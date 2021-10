Thời Sự Trong Tuần

Thomas Perlmann, Tổng Thư Ký Hội Đồng Nobel và Ủy Ban Nobel, tuyên bố những người thắng Giải Nobel 2021 về Vật Lý hay Y Khoa trong cuộc họp báo tại Viện Karolinska tại Stockholm, Thụy Điển, hôm Thứ Hai, 4 tháng 10 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

Tuần qua Giải Nobel Y Khoa năm 2021 đã về tay 2 nhà khoa học Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian vì đã khám phá ra yếu tố cảm ứng thần kinh làm cho da của người phản ứng đối với nhiệt độ và chạm xúc. Ngoài ra tin về đại dịch đang giảm xuống dần tại Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới cũng làm mọi người hoan hỷ.

Nobel Y Khoa 2021: 2 Khoa Học Gia Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian

Giải Nobel về y khoa hay vật lý hôm Thứ Hai, 4 tháng 10 năm 2021, công bố: trao cho 2 nhà khoa học Mỹ -- David Julius và Ardem Patapoutian --- vì đã khám phá ra yếu tố cảm ứng thần kinh làm cho da của người phản ứng đối với nhiệt độ và chạm xúc.





Giải Nobel bên cạnh huy chương vàng, sẽ có 1.4 triệu đô tiền mặt. Khám phá của họ sẽ giúp khoa học tương lai chữa một số bệnh về đau nhức và tim.

GS Julius, 65 tuổi, đã dùng capsaicin, một thành phần trong ớt chili để nhận dạng ra yếu tố thần kinh làm cho da phản ứng đối với môi trường chung quanh, cảm nhận nóng/lạnh... Hai nhà khoa học này đã lãnh giải Kavli Award for Neuroscience hồi năm ngoái về khám phá này.





Julius, sinh tại New York, hiện làm ở đại học UC San Francisco. Patapoutian, sinh tại Lebanon, hiện làm ở viện Scripps Research Institute tại La Jolla, California.

Hơn 60% Người Dân Sài Gòn Tiêm Đủ 2 Mũi Vắc Xin Ngừa COVID-19

Tin COVID-91 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 03/10 đến 17h ngày 04/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 2.690 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (2.490), Bình Dương (1.210), Đồng Nai (701), An Giang (222), Sóc Trăng (118), Long An (90), Kiên Giang (69), Khánh Hòa (53), Tiền Giang (52), Bình Thuận (48), Cà Mau (36), Hà Nam (36), Đồng Tháp (33), Cần Thơ (27), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Tây Ninh (20), Quảng Bình (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Bến Tre (12), Trà Vinh (10), Nghệ An (10), Quảng Trị (9), Bạc Liêu (9), Hà Nội (8 ), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Yên (5), Nam Định (3), Thanh Hóa (2), Bắc Ninh (2), Phú Thọ (2), Bắc Giang (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Gia Lai (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại TP. SG (93), Bình Dương (20), Long An (5), Đồng Nai (5), An Giang (3), Cà Mau (1), Vĩnh Long (1), Đà Nẵng (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 149 ca.





Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê. Trong số gần 500 người đi bộ từ các tỉnh thành phía Nam về có nhiều người lớn tuổi, phụ nữ mang thai. Tối 3-10, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị phương tiện để đưa hàng trăm người dân đi bộ về quê qua địa bàn tỉnh. Theo một người dân trong đoàn, đoàn người chủ yếu quê ở các tỉnh phía Bắc vào Bình Dương làm công nhân. Do mất việc nhiều tháng qua, phần lớn đã cạn tiền nên quyết định cùng nhau đi bộ về quê và đã được các tỉnh hỗ trợ.





17 quận, huyện SG cơ bản kiểm soát dịch Covid-19. Còn 5 quận, huyện ở TP.HCM chưa đề nghị hoặc chưa có báo cáo thẩm định về kết quả kiểm soát dịch bệnh gồm: quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Chiều 4/10, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Theo ông Hải, đến nay đã qua ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP về tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và từng bước phục hồi kinh tế. Trong 3 ngày qua, ông Hải cho hay, đại bộ phận người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất trở lại hoạt động, tạo ra không khí vui tươi. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị 18. Cụ thể, chưa thực hiện nghiệm 5k, có xuất hiện buôn bán hàng rong (đang bị cấm), nhiều người lưu thông ra đường khi chưa đủ điều kiện.





Tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ. Chiều 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chương trình COVAX và Chính phủ, nhân dân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho người dân. Christopher Klein, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm vượt qua đại dịch và xây dựng lại tốt hơn.





Hơn 60% người dân SG tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Cộng dồn từ khi Thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 vào đầu tháng 3 đến hết ngày 3/10 đã tiêm được 11.314.301 mũi tiêm, trong đó 4.366.864 người tiêm mũi 2. Cụ thể, người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi đã đạt 96,4%; người tiêm đủ 2 mũi đã đạt 60,6%. Riêng nhóm nguy cơ cao là người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 69,1%. Đến nay, vắc xin Vero Cell đã được tiêm cho 2.550.271 người.





SG: kinh hoàng vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Vero Cell (của TQ). Anh T.C. (25 tuổi, ngụ TPHCM) đã được tiêm vaccine Covid-19 mũi một vào ngày 9/8, loại AstraZeneca. Sáng 3/10, anh đến điểm tiêm trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để tiếp tục tiêm mũi 2 theo tin nhắn mời từ địa phương. Sau khi làm các bước sàng lọc, khoảng 9h30 cùng ngày, anh C. được tiêm vaccine mũi 2, được cấp giấy xác nhận. Khi ra cổng chuẩn bị về nhà, anh C. kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên giấy xác nhận tiêm chủng ghi loại vắc xin vừa chích là Vero Cell (cùa TQ). Quay lại thắc mắc, thì được trấn an rằng "không sao đâu" và được cho về nhà. Dù vậy, anh lo lắng việc tiêm sai loại vaccine có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.





Đồng Nai sẽ thí điểm công nhân không cần giấy đi đường, ưu tiên chuyên gia SG vào làm việc. Sau khi SG gửi văn bản lấy ý kiến về việc tổ chức lưu thông qua lại giữa các tỉnh, ngày 4-10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đang xem xét nới lỏng một số quy định để tạo điều kiện cho công nhân và chuyên gia qua lại làm việc. Đáng chú ý, công nhân, chuyên gia qua lại làm việc ở Đồng Nai đã tiêm một mũi vắc xin sau 14 ngày, có xét nghiệm trong vòng 7 ngày không cần giấy đi đường mà chỉ cần kiểm tra các app khai báo y tế theo quy định (chưa có dữ liệu thì trình giấy chứng nhận tiêm chủng) và đi xe cá nhân hoặc đưa đón.





SG và nhiều tỉnh thành đồng ý mở lại đường bay nội địa. Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam. Theo kế hoạch được Cục Hàng không gửi xin ý kiến UBND TPHCM, dự kiến từ ngày 5.10, đường bay giữa TPHCM với 18 tỉnh, thành phố khác sẽ khai thác 132 chuyến khứ hồi/ngày. Trong đó đường bay TPHCM - Hà Nội khai thác nhiều nhất với 28 chuyến khứ hồi/ngày; Khánh Hòa 20 chuyến khứ hồi/ngày; Điện Biên 2 chuyến khứ hồi/ngày; Phú Yên 7 chuyến khứ hồi/ngày;

Hà Nội phát hiện, thu giữ 5.000 que test COVID-19 bán ngoài phố. Nhận được tin báo về việc một đối tượng đang chào bán que test COVID-19, lực lượngchức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ 5.000 que thử đang cất tại nhà riêng. Đối tượng sinh sống tại tòa Vimeco (Lô E9 Phạm Hùng – phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy) đang chào bán que test COVOD-19. Công an đã tiếp cận, phát hiện và thu giữ 5.000 que test COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc về 5.000 que test COVID-19 trên.

California Là Tiểu Bang Đầu Tiên Ở Mỹ Đã Sẵn Sàng Đưa Ra Lệnh Bắt Buộc Học Sinh Chích Ngừa Covid-19



SAN FRANCISCO – California đã sẵn sàng đưa ra lệnh chích ngừa vi khuẩn corona đầu tiên trên toàn quốc cho các học sinh, là hành động được tuyên bố hôm Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 2021, mà có thể thúc đẩy các tiểu bang khác làm theo như nhiều tiểu bang đã làm sau khi Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh ở trong nhà trên toàn tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ trong những ngày đầu của đại dịch, theo bản tin của Hãng AP tường thuật hôm Thứ Sáu.





Newsom nói rằng lệnh này sẽ không có hiệu lực đối với tất cả trẻ em cho đến khi chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn tất việc kiểm tra đầy đủ cho 2 nhóm tuổi – từ 12 tới 15 và từ 5 tới 11. Điều đó có nghĩa là những em học lớp 7 tới lớp 12 đến tháng 7 có thể chích ngừa. Sẽ lâu hơn đối với các em từ lớp mẫu giáo tới lớp 6 bởi vì chính phủ vẫn chưa chấp thuận việc chích ngừa Covid-19 cho nhóm tuổi đó.





California sẽ cho phép các miễn trừ vì nhiều lý do y khoa, cộng với các lý do niềm tin tôn giáo và cá nhân. Các quy định đối với những miễn trừ đó sẽ được viết thành văn bản sau khi tiểu bang nghe các bình luận từ công chúng. Bất cứ học sinh nào không được miễn trừ mà từ chối chích ngừa thì sẽ bị bắt buộc học riêng tại nhà.





Lệnh này cuối cùng sẽ ảnh hưởng hơn 6.7 triệu học sinh ở các trường công và tư trong tiểu bang đông dân nhất nước. California đã có yêu cầu đeo khẩu trang cho các học sinh.





“Chúng ta phải làm thêm nữa,” theo vị thống đốc Dân Chủ cho biết trong cuộc họp báo tại một trường trung học đệ nhất cấp ở San Francisco sau khi thăm viếng các học sinh lớp 7. “Chúng tôi muốn chấm dứt đại dịch này. Tất cả chúng ta đều đã kiệt sức bởi nó.”





California là một trong những tiểu bang có số người chích ngừa cao nhất nước Mỹ -- 84% người từ 12 tuổi trở lên đã chích ít nhất một mũi, và 70% đã chích ngừa đầy đủ. Nhưng tiểu bang này vẫn còn một thiểu số nghi ngờ cả việc chích ngừa và các khẳng định của chính phủ về sự an toàn của nó. Tháng trước, hơn một ngàn người đã tập họp tại Thủ Phủ của tiểu bang để phản đối các lệnh chích ngừa.

Số Người Bị Lây Nhiễm Covid-19 Đã Giảm, Dù Nước Mỹ Đã Vượt Mốc 700,000 Người Chết Từ Đầu Đại Dịch Đến Nay

MINNEAPOLIS – Một sự sút giảm trong các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 trên khắp Hoa Kỳ trong nhiều tuần lễ qua giúp giảm số người vào bệnh viện tràn ngập, nhưng các viên chức thẩm quyền vẫn đang chuẩn bị cho một đợt gia tăng khác có thể có khi thời tiết lạnh làm mọi người ở trong nhà, theo bản tin của Hãng AP tường thuật hôm Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 2021.





Các chuyên gia sức khỏe nói rằng đợt sóng thứ tư của đại dịch đã đạt tới đỉnh điểm khắp Hoa Kỳ, đặc biệt tại Tận Cùng Miền Nam, nơi các bệnh viện bị trải mỏng tới nhiều tuần lễ qua. Nhưng nhiều tiểu bang Miền Bắc thì vẫn còn chật vật với các trường hợp bị lây nhiễm gia tăng, và những gì sắp tới mùa đông thì chưa rõ lắm.





Những thứ không rõ gồm mùa cúm có thể gây căng thẳng cho nhân viên bệnh viện vốn đã cạn kiệt và không biết những người từ chối chích ngừa sẽ có thay đổi ý định của họ hay không.





Một phỏng đoán khoảng 70 triệu người Mỹ có đủ điều kiện vẫn chưa chích ngừa, tạo cơ hội cho biến thể delta lây lan cao.





“Nếu bạn không chích ngừa hay có sự bảo vệ từ việc truyền nhiễm tự nhiên, vi khuẩn này sẽ tìm đến bạn,” theo Mike Osterholm, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Chính Sách Bệnh Truyền Nhiễm của Đại Học Minnesota, đã cảnh báo như thế.





Trên toàn quốc, hiện số người vào bệnh viện để điều trị Covid-19 đã giảm xuống còn 75,000 từ hơn 93,000 vào đầu tháng 9. Các trường hợp mới lây nhiễm đang trên đà sút giảm ở mức khoảng trung bình 12,000 mỗi ngày, là giảm khoảng 1/3 so với 2 tuần rưỡi trước.





Số tử vong, cũng, có vẻ đang giảm, trung bình khoảng 1,900 một ngày so với hơn 2,000 cách nay một tuần, dù Hoa Kỳ tính tới Thứ Sáu đã vượt mốc 700,000 người chết kể từ đầu đại dịch.

Facebook, WhatsApp, Instagram Bị Tắt Không Hoạt Động Tại Nhiều Nơi Trên Thế Giới, Gồm California, New York, Âu Châu

Facebook và các ứng dụng Instagram và WhatsApp của công ty này đã bị hỏng tại nhiều vùng trên thế giới hôm Thứ Hai, 4 tháng 10 năm 2021, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Công ty nói rằng họ đã “biết rằng một số người đang gặp rắc rối trong việc tiếp cận ứng dụng Facebook” và công ty đang làm việc để phục hồi lại chức năng.





Công ty đã không cho biết điều gì có thể gây ra việc mạng này bị tắt, mà đã bắt đầu khoảng 11 giờ 45 phút giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chuyện các trang mạng và các ứng dụng bị tắt không hoạt động là bình thường, dù chuyện như vậy xảy ra trên quy mô toàn cầu là hiếm. Những người sử dụng đã báo cáo không thể vào Facebook tại California, New York và Châu Âu.





Facebook đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn sau khi người thổi còi là người cung cấp thông tin cho hàng loạt câu chuyện được đăng trên báo The Wall Street Journal cho thấy ý thức của công ty về nghiên cứu nội bộ về các ảnh hưởng tiêu cực của các sản phẩm của công ty và những quyết định đã được đưa ra công chúng trên chương trình “60 Phút” hôm Chủ Nhật, 3 tháng 10.

Dầu Tràn Lớn Nhất Trong Lịch Sử Miền Nam California Gần Đây Làm Đóng Cửa Nhiều Bãi Biển Tại Quận Cam Qua Nhiều Tuần Hay Tháng Sắp Tới



Các nhà thầu dọn dẹp triển khai các thiết bị với dầu và những vật cản nổi được biết là hàng rào nổi để cố chận dầu thô lan ra thêm vào các vùng đất ngập nước Wetlands Talbert Marsh tại thành phố Huntington Beach, California, hôm Chủ Nhật, 3 tháng 10 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

HUNTINGTON BEACH, Calif. – Trong những vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử gần đây tại Miền Nam California đã làm nhơ bẩn các bãi biển nổi tiếng mà có thể đi tới việc bị đóng cửa nhiều tháng khi các đội đã tranh thủ dọn dẹp hôm Chủ Nhật, 3 tháng 10 năm 2021, để kềm chế dầu trước khi nó lan tràn ra xa thêm vào các vùng đất ngập nước được bảo vệ, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Các thợ lặn nỗ lực xác định nơi nào và tại sao tràn dầu đã xảy ra, nhưng lưu lượng dầu đã bị chận vào cuối ngày Thứ Bảy từ đường ống dẫn dầu chạy dưới biển ngoài khơi thành phố Huntington Beach, theo người đứng đầu công ty điều hành đường ống dầu cho biết.









Ít nhất 126,000 gallons (572,807 liters) dầu thô đã tràn vào nước biển ngoài khơi Quận Cam bắt đầu vào khuya Thứ Sáu hay sáng sớm Thứ Bảy khi những người chèo thuyền đã bắt đầu báo cáo ánh sáng lấp lánh trong nước, theo các viên chức cho hay.

“Tôi không hy vọng có thêm. Đó là sức chứa của toàn bộ đường ống dẫn dầu,” theo Tổng Giám Đốc Amplify Energy là Martyn Willsher cho biết. Ông nói rằng đường ống dẫn dầu đã được hút ra và hàng chục giàn khoan dầu gần đó được điều hành bởi Amplify đã được đóng.





Đó là một trong những vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử gần đây của Miền Nam California, làm nhơ bẩn bãi biển Huntington Beach, là thành phố nổi tiếng như là Thành Phố Lướt Sóng Hoa Kỳ. Các nhân viên đã tranh thủ kềm chế dầu trước khi nó lan ra xa thêm vào các vùng đất ngập nước được bảo vệ.





Thị Trưởng Huntington Beach Kim Carr nói rằng các bãi biển nổi tiếng của thành phố có thể vẫn bị đóng nhiều tuần hay nhiều tháng.

Dầu có thể sẽ tiếp tục lan ra bờ biển Quận Cam, gồm thành phố Newport Beach tới phía nam, trong vài ngày tới, theo các viên chức cho hay.

Hàng Ngàn Phụ Nữ Tham Dự Hàng Trăm Cuộc Biểu Tình Khắp Nước Mỹ Đòi Quyền Phá Thai

WASHINGTON – Cuộc Tuần Hành của Phụ Nữ đầu tiên trong thời chính phủ Biden đã đi thẳng tới các bậc thềm của Tòa Nhà Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Bảy, 2 tháng 10 năm 2021, một phần của nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc mà đã thu hút hàng ngàn người tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đòi được tiếp tục tiếp cận việc phá thai trong một năm khi các nhà lập pháp bảo thủ và các chánh án đã đặt nó vào nguy hiểm, theo bản tin của Hãng AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Những người biểu tình đã tràn ngập các con đường chung quanh tòa án, hô to “Cơ thể của tôi, chọn lựa của tôi” và vui đùa lớn tiếng với những tiếng trống.





Trước khi ra quân, họ đã tập họp tại quãng trường gần Bạc Ốc, vẫy những tấm biểu ngữ đọc được “Hãy lưu tâm tử cung của bạn,” “Tôi yêu mọi người đã phá thai,” và “Phá thai là chọn lựa cá nhân, không phái tranh luận pháp lý,” và nhiều biểu ngữ khác nữa. Một số người đã vẽ trên áo sơ mi đọc được chỉ đơn giản có số “1973,” nói đến phán quyết mốc ngoặc Roe kiện Wade, mà đã làm cho việc phá thai hợp pháp qua nhiều thế hệ của phụ nữ Mỹ.





Elaine Baijal, sinh viên 19 tuổi tại Đại Học American University, nói rằng mẹ cô đã kể với cô rằng bà đã tham gia cuộc tuần hành đòi phá thai hợp pháp với người mẹ của bà vào thập niên 1970s. “Thật là buồn rằng chúng ta sẽ phải đấu tranh cho quyền của chúng ta sau 40 năm . Nhưng đó là truyền thống mà tôi muốn tiếp tục,” theo Baijal nói về cuộc tuần hành này.





Các nhà tổ chức nói rằng cuộc tuần hành tại Washington là một trong hàng trăm cuộc biểu tình đòi phá thai được tổ chức khắp nước Mỹ hôm Thứ Bảy. Các cuộc biểu tình đã diễn ra 2 ngày trước khi bắt đầu khóa mới đối với Tối Cao Pháp Viện mà sẽ quyết định tương lai của quyền phá thai tại Hoa Kỳ, sau những đề cử của các thẩm phán bởi Tổng Thống Donald Trump tăng cường sự kiểm soát bảo thủ của tòa án tối cao.

Trump Đòi Chánh Án Liên Bang Tại Florida Buộc Twitter Phục Hồi Lại Trương Mục Của Ông

NEW YORK – Cựu Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu một chánh án liên bang tại Florida buộc Twitter phải hồi phục trương mục của ông, mà công ty này đã chận vào tháng 1 theo sau trận bão chết người vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy, 2 tháng 10 năm 2021.





Các luật sư của Trump hôm Thứ Sáu đã nạp đơn kiện lên Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ tại Miami tìm kiếm lệnh cấm sơ bộ chống lại Twitter và tổng giám đốc Jack Dorsey của công ty này. Họ cho rằng Twitter đang kiểm duyệt Trump trong sự vi phạm quyền Tu Chính Án Thứ Nhất của ông ấy, theo đơn kiện.





Twitter hôm Thứ Bảy đã từ chối bình luận về vụ kiện của Trump.





Công ty này đã cấm vĩnh viễn Trump lên trang mạng của họ nhiều ngày sau khi nhiều người ủng hộ ông đã tràn ngập vào Tòa Nhà Quốc Hội để cố chận Quốc Hội chứng nhận việc đắc cử tổng thống của Joe Biden. Twitter đã trích thuật những quan ngại rằng Trump xúi giục bạo động thêm nữa. Trước khi cấm, Trump đã có 89 triệu người ủng hộ trên Twitter.





Trump cũng đã bị ngăn chận từ Facebook và YouTube của Google cùng những quan ngại rằng ông sẽ xúi giục bạo động. Việc cấm của Facebook sẽ kéo dài 2 năm, cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2023, sau khi công ty này sẽ xem xét việc ngăn chận trương mục của ông. YouTube thì cấm ông vô thời hạn.

17,000 Tử Vong Do Bạo Lực Cảnh Sát Gây Ra Đã Bị Phân Loại Sai Kể Từ Năm 1980, Người Mỹ Da Đen Chết Nhiều Gấp 3.5 Lần Người Mỹ Da Trắng

Số người chết liên quan đến cảnh sát đã được tính thấp hơn rất nhiều tại Hoa Kỳ, và người Mỹ gốc Phi Châu chết trong những cuộc chạm trán như thế nhiều gấp 3.5 lần người Mỹ da trắng, theo một phân tích mới được thực hiện bởi nhiều nhà nghiên cứu sức khỏe công cộng cho biết quan bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 2021.





Trong một bài được đăng hôm Thứ Năm trong tạp chí y khoa The Lancet, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số tử vong từ bạo lực cảnh sát từ năm 1980 tới 2018 đã được phân loại sai 55.5% trong Hệ Thống Thống Kê Quan Trọng Toàn Quốc Hoa Kỳ, là hệ thống theo dõi thông tin từ những giấy báo tử.





“Đối với hầu hết các trường hợp tử vong, giấy báo tử được điền bởi một bác sĩ là loại tiêu chuẩn vàng,” theo Chris Murray của Viện Số Liệu và Đánh Giá Sức Khỏe tại Đại Học Washington, là một trong những tác giả, cho biết. Nhưng ông nói rằng trong lãnh vực này, các giấy báo tử có vẻ thiếu sót. “Có việc lập hồ sơ thiếu sót có hệ thống của những cái chết do bạo lực cảnh sát gây ra.”





Việc nhận ra điều đó thì không phải hoàn toàn mới. Sau vụ bắn chết Micheal Brown vào năm 2014 tại Ferguson, Missouri, các cơ quan tin tức đã bắt đầu việc thống kê riêng của họ số người chết liên quan đến cảnh sát, mà kết quả là cao hơn các con số của chính quyền.





Tuy nhiên, điều mà Murray và các đồng tác giả đã làm là đo lường sự khác biệt giữa các thống kê độc lập và tài liệu của chính quyền, và chiếu ngược lại thời gian.





Các nhà nghiên cứu dựa vào những suy luận của họ trên các con số từ 3 nguồn dữ liệu công khai: Fatal Encounters, Mapping Police Violence và The Guardian's The Counted, mà họ đã so sánh với tài liệu từ các giấy báo tử.





Họ tính ra rằng các giấy báo tử đã phân loại sai nguyên nhân chết hơn 17,000 cái chết như thế kể từ năm 1980.

Hơn 330 Chính Trị Gia, Tỉ Phú Thế Giới: Giấu Tiền Và Tài Sản Trị Giá Hàng Ngàn Tỉ MK Ở Ngoại Quốc Để Trốn Thuế, Trong Đó Có Tổng Thống Putin



Tổng Thống Nga Vladimir Putin ngồi ghế chủ tọa một cuộc họp Hội Đồng Bảo An LHQ qua hội nghị trên mạng tại tư dinh Novo-Ogaryovo tại Moscow, Nga, hôm Thứ Hai, 27 tháng 9 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

Hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới, các chính khách quyền lực, các tỉ phủ, những người nổi tiếng, các lãnh đạo tôn giáo và những tay mua bán ma túy đã và đang giấu dím các đầu tư của họ trong những ngôi biệt thự, bất động sản độc quyền bên bờ biển, các du thuyền và nhiều tài sản khác trong vòng ¼ thế kỷ qua, theo một xem xét với gần 12 triệu hồ sơ có được từ 14 công ty nằm khắp thế giới, theo bản tin của Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật, 3 tháng 10 năm 2021.





Báo cáo đã được công bố hôm Chủ Nhật bởi Hiệp Hội Các Ký Giả Điều Tra Quốc Tế (ICIJ) gồm 600 nhà báo từ 150 cơ quan truyền thông báo chí tại 117 nước. Nó đã được đặt tên là “Pandora Papers” bởi vì những phát hiện này đã rọi ánh sáng vào những thương lượng bí mật trước đây về giới thượng lưu và tham nhũng, và cách họ đã sử dụng các trương mục ngoại quốc để che đậy những tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đô la.





Hơn 330 chính trị gia đang làm việc và đã về hưu đã được xác định như là những người thừa hưởng lợi ích của các trương mục bí mật gồm Vua Abdullah II của Jordan, cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair, Thủ Tướng Cộng Hòa Tiệp Andrej Bahis, Tổng Thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng Thống Ecuador Guillermo Lasso, và các sự hợp tác của Thủ Tướng Pakistan Imran Khan và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.





Những tỉ phú được nêu tên trong báo cáo gồm ông trùm xây cất Thổ Nhĩ Kỳ Erman Ilicak và Robert T. Brockman là cựu Tổng Giám Đốc công ty chế tạo phần mềm Reynolds & Reynolds.





Nhiều trương mục được lập ra để trốn thuế và giấu tài sản vì các lý do mờ ám khác, theo báo cáo cho thấy.





“Việc tiết lộ tài liệu mới phải là một cú đánh thức,” theo Sven Giegold, nhà lập pháp đảng Xanh trong Nghị Viện Châu Âu, cho biết. “Trốn thuế trên toàn cầu thúc đẩy việc mất bình đẳng toàn cầu. Chúng ta cần mở rộng và làm sắc bén các biện pháp chống lại ngay bây giờ.”

Đài Loan Tố Cáo TQ Xâm Phạm Vùng Nhận Dạng Phòng Không Với Hàng Chục Chiếc Chiến Đấu Cơ

HONG KONG – Đài Loan đã chỉ trích gắt gao Trung Quốc hôm Thứ Bảy, 2 tháng 10 năm 2021 sau hàng chục phản lực quân sự bay vào vùng phòng thủ không gian của Đài Loan trong điều mà nước này gọi là cuộc xâm nhập lớn nhất của Bắc Kinh từ trước tới nay, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Bảy.





Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng 20 chiếc máy bay, tất cả đều là chiến đấu cơ ngoại trừ 2 chiếc máy bay chống tàu ngầm đã bay vào khu vực chung quanh Quần Đảo Đông Sa (Pratas Islands) hôm Thứ Bảy.





Sự kiện đó đến chưa tới 24 giờ sau khi bộ quốc phòng Đài Loan cho biết rằng 38 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không, hay ADIZ, của Đài Loan hôm Thứ Sáu. Loại không phận này là một trong nhiều quốc gia định nghĩa chung quanh các lãnh thổ của họ nhu7 là một cách để giám sát không lưu nhưng không được luật quốc tế.





“TQ cố ý gây hấn quân sự, làm thiệt hại nền hòa bình khu vực,” theo lời Thủ Tướng Đài Loan Su Tseng-chang nói với các phóng viên vào sáng Thứ Bảy.

Tàu Chống Tàu Ngầm Anh HMS Richmond Đến Cam Ranh Để Thực Hiện Cam Kết ‘Hiện Diện Bền Bỉ Và Đáng Tin Cậy Tại Ấn Độ-Thái Bình Dương’



Khinh hạm chống ngầm HMS Richmond. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

CAM RANH, VN – Để thực hiện cam kết “hiện diện bền bỉ và đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” của mình, Anh Quốc đã phái chiếc khinh hạm chống tàu ngầm HMS Richmond đến Việt Nam trong chuyến thăm 4 ngày và chiếc tàu này đã tới Cam Ranh hôm 1 tháng 10 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu, 1 tháng 10. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm chi tiết về chuyến thăm này của khinh hạm HMS Richmond như sau.





Khinh hạm chống ngầm HMS Richmond của hải quân Hoàng Gia Anh sáng ngày 1-10-2021 cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài bốn ngày.





Tài khoản Twitter của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam (UK in Vietnam) đăng tải tấm ảnh chiếc tàu chiến mang số hiệu F239 đang đi vào cảng Cam Ranh cùng dòng trạng thái:





"Chào mừng tàu Hải quân Hoàng gia HMS Richmond đến Việt Nam! Tàu cập cảng Cam Ranh hôm nay, bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày, nhân kỷ niệm 10 năm hợp tác quốc phòng của Vương quốc Anh -Việt Nam."





Đại sứ quán Anh cũng khẳng định, chuyến thăm này thể hiện cam kết của Vương quốc Anh đối với sự hiện diện bền bỉ và đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.





Ngay trước đó vài giờ, tài khoản Twitter chính thức của tàu HMS Richmond cũng đăng một tấm ảnh cho thấy tàu đã đến vịnh Cam Ranh và dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam! Thật tự hào khi Richmond có cơ hội ghé thăm đất nước xinh đẹp của các bạn."





Đến tối ngày 1/10, Báo Nhân Dân- cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam, và Báo Quân Đội Nhân Dân- tiếng nói chính thức của Lực lượng Vũ trang Việt Nam, chưa loan tin Khinh hạm HMS Richmond của Anh Quốc cập cảng Cam Ranh khởi sự bốn ngày thăm hữu nghị Việt Nam.





Hôm 27-9 vừa qua, khinh hạm HMS Richmond cũng đi qua eo biển Đài Loan để hướng về Biển Đông.





Trung Quốc sau đó bày tỏ lên án mạnh mẽ việc tàu của Anh đi qua eo biển Đài Loan, cho rằng đây là hành vi "chứa đựng ý đồ xấu xa" và quân đội Trung Quốc đã theo dõi con tàu và cảnh cáo tàu này.





HMS Richmond là chiến hạm lớp Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh có tầm hoạt động đến 14.000 km và được trang bị phi đạn phòng không chống hạm, ngư lôi, hải pháo 113 mm và trực thăng săn ngầm.

Tòa Ra Lệnh Chính Phủ Canada Phải Trả Nhiều Tỉ Cho Các Trẻ Em Người Bản Địa Bị Cách Ly Gia Đình Và Bị Lạm Dụng Thể Xác, Tình Dục và Kỳ Thị



Cuộc đi bộ đánh dấu Ngày Quốc Gia Cho Sự Thật và Hòa Giải diễn ra hôm 30 tháng 9 năm 2021 tại Nova Scotia. (nguồn: https://www.cnn.com)

Canada đã tổ chức ngày lễ toàn quốc đầu tiên vinh danh các nạn nhân và những người còn sống sót của hệ thống nhà trường cư dân bản địa của đất nước này, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Năm, 30 tháng 9 năm 2021.





Ngày lễ luật định đến một ngày sau khi một tòa án liên bang đã giữ nguyên phán quyết năm 2016 ra lệnh chính phủ Canada phải bồi thường cho các trẻ em người Da Đỏ là những em bị đưa vào cơ sở nuôi dưỡng. Ngày Quốc Gia Vì Sự Thật và Hòa Giải hôm Thứ Năm và quyết định của tòa án đã nêu bật lịch sử của sự kỳ thị và làm hại đối với các cộng đồng First Nations.





Thủ Tướng Justin Trudeau nói rằng ngày lễ ghi nhận “những hãm hại, thương tổn, và chấn thương liên thế hệ mà những người Da Đỏ đã đối diện – và tiếp tục đối diện – bởi vì hệ thống học đường cư dân bản địa, sự kỳ thị có hệ thống, và sự phân biệt đối xử liên tục trong xã hội của chúng ta.”





Hàng ngàn hầu hết là trẻ em bản địa đã bị chia cách với các gia đình của họ và bị buộc học trong các trường cư dân bản địa gừ thế kỷ thứ 19 và thập niên 1990s. Ít nhất 150,000 trẻ em Da Đỏ từ khắp nước đã bị ảnh hưởng, theo Trudeau cho biết hôm Thứ Năm.





Các phỏng đoán cho thấy rằng hơn 4,000 trẻ em đã chết trong khi học tại các trường cư dân bản địa trong thời gian nhiều thập niên, theo Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải Canada đã cho biết trong phúc trình vào năm 2015 nêu chi tiết về di sản của hệ thống trường học cư dân bản địa.





Phúc trình nêu chi tiết nhiều thập niên của việc lạm dụng thể xác, tình dục và tình cảm đã gây đau khổ cho các trẻ em trong các viện do chính phủ và nhà thờ điều hành.





Sau nhiều năm kiện tụng và điều trần, Tòa Án Canadian Human Rights Tribunal đã ra lệnh cho chính phủ liên bang vào năm 2019 phải trả cho các trẻ em, các cha mẹ, hay ông bà 40,000 Gia Kim (khoảng $31,000 Mỹ Kim) mỗi người, theo hồ sơ của tòa án cho thấy. Họ có thể nhận $20,000 cho sự đau đớn và thống khổ và $20,000 cho những hành động kỳ thị.