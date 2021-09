Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2021 Công Bố Các Phim Trình Chiếu Trên Màn Hình Trực Tuyến, Trong Rạp Và Drive-in

Ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Quận Cam, CA) - Viet Film Fest 2021, do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức, vừa công bố toàn bộ chương trình cho kỳ thứ 12 của Đại Hội trên trang nhà www.vietfilmfest.com. Bắt đầu từ ngày 15 đến 30 tháng 10, lần đầu tiên với phần chiếu trực tuyến (online), Viet Film Fest sẽ tiếp cận với khán giả trên toàn quốc tại Hoa Kỳ và quốc tế. Viet Film Fest 2021 sẽ tạo nhiều cơ hội cho các nhà làm phim đưa những tác phẩm của mình đến với khán giả và tiếp cận với khán giả qua các buổi “Hỏi & Đáp” trực tuyến. Với những suất chiếu trực tuyến khán giả có thể thoải mái xem phim ở nhà. Ngoài ra, Viet Film Fest sẽ có hai buổi chiếu drive-in và hai buổi chiếu tại rạp với sự tuân theo các nguyên tắc về an toàn và sức khỏe cộng đồng.





Đại Hội Điện Ảnh sẽ mở màn với buổi công chiếu bộ phim tình cảm Thưa Mẹ Con Đi (Goodbye Mother) trên online. Thưa Mẹ Con Đi, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, là một câu chuyện táo bạo và hấp dẫn, khám phá vấn đề tình dục và gia đình ở xã hội Việt Nam đương đại. Văn (Lãnh Thanh), cháu đích tôn của một gia đình, từ Mỹ về nước lần đầu tiên sau 9 năm để lo việc của gia đình. Cả gia đình bất ngờ khi phát hiện anh đi cùng một thanh niên người Mỹ gốc Việt tên Ian (Võ Điền Gia Huy). Không ai biết Ian là bạn trai của Văn và họ định đến ra mắt bà Hạnh (Hồng Đào), mẹ của Văn. Gia đình mong Văn lấy vợ, sinh con để làm tròn bổn phận của người cháu đích tôn. Văn sẽ phải giải quyết giữa tình và bổn phận với gia đình.

Viet Film Fest 2021 tiếp tục tổ chức một số buổi chiếu miễn phí cho khán giả. Suất chiếu phim miễn phí dành cho học sinh trung học, Out of the Dark, bao gồm năm phim ngắn nói lên những cảm xúc và suy nghĩ bị đè nén, dù cố ý hay không. Một cảm giác mất mát có thể được diễn tả qua thức ăn (Savory), cảm xúc đơn phương trong Blue Suit, hoặc cuộc tranh đấu đầy cảm xúc của một gia đình gốc Việt (Fighting for Family). Suất chiếu phim Into the Light là suất chiếu miễn phí dành cho quý vị cao niên trên 60 tuổi. Suất chiếu gồm có năm phim ngắn mang những bài học về sự đồng cảm ở mọi lứa tuổi. Phim ngắn Mùa Hình (Trading Card Season) của Huỳnh Anh Duy trở về với tuổi thơ và những bài học nhớ suốt đời, trong khi Quận 13 của Hiếu Gray khám phá những nét đẹp ẩm thực của Paris, nơi quy tụ một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới.

Sài Gòn Trong Cơn Mưa (Saigon in the Rain) của Lê Minh Hoàng sẽ được chiếu tại rạp Frida ở thành phố Santa Ana vào lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 10 năm 2021. Bộ phim tình cảm lãng mạn kể về câu chuyện của một nhạc sĩ tài năng (Avin Lu), gặp mối tình đầu của mình (Hồ Thu Anh), một người phụ nữ đầy sức sống và bí ẩn, trong một đêm mưa ở Sài Gòn. Lợi nhuận thu được từ buổi chiếu phim này sẽ được tặng cho Hội Social Assistance Program for Viet Nam (SAP-VN), giúp những dự án cho công cuộc cứu trợ nạn nhân COVID-19 tại Việt Nam. Với các trường hợp biến thể Delta gia tăng, tỉ số nhiễm trùng và tử vong tăng cao, Sài Gòn tiếp tục đối mặt với tình trạng quá tải bệnh viện, thiếu thực phẩm và cấm túc hoàn toàn. Viet Film Fest 2021 mong mỏi có thể hỗ trợ phần nào thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Phim tài liệu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong Viet Film Fest năm nay. Be Water do Bảo Nguyễn đạo diễn, tìm về di sản của Lý Tiểu Long. Qua những thước phim tài liệu hiếm có, và từ các cuộc phỏng vấn với những người hiểu Lý Tiểu Long nhất, cuốn phim miêu tả chân thực cuộc đời của Lý Tiểu Long qua cái nhìn sâu sắc về cuộc đấu tranh của riêng cá nhân ông để được công nhận như một diễn viên người Mỹ gốc Á ở Hollywood. Các phim tài liệu khác bao gồm Đoạn Trường Vinh Hoa (The Glorious Pain) của Lê Mỹ Cường, kể về một đoàn tuồng cổ Việt Nam đang tìm cách để tồn tại, và chân dung một gia đình cùng những sự phức tạp về cảm xúc được Carol Nguyễn trình bày trong No Crying at the Dinner Table.





Viet Film Fest 2021 sẽ chiếu cuốn phim ăn khách Bố Già (Dad, I'm Sorry) của Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng tại rạp Frida vào lúc 6 giờ tối ngày 16 tháng 10. Phim Bố Già đã đứng đầu phòng vé của Hoa Kỳ hồi đầu năm và trở thành phim do Việt Nam sản xuất đầu tiên vượt mốc 1 triệu USD. Bộ phim hài hành động và kung fu được giới phê bình đánh giá cao của Bảo Trần: The Paper Tigers sẽ được chiếu drive-in vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 10 tại Westminster Mall và chiếu trực tuyến và chiếu trong suốt nửa sau của đại hội vào cuối tháng 10. Kết thúc Viet Film Fest sẽ là buổi chiếu drive-in miễn phí phim Raya and the Last Dragon của Walt Disney Animation Studios vào lúc 7 giờ tối ngày 30 tháng 10 tại Westminster Mall. Raya, một nữ chiến binh đơn độc (do Kelly Marie Tran lồng tiếng), phải truy tìm con rồng huyền thoại cuối cùng nhằm ngăn chặn một thế lực xấu xa trở lại sau 500 năm để đe dọa Kumandra, quê hương của cô. Với Quí Nguyễn đồng biên kịch và giọng của Kelly Marie Trần vào vai Raya, Viet Film