Thời Sự Trong Tuần

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Dân Chủ-California, phải, Bộ Trưởng Tài Chánh Janet Yellen, trái, và Lãnh Đạo Dân Chủ tại Thượng Viện Chuck Schumer, Dân Chủ-New York, cập nhật cho các phóng viên về những nỗ lực của Dân Chủ để thông qua chương trình nghị sự “Xây Dựng Lại Tốt Hơn” của Tổng Thống Joe Biden, tại Tòa Nhà Quốc Hội ở Washington, Thứ Năm, 23 tháng 9 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)

Tình hình đại dịch trong tuần qua từ Việt Nam đến Mỹ đều có chiều hướng giảm xuống giữa lúc các chính phủ chạy đua để chích thuốc ngừa Covid-19 cho toàn dân. Chuyện đấu đá nhau giữa Cộng Hòa và Dân Chủ cũng làm ảnh hưởng tới việc tài trợ cho chính phủ hoạt động mà nếu không thông qua thì có thể sẽ đóng cửa công sở. Bộ Tứ Mỹ-Ấn-Nhật-Úc họp thượng đỉnh tài Washington trong tuần qua cũng làm nhiều người chú ý.

Tính Đến 29 Tháng 9, Việt Nam Có 19,098 Người Chết Vì Covid-19

Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong vòng 24 giờ, tính từ 17h ngày 28/9 đến 17h ngày 29/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.758 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.161 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 4.984 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (4.699), Bình Dương (2.389), Đồng Nai (899), Long An (132), Sóc Trăng (112), Kiên Giang (82), Tiền Giang (68), An Giang (63), Cần Thơ (42), Hà Nam (36), Khánh Hòa (32), Bình Thuận (29), Tây Ninh (23), Bạc Liêu (22), Quảng Trị (16), Đắk Lắk (15), Ninh Thuận (14), Quảng Bình (13), Cà Mau (12), Bình Định (11), Vĩnh Long (7), Gia Lai (5), Hà Nội (4), Đắk Nông (3), Bến Tre (3), Trà Vinh (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Phú Yên (2), Quảng Ngãi (2), Phú Thọ (1), Đồng Tháp (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 162 ca tử vong tại TP.SG (113), Bình Dương (33), Đồng Nai (3), An Giang (3), Kiên Giang (2), Long An (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Tiền Giang (1).





Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 188 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





Bộ Y tế: dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của một số cơ sở y tế tính giá trên trời. Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; y tế các Bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19.





Hàng quán SG tưng bừng hồi sinh. Hiện nay, TPHCM có 7 địa bàn đã kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức. Hàng quán bây giờ đang bán không kịp nghỉ, tài xế tất bật nhận đơn, người mua luôn tay đặt hàng... là nhịp sống ở TPHCM trong những ngày thành phố tiến đến trạng thái bình thường mới. Cách đây hơn 1 tháng, hàng quán ở TPHCM vẫn đóng cửa im lìm vì dịch COVID-19. Ngày 8.9, thành phố cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán hoạt động trở lại cũng thưa thớt. Sau đó, ngày 16.9, thành phố cho phép shipper được giao hàng liên quận, số lượng shipper hoạt động đông hơn đã giúp hàng quán mạnh dạn mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục "chốt đơn", luôn tay bán không kịp nghỉ.





SG tưng bừng: Đường bớt chốt, shipper nổ app chốt đơn nhiều, phí giao hàng giảm mạnh. Số lượng shipper bật app hoạt động với tỉ lệ giao hàng thành công tăng cao đã khiến giá ship tại TP.HCM bắt đầu "hạ nhiệt". Nhiều hãng cạnh tranh giá vận chuyển và tung ra nhiều ưu đãi cho tài xế, khách hàng. Nhiều khách hàng đặt thức ăn, giao hàng thông qua shipper của các ứng dụng như Be, Grab, Ahmove hay Baemin đều chung nhìn nhận giá cước ship hàng đã giảm mạnh so với 2 tuần trước đó. Cùng khoảng cách và thời điểm đặt đơn hàng, phí ship hàng của các ứng dụng có chênh lệch giá vài ngàn đồng nhưng không đáng kể.





SG gỡ rào chắn hàng loạt tuyến đường trước ngày 30/9. Nhiều nơi ở TP.HCM đang tiến hành dỡ rào chắn ở các con hẻm, hàng loạt tuyến đường sau nhiều tháng thiết lập để kiểm soát người ra đường. Ngày 29/9, tại quận Tân Bình (TP.HCM), hàng loạt tuyến đường có rào chắn cấp phường quản lý đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường thông thoáng. Theo ghi nhận, sau các con hẻm được dỡ bỏ rào chắn thì hàng loạt tuyến đường giao cắt với trục đường lớn như Cộng Hòa, Trường Chinh... được lực lượng chức năng tháo dỡ rào chắn cứng.





Tiếp tục kiểm soát chặt người ra, vào SG. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết theo thống kê, hiện có khoảng 3,5 triệu công dân của cả nước đang đi làm việc, lao động, sinh sống ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An (riêng TP HCM có khoảng 2,1 triệu người). Người dân có nguyện vọng về quê, nhất là các tỉnh phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên. Nếu không kiểm soát việc người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất phức tạp, nguy hiểm. Việc di chuyển tự phát của người dân có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất cao. Bộ Công an cũng thống nhất phương án tổ chức đưa đón công dân có kế hoạch. Riêng 4 tỉnh, thành phố nói trên cần vận động người dân ở lại, tạo điều kiện tiêm vắc-xin, tiếp cận gói an sinh, tạo việc làm, giảm tiền nhà trọ, khuyến khích doanh nghiệp đón lao động trở lại TP HCM làm việc...





Hải Phòng mở lại nhiều hoạt động: TP Hải Phòng cho phép mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn nhưng chỉ đón khách nội tỉnh, từ 0h ngày 1/10. Theo văn bản điều chỉnh một số hoạt động phòng, chống dịch ban hành ngày 29/9, TP Hải Phòng yêu cầu khách và người hướng dẫn tham quan phải đảm bảo một trong các điều kiện như: Xét nghiệm âm tính trong 72 giờ; đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; F0 khỏi bệnh... Cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ, nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động, tuy nhiên, phải bảo đảm không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất.





Từ 30/9, công dân vào Đà Nẵng chỉ cần đăng ký trực tuyến và âm tính. Đà Nẵng vừa ban hành Hướng dẫn công dân vào thành phố, thời gian thực hiện từ 8 giờ ngày mai (30/9) cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, các đối tượng được phép vào thành phố Đà Nẵng khi đảm bảo các điều kiện sau: Công dân đến, về từ các khu vực, tổ, xóm, thôn, ấp…không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trong vòng 14 ngày, khu vực không phải là cách ly, phong tỏa, xã phường không đang áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực không phải nguy cơ cao, nguy cơ rất cao theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.





Khoảng 740.000 liều vắc xin Sputnik V đầu tiên do Nga cung cấp về đến VN. Sau khi về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), chiều 29-9, lô vắc xin Sputnik V với khoảng 740.000 liều đã được Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) tiếp nhận.





1 triệu liều vắc xin Hayat-Vax (của TQ) đầu tiên sản xuất tại UAE đã về đến Hà Nội. Sáng 29-9, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã diễn ra lễ bàn giao 1 triệu liều vắc xin Hayat-Vax đầu tiên sản xuất tại UAE giữa G42 Medications Trading LLC (G42) và Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.





Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell (của TQ). Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 29-9-2021 về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.





Hà Nội: Xin cho xe buýt hoạt động trở lại từ 1/10. Ngày 29/9, Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội có văn bản kiến nghị UBND thành phố cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1/10. Văn bản do Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội Nguyễn Trọng Thông ký cho biết, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, xe buýt tại Hà nội đã dừng hoạt động từ 18/7 đến nay (2 tháng rưỡi).

Thuốc Chích Ngừa Pfizer Cho Trẻ Em Từ 5 Đến 11 Tuổi Phải Đợi Đến Tháng 11 Mới Có Thể Có

WASHINGTON – Pfizer đã nạp bản nghiên cứu cho Cơ Quan FDA Hoa Kỳ về hiệu quả của thuốc chích ngừa Covid-19 của họ trong trẻ em nhưng việc chích ngừa thì có thể sẽ đến tháng 11, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Ba, 28 tháng 9 năm 2021.





Công ty này hôm Thứ Ba nói rằng họ đã cung cấp cho các nhà giám sát sức khỏe các tài liệu từ một nghiên cứu gần đây về thuốc chích ngừa của họ trong trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Các viên chức đã cho biết trước đây là họ sẽ nạp hồ sơ xin Cơ Quan FDA trao thẩm quyền sử dụng trong những tuần lễ tới.





Một khi công ty nạp đơn xin, các nhà giám sát Hoa Kỳ và các viên chức sức khỏe công cộng sẽ xem xét chứng cứ và kết quả với các ủy viên cố vấn của họ trong những cuộc họp công khai để quyết định xem việc chích người có an toàn và đủ hiệu quả để đề nghị sử dụng chưa.





Tiến trình này có thể có nghĩa là việc chích ngừa sẽ không thể thực hiện cho đến gần Lễ Tạ Ơn, theo một người thạo tin về tiến trình này nhưng không có thẩm quyền để nói công khai, cho biết. Nhưng có thể, tùy theo FDA hành động nhanh như thế nào, việc chích ngừa có thể sẵn sàng trong tháng 11, theo người này cho hay.

Thuốc chích ngừa chích 2 mũi của Pfizer hiện có sẵn cho người từ 12 tuổi trở lên. Có khoảng 100 triệu người tại Hoa Kỳ đã chích ngừa đầy đủ với thuốc này, theo Cơ Quan CDC cho biết.

Bị 2 Nghị Sĩ Cùng Đảng Chống, Dân Chủ Phải Cắt Giảm Thêm Kế Hoạch Tái Thiết Nước Mỹ 3.5 Ngàn Tỉ MK Để Có Thể Thông Qua



WASHINGTON – Áp lực đang gia tăng, Tổng Thống Joe Biden và các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc Hội đã căng thẳng hôm Thứ Ba, 28 tháng 9 năm 2021, để cắt giảm kế hoạch đại tu bổ của chính phủ trị giá 3.5 ngàn tỉ đô la nhiều nhất trong lịch sử để giành sự ủng hộ từ 2 thượng nghị sĩ quan trọng trước thời hạn chót để bỏ phiếu, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.



Với Cộng Hòa mạnh mẽ chống đối và không có lá phiếu nào, Biden đã bãi bỏ chuyến đi Chicago vào Thứ Tư mà đã dự định tập trung vào việc chích ngừa Covid-19 để ông có thể tiếp tục làm việc với thương lượng này, theo một viên chức Bạch Ốc được dấu tên để nói về kế hoạch.





Dân Chủ đã sẵn sàng điểu chỉnh các đề nghị thuế và các mục tiêu chi tiêu của đại dự luật để đáp ứng tầm cỡ được yêu cầu bởi các nhà lập pháp cùng đảng DC Joe Manchin của West Virginia và Kyrsten Sinema của Arizona. Hai nhà lập pháp này nói rằng kế hoạch của Biden quá lớn nhưng lại im lặng một cách công khai về con số mà họ có thể sống cùng.





Tổng thống đã gặp riêng họ hôm Thứ Ba tại Bạch Ốc, tạo tiến bộ rõ ràng trước cuộc bỏ phiếu thử vào Thứ Năm.





Khi lập pháp chú tâm đến, những điều chỉnh sẽ cho phép – các tài trợ chăm sóc trẻ em có thể được cung cấp cho nhiều năm, hay chỉ một vài. Việc tài trợ để mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe có thể bắt đầu trễ hơn hay chấm dứt sớm hơn. Tăng thuế lên các công ty và giới giàu có thể bị điều chỉnh. Và các điều khoản chống biến đổi khí hậu hay cắt giảm giá thuốc theo toa có thể thay đổi.





Không khẳng định điều gì, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói với các phóng viên tại Tòa Nhà Quốc Hội, “Vào ngày kế tiếp hay cỡ đó chúng tôi hy vọng sẽ tới nơi mà tất cả chúng tôi đều có thể đi tới nữa.”

Các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Đã Bỏ Phiếu Ngăn Chận Thông Qua Dự Luật Tài Trợ Cho Chính Phủ và Thúc Đẩy Kế Hoạch 3.5 Ngàn Tỉ MK Của Biden



Lãnh Đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell, Cộng Hòa-Kentucky, đi bộ tới phòng bỏ phiếu dự luật chi tiêu của chính phủ, tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ tại Washington, hôm Thứ Hai, 27 tháng 9 năm 2021. (https://apnews.com)

WASHINGTON – Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ngăn chận một dự luật vào tối Thứ Hai để giữ cho chính phủ hoạt động và cho phép liên bang vay tiền, nhưng Dân Chủ nhằm ngăn chận sự đóng cửa đã cam kết sẽ thử lại – cùng lúc thúc đẩy các kế hoạch lớn của Tổng Thống Joe Biden để tái định hình lại chính phủ, theo AP tường thuật hôm Thứ Hai, 27 tháng 9 năm 2021.





Các nỗ lực không nhất thiết được liên đới, nhưng hạn chót cuối năm tài khóa để tài trợ cho chính phủ hôm Thứ Năm tuần rồi đang đi ngược lại ước muốn của Dân Chủ để đạt được tiến bộ cho cuộc đại tu bổ của liên bang trị giá 3.5 ngàn tỉ đô la.





Tất cả đang tạo ra một thời khắc hỗn loạn cho Biden và đảng của ông, với các hệ quả nhất định ảnh hưởng tới nhiệm kỳ tổng thống của ông và tương lai chính trị của các nhà lập pháp.





“Các bạn biết tôi, tôi là người vốn lạc quan,” theo Biden nói với các phóng viên hôm Thứ Hai, khi ông vén tay áo để chích liều thuốc Covid-19 bổ sung. “Chúng tôi sẽ làm cho nó xong.”





Tỉ số phiếu 50-48 hôm Thứ Hai chống lại việc thông qua dự luật đã thiếu 60 phiếu cần thiết để xúc tiến việc vượt qua sự chống đối của Cộng Hòa.

Hãng Xe Ford Sẽ Tuyển 10,800 Công Nhân Cho Các Hãng Xưởng Chế Tạo Xe Điện Mới Đầu Tư Tại Kentucky và Tennessee

GLENDALE, Ky. – Công Ty Xe Hơi Ford và một công ty đối tác nói rằng họ có kế hoạch xây dựng các hãng lớn sản xuất pin xe điện và nhà máy lắp ráp xe hơi tới năm 2025 – một đầu tư lớn trong tương lai của kỹ thuật xe EV mà sẽ tạo ra khoảng 10,800 việc làm và chuyển việc sản xuất trong tương lai của công ty chế tạo xe hơi này xuống Miền Nam, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 27 tháng 9 năm 2021.





Các hãng, sẽ được xây dựng tại các địa điểm ở Kentucky và Tenneessee, sẽ chế tạo các bình điện cho thế hệ kế tiếp của xe điện Ford và Lincoln mà sẽ được sản xuất tại Bắc Mỹ. Tổng hợp, chúng đánh dấu sự đầu tư vào việc sản cuất lớn nhất mà công ty có tuổi thọ 118 năm đã từ thực hiện từ trước tới nay và nằm trong số những chi phí nhà máy lớn nhất trên thế giới.





Đáng chú ý nhất là các hãng xưởng mới sẽ cung cấp rất nhiều việc làm mà sẽ trả lương cộm. Hầu hết các việc làm mới sẽ là toàn thời gian, với một số tương đối nhỏ có tình trạng tạm thời để điền vào các việc làm bỏ trống và những công nhân nghỉ việc.





Cùng với đối tác chế tạo bình điện, là công ty SK Innovation của Nam Hàn, Ford nói rằng họ sẽ chi ra 5.6 tỉ đô la tại thành phố miền quê Stanton của Tennessee, nơi sẽ xây nhà máy sản xuất xe pickup F-Series.

Viện Brookings: Trump Có Thể Bị Truy Tố Nhiều Tội Trạng Vì Ép Buộc Các Viên Chức Tiểu Bang Georgia Đảo Ngược Kết Quả Bầu Cử 2020

Cựu Tổng Thống Donald Trump có thể bị truy tố nhiều tội trạng qua sự can thiệp bầu cử tại tiểu bang Georgia, theo các nhà phân tích mới đây cho biết, qua bản tin của Business Insider tường thuật hôm Chủ Nhật, 26 tháng 9 năm 2021.





Phúc trình bởi Viện Brookings, nhóm tư vấn hàng đầu tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã phân tích chứng cứ công khai có sẵn cho thấy rằng Trump và các đồng minh của ông đã cố ép buộc các viên chức Georgia “thay đổi kết qua theo luật định của cuộc bầu cử.”









Phần quan trọng của chứng cứ là cuộc gọi khét tiếng mà ai cũng biết hiện nay được thực hiện bởi Trump cho Bộ Trưởng Hành Chánh thuộc đảng Cộng Hòa của Tiểu Bang Brad Raffensperger hôm 3 tháng 1, trong đó cựu tổng thống nói với ông “tìm kiếm 11,780 lá phiếu” để đảo ngược chiến thắng tại tiểu bang của Tổng Thống Joe Biden hiện nay.

“Không thể nào tôi bị thua Geogia,” theo Trump lập đi lập lại qua cuộc điện đàm. “Không thể nào. Chúng tôi đã chiến thắng bởi hàng trăm ngàn lá phiếu.”

Những khẳng định đó là sai, khi Biden đã thắng tại tiểu bang gần 12,000 lá phiếu, để trở thành ứng cử viên tổng thống Dân Chủ đầu tiên chiến thắng tại tiểu bang Cộng Hòa nắm giữ lâu năm kể từ năm 1992.





Phúc trình nói thêm rằng Trump đã ép buộc công khai và tiếp xúc cá nhân với nhiều viên chức Cộng Hòa tại Georgia để yêu cầu họ giúp đảo ngược sự thất bại bầu cử của ông trong tiểu bang này, gồm Thống Đốc Brian Kemp và Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Chris Carr. Trump đã được báo cáo trực tiếp gọi cho các viên chức vào tháng 12 để thúc giục họ hợp tác với “các kế hoạch ngày càng tuyệt vọng của ông để bác bỏ sự thua cuộc của ông.”





“Chúng tôi kết luận rằng hành vi sau bầu cử của Trump tại Georgia khiến cho ông có nguy cơ thật sự về khả năng các cáo buộc được khẳng định đối với nhiều tội hình,” theo phúc trình cho biết. “Những cáo buộc này có khả năng gồm việc xúi giục phạm tội để phạm vào tội gian lận bầu cử; cố tình can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử; âm mưu phạm vào gian lận bầu cử; xúi giục phạm tội; và vi phạm Luật RICO của tiểu bang.”





Phúc trình cũng cho biết thêm rằng trách nhiệm hình sự có thể nới rộng tới các đồng minh của Trump, gồm cựu luật sư riêng, Rudy Giuliani.

Nhật Bản Sắp Có Thủ Tướng Mới Là Cựu Ngoại Trưởng Kishida Fumio

Tân Thủ Tướng Nhật Bản sẽ là cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio, người mới đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP), và tuần sau sẽ kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide. Kishida cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của đảng này.





Thông tấn NHK ghi rằng vào thứ Hai 4/10/2021, các nghị sỹ Quốc hội sẽ bầu ra thủ tướng mới của Nhật Bản. Trên thực tế ông Kishida nắm chắc phần thắng, do đảng LDP cùng với đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền là đảng Komeito kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội.





Chính phủ Nam Hàn cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Nội các mới của Nhật Bản, vì quan hệ song phương. KBS ghi lời một quan chức Phủ Tổng thống Nam Hàn ngày 29/9 cho biết Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với Nội các mới sắp ra mắt của Nhật Bản, vì quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Thủ Tướng sẽ nhậm chức tuần sau của Nhật Bản là Kishida Fumio, dự báo là sẽ nối tiếp đường lối của cựu Thủ tướng Abe và chính quyền Thủ tướng Suga về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, cho rằng Nam Hàn phải thực hiện đúng cam kết trước đó.





Ông Kishida từng giữ chức Ngoại trưởng Nhật Bản trong vòng 4 năm 8 tháng dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Abe Shinzo, là đại diện đàm phán phía Nhật Bản trong thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến hồi năm 2015. Ông được coi là nhân vật phái ôn hòa trong đảng Dân chủ tự do vốn thiên về khuynh hướng bảo thủ. Ông Kishida cũng từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hợp tác với Nam Hàn ở lĩnh vực an ninh.





Theo tin Al-jazeera, chiến thắng của Kishida không thay đổi nhiều về chiến lược chống Trung Quốc và về hồi phục kinh tế sau đại dịch. Kishida nổi tiếng là người nói chuyện mềm mỏng nhưng chủ trương cứng rắn, cổ vũ tăng cường liên kết quốc phòng và an ninh với Mỹ và các đối tác Bộ Tứ (Mỹ-Ấn-Nhật-Úc) đồng thời kết thân kinh tế với Trung Quốc.





Đặc biệt, Kishida muốn tăng cường duyên phòng Nhật Bản và ủng hộ việc ra nghị quyết lên án cách TQ đàn áp sắc tộc thiểu số Uighur. Kishida muốn bổ nhiệm 1 phụ tá Thủ Tướng chuyên về theo dõi tình hình nhân quyền ở TQ.

TQ Tung Độc Chiêu Thử Nghiệm Cá Đuối Robot Dưới Biển Đông Để Có Thể Sẽ Đưa Vào Hoạt Động Quân Sự



Các nghiên cứu viên thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc tiến hành thử nghiệm bơi của rô-bốt cá đuối ở vùng biển ngoài khơi khu vực quần đảo Hoàng Sa vào đầu tháng 9/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

BIỂN ĐÔNG – Trung Quốc tìm mọi cách để khống chế và xâm chiếm Biển Đông cho bằng được, mà cụ thể mới đây nhất là việc họ tung ra độc chiêu với việc thử nghiệm cá đuối robot thả xuống Biển Đông để mai phục và theo dõi mọi hành động của các nước trong vùng biển chiến lược này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 28 tháng 9 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Theo báo chí Trung Quốc, các nhà nghiên cứu tại một trường đại học có liên kết với quân đội của nước này đã hoàn thành cuộc thử nghiệm rô-bốt sinh học với hình dáng và bơi giống như cá đuối. Đây là thử nghiệm ngoài biển khơi đầu tiên của rô-bốt này trong khu vực quần đảo Hoàng Sa.





Chắc chắn các nước có tranh chấp tuyên bố chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông sẽ theo dõi chặt chẽ việc phát triển loại rô-bốt tinh vi này.





Tờ Trung Quốc nhật báo (China Daily) dẫn lời các nhà sáng chế từ Đại học Bách khoa Tây Bắc (NWPU) ở Tây An, Trung Quốc cho biết đây là phương tiện sinh học không người lái dưới nước (UUV) đầu tiên trên thế giới có thể lặn sâu hơn 1.000 mét dưới biển đồng thời có khả năng tự đẩy bằng việc lướt và vỗ cánh. Các nhà sáng chế này cũng nói thêm rằng thiết bị này có thể "đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển”.





Nhưng những sáng chế như thế này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự.





“Hầu hết các phát minh tốt về người máy (kể từ những người máy đầu tiên) đều được sử dụng trong quân sự” – ông Noel Sharkey, Giáo sư danh dự về trí tuệ nhân tạo (AI) và người máy tại Đại học Sheffield của Anh cho biết.





Giáo sư Alexandre Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương (APCSS), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Hawaii và thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chia sẻ nhận định này.





“Trung Quốc sẽ sử dụng những rô-bốt có thiết kế phỏng sinh học này cho các mục đích quân sự. Điều này phù hợp với chiến lược phối hợp quân sự và dân sự của họ” – ông nói.





Phối hợp quân - dân là một chiến lược quốc gia nhằm phát triển Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thông qua khuyến khích đầu tư và công nghệ từ khu vực tư nhân và các tổ chức học thuật.





NWPU được bộ Tư pháp Mỹ liệt kê là “một trường đại học quân sự của Trung Quốc có liên quan nhiều đến nghiên cứu quân sự và hợp tác chặt chẽ với Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) trong việc nâng cao năng lực quân sự của nước này”.





Theo một báo cáo có tên “Bảy người con trai của Quốc phòng” do Viện Chính sách Chiến lược Australia biên soạn năm 2019, Đại học Bách khoa Tây Bắc (NWPU) cũng là một trong số bảy trường đại học hàng đầu của Trung Quốc có quan hệ sâu sắc trong lĩnh vực quân sự và công nghiệp quốc phòng. Dựa trên cơ sở dữ liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp, báo cáo tổng hợp sự hợp tác của các viện giáo dục với PLA và các cơ quan an ninh Trung Quốc. Học viện Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân cũng nằm trong danh sách bảy trường đại học này.





Báo cáo cho biết trong số sinh viên tốt nghiệp niên khóa 2017 hoặc 2018 và có việc làm của NWPU thì có tới hơn 40% đang làm việc trong hệ thống quốc phòng. Trong cơ sở dữ liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, NWPU được liệt là đối tượng có mức độ "rủi ro rất cao" vì các mối quan hệ quốc phòng của nó. Trường đại học này cũng nằm trong danh sách đen xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ.





Người đứng đầu dự án rô-bốt cá đuối, Tiến sĩ Pan Guang, là Hiệu trưởng của Trường Khoa học và Công nghệ Hàng hải thuộc Đại học NWPU đồng thời là một tác giả về cơ học ngư lôi.

Bộ Tư Pháp Mỹ Ngưng Truy Tố Giám Đốc Tài Chánh Hoa Vi Mạnh Vãn Chu, Bà Có Thể Trở Về TQ Chấm Dứt 3 Năm Bị Giam Ở Canada

New York – Giám Đốc Tài Chánh của Công Ty Hoa Vi là bà Mạnh Vãn Chu và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 24 tháng 9 năm 2021, đã ký thỏa thuận ngưng truy tố các cáo buộc của Hoa Kỳ chống lại bà cho đến cuối năm 2022, sau khi cho thấy các truy tố có thể bị bãi bỏ, theo theo bản tin của CNN Business tường thuật hôm Thứ Sáu.





Thương lượng sẽ cho phép bà trở lại Trung Quốc, và có thể đưa đến chấm dứt gần 3 năm pháp lý mà đã tạo phức tạp cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, TQ và Canada.





Vụ kiện Hoa Kỳ tập trung vào việc bà Mạnh Vãn Chu, cũng là con gái của người sáng lập Hoa Vi (Huawei) là ông Nhậm Chính Phi, có phải đã đánh lừa HSBC về mối quan hệ của Hoa Vi với chi nhánh Iran, Skycom, mà các cáo buộc của Hoa Kỳ có thể đẩy ngân hàng vào nguy cơ vi phạm cấm vận.





Bà Mạnh xuất hiện qua mạng ở tòa tại Brooklyn, New York, và không nhận tội với các cáo buộc về âm mưu lừa đảo ngân hàng, gian lận ngân hàng, âm mưu phạm tội chuyển tiền, và gian lận chuyển tiền.





Tuy nhiên, một phần của thương lượng, bà Mạnh xác nhận rằng tuyên bố về các sự kiện trong thỏa thuận truy tố bị ngưng là thật. Các sự kiện đó gồm việc bà khai gian về mối quan hệ của Hoa Vi với Skycom đối với HSBC, theo hồ sơ tòa án cho thấy.

Bộ Tứ Mỹ, Ấn, Nhật, Úc Họp Ở Bạch Ốc Nói Khu Vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Cần Phải Tự Do và Mở Cửa Nhằm Chống Lại Sự Áp Chế Của TQ



Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc họp thượng đỉnh ở Washington. (nguồn: https://news.yahoo.com)

WASHINGTON – Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã tiêu biểu cho một mặt trận thống nhất hôm Thứ Sáu, 24 tháng 9 năm 2021, tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của họ và nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa giữa những quan tâm chung về Trung Quốc, theo bản tin của Hãng Reuters tường thuật hôm Thứ Sáu.





Cuộc họp 2 giờ tại Bạch Ốc của Bộ Tứ, như nhóm 4 nền dân chủ lớn được gọi thế, sẽ được Bắc Kinh theo dõi kỹ, mà đã chỉ trích nhóm này như là “tất phải thất bại.”





Thượng đỉnh được dự kiến sẽ mang lại tiến bộ về thuốc chích ngừa Covid-19, hạ tầng cơ sở và hợp tác kỹ thuật. Trong khi TQ đã không được nhắc tới trong các phát biểu công khai bởi 4 nhà lãnh đạo, Bắc Kinh rõ ràng là ưu tiên hàng đầu.





“Chúng tôi đứng chung ở đây, tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, một khu vực mà chúng tôi mong muốn luôn luôn thoát khỏi sự áp bức, nơi mà quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia được tôn trọng và nơi mà các tranh chấp được dàn xếp một cách ôn hòa và tuân theo luật pháp quốc tế,” theo Thủ Tướng Úc Scott Morrison phát biểu khai mạc hội nghị. Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã họp lần đầu tiên với Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Phòng Bầu Dục, và rồi nói các đối tác Bộ Tứ của ông có một thỏa thuận sáng kiến thuốc chích ngừa tại cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ qua mạng trong tháng 3 là “trên lộ trình sản xuất thêm 1 tỉ liều thuốc chích ngừa tại Ấn Độ để tăng thêm lượng cung cấp.”





Modi nói rằng sáng kiến này sẽ giúp rất lớn cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kế hoạch sẽ cung cấp một tỉ liều chích ngừa Covid-19 khắp Châu Á vào cuối năm 2022 bị đình trệ sau khi Ấn Độ, nhà sản xuất thuốc chích ngừa lớn nhất thế giới, cấm xuất cảng trong tháng 4 giữa đợt bùng phát Covid rộng lớn trong nước này.





Ấn Độ nói rằng họ đã sẵn sàng để tái sản xuất thuốc chích ngừa vào thang 10, ưu tiên sáng kiến thuốc chích ngừa quốc tế COVAX và các nước láng giềng.





Bộ Tứ được dự đoán sẽ công bố nhiều thỏa thuận mới, gồm việc thúc đẩy an ninh hệ thống cung cấp cho chất bán dẫn và chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp và thúc đẩy ý thức lãnh vực hàng hải, theo một viên chức cao cấp Hoa Kỳ, đề cập tới các sáng kiến được nảy sinh bởi các quan tâm tới TQ. Nhóm này cũng sẽ triển khai sự hợp tác 5G và các kế hoạch giám sát biến đổi khí hậu.





Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga nói rằng cuộc họp cho thấy sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các quốc gia và “cam kết bền vững đối với một … Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.”

Công An Lâm Đồng Đánh Ông Phan Văn Lang ‘Dập Não, Gãy Xương Sườn, Hộc Máu Miệng’ Tới Chết



Đám tang ông Phan Văn Lang ở Lâm Đồng hôm 25/9/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

LÂM ĐỒNG, VN – Chuyện công an đánh chết dân đã thường xuyên xảy ra tại Việt Nam, mà mới đây nhất là ông Phan Văn Lan đã bị công an xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đánh chết vào ngày 24 tháng 9 chứng tỏ lực lượng công an CSVN xem mạng người chẳng ra gì trong một đất nước không tôn trọng pháp luật nghiêm minh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 26 tháng 9 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng bị công an xã đánh đến chết hôm 24/9 vừa qua, theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, truyền thông Nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã.





Nạn nhân là ông Phan Văn Lan (49 tuổi). Theo báo Thanh Niên, vào ngày 24/9, ông Lan có lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 “một cung đường, 2 điểm đến”.





Vào 9 giờ cùng ngày, ba công an xã đã tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trợ sở công an xã làm việc. Theo báo Thanh Niên, ông Lan khi làm việc với công an xã tại nhà đã có hơi men trong người. Ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an và bị đưa về trụ sở công an xã.





Sau đó, người thân của ông Lan nhận tin ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu trong cùng ngày.





Tuy nhiên, trên mạng Facebook, người thân của gia đình ông Lan cho biết, ông Lan đã bị công an xã đánh đến hộc máu mồm ngay tại nhà riêng của ông Lan trước khi ông bị đưa lên đồn.





Sau đó, cũng theo người nhà nạn nhân, ông Lan tiếp tục bị công an đánh đập tại đồn công an. Người thân được tin, yêu cầu được đưa ông đi bệnh viện nhưng công an không cho. Chỉ đến chiều cùng ngày, công an mới cho gia đình đưa ông Lan đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện.





Theo báo Thanh Niên, việc khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được hoàn tất vào chiều ngày 25/9. Gia đình cũng tổ chức đám tang cho ông Lan vào cùng ngày.





Ông Phan Văn Thuần, anh trai nạn nhân, cho báo Thanh Niên biết, ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định ông Lan có nhiều thương tích.





Theo thông tin trên trang Facebook người nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Lan bị “dập não, gẫy ba xương sườn, gẫy răng”.





Các hình ảnh và video đăng lên Facebook của người nhà nạn nhân cũng cho thấy đầu và người của ông Lan bị nhiều vết thâm tím, chảy máu.





Tuy nhiên, status và hình ảnh này sau khi đăng lên Facebook và được 30 nghìn lượt chia sẻ đã bị Facebook gỡ xuống chỉ trong vòng một ngày vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.





Bà Đỗ Thị Tuyết Thu, vợ nạn nhân, được báo Nhà nước trích lời nói: “Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân…”.





Theo báo Nhà nước, hiện Công an tỉnh Lâm đồng cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Lan tử vong.





Tình trạng người dân bị chết tại đồn công an hay tại nơi tạm giam xảy ra khá phổ biến thời gian gần đây và đã được truyền thông Nhà nước loan tải. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp đều được chính quyền xác định là do tự tử mà chết.