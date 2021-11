Đại Hội Toàn Quốc Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Tại Dallas Thành Công Rực Rỡ

Irving – Đại hội toàn quốc Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt *Vienanese American Uniformed Sercices Association gọi tắt là VAUSA tổ chức vào lúc 7giờ tối tại Khách sạn Marriott, thành phố Irving, Texas đã thành công rực rỡ với khoảng 450 người tham dự.





Trước đó vào lúc 10giờ30 sáng, VAUSA đã tổ chức một lễ đặt vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Dallas Fort Worth với sự tham dự của Liên Hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa DFW và các đơn vị bạn. Truyền thông báo chí có Bút Việt News, báo Người Việt Dallas và Trẻ ĐẹpOnline Daily News. Thiếu Tướng Flora Lập Thể cũng là vị cố vấn và thành viên của hội đồng Quản Trị VAUSA, cùng với đại tá Mimi Phan đã nhắc lại tấm gương hy sinh và phục vụ của người lính quốc gia của hai quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ sáng ngời về lòng yêu nước và làm tròn nhiệm vụ đối với tổ quốc trong nhiệm vụ bảo vệ tự do và hòa bình trên thế giới, họ sẻ không bao giờ bị quên lãng. Hội trưởng VAUSA, cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Hiếu đã ngõ lời cãm tạ mọi người tham dự, và đáp từ, Chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW, Nguyễn văn Lạc ngõ lời mến phục và chúc đại hội VAUSA thành công tốt đẹp.





Nữ tài tử Kiều Chinh ký tặng sách ho ông bà Bác sĩ Đại tá Võ Ngọc Khả và ông bà Trần Nguyên Hồng







Buổi chiều trước giờ khai mạc dạ tiệc tại khách sạn, có một buổi ra mắt cuốn hồi ký “Kiều Chinh Nghệ Sĩ Lưu Vong” dầy ngót 500 trang cùng rất nhiều hình ảnh, và chính tài tử Kiều Chinh đã nói về cuốn hồi ký này, trả lời câu hỏi, và ký tên trên sách.





Sau khi quan khách chụp ảnh lưu niệm tại phòng tiếp tân, Lễ khai mạc đại hội vào lúc 7giờ tối với khoảng 450 người tham dự gồm có Thiếu Tướng Lướng Xuân Việt và phu nhân, nhị vị niên trưởng Huỳnh Kim Hiếu, Nguyễn Quang Vinh, hai cộng đồng Dallas và Tarrant County, cùng một số đại diện hội đoàn quân đội và các tất cả cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ tại DFW đều tham dự, còn lại là hội viên và gia đình VAUSA đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.



Chương trình do hai MC, Trung Úy Ta Nguyen và CPO Kim Uyen Nguyen điều hành. Sau nghi thức chào quốc ca Hoa Kỳ do đội quốc kỳ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thủ kỳ và cháu Mandy Nguyễn hát quốc ca Hoa Kỳ. Tiếp theo là nghi thức mặc niệm và tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh theo ghi thức truyền thống của quân đội Hoa Kỳ, đèn tắt hết, một chiếc bàn được trải khăn trắng cùng một chiếc ghế cũng phủ khăn trắng dựa vào bàn tượng trưng cho một đồng đội đã hy sinh tại mặt trận và về đây tham dự buổi tiệc này, rồi đèn được bật sáng lên. Tiếp theo, Đại tá Mimi Phan lên làm lễ cầu nguyện xin ơn trên ban phước lành cho VAUSA và mọi người tham dự. Tiếp tục chương trình với phần tưởng nhớ tù binh chiến tranh và mất tích khi thi hành công vụ POW and MIA, trong đó có lễ truy điệu và tiếng kèn trompet vĩnh biệt 12 sĩ quan và quân nhân Mỹ gốc Việt đã hy sinh trên các chiến trường Saudi Arabia, Iraq, và Afghanistan từ năm 1996 đến cuối năm 2010, với 12 phụ nữ Việt cầm 12 bông hoa cắm chung vào một chiếc bình để tưởng nhớ sư hy sinh này.





Cùng nâng ly

Sau đó, Hội trưởng Nguyễn Hữu Hiếu lên chào mừng mọi người tham dự, cãm tạ mọi đóng góp tinh thần và vật chất giúp cho đại hội này thành công tốt đẹp và vắn tắt mục đích ngày tổ chức đại đội này với chủ đề “Chinh Phục Biên Giới Mới” nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết quân đội, phát triển khoa học, và phục vụ cộng đồng. Tiếp theo là lời phát biểu của hai vị khách mời là bà cựu Phó Đề Đốc, Tiến sĩ Dươc khoa, Pamela Schweitzer, và Thiếu Tá Thomas Vũ Trương thuộc Lực Lương Không Gian Hoa Kỳ lên nói về các đề tài chuyên môn trong ngành mình đã và đang phục vụ.

Chương trình được tiếp tục gọi là Grog Bowl Presentation, rượu được rót đầy vào một cáí tô thật to trong tiếng reo hò của hội viên, rồi đại diện các quân binh chủng lên múc vào ly, và lần lượt hội viên đại diện 8 quân binh chủng Hoa Kỳ lên nâng ly chúc mừng và mời quan khách cùng nâng ly uống cạn qua 12 lần theo thủ tục uống rượu của quân đội gọi là Toast Responses. (Xin mở một dấu ngoặc về nghi thức này rất có trước có sau, bao giờ Toast thứ nhất cũng là chúc mừng đất nước Hoa Kỳ, Toast thứ nhì là chúc mừng Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm, và các Toast tiếp theo là lần lượt chúc mừng các đơn vị, và cuối cùng là chúc mừng tất cả cựu quân nhân và quan khách tham dự. Còn nếu Toast để tưởng nhớ về quốc gia bạn và quân đội bạn đã hy sinh thì như Đại tá Paul Devries, Cố vấn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa trong buổi tiệc sau lễ đặt bia tưởng niệm tử sĩ Nhảy Dù VNCH tại Viện Bảo Tàng Lục Quân Hoa Kỳ tại North Carolina ngày 12/5/2005 đã xướng cho Toast thứ ba rằng “Toast này để tưởng nhớ Việt Nam Cộng Hòa, rồi Toast thứ tư là “Toast này để tưởng nhớ trên 20,000 lính Nhảy Dù VNCH và cố vấn Mỹ đã hy sinh”). Cái thủ tục toast này mang ý nghỉa lớn nhất là khi dự tiệc họ luôn luôn nhớ đến đồng đội vắng mặt không tham dự được hay đã hy sinh.





Phát học bổng cho 13 con em tử sĩ.



Tiếp theo là phần phát học bổng Anh Hùng Tử Sĩ cho 13 học sinh sinh viên xuất sắc, trong đó có 3 cháu mỗi người nhận một học bổng $1,000. Học bổng này mang tên Fallen Heores Scholarship Recipients. Rồi đến phần trình bày về Worldwide Deployment tức là dàn quân khai triển toàn cầu. Kế đến là phần cãm tạ và trao quà lưu niệm cám ơn cho các nhà tài trợ như bà Võ Ngọc Anh, Giám đốc Cindis’s Restaurant. Bà Hồng Lê, Giám đốc Công ty may mặc SND, và các nhà bảo trợ khác. Còn tất cả các vị chủ nhiệm các cơ quan truyền thông báo chí đều được tặng mỗi người một phù điêu hình chim ưng và quốc kỳ Hoa Kỳ bằng đồng rất đẹp.Tiếp theo là phần trao quà tặng cho các vị trong Hội đồng quản trị và chấp hành có công, Tướng Flora Lập Thể được trao tặng một khẩu súng lục rất đẹp, Đại tá Mimi Phan và Hội trưởng VAUSA, Nguyễn Hữu Hiếu được tặng mỗi người một thanh gươm.





Tiếp đến là phần trình bày “Olde Glory” tức là linh hồn lá quốc kỳ Hoa Kỳ mà người quân nhân luôn tôn thờ, lá quốc kỳ này đi theo người lính trên các mặt trận trong công cuộc bảo vệ tự do hòa bình và dân chủ khắp thế giới, lá quốc kỳ này cũng đã từng bị dấy bẫn, bị đốt cháy, bị rách rưới, hay bị xé nhỏ để băng bó vết thương cho chiến sĩ nhưng vẫn cao đầu hiên ngang bay phất phới trong lòng người mẹ tử sĩ, lá quốc kỳ vày cũng đã vượt những ràng buộc của trái đất và cắm hiên ngang trên biên giới không gian (tức là cắm cờ trên các vì sao). Lạy Chúa, xin cho lá cờ này mãi mãi tung bay.





Thiếu tướng Flora Lập Thể và Đại tá MiMi Phan tại lễ đặt vòng hoa trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ DFW







Chương trình tiếp tục với nghi thức giả từ quân ngũ sau 26 phục vụ quân đội của Chief Petty Officer Bằng Đinh là một Hạ sĩ quan cao cấp, đây là chức vụ chuyên môn hoặc là chức Thượng sĩ Thường vụ một đơn vị (trong quân đội các Thượng sĩ Thường vụ rất được coi trong và lính sợ ông này hơn cả đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng). Tướng Flora đọc bằng tuyên dương công vụ, trao hoa cho phu nhân và mời bà mẹ của Chief Bằng Linh lên để vấn an, rồi cả ba bước xuống sân khấu, tại đây Tướng Lương Xuân Việt đã trao bằng tưởng lục rồi ra hiệu cho Chief Bằng Linh đi giửa hai hàng quân đứng dàn chào thật long trọng. Nhìn quân đội Hoa Kỳ cử hành nghi thức giải ngũ cho một Hạ sĩ quan có nhiều năm quân vụ thật kính trọng như thế, bảo sao quân đội Hoa Kỳ không hùng mạnh nhất thế giới cho được.





Phần cuối của chương trình là bàn giao chức Hội trưởng chấp hành, Tướng Flora trao cờ hiệu VAUSA cho Hội trưởng Nguyễn Hữu Hiếu để trao lại cho tân Hội trưởng VAUSA, cựu Đai tá Tôn Thất Tuấn cũng từng là Tùy viên quân sự cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tân hội trưởng VAUSA, Tôn Thất Tuấn đã ngõ lời cãm tạ cựu hội trưởng, tuyên hứa thi hành đúng đắn nhiệm vụ được giao phó, và kêu gọi mọi người tích cực yễm trợ trong mọi công tác. Chương trình kết thúc sau 10 giờ đêm với lời cầu nguyện của Đại tá Mimi Phan và phần chụp hình lưu niệm.