu tình đã tham gia vào các cuộc diễu hành khác nhau khắp thành phố, theo cảnh sát cho hay.





Tại Ý, 3,000 người đã tràn ra khu vực Circus Maximus của thủ đô để biểu tình chống “Thông Hành Xanh” được đòi hỏi tại những nơi làm vệc, tiệm ăn, rạp chiếu phim, rạp hát, nơi chơi thể thao và phòng tập thể dục, cũng như đi lại bằng xe lửa, xe buýt chạy đường xa hay phà.





Tại Bắc Ái Nhĩ Lan, nhiều trăm người chống thông hành chích ngừa đã biểu tình bên ngoài tòa thị chánh tại Belfast, nơi chợ Giáng Sinh của thành phố đã mở cửa hôm Thứ Bảy đòi phải có chứng minh chích ngừa hay thử Covid-19 âm tính.





Tại Croatia, hàng ngàn người tụ tập tại thủ đô Zagreb, cầm cờ, các biểu tượng chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo, cùng với các biểu ngữ chống chích thuốc ngừa và điều mà họ mô tả là hạn chế tự do của người dân.





Tại Pháp, Bộ Trưởng Nội Vụ Gerald Darmanin đã lên án những cuộc biểu tình bạo động tại Đảo Guadeloupe của Caribbean, một trong những lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Darmanin cho biết 29 người đã bị bắt giam bởi cảnh sát đêm qua.

Tập Cận Bình Dịu Giọng Nói Với ASEAN Rằng TQ Sẽ Không Bá Quyền Ở Biển Đông Trong Khi Liên Âu Lên Án TQ Tấn Công Tàu Phi Luật Tân Tại Trường Sa



Binh lính Philippines đồn trú trên xác con tàu mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)



BIỂN ĐÔNG – Để trấn an các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN qua mạng, Tập Cận Bình phát biểu rằng “Bắc Kinh không tìm cách bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn và sẽ không bao giờ lấy lợi thế nước lớn để tìm bá quyền trong khu vực,” nhưng ai tin được lời này, trong khi cũng vào những ngày này tàu hải giám TQ đã tấn công tàu Phi Luật Tân tại Quần Đảo Trường Sa, theo hai bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 22 tháng 11 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22/11 nói với lãnh đạo các nước ASEAN nhân Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc rằng Bắc Kinh không tìm cách bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn và sẽ không bao giờ lấy lợi thế nước lớn để tìm bá quyền trong khu vực.





Phát biểu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc đưa ra vào khi đang có những căng thẳng ở khu vực Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng có tranh chấp về chủ quyền ở vùng nước này.





Truyền thông Nhà nước Trung Quốc trích lời ông Tập Cận Bình nói rằng: “Trung Quốc đã, đang, và sẽ luôn là láng giềng tốt, người bạn tốt và là đối tác tốt của ASEAN”.





Ngay trước Thượng đỉnh, Philippines hồi tuần trước đã phải lên tiếng phản đối việc tàu hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng ngăn cản các tàu tiếp tế của Philippines vào Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước.





Đài Abs-Cbn của Philippines hôm 21/11 đưa tin kèm video cho biết một máy bay chở đoàn của Thượng nghị sĩ Panfilo “Ping” Lacson đến đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng ở Trường Sa đã bị Hải quân Trung Quốc cảnh báo bằng vô tuyến.





Hải quân Trung Quốc thông báo rằng chiếc máy bay đã tiếp cận vào khu vực quân sự của Trung Quốc và gọi đây là hành động không thân thiệt và nguy hiểm.





Các tháng qua, các tàu hải cảnh và nghiên cứu của Trung Quốc cũng thường xuyên đi vào vùng biển của các nước láng giềng là Việt Nam, Philippines và Malaysia, quấy nhiễu các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí ở đây.





Hoa Kỳ đã lên tiếng gọi đây là các hành động bắt nạn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng nhỏ hơn.





Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trong Thượng đỉnh lần này, cũng lên tiếng về Biển Đông. Tuy nhiên, theo báo chí Nhà nước Việt Nam, ông Chính không lên án Trung Quốc mà chỉ kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục thúc đẩy xây dựng và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.





Thủ tướng Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm khôi phục, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời đề xuất Trung Quốc tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hoá xuất khẩu của ASEAN.





Trong khi đó một bản tin khác hôm Thứ Hai Đài RFA cũng cho biết thông tin về việc Liên Âu ra tuyên bố phản đối TQ tấn công tàu Phi Luật Tân tại Trường Sa như sau.





Hôm 21 tháng 11, Liên minh Châu Âu ra tuyên bố phản đối Trung Quốc sau khi nước này cho tàu hải giám tấn công tàu Philippines bằng vòi rồng trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.





Sự việc trên diễn ra vào ngày 16 tháng 11, khi hai tàu dịch vụ hậu cần của hải quân Philippines bị tàu hải giám của Trung Quốc quấy rối, trong lúc đang vận chuyển đồ tiếp tế đến Bãi Cỏ Mây, hay còn gọi là Second Thomas Shoal theo tiếng Anh.





Phía bộ ngoại giao Philippines thì cho rằng, tàu của họ bị tàu Trung Quốc tiếp cận và tấn công bằng vòi rồng, nhằm ngăn cản việc đưa đồ tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên xác tàu BRP Sierra Madre mắc cạn từ năm 1999 ở bãi đá mà cả Philippines, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền.





Phản ứng trước vụ việc trên, cơ quan ngoại giao của Liên minh Châu Âu ra tuyên bố phản đối các hành động đơn phương gây phương hại đến sự hoà bình và an ninh khu vực.





Bình luận về động thái ngoại giao của Liên hiệp Châu Âu, thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, cho RFA biết:





“Thì trước hết chúng ta thấy một điều đáng mừng là nếu như trước đấy, những cái sự kiện ngay cả trong sự kiện Đá Ba Đầu hồi đầu tháng ba thì cũng không nhiều quốc gia lên tiếng về vụ này, ngoài những quốc gia trực tiếp liên quan, bên ngoài thì cũng chỉ có Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ thôi. Thế nhưng mà cho đến giờ này thì chúng ta đã thấy là, tức là Liên minh Châu Âu đã ra một cái tuyên bố tỏ ra sự lo ngại về chuyện này, và cũng có nhiều quốc gia khác cũng đã lên tiếng.





Thế thì điều đó cho thấy là cũng có điều đáng mừng ở chỗ, một mặt là thế giới cũng đã thấy được những cái hành vi hung hăng và trái pháp luật của Trung Quốc như thế nào, và thế giới cũng đã đồng lòng hơn trong cái việc lên tiếng. Và nếu như cái việc lên tiếng mà tất cả các quốc gia trên thế giới cùng đồng lòng như vậy, thì chắc chắn là Trung Quốc cũng phải suy nghĩ lại.”





Trong tuyên bố được đưa ra hôm 21 tháng 11, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao của Liên Âu cũng trích dẫn phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó khẳng định Bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines.

Khoảng 500 Công Nhân Việt Nam Kêu Cứu Vì Bị Chủ Hãng TQ Lấy Hết Giấy Tờ, Cuộc Sống Như Ở Tù, Thậm Chí Như Nô Lệ Tại Serbia, Châu Âu



Các công nhân người Việt đang giúp xây dựng nhà máy chế tạo vỏ xe hơi Trung Quốc đầu tiên tại Châu Âu cỡi xe đạp đi ngang qua các nhân viên an ninh gần thành phố Zrenjanin phía bắc Serbia, cách Belgrade chừng 50 cây số về phía bắc, Serbia, hôm Thứ Năm, 18 tháng 11 năm 2021. Các báo cáo đã phổ biến tại Serbia về những điều kiện sống như nhà tù đối với khoảng 500 công nhân tại công trường ở phía bắc của Serbia nơi Công Ty TQ Shandong Linglong Tire Co đang xây dựng nhà máy khổng lồ. (nguồn: www.apnews.com)

ZRENJANIN, Serbia -- Họ đang run rẩy trong các nhà kho dơ bẩn không có máy sưởi, đói và không có tiền, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Sáu, 19 tháng 11 năm 2021. Họ nói các giấy thông hành của họ đã bị lấy bởi hãng Trung Quốc nơi họ làm việc và rằng họ hiện đang bị mắc kẹt tại một đồng bằng khắc nghiệt tại Serbia mà không có sự giúp đỡ nào từ chính quyền địa phương.





Họ đây là những công nhân người Việt là những người đang giúp xây dựng nhà máy chế tạo vỏ xe hơi TQ đầu tiên tại Châu Âu. Hãng Thông Tấn Mỹ Associated Press đã đến thăm công trường xây dựng tại miền bắc Serbia nơi có khoảng 500 công nhân đang sống trong các điều kiện khắc nghiệt khi Công Ty Vỏ Xe Shandong Linglong Tire Co. của TQ xây dựng một cơ sở khổng lồ.





Dự án này, mà các viên chức Serbia và TQ giới thiệu như là sự phô trương của “mối quan hệ hợp tác chiến lược” giữa hai quốc gia, đã đối diện với sự giám sát từ các nhà môi trường về sự ô nhiễm nguy hiểm tiềm tàng từ việc sản xuất vỏ xe.





Bây giờ, nó đã bị chú ý bởi các nhóm đấu tranh nhân quyền tại Serbia, mà đã cảnh báo rằng những công nhân có thể là các nạn nhân của buôn người hay ngay cả nô lệ.





“Chúng ta đang chứng kiến một sự vi phạm nhân quyền bởi vì các công nhân người Việt đang làm việc trong những điều kiện khủng khiếp,” theo nhà hoạt động Serbia là Miso Zivanov của tổ chức phi chính phủ Zrenjaninska Akcija (Zrenjanin Action) đã nói với AP tại các nhà kho một tầng dơ bẩn nơi các công nhân đang sống.





“Những thông hành và giấy chứng minh của họ đã bị lấy bởi các công ty TQ mà họ làm việc,” theo ông cho hay. “Họ ở đây từ tháng 5, và họ chỉ nhận một phần tiền lương. Họ đang cố gắng trở về lại Việt Nam nhưng điều cần thiết trước hết là lấy lại giấy tờ của họ.”





Các công nhân ngủ trên những giường tầng không có nệm trong các nhà kho không có máy sưởi hay nước nóng. Họ nói với AP rằng họ không nhận được sự chăm sóc y tế ngay cả khi họ có các triệu chứng giống Covid-19, những viên quản trị của họ chỉ bảo họ ở lại trong phòng.





Nguyen Van Tri, một trong những công nhân, nói rằng không có điều gì được đáp ứng đầy đủ từ hợp đồng việc làm mà ông đã ký tại Việt Nam trước khi bắt đầu cuộc hành trình dài tới Serbia.





“Từ khi chúng tôi đến đây, không có điều gì tốt hết cả,’ theo ông Tri cho hay. “Mọi thứ đều khác hẳn với giấy tờ hợp đồng mà chúng tôi đã ký tại Việt Nam. Cuộc sống thì thật tồi tệ, thức ăn, thuốc men, nước … mọi thứ đều tồi tệ.”