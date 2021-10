San Manuel Band of Mission Indians thông báo đổi tên sòng bài Thành Yaamava’ resort & casino at San Manuel

Sòng bài hàng đầu Miền Nam California vươn tầm cao mới

với dự án mở rộng khách sạn và khu nghỉ dưỡng quy mô khai trương tháng 12 năm 2021

Highland, California (ngày 24 tháng 9, 2021) - San Manuel Band of Mission Indians (“San Manuel” hoặc “Bộ lạc”) và San Manuel Entertainment Authority (“SMEA”) thông báo San Manuel Casino chính thức trở thành Yaamava' Resort & Casino at San Manuel, một cột mốc quan trọng giới thiệu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực trò chơi và khách sạn ở Miền Nam California. SMEA sẽ tiếp tục đóng vai trò là chủ sở hữu sòng bài và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất. Bộ lạc với sự thay đổi tên có thể theo đuổi các cơ hội phát triển mới và phục vụ cộng đồng dưới sự quản lý của doanh nghiệp San Manuel Band of Mission Indians.

Một sảnh chơi lô tô khiêm tốn được thành lập 35 năm trước nay đã phát triển thành một trong những điểm đến hàng đầu của Miền Nam California để chơi, giải trí và thưởng thức ẩm thực. Trong một phần của dự án mở rộng gồm ba giai đoạn, vào đầu năm nay, sòng bài đã tăng thêm máy kéo nâng tổng số lên hơn 6,500 máy, thêm một phòng chơi với mức cược cao, ba cửa hàng bán lẻ, các quầy rượu và nhà hàng mới. Vào Tháng 12 này, Yaamava’ Resort & Casino sẽ khai trương khách sạn 17 tầng mới gồm 432 phòng, trong đó có 127 phòng suite rộng rãi, một hồ bơi với bảy lều riêng biệt, spa đầy đủ dịch vụ và các lựa chọn ẩm thực đi kèm. Trong năm tiếp theo, một sân khấu giải trí gồm 2,800 chỗ ngồi sẽ được ra mắt.

"Ngày hôm nay đánh dấu một chương mới cho sự tái sinh và một tiềm năng vô tận, vì vậy chúng tôi đã đặt tên mới là - Yaamava' - từ Serrano có nghĩa là 'mùa xuân',” ông Ken Ramirez - Chủ tịch San Manuel Band of Mission Indians cho biết. "Chúng tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến các cư dân Bộ lạc, hàng nghìn nhân viên San Manuel và hàng triệu vị khách quý trong suốt nhiều năm qua, tất cả đều đã góp phần biến khoảnh khắc này thành hiện thực.”

Quá trình đổi tên thành Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel, thay đổi logo và hình ảnh nhận diện mới được lấy cảm hứng từ vùng đất tổ tiên của người Serrano. Logo của Yaamava có hình lá cây yucca trong hoa văn của chiếc giỏ đan, tượng trưng cho một khía cạnh lịch sử quan trọng của Bộ lạc tại khu vực và bày tỏ lòng tôn kính đối với văn hóa và di sản của San Manuel Band of Mission Indians.

Twitter, Instagram, Bên cạnh giới thiệu thương hiệu Yaamava’, Bộ lạc đồng thời ra mắt www.yaamava.com , trung tâm công nghệ mới của Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel. Trang web sẽ giới thiệu phòng khách sạn và phòng suite, những tiện nghi, tùy chọn giải trí 24/24 và thông tin chi tiết về các trò chơi tuyệt vời dành cho bất kỳ người chơi nào. Song song đó, ứng dụng di động của Yaamava có thể được tải xuống từ Cửa Hàng Ứng Dụng của Apple và Cửa Hàng Google Play cho Android. Các vị khách muốn biết thêm thông tin, xin mời theo dõi cập nhật qua @Yaamava trên Facebook YouTube và TikTok

Ông Peter Arceo, Tổng Giám Đốc Yaamava’ Resort & Casino cho biết: “Hôm nay là một cột mốc quan trọng để tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi và ra mắt một điểm đến đẳng cấp nhất. “Yaamava’ Resort & Casino sẽ định nghĩa lại những trải nghiệm hấp dẫn mà khách chơi đã quen thuộc và cung cấp chất lượng dịch vụ ở mức độ xuất sắc nhất trong ngành khách sạn và sòng bạc.”

Với sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, cuối năm 2021, Bộ lạc sẽ tuyển dụng hơn 6,000 nhân viên — đứng vào danh sách 10 nhà tuyển dụng tư nhân hàng đầu Quận San Bernardino tại Miền Nam California. Gần đây, San Manuel Casino và Ban Điều Hành Chính Quyền Bộ Lạc của San Manuel Band of Mission Indians đã được cơ quan toàn cầu chứng nhận là “Nơi Làm Việc Tuyệt Vời” dựa trên văn hóa công sở. Các ứng viên quan tâm về cơ hội việc làm có thể vào www.sanmanuelcareers.com

Để đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel, vui lòng truy cập www.yaamava.com

Giới thiệu về Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel

San Manuel Casino bây giờ là Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel. Giai đoạn 1 của dự án mở rộng khai trương ngày 24 tháng 7 với một không gian sòng bài mở rộng, các quầy rượu, cửa hàng bán lẻ và nhà hàng hoàn toàn mới tên Serrano Vista Cafe. Khu nghỉ dưỡng sang trọng sẽ ra mắt vào Tháng 12 năm 2021 thêm vào tòa tháp khách sạn 17 tầng gồm 432 phòng khách và phòng suite, trải nghiệm hồ bơi cao cấp, spa và salon đầy đủ dịch vụ, nhiều sự lựa chọn ẩm thực mở rộng và dịch vụ phục vụ thức ăn tại phòng 24 giờ. Hàng triệu du khách mỗi năm sẽ sớm có thể tận hưởng trải nghiệm “nghỉ ngơi và chơi” hàng đầu với hơn 6,500 máy kéo, năm phòng chơi với mức cược cao, giải trí tuyệt vời, hàng loạt sự lựa chọn cho ăn uống và chương trình thưởng hấp dẫn cho người chơi.

San Manuel Entertainment Authority (“SMEA”) hoàn toàn sở hữu và điều hành Yaamava’ Resort & Casino. Nằm tại Highland, California, cách trung tâm thành phố Los Angeles chỉ 60 phút, khu nghỉ mát sòng bài mang đến một khung cảnh nhìn bao quát ra Dãy núi San Bernardino. Năm 2021, San Manuel Casino và Ban Điều Hành Chính Quyền Bộ Lạc San Manuel đã được cơ quan toàn cầu chứng nhận là “Nơi Làm Việc Tuyệt Vời” dựa trên văn hóa công sở.