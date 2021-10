Thời Sự Trong Tuần

Các du khách đeo khẩu trang tại hàng kiểm tra an ninh phía nam tại nhà ga chính của Phi Trường Quốc Tế Denver hôm 24 tháng 8 năm 2021, tại Denver, Colorado. (nguồn: https://apnews.com)

Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến tin về nhóm cố vấn của Cơ Quan FDA đã ủng hộ chích thuốc ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi trong tuần qua. Tình hình đại dịch tại Việt Nam cũng đã giảm nhiều khi Sài Gòn cho phép các tiệm ăn uống cho khách ngồi ăn tại chỗ.

Nhóm Cố Vấn FDA Ủng Hộ Chích Ngừa Covid-19 Cho Trẻ Em 5 Tới 11 Tuổi

WASHINGTON – Hoa Kỳ đã tiến thêm một bước nữa tới gần việc mở rộng chích ngừa Covid-19 cho hàng triệu trẻ em nữa khi các cố vấn chính phủ hôm Thứ Ba, 26 tháng 10 năm 2021, đã ủng hộ các liều lượng vừa cho trẻ em của thuốc chích ngừa Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.









Hình chụp trong tháng 10 năm 2021 cho thấy lọ thuốc Pfizer với liều lượng cho trẻ em tại Puurs, Bỉ. (nguồn: https://apnews.com Nhóm cố vấn của Cơ Quan FDA đã bỏ phiếu thống nhất, với một người vắng mặt, rằng các lợi ích của thuốc chích ngừa trong việc ngăn ngừa Covid-19 trong nhóm tuổi đó vượt xa bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào. Điều đó gồm các câu hỏi về phản ứng phụ liên quan đến tim là rất hiếm trong vị thành niên và thanh thiếu niên dù họ dùng liều cao hơn nhiều của thuốc chích ngừa.



Trong lúc trẻ em ít bị Covid-19 trầm trọng như người lớn, nhiều thành viên của nhóm cuối cùng đã quyết định sự quan trọng để giúp các bậc cha mẹ chọn lựa bảo vệ những đứa trẻ con của họ -- đặc biệt những đứa trẻ có nguy cơ cao bệnh hay những đứa trẻ sống ở những nơi mà những đề phòng khác, như đeo khẩu trang trong trường học, không được sử dụng.





“Đây là nhóm tuổi xứng đáng được và nên có cùng cơ hội để được chích ngừa như mọi lứa tuổi khác,” theo thành viên của nhóm cố vấn là Bác Sĩ Amanda Cohn của Cơ Quan CDC, phát biểu.





FDA không bị bắt buộc bởi đề nghị của nhóm cố vấn và được dự kiến sẽ có quyết định của chính họ trong vài ngày. Nếu FDA tán thành, sẽ có bước khác: Tuần tới, CDC sẽ có quyết định về việc có nên đề nghị chích hay không và trẻ em nào nên chích.





Trong nhóm tuổi từ 5 tới 11, có hơn 8,300 em được báo cáo đã vào bệnh viện, khoảng 1/3 vào phòng chăm sóc đặc biệt, và gần 100 em đã thiệt mạng.

Sài Gòn Cho Phép Các Tiệm Ăn Uống Phục Vụ Khách Tại Chỗ

Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 26/10 đến 17h ngày 27/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.404 ca ghi nhận trong nước (tăng 812 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 2.052 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.140), Bình Dương (521), Đồng Nai (499), Đắk Lắk (254), Bạc Liêu (242), An Giang (221), Tây Ninh (202), Kiên Giang (150), Tiền Giang (127), Sóc Trăng (98), Cần Thơ (98), Bình Thuận (97), Quảng Nam (92), Trà Vinh (82), Long An (81), Đồng Tháp (49), Thanh Hóa (45), Khánh Hòa (44), Hậu Giang (42), Gia Lai (32), Nam Định (28), Hà Nội (26), Quảng Ngãi (21), Nghệ An (19), Bình Phước (19), Hà Giang (19), Phú Thọ (18), Vĩnh Long (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Bắc Giang (14), Bến Tre (14), Ninh Thuận (14), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nam (12), Quảng Trị (6), Đắk Nông (6), Kon Tum (6), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (3), Bình Định (3), Hà Tĩnh (1), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Hải Phòng (1), Quảng Ninh (1), Lào Cai (1), Phú Yên (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. SG (32), Bình Dương (8 ), Long An (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), An Giang (1), Sóc Trăng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 63 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.856 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





SG cho phép quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày mai. Từ ngày 28/10, UBND TP HCM chính thức cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ nhưng phải kết thúc hoạt động trước 21 giờ hằng ngày và không bán, không phục vụ rượu bia, trừ quận 7 và TP Thủ Đức Ngày 27/10, UBND TP HCM đã có công văn khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó, UBND TP HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 28/10 và phải đảm bảo một số điều kiện. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trừ hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ hoạt động đến 21 giờ, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.





Sau 5 tuần tiêm vaccine, học sinh có thể đi học trở lại. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau 5 tuần nữa, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine, đây là một trong những điều kiện để có thể tổ chức cho trẻ đi học lại. Sáng 27/10, TP.HCM tổ chức buổi tiêm vaccine phòng COVID-19 thí điểm đầu tiên tại điểm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) cho toàn bộ học sinh lớp 12 Trường THPT Củ Chi. Ông Dương Anh Đức cho biết, sau 5 tuần nữa, tức là sau khi trẻ được tiêm mũi 2 khoảng 14 ngày, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine, đây là một trong những điều kiện để có thể tổ chức cho trẻ đi học lại. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức phải cân nhắc hết sức vì sự an toàn của trẻ là trên hết.





Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định gửi tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Số vắc xin này sẽ được trao tặng cho Việt Nam vào ngày 29-10 tới. Theo báo Khmer Times của Campuchia, quyết định tặng vắc xin cho Việt Nam được Thủ tướng Hun Sen công bố vào tối qua 26-10. Hiện chưa rõ loại vắc xin phía Campuchia trao tặng Việt Nam vào ngày 29-10 tới là gì. Bà Or Vandin, quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm chủ tịch Ủy ban quốc gia tiêm chủng COVID-19 của Campuchia, sẽ đại diện Thủ tướng Hun Sen bàn giao vắc xin cho phía Việt Nam.





Bình Dương sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10. Ngày 27/10, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 10/2021, sau khi Bộ Y tế cho phép. Theo Giám đốc Sở Y tế, ngày 29/10, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Ngay sau đó, ngành Y tế tỉnh Bình Dương nhanh chóng triển khai tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.





Nhiều cơ sở du lịch tại Khánh Hòa đã hoạt động trở lại trong tình hình mới. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Khánh Hòa, tính đến ngày 27/10, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch trình phương án đón, phục vụ khách du lịch, đảm bảo an toàn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bắt đầu hoạt động trở lại trong tình hình mới, kể từ ngày 1/10. Phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trở lại là những cơ sở lớn, có quy mô từ 3 - 5 sao, trong đó có chuỗi khách sạn, resort của Vinpearl, VinWonder của Vinpearl Nha Trang, Bến Du thuyền Ana Marina; các resort, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khu vực Ninh Vân, Khu du lịch Long Phú, Khu du lịch Ba Hồ... Theo quy định của tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1 - 15/10, các cơ sở, doanh nghiệp du lịch chỉ được phép đón du khách trong tỉnh, từ ngày 16/10 trở đi được phép đón du khách trong nước.

Mỹ Công Bố Chi Tiết Yêu Cầu Người Đi Lại Tới Mỹ Bắt Đầu Từ Ngày 8 Tháng 11 Với Một Số Miễn Trừ

WASHINGTON – Trẻ em dưới 18 tuổi và những người từ hàng chục nước bị thiếu thuốc chích ngừa sẽ được miễn trừ từ các luật mới mà sẽ đòi hỏi hầu hết những người đi lại tới Hoa Kỳ phải được chích thuốc ngừa Covid-19, theo chính phủ Biden công bố hôm Thứ Hai, 25 tháng 10 năm 2021, qua Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Chính phủ sẽ yêu cầu các hãng hàng không thu thập thông tin liên lạc với các hành khách bất kể họ đã được chích ngừa hay không để giúp theo dõi, nếu điều đó cần.





Bắt đầu vào ngày 8 tháng 11, những người lớn ngoại quốc, không phải di dân tới Hoa Kỳ sẽ cần được chích ngừa đầy đủ, với các miễn trừ hạn chế, và tất cả người đi lại sẽ cần được thử vi khuẩn trước khi lên máy bay tới Hoa Kỳ. Sẽ có nhiều hạn chế gắt gao đối với các công dân Mỹ và ngoại quốc là những người không chích ngừa đầy đủ.





Chính sách mới này đến vào lúc chính phủ Biden bỏ qua các hạn chế cấm đi lại không quan trọng từ nhiều chục quốc gia – hầu hết Châu Âu, TQ, Ba Tây, Nam Phi, Ấn Độ, và Iran – và thay vì vậy tập trung vào việc phân loại các cá nhân bằng nguy cơ mà họ lây lan cho những người khác.





Theo chính sách mới này, những người đã chích ngừa cũng sẽ cần đưa ra chứng minh thử nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 3 ngày của chuyến đi, trong khi những người không chích ngừa phải trình thử nghiệm được thực hiện trong một ngày của chuyến đi.





Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không được đòi hỏi chích ngừa đầy đủ bởi vì những trì trệ trong việc quyết định họ có đủ điều kiện để chích ngừa tại nhiều nơi. Họ vẫn sẽ cần thử nghiệm Covid-19 trừ khi dưới 2 tuổi.





Những người khác được miễn trừ yêu cầu chích thuốc ngừa gồm những người tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng Covid-19, những người có bệnh dị ứng trầm trọng với các thuốc chích ngừa, hay từ quốc gia nơi chích ngừa không rộng rãi.

Tin Nội Bộ Rò Rỉ Cho Thấy Facebook Gặp Khó Khăn Kiểm Soát Tin Tức Sai Lạc Về Covid-19 Và Thuốc Chích Ngừa Ngược Với Điều Công Ty Này Nói

New York – Trong công chúng, Facebook đã giới thiệu các nguồn lực mà họ đã dành để giải quyết những tin tức sai lạc về Covid-19 và thuốc chích ngừa, ngay cả quở trách Tổng Thống Mỹ Joe Biden vì sự chỉ trích gay gắt của ông đối với việc giải quyết vấn đề của công ty, theo bản tin của CNN Business tường thuật hôm Thứ Ba, 26 tháng 10 năm 2021.





Trong việc làm như thế, Facebook cho rằng “hơn 2 tỉ người đã xem tin tức có thẩm quyền về Covid-19 và các thuốc chích ngừa trên Facebook, mà nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên mạng.”





Nhưng các tài liệu nội bộ Facebook cho thấy một sự không liên kết giữa điều công ty đã nói công khai về đối phó chung của họ đối với tin tức sai lạc về Covid-19 và một số phát hiện của những nhân viên của họ liên quan đến vấn đề này.





“Chúng tôi không có ý kiến về phạm vi của vấn đề [do dự chích thuốc ngừa Covid-19] khi nói đến các bình luận,” theo một phúc trình nghiên cứu nội bộ được đăng trên trang nội bộ của Facebook vào tháng 2 năm 2021, một năm trong đại dịch, cho thấy. “Các hệ thống nội bộ của chúng tôi vẫn chưa xác định, hạ xuống và/hay xóa đi các bình luận chống chích ngừa thường xuyên,” theo phúc trình cho thấy.





Các phúc trình kế tiếp một tháng sau nâng quan ngại về ưu thế chống chích ngừa – mà trong một số trường hợp có thể làm tăng tin tức sai lạc – trong các bình luận, mà nhiều nhân viên nói rằng các hệ thống của Facebook không được trang bị để điều chỉnh hơn các bài đăng. “Khả năng của chúng tôi để phát hiện những bình luận chống chích ngừa là dở trong tiếng Anh và cơ bản không tồn tại ở nơi khác,” theo một trong những phúc trình vào tháng 3 năm 2021 cho biết.





Các tài liệu được bao gồm như một phần của những tiết lộ được làm cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch và đã cung cấp cho Quốc Hội dưới hình thức biên tập lại bởi cố vấn pháp lý của người thổi còi cùa Facebook là Frances Haugen. Một nhóm các tổ chức thông tin, gồm CNN, đã xem các phiên bản biên tập lại nhận được bởi Quốc Hội.

Mỹ Thua TQ Kỹ Thuật Bắn Siêu Thanh, Mỹ Cấm Công Ty Viễn Thông TQ China Telecom Vì Quan Ngại An Ninh Quốc Gia Bị Xâm Phạm

Tướng Mark Milley nêu lên quan ngại về chuyện Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh, rằng như thế là rất gần với "khoảnh khắc Sputnik" (khi Nga có vẻ lộ ra tiến bộ khoa học không gian hơn Mỹ).





Tham Mưu Trưởng Liên Quân nói trên làn sóng Bloomberg Television rằng "chúng tôi theo dõi sát tình hình này." TQ đã bắn thử 2 vũ khí được nghi là vũ khí siêu thanh trong mùa hè qua, trong đó có việc phóng 1 vũ khí siêu thanh vào không gian có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử.





Nếu TQ hoàn hảo được kỹ thuật đó, TQ có thể bắn vào các dàn chống phi đạn của Mỹ bằng đầu đạn nguyên tử. Gregory Hayes, Tổng quản trị Raytheon Technologies Corp., nói hôm Thứ Ba rằng Hoa Kỳ "đi chậm nhiều năm sau TQ" về kỹ thuật bắn siêu thanh. TQ đã chối là chưa có kỹ thuật siêu thanh.





Hoa Kỳ đã tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của China Telecom, vì quan ngại về an ninh quốc gia. Hôm thứ Ba, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC cho biết đã quyết định yêu cầu chi nhánh tại Mỹ của công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc ngừng tất cả các dịch vụ tại Mỹ và các nước khác trong vòng 60 ngày.





Ủy ban cho biết việc nhà nước TQ sở hữu và kiểm soát chi nhánh của China Telecom làm dấy lên "nguy cơ lớn về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật". Ủy ban cũng nói rằng điều này tạo cơ hội cho "gián điệp và các hoạt động khác có hại với Mỹ".





Bản tin NHK ghi rằng hồi tháng 1/2021, China Telecom đã bị xóa tên khỏi Thị trường Chứng khoán New York. Quyết định này dựa trên sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, theo đó cấm đầu tư vào các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc.





CNN ghi rằng chính phủ Biden vẫn tiếp tục hạn chế người Mỹ đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc. China Telecom đã hoạt động tại Mỹ trong gần 2 thập niên. CNN nói rằng FCC đã cho China Telecom cơ hội tháng 12/2020 để trả lời các quan ngại về hoạt động hãng này ở Mỹ, nhưng hãng này vẫn không làm được.

Mỹ Chính Thức Hỗ Trợ Đài Loan Xin Gia Nhập Liên Hiệp Quốc

Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 26/10/2021 đã chính thức hỗ trợ cho việc Đài Loan xin tái gia nhập Liên Hiệp Quốc sau 50 năm bị đẩy ra ngoài LHQ để nhường chỗ cho CSTQ.





CSTQ hôm Thứ Hai 25/10/2021 đã mừng kỷ niệm 50 năm nghị quyết 2758 được bỏ phiếu ở LHQ vào ngày 25/10/1971 để CSTQ "được tuyên bố là đại diện duy nhất của TQ tại LHQ."





Và bây giờ, 50 năm sau, Đài Loan với 24 triệu dân vẫn đứng ngoài LHQ. Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken trong bản văn hôm Thứ Ba 26/10/2021 nói rằng Đài Loan đã trở thành 1 quốc gia dân chủ thành công, tôn trọng nhân quyền, minh bạch và pháp trị --- nhũng giá trị phù hợp với LHQ.





Blinken nói rằng Đài Loan cho dù mất ghế đại diện ở LHQ nhưng vẫn tham dự mạnh mẽ trong nhiều cơ quan LHQ trong hầu hết 50 năm qua, mới đây lại bị cấm tham dự Tổ Chức Hàng không Dân Sự Quốc Tế (International Civil Aviation Organization), và vắng mặt trong Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health

Blinken nói tình hình Đài Loan đứng ngoài các hoạt động thế giới đã làm suy yếu những hoạt động của LHQ, và ông kêu gọi các nước thành viên hãy hỗ trợ cho Đài Loan tái gia nhập LHQ.

Sudan: Quân Đội Đảo Chánh, Bắt Giam Thủ Tướng, Hàng Ngàn Người Biểu Tình Chống Giới Quân Sự Đảo Chánh, Mỹ Cúp Viện Trợ 700 Triệu Đô La

CAIRO – Quân đội Sudan đã chiếm quyền hôm Thứ Hai, 25 tháng 10 năm 2021, giải tán chính quyền chuyển tiếp nhiều giờ sau khi quân đội bắt giam thủ tướng, và hàng ngàn người đã tràn ra các con đường để phản đối đảo chánh đe dọa tiến trình hướng tới dân chủ của đất nước, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Lực lượng an ninh đã nổ súng vào một số người biểu tình, và 3 người biểu tình đã bị giết chết, theo Ủy Ban Bác Sĩ Sudan, cũng nói có 80 người bị thương.





Việc chiếm quyền, tạo ra sự lên án từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, đến hơn 2 năm sau khi những người biểu tình buộc lật đổ nhà độc tài lâu năm Omar al-Bashir và chỉ mấy tuần trước khi quân đội được cho là sẽ nắm quyền lãnh đạo của hội đồng điều hành quốc gia thay cho dân sự.





Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã có lịch trình họp kín khẩn cấp về cuộc đảo chánh tại Sudan vào chiều Thứ Ba. Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Ái Nhĩ Lan, Na Uy và Estonia đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp.





Sau việc Thủ Tướng Abdalla Hamdok và các viên chức cao cấp khác bị bắt vào sáng sớm, hàng ngàn người đã tràn ra các đường phố của thủ đô Khartoum, và thành phố song sinh của nó là Omdurman. Họ đã đóng đường và đốt bánh xe khi lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán họ.





Chính phủ Biden hôm Thứ Hai đã ngưng 700 triệu đô la viện trợ cho Sudan ngay sau khi cuộc đảo chánh tại quốc gia Phi Châu mà các viên chức Hoa Kỳ đã lên án.

Thụy Điển, Pakistan Báo Động: Afghanitan Sắp Sụp Đổ Nếu Cộng Đồng Quốc Tế Không Kịp Thời Giúp Ổn Định

Afghanistan sắp rơi vào sự hỗn loạn ngoại trừ cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng, theo các bộ trưởng Thụy Điển và Pakistan cảnh báo hôm Thứ Bảy, qua bản tin của CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 24 tháng 10 năm 2021.





Afghanistan đã rơi vào khủng hoảng sau khi phong trào Taliban Hồi Giáo cứng rắn đánh đuổi chính quyền do Tây Phương hậu thuẫn vào tháng 8 đưa tới việc chấm dứt đột ngột hàng tỉ đô la tài trợ cho nền kinh tế lệ thuộc ngoại viện của nước này.





“Đất nước này đang trên bờ vực sụp đổ và sự sụp đổ đó sẽ tới nhanh hơn chúng tôi nghĩ,” theo bộ trưởng phát triển Thụy Điển Per Olsson Fridh nói với Reuters tại Dubai.





Ông nói rằng sự tuột giốc tự do của nền kinh tế có thể tạo ra môi trường cho nhiều nhóm khủng bố phát triển, nhưng Thụy Điển sẽ không chuyển tiền thông qua Taliban, thay vì vậy sẽ tăng cường đóng góp nhân đạo thông qua các nhóm xã hội dân sự Afghan.





Nhiều quốc gia và các cơ chế đa phương đã đình chỉ tài trợ phát triển nhưng đã gia tăng tài trợ nhân đạo kể từ tháng 8, miễn cưỡng hợp thức hóa nhà cầm quyền mới Taliban.





Bộ Trưởng Thông Tin Pakistan Fawad Chaudhry sau đó nói với Reuters rằng việc liên hệ trực tiếp với Taliban là cách duy nhất để ngăn chận thảm họa nhân đạo, và kêu gọi nhiều tỉ đô la tài sản của người dân Afghan bị đóng băng ở ngoại quốc nên được giải tỏa.





“Chúng ta sẽ đẩy Afghanistan vào hỗn loạn hay chúng ta sẽ cố gắng và ổn định đất nước này?” theo ông nói tại Dubai.





Liên hệ trực tiếp với Taliban cũng khuyến khích việc bảo vệ nhân quyền và thiết lập một chính quyền bao dung, hợp hiến, theo ông cho biết tiếp.

Phóng Viên Không Biên Giới Đòi CSVN Trả Tự Do Lập Tức 5 Thành Viên Nhóm Báo Sạch Ngay Trước Khi Nhóm Này Bị Đem Ra Xử Tại Cần Thơ





Bốn thành viên nhóm Báo Sạch tại Toà án Nhân dân huyện Thới Lai, Cần Thơ, hôm 26/10/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)



CẦN THƠ, VN – 5 thành viên trong nhóm Báo Sạch đã bị tòa án huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Việt Nam đem ra xử hôm 26 tháng 10 năm 2021 về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ xử này như sau.





Sáng 26/10, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đem năm nhà báo của nhóm Báo Sạch ra xét xử với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước".





Phiên tòa sơ thẩm bị tạm hoãn hôm 12/10 do có đơn yêu cầu của luật sư các bị cáo, trong phiên xử hôm nay nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng - một bị cáo trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt.





Theo bài tường thuật của báo Tuổi trẻ, ông Trương Châu Hữu Danh khẳng định trước tòa rằng việc thực hiện 36 bài viết về thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thới Lai, Cần Thơ là do nhận thấy một hộ dân ở đây bị oan ức và hoàn toàn không nhận tiền bạc.





"Việc có nhiều bình luận xúc phạm cá nhân khác, lãnh đạo địa phương, bị cáo không quản lý nổi do lượng bình luận quá lớn. Bị cáo có xóa nhưng không hết. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến huyện Thới Lai" - ông Danh trình bày với Hội đồng xét xử được báo trong nước trích lời.





Tổ chức Phóng viên Không biên giới trước phiên tòa kêu gọi Nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thành viên của nhóm Báo Sạch, và kết luận Việt Nam là một trong những quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Theo CPJ, tính đến tháng 1/2021, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 15 nhà báo.

28 Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong Nước Và Quốc Tế Lên Án Chính Quyền CSVN Bắt Giam Nhà Báo Phạm Đoan Trang Và Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Bà

Nhà báo Phạm Đoan Trang và thông cáo báo chí của 28 tổ chức. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – 28 tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế cùng lên án chính quyền CSVN đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và kêu gọi chính quyền CSVN trả tự do cho bà hôm 26 tháng 10 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Hôm 26 tháng 10, một tuyên bố ký tên bởi 28 tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam và quốc tế được công bố nhằm kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang.





Các tổ chức quốc tế tham gia ký tên như Ân xá Quốc tế, Theo dõi Nhân quyền, Dự án 88, Mạng lưới Dân chủ Châu Á, hay PEN America (Văn bút Hoa Kỳ).... Trong khi đó các tổ chức trong nước gồm có Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Người Bảo vệ Nhân quyền, và nhóm Green Trees (Cây Xanh)...

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, cơ quan chủ quản của tờ Luật Khoa Tạp Chí mà nhà báo Phạm Đoan Trang đồng sáng lập, là một trong những bên khởi xướng tuyên bố này.





Trong tuyên bố chung, các tổ chức lên án việc chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ bà Phạm Đoan Trang, và kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Trang ngay lập tức và vô điều kiện.





Ngoài ra, các tổ chức cũng yêu cầu các cơ quan liên quan ngay lập tức để nhà báo Phạm Đoan Trang được thực hiện việc khám và điều trị các vấn đề sức khoẻ, cùng với việc các luật sư cần phải được tiếp cận với hồ sơ vụ án một cách đầy đủ.





28 tổ chức đồng ký tên cũng yêu cầu phiên toà xét xử bà Phạm Đoan Trang phải được diễn ra công khai, với sự góp mặt của giới truyền thông, những người quan sát của các tổ chức nhân quyền, và chính quyền không được cản trở bất cứ ai muốn tham dự phiên toà.





Sau cùng, họ cũng đòi nhà nước Việt Nam bãi bỏ các điều luật thường được sử dụng để đàn áp những cá nhân bất đồng với nhà nước, như người hoạt động nhân quyền hay nhà báo.

VN Thay Nhiều Tướng Tá Lãnh Đạo Cảnh Sát Biển; TQ Đưa Tàu Tuần Tra Mới Cỡ Lớn Vào Biển ; Mỹ-Nhật Tập Trận Chung Ở Biển Đông

BIỂN ĐÔNG – Biển Đông bây giờ ngoài việc Trung Quốc âm mưu xâm chiếm còn có nạn các tướng lãnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam lùm xùm đủ thứ chuyện nên chính quyền Hà Nội đã cách chức nhiều tướng tá và thay thế bằng các nhân sự mới trong lúc TQ đưa tàu tuần tra cỡ lớn vào hoạt động và Mỹ Nhật tập trận để răn đe, theo các bản tin hôm 25 tháng 10 năm 2021 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật. Các bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức như sau.





Chính phủ Hà Nội vừa điều động, bổ nhiệm năm người vào vị trí chủ chốt về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.





Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 25/10, dẫn quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành.





Tin cho biết, một người được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng là Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.





Hai người khác được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam là Đại tá Lê Đình Cường và Đại tá Đàm Xuân Tuấn. Trong đó Đại tá Cường còn được giữ thêm chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.





Ba người còn lại là Đại tá Đàm Xuân Tuấn giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Vũ Trung Kiên giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và Đại tá Trần Văn Xuân giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.





Bên cạnh đó, quyết định Thủ tướng Việt Nam cũng thi hành kỷ luật đối với một số nhân sự chủ chốt Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 được nêu trong kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam (UBKT) đưa ra ngày 30/9 vừa qua.





Cụ thể, có 13 người đã bị kỷ luật và khai trừ đảng tùy theo mức độ sai phạm mà theo UBKT gồm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các qui định của Đảng Cộng sản, pháp luật Nhà nước và qui định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng/chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.





Bản tin khác của Đài RFA cho biết về việc TQ đưa tàu tuần tra cỡ lớn vào Biển Đông như sau.





Trung Quốc hôm 23/10 đã chính thức đưa tàu tuần tra biển cỡ lớn trọng lượng 13 ngàn tấn với các trang thiết bị tối tân vào hoạt động. Hoạt động này diễn ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 24/10 trích nguồn từ truyền thông Trung Quốc cho biết, tàu tuần tra mới của Trung Quốc có tên "Hai Xun 09" (Hải Tuần 09) là tàu tuần tra lớn nhất.





Theo CCTV của Trung Quốc, tàu Hải Tuần 09 là soái hạm chỉ huy tổng hợp hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, có khả năng thực thi pháp luật trên biển và tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp trong mọi điều kiện trên phạm vi toàn cầu. CCTV nói tàu này sẽ tạo nền tảng thực thi pháp luật quan trọng và điều phối khẩn cấp, chống ô nhiễm trên biển của Trung Quốc.





Trong khi đó bản tin khác của Đài RFA cho biết về việc Mỹ Nhật tập trận chung ở Biển Đông như sau.





Hàng không mẫu hạm trực thăng JS Kaga của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (số hiệu DDH 184) và Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 1 của Hải quân Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động song phương ở Biển Đông lần đầu tiên kể từ khi nhóm hàng không mẫu hạm Carl Vinson triển khai hoạt động này hồi mùa hè.





Thông tin này được trang web của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đăng tải hôm 25/10 cùng với hình ảnh các hoạt động trên biển.





Cuộc tập trận của hai nước ở vùng biển căng thẳng diễn ra sau vụ việc tàu ngầm USS Connecticut va chạm vật thể lạ ở biển Đông khiến nhiều thủy thủ bị thương.





Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 1 của Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động trên biển Đông bao gồm: Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70); hai Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Champlain (CG 57) và USS Shiloh (CG 67); Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stockdale (DDG 106) của Hải đội Khu trục (DESRON) 1; và 9 phi đội của Không đoàn hàng không mẫu hạm CVW 2.





Trong khi ở biển Đông, các đơn vị Hải quân Nhật Bản và Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay, huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân, tiếp nhiên liệu trên biển và các cuộc tập trận tấn công trên biển.





Các hoạt động hợp tác hàng hải và hoạt động của tàu sân bay Hoa Kỳ ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa Tại Hoa Kỳ Bùi Diễm Đã Qua Đời Tại Tiểu Bang Maryland, Hưởng Đại Thọ 98 Tuổi



Cựu Đại sứ VNCH Bùi Diễm tại Tòa Soạn Việt Báo. (hình chụp ngày 22 tháng 5 năm 2015 khi Ông Bùi Diễm tới thăm Tòa Soạn Việt Báo nhân chuyến qua Nam California để tham dự ra mắt sách cuốn “Một Cơn Gió Bụi” mà Ông cũng là diễn giả.



GARDEN GROVE, CALIFORNIA (VB) – Một chính khách, một quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, một học giả và nhà văn hóa tầm cỡ của Việt Nam được quý trọng là Cựu Đại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ Ông Bùi Diễm đã qua đời vào sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại nhà riêng ở thành phố Rockville, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, hưởng thọ 98 tuổi, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) trích thuật tin từ gia đình Ông Bùi Diễm cho biết. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về việc ra đi của Cựu Đại Sứ Bùi Diễn như sau:

“Ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, qua đời sáng nay, 24/10/2021, tại tư gia ở thành phố Rockville, bang Maryland, Mỹ, hưởng thọ 98 tuổi, theo tin từ gia đình.





“Ông Lã Quy Dũng, con rể của cựu đại sứ, nói với VOA: “Ông nằm ở nhà gần tháng nay. Ba ngày chót thì sức khỏe rất yếu. Trước đó thì cũng tạm tạm được, ăn uống rất ít. Ông đi trong giấc ngủ của ông sáng nay.”





“Ông là một người rất nhẹ nhàng, không có đòi hỏi gì nhiều ở đời cả. Chúng tôi rất tiếc là bố đã đi,” ông Dũng, chồng của trưởng nữ Lưu Bùi của cựu đại sứ nói với VOA.”





Ông Bùi Diễn trong những năm trước lúc ông còn mạnh khỏe đã nhiều lần tới Tòa Soạn Việt Báo tại thành phố Westminster để dự các buổi sinh hoạt văn hóa tại Hội Trường Việt Báo. Ông Bùi Diễm đã có gửi đăng trên Việt Báo vào tháng 6 năm 2013 bài “Cuộc Chiến Việt Nam Và Hai Quan Niệm Xây Dựng Xã Hội -- Hội Luận Quốc Tế Chiến Tranh Việt Nam và Âu Châu 1963-73 Paris 24 và 25 Tháng Giêng 2003,” mà Ông là một trong những diễn giả của cuộc hội luận này.





Trong bài này, khi đề cập đến hệ quả của Hiệp Định Paris năm 1973, Cựu Đại Sứ Bùi Diễm đã trình bày về quan điểm của ông đối với việc Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam và hệ luận của nó như sau:





“Sau Hiệp Định Paris năm 1973 và sự chiến thắng theo kiểu Pyrrhus, chiếm để rồi bại, đảng Cộng Sản Việt Nam, vì những lầm lẫn của mình, đã đưa đất nước vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cuối thập niên 80. Đứng bên bờ vực thẳm, đảng mới tìm cách đi ngược. Từ vài năm nay người ta thường nói tới một số tiến bộ của Việt Nam trên đường đổi mới, làm cho người dân nhờ đó được dễ thở hơn trước, nhưng người ta lại quên rằng tiến bộ đó xuất phát từ những biện pháp tự do mà đảng Cộng Sản đã lên án và ra tay xóa bỏ. Trước những sự thật của thế giới ngày nay, đảng Cộng Sản Việt Nam có ý thức được chăng rằng cái dự án xây dựng xã hội của họ đã lỗi thời và trở thành vô giá trị?





“Những người Việt Nam không Cộng Sản, ở trong nước như ở ngoài nước thiết tha mong mỏi là sự thể hiển nhiên này sớm được công nhận. Họ không cần khẳng định hay biện bạch rằng chủ trương của họ, như dân chủ chính trị, tự do kinh tế và nhân quyền được tôn trọng, có giá trị hơn chủ trương Cộng Sản. Họ chỉ muốn những điều kiện căn bản đó được thực hiện vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã từng bị nhiều đau khổ trong quá khứ và xứng đáng được một tương lai tốt đẹp hơn.”





Ông Bùi Diễm quê ở Hà Nam, sinh năm 1923, thân phụ là cụ Phó Bảng Bùi Kỷ, hiệu Ưu Thiên, và là dòng dõi các nhân vật nổi tiếng trong văn học là Phó bảng Bùi Văn Quế và Bùi Ân Niên. Cô ruột của ông Bùi Diễm là phu nhân của Thủ tướng Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam, ra đời năm 1945. Ông Bùi Diễm gọi cụ Trần Trọng Kim bằng chú, nhưng vì cụ Kim không có con trai nên coi ông Bùi Diễm như con nuôi. Và ông Bùi Diễm hiện diện và sát cánh với Cụ Kim trong giai đoạn cụ viết lại trong cuốn Hồi ký Một Cơn Gió Bụi.





Ông Bùi Diễm hoạt động chính trị từ thời còn đi học trường Bưởi tại Hà Nội, là trường Chu Văn An sau này, và trường Thăng Long. Tốt nghiệp ban Toán, ông Bùi Diễm sớm gia nhập Đảng Đại Việt của lãnh tụ Trương Tử Anh từ khi còn trẻ vào năm 1944 do lời giới thiệu của một người bạn là bác sĩ Đặng Văn Sung. Ông đã tham gia vận động cho Chính phủ Trần Trọng Kim và nhiều lần gặp Cựu Hoàng Bảo Đại. Ông còn làm việc với Bác sĩ Phan Huy Quát, là Bộ trưởng Quốc phòng của nước Việt Nam từ năm 1950 đến 1954, và góp phần vận động với Pháp để thành lập một quân đội độc lập cho Việt Nam.





Từ năm 1954, ông Bùi Diễm rời chính trường cho tới khi nền Đệ nhất Cộng Hòa chấm dứt vào năm 1963. Trong chín năm này ông làm chủ nhiệm tờ báo Anh ngữ đầu tiên của Việt Nam, là tờ Vietnam Post xuất bản ở Saigon từ 1954-1963. Ông cũng thành lập hãng phim Tân Việt, và góp phần sản xuất nhiều cuốn phim tại miền Nam như “Chúng Tôi Muốn Sống” năm 1956 và “Hồi Chuông Thiên Mụ” năm 1957, với vai nữ chính là nữ tài tử Kiều Chinh.





Khi Thủ tướng Phan Huy Quát chấp chánh vào năm 1965, ông Bùi Diễm là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và chứng kiến việc Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam.





Khi nền Đệ nhị Cộng Hòa ra đời, ông Bùi Diễm thay thế Đại sứ Vũ Văn Thái làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ từ năm 1967 và tham gia việc giám sát cuộc Hòa đàm tại Paris, đến năm 1972 thì làm đại sứ lưu động cho đến 1975.





Sau năm 1975, ông Bùi Diễm tỵ nạn tại Hoa Kỳ, đã cùng nhà báo David Chanoff viết cuốn hồi ký chính trị bằng Anh ngữ với tựa “The Jaws of History” xuất bản năm 1987. Sau đó ông viết lại thành cuốn sách nổi tiếng, “Gọng Kìm Lịch Sử,” do nhà xuất bản Phạm Quang Khai phát hành năm 2000.





Trong thời gian này, Đại sứ Bùi Diễm là học giả tại Trung Tâm Quốc tế Woodrow Wilson, giảng viên tại trường Đại học George Mason rồi thành viên của Viện nghiên cứu Pacific Basin Research Institute. Năm 2004, viện này xuất bản cuốn “Vietnamese Economy and Its Transformation to an Open Market System” trong đó có phần đóng góp của ông Bùi Diễm.





Ông Bùi Diễm sống tại thành phố Rockville của tiểu bang Maryland từ đó đến ngày ra đi.





Toàn thể Ban Biên Tập Việt Báo thành kính phân ưu cùng gia đình Cựu Đại Sứ Bùi Diễm và cầu nguyện Ông sớm về Miền Vĩnh Cửu.

Cựu Ký Giả Lê Văn, Cựu Chủ Biên Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Đã Qua Đời Tại Houston, Texas, Hưởng Thọ 84 Tuổi



Cựu Ký Giả Lê Văn. (nguồn: www.vietbao.com

HOA KỲ -- Cựu Chủ Biên Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là Ông Lê Văn đã qua đời hôm Thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 84 tuổi, theo bản tin của của Đài VOA tường thuật hôm Thứ Bảy. Bản tin Đài VOA cho biết thêm như sau.





“Lê Văn, phát thanh viên kỳ cựu của ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với giọng nói thân thuộc với hàng triệu thính giả Việt Nam suốt nhiều thập niên, qua đời ngày thứ Bảy, 23 tháng 10, thọ 84 tuổi.





Ông ra đi thanh thản trong giấc ngủ và sau hai năm mắc bệnh ung thư, vợ của ông cho biết. Bà không cho biết thêm chi tiết về bệnh tình của chồng.”





Trong khi đó bản tin của Đài SBTN có trụ sở tại Quận Cam cũng loan tin về sự ra đi của Ông Lê Văn hôm Thứ Bảy và cho biết rằng Ông Lê Văn đã qua đời lúc 4 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2021 tại thành phố Houston, Texas.





Bản tin của Đài VOA còn cho biết thêm một số thông tin về cuộc đời Ông Lê Văn như sau.





“Làm việc cho VOA từ năm 1964 đến khi về hưu vào năm 2002, ông được các đồng nghiệp thuộc mọi thế hệ kính trọng về tác phong chuyên nghiệp và vốn hiểu biết sâu rộng, và được thính giả gần xa tin tưởng và quý mến về những thông tin mà ông đem tới cho họ.





Ông được xem là một trong những tượng đài trong lĩnh vực phát thanh tin tức tiếng Việt ở Mỹ. Với kinh nghiệm gần 40 năm trước micro, ông là một trong những tiếng nói tiêu biểu nhất của ban Việt ngữ, mang đến cho thính giả những tin tức mới nhất và đáng tin cậy nhất từ những thời khắc nóng bỏng của Chiến tranh Việt Nam cũng như khơi lên hy vọng cho những người dưới đáy vực tuyệt vọng trong những năm hậu chiến.”





Ông Lê Văn cũng đã có cộng tác với Nhật Báo Việt Báo tại Nam California trong nhiều năm với hàng chục bài viết.





Trong số báo Xuân Việt Báo năm Ất Mùi 2015 có đăng bài viết của tác giả Lê Văn “40 Năm Việt Nam Nhìn Từ Đài VOA.” Trong bài viết khi đề cập đến chuyện người Việt bỏ nước đi vượt biển tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ký giả Lê Văn đã viết như sau:





“Bỗng một hôm, tôi được ông tổng giám đốc đài VOA gọi tới cho biết là quốc hội Mỹ muốn hỏi xem ban Việt ngữ chúng tôi nói những gì mà khiến cho người Việt cứ đổ xô nhau vượt biển khiến cho tính mạng họ bị lâm nguy? Phải chăng chúng tôi khuyến khích họ hễ ra đến ngoài khơi là sẽ được tàu Mỹ tiếp cứu? Tôi trả lời rằng chúng tôi là một cơ quan thông tin, chỉ loan báo những sự kiện xảy ra một cách trung thực không thêm bớt, không bình luận. Phần bình luận hoàn toàn riêng biệt và chẳng bao giờ khuyến khích ai ra biển. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn ngấm ngầm ao ước là những thông tin mình loan tải sẽ có thể giúp ích phần nào cho đồng bào mình tìm được tới những lộ trình trên biển, nơi có nhiều tàu bè qua lại để được tiếp cứu.”





Toàn Ban Biên Tập Việt Báo xin phân ưu cùng gia đình của cựu Ký Giả Lê Văn và cầu nguyện Ông sớm về hưởng nhan Thánh Giá.