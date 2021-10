Cô Tawni Nguyễn Tham Gia Hội Đồng Quản Trị Của Pacific Symphony

cô Tawni Nguyễn





Quận Cam, California, ngày X tháng 9 năm 2021 - Pacific Symphony xin vui mừng thông báo việc bổ nhiệm cô Tawni Nguyễn làm thành viên hội đồng quản trị. Cô Nguyễn hiện là cố vấn tài chính tại Merrill, một công ty thuộc Bank of America, và là một nhà lãnh đạo trong cộng đồng Quận Cam, người có niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn kết nối thêm nhiều người trong cộng đồng với lợi ích của âm nhạc và sáng tạo.





Cô Nguyễn cũng sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản và đài truyền hình phục vụ cộng đồng người Việt tại Nam California. Cô là người dẫn chương trình tin tức buổi tối và phóng viên báo cáo đặc biệt trên Vietface TV kể từ khi đài bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 2011. Trong những năm gần đây, cô đã phát triển niềm đam mê ca hát opera và đã sản xuất các bản thu âm thu hút người xem từ khắp nơi trên thế giới.





“Chúng tôi vui mừng chào đón cô Tawni Nguyễn vào hội đồng quản trị,” Chủ tịch John Forsyte nói. “Là một giám đốc điều hành, doanh nhân và ca sĩ opera, cô Tawni là một bổ sung mới đáng chú ý cho Hội đồng Quản trị. Cô ấy cũng đã đề nghị giúp Symphony tìm ra những cách ý nghĩa để kết nối với những người ủng hộ và người hâm mộ âm nhạc mới khi chúng tôi mong muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của mình đến nhiều cộng đồng hơn trên khắp Quận Cam, bao gồm cả cộng đồng người Việt là cộng đồng sôi động và lớn nhất cả nước.”

Cô Nguyễn cho biết, “Pacific Symphony có một di sản to lớn ở Hoa Kỳ và nước ngoài, nhưng vẫn luôn cung cấp các hoạt động giáo dục văn hóa và giải trí quan trọng ở Southland. Tôi vô cùng tự hào khi được tham gia vào hội đồng quản trị để giúp tổ chức vượt lên khỏi đại dịch và mở rộng phạm vi tiếp cận với những khán giả mới và đa dạng. Tôi biết rằng nghệ thuật có khả năng giúp các nền kinh tế phát triển mạnh, giáo dục và làm giàu cho các cộng đồng cũng như tạo ra sự hiểu biết nhiều hơn giữa các nhóm dân khác nhau”.

Là đối tác lâu năm và luôn ủng hộ Pacific Symphony, Bank of America tin tưởng rằng sức mạnh của nghệ thuật sẽ giúp các nền kinh tế phát triển thịnh vượng, giáo dục và làm giàu cho xã hội, đồng thời tạo ra sự hiểu biết văn hoá lớn hơn. Ngân hàng đầu tư vào cả nghệ thuật biểu diễn và thị giác trên toàn cầu và địa phương.

Về Pacific Symphony

Pacific Symphony, dưới sự lãnh đạo năng động của Giám đốc Âm nhạc Carl St.Clair từ năm 1990, là dàn nhạc thường trú của Phòng hòa nhạc Renée và Henry Segerstrom tại Quận Cam trong 15 năm qua. Được thành lập vào năm 1978, Symphony là dàn nhạc lớn nhất được thành lập tại Hoa Kỳ trong 50 năm qua và không chỉ là một phần của đời sống âm nhạc ở Nam California, mà còn được công nhận là một ban nhạc xuất sắc có những bước tiến trên trường quốc gia và quốc tế. Dàn nhạc biểu diễn tại hơn 100 buổi hòa nhạc và sự kiện mỗi năm và hàng loạt các chương trình giáo dục và gắn kết cộng đồng, tiếp cận hơn 300,000 cư dân ở mọi lứa tuổi.

Pacific Symphony ra mắt lần đầu tiên tại Carnegie Hall vào năm 2018, nơi dàn nhạc được mời biểu diễn trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nhà soạn nhạc Philip Glass. Symphony đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên đến Trung Quốc cùng năm đó, với các buổi biểu diễn tại 5 thành phố trong đó có Thượng Hải và Bắc Kinh. Symphony đã được công nhận với nhiều Giải thưởng ASCAP cho Chương trình Mạo hiểm (Adventurous Programming) và được Liên đoàn các Dàn nhạc Hoa Kỳ (League of American Orchestras) đưa vào danh sách 5 dàn nhạc sáng tạo nhất của đất nước. Các hoạt động giáo dục và gắn kết cộng đồng của Symphony cũng đã được Liên đoàn và Quỹ Quốc gia về Nghệ thuật (National Endowment for the Arts) công nhận.