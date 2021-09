Thời Sự Trong Tuần

Thống Đốc California Gavin Newsom. (nguồn: www.cnn.com)



Trong tuần qua sự kiện được nhiều người để ý đến là cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Thống Đốc California Gavin Newsom, nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 14 tháng 9 cho thấy ông Newsom đã vượt qua được thử thánh bãi nhiệm. Trong khi đó tình hình đại dịch vẫn chưa ổn tại nhiều nơi trên thế giới mà trong đó có Mỹ và Việt Nam. Các hậu quả của biến đổi khí hậu cũng được cảnh báo với phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới nói tới năm 2050 sẽ có 200 triệu người mất nhà cửa. Tuần cũng đánh dấu 20 năm sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9.

Thống Đốc California Newsom Đã Vượt Qua Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm

Thống Đốc California Gavin Newsom đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm do Cộng Hòa hậu thuẫn và sẽ tại chức sau khi đa đố cử tri đã bỏ phiếu “no” trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm hôm Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021, theo tuyên bố từ CNN Decision Desk, qua bản tin của CNN tường thuật vào tối Thứ Ba.





Các cử tri California đã được hỏi 2 câu hỏi trên lá phiếu bãi nhiệm: thứ nhất, “yes” hay “no” về việc họ có muốn bãi nhiệm Newsom hay không.

Hiện nay Newsom sẽ tại chức cho đến hết nhiệm kỳ của ông.





Bản tin của Báo The New York Times vào tối Thứ Ba cũng tuyên bố rằng Thống Đốc Gavin Newsom đã thắng cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý truất phế ông.





Tính tới 9 giờ tối Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021, Newsom đã có 66.7% cử tri trả lời “không” bãi nhiệm và câu trả lời “có” bãi nhiệm chỉ chiếm được 33.3%, với tổng số phiếu đã được đếm lên tới 60%.





“Tôi cảm ơn đến hàng triệu và hàng triệu người dân California là những người đã thực thi quyền bỏ phiếu cơ bản của họ, và tự biểu lộ một cách áp đảo bằng việc bác bỏ sự chia rẽ,” theo Newsom phát biểu sau khi ông vượt qua cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào đêm Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021.

Số Người Chết Và Bị Nhiễm Covid-19 Ở Mỹ Tăng Cao Trở Lại Ở Mức Mùa Đông Năm Rồi; Putin Bị Dính Covid-19 Đang Tự Cách Ly

Tử vong và số người bị lây nhiễm Covid-19 tại Hoa Kỳ đã nhảy vọt lên trở lại các mức chưa từng thấy kể từ mùa đông năm rồi, xóa đi nhiều tháng của tiến bộ và có khả năng củng cố lập luận của Tổng Thống Joe Biden cho việc yêu cầu chích ngừa rộng rãi mới đây, theo bản tin của Hãng Tin AP tường thuật hôm Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021.





Các trường hợp bị lây nhiễm – do biến thể delta kết hợp với sự chống lại chích ngừa của những người Mỹ -- tập trung nhiều nhất tại Miền Nam.





Trong khi các điểm nóng một thời như Florida và Louisiana đang cải thiện, số người lây nhiễm đang gia tăng tại Kentucky, Georgia và Tennessee, do bởi trẻ em hiện trở lại trường học, nới lỏng các hạn chế đeo khẩu trang và các mức chích ngừa xuống thấp.





Tình huống nghiêm trọng tại một số bệnh viện đang bắt đầu lên tiếng như cao điểm lây nhiễm của tháng 1: Các giải phẫu bị bãi bỏ tại các bệnh viện ở tiểu bang Washington và Utah. Thiếu nhiều nhân viên tại Kentucky và Alabama. Thiếu giường bệnh tại Tennessee. Các phòng chăm sóc đặc biệt quá tải tại Texas.





Đại đa số người chết và vào bệnh viện là những người không chích ngừa, trong điều mà đã chứng minh là bài học khó khăn đối với một số gia đình.

Tại Kentucky, 70% bệnh viện của tiểu bang – 66 trong số 96 – báo cáo thiếu nhân viên trầm trọng, mức cao nhất từ trước tới nay trong thời đại dịch, theo thống đốc của tiểu bang này cho biết.





Hoa Kỳ trung bình có hơn 1,800 người chết từ Covid-19 và 170,000 trường hợp mới lây bệnh mỗi ngày, là các mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 và cuối tháng 1. Và cả hai con số đều đã gia tăng trong hơn 2 tuần qua.





Trong khi đó, liên quan tới đại dịch, bản tin của Đài NPR hôm Thứ Ba cho biết rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang tự cách ly bởi vì bị dính Covid-19 trong số những nhân viên nội bộ của ông, theo Điện Kremlin cho hay.





Putin nói ông đã chích ngừa Covid-19 lần thứ hai trong tháng 4, nhưng không có hình ảnh chụp lúc ông chích ngừa.

Tin tức nói trên được đọc hôm Thứ Ba từ cuộc họp bằng điện thoại mà Putin tổ chức với lãnh đạo Tajikistan, Emomali Rahmon.

Chính Quyền Việt Nam Họp Bàn Sống Chung An Toàn Với Covid-19

Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca mắc COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước TP SG (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.





Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 87 ca. Tại TP. SG giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. SG (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).





Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).





Vĩnh Phúc chạy vào cứu SG, Bình Dương. Cán bộ y tế Vĩnh Phúc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch. Ngày 14/9, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xuất quân tiễn 60 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.





Đoàn công tác trên gồm 60 cán bộ y tế; trong đó, có 20 bác sĩ, 32 điều dưỡng và 8 kỹ thuật viên xét nghiệm đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những bác sĩ, cán bộ y tế có năng lực, trình độ cao, giàu y đức, nhiệt huyết với công việc, có kinh nghiệm chống dịch COVID-19, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động xét nghiệm, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những nhiệm vụ khác.





Họp bàn sống chung an toàn với siêu vi. Các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp tiến tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2. Ngày 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp với các chuyên gia Tổng hội Y học Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp, các chuyên gia, nhà khoa học nhận định dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, với khả năng năng liên tục xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 nên cần có sự điều chỉnh về giải pháp, chiến lược phòng, chống dịch trong tình hình mới. Để tiến tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2, các chuyên gia đề xuất việc tăng cường năng lực đáp ứng y tế “4 tại chỗ”: Năng lực xét nghiệm (chủ động nguồn xét nghiệm kháng nguyên nhanh giá rẻ) gắn với điều tra dịch tễ; cách ly, thu dung phân loại ban đầu; các cơ sở điều trị có đầy đủ thuốc điều trị từ sớm, hệ thống oxy với giá thành rẻ, vaccine phòng COVID-19… Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cần chuẩn bị lực lượng cơ động về xét nghiệm, điều trị… để sẵn sàng chi viện cho các địa phương tùy diễn biến dịch bệnh. Chiến lược phòng, chống dịch giai đoạn mới cũng phải có các biện pháp, quy định cụ thể để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự cho người dân khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.





SG thí điểm thẻ xanh Covid-19 theo lộ trình. Tại buổi họp báo tối 15.9, liên quan đến triển khai thẻ xanh Covid, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết thẻ xanh Covid sẽ được thí điểm tại: Q.7, H.Củ Chi, H.Cần Giờ; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý KCN cao. “Nhưng không phải thẻ xanh Covid sẽ được triển khai trên toàn đơn vị đó, mà triển khai theo lộ trình, trong những nhóm đơn vị cụ thể, sau khi thống nhất với lãnh đạo của đơn vị. Ví dụ tại Q.7 sẽ triển khai thí điểm thẻ xanh Covid cho 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu; ở H.Củ Chi, H.Cần Giờ sẽ thí điểm thẻ xanh Covid tại cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, cung cấp sản phẩm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch tại địa phương…”, ông Thắng chia sẻ. Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết thêm, các đơn vị còn lại không thực hiện thí điểm thì vẫn di chuyển theo các công văn của UBND TP.HCM đã ban hành trước đây (phải có giấy đi đường - PV). Bởi, hiện TP.HCM chưa triển khai thẻ xanh Covid rộng rãi đến người dân mà chỉ thí điểm đối với một số doanh nghiệp được địa phương đăng ký.





SG thí điểm mở cửa một số hoạt động xã hội từ ngày 16 đến 30-9. Theo văn bản do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành chiều tối 15-9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg và các văn bản có liên quan của các bộ, ngành và thành phố với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng dịch trên từng địa bàn cụ thể. Thành phố vẫn áp dụng cấp giấy đi đường với 17 nhóm đối tượng; sử dụng mã QR khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát như thời gian vừa qua. Nhân viên giao hàng qua ứng dụng công nghệ (shipper) được hoạt động liên quận từ 6h đến 21h hằng ngày. Những nhân viên này được xét nghiệm Covid-19 miễn phí mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3, tần suất 2 ngày/lần. Các nhân viên giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh được hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Những người này phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, được xét nghiệm mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 với tần suất 3 ngày/lần. Kinh phí do đơn vị, hộ kinh doanh tự chi trả.





Từ 12h ngày 16-9: Hà Nội cho mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn. Chiều 15-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản: Từ 12h ngày 16-9-2021 đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể, như sau: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.





Dịch hại vô cùng: xuất khẩu rau quả sang TQ giảm đều 15%/tháng. Từ tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đã liên tục giảm, trung bình mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng năm 2021 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 1,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 58% thị phần. Đáng chú ý, từ tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đã liên tục giảm, trung bình mỗi tháng giảm 15% so với tháng trước đó.

CDC: Người Không Chích Ngừa Dễ Chết Gấp 11 Lần So Với Người Đã Chích Ngừa Khi Bị Dính Covid-19

Thêm tài liệu được công bố hôm Thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021, cho thấy, một lần nữa, rằng những người không chích ngừa dễ bị truyền nhiễm, phải vào bệnh viện điều trị và chết hơn rất nhiều từ Covid-19 so với những người đã chích ngừa đầy đủ, theo bản tin của Business Insider tường thuật hôm Thứ Sáu.





Nghiên cứu của Cơ Quan CDC đã công bố vào xế trưa Thứ Sáu theo dõi hơn 615,000 người bị lây nhiễm, vào bệnh viện đều trị và chết từ Covid-19 khắp Hoa Kỳ từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7 tại 13 khu vực trên toàn quốc. Đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay về các trường hợp Covid sau chích ngừa, vào bệnh viện và tử vong kể từ khi biến thể Delta trỗi dậy tại Hoa Kỳ.





Nghiên cứu cho thấy rằng những người không chích ngừa chiếm phần lớn các trường hợp bị lây nhiễm trên toàn quốc, ngay cả vào cuối mùa hè, khi biến thể Delta đã chiếm ưu thế.





Trong thời gian đầu của nghiên cứu, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 19 tháng 6, những người không chích ngừa chiếm 95% trường hợp bị lây nhiễm, 93% người vào bệnh viện, và 92% tử vong.





Sau đó, từ ngày 20 tháng 6 tới ngày 17 tháng 7, khi biến thể Delta lây nhiễm nhiều hơn đã có chỗ đứng vững chắt hơn tại Hoa Kỳ, số trường hợp đột phá đã gia tăng trong những người đã chích ngừa. Nhưng ngay dù vậy, những người không chích ngừa đã chiếm 82% trường hợp bị lây, 86% vào bệnh viện, và 84% tử vong, có nghĩa là những người không chích ngừa dễ bị tổn thương nhiều hơn xa đối với Covid-19.





Giám Đốc CDC Rochelle Walensky phát biểu trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Bạch Ốc hôm Thứ Sáu nói rằng trong khi có nhiều người Mỹ đã chích ngừa được vào bệnh viện nhiều hơn, không có số liệu ở đâu gần với số người Mỹ không chích ngừa được vào bệnh viện điều trị hay chết từ Covid-19.

Thực tế, 2 tháng qua, khi biến thể Delta chịu trách nhiệm cho hầu hết các trường hợp lây nhiễm Covid-19, những người không chích ngừa có gấp 5 lần có thể bị dính Covid-19, gấp 10 lần vào bệnh viện, và gấp 11 lần chết từ Covid-19 hơn những người đã chích ngừa.

Tổng Thống Biden Cùng Các Cựu Tổng Thống Clinton, Obama Cùng Các Đệ Nhất Phu Nhân Dự Lễ Tưởng Niệm Ngày 11 Tháng 9 Tại New York



Từ trái, cựu Tổng Thống Bill Clinton, cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton, cựu Tổng Thống Barack Obama, cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, Tổng Thống Joe Biden, Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, cựu Thị Trưởng New York Michael Bloomberg, người bạn đời của Bloomberg Diana Taylor, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), và Lãnh Đạo Dân Chủ tại Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-New York), đứng chào quốc ca trong Lễ Tưởng Niệm Ngày 11 Tháng 9 tại Đài Tưởng Niệm Và Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ngày 11 Tháng 9 hôm Thứ Bảy, 11 tháng 9 năm 2021 tại New York. (nguồn: https://apnews.com)

NEW YORK – Từ đài tưởng niệm ở thành phố tới một cánh đồng xa xôi đến trung tâm sức mạnh quân sự quốc gia, Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Bảy, 11 tháng 9 năm 2021 đã bày tỏ sự kính trọng tại 3 nơi linh thiêng của nỗi đau buồn và tưởng nhớ để vinh danh những người đã mất mạng cách nay hai thập niên trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Ngày tưởng niệm trọng thể nhắc nhở thường xuyên người Mỹ về thời điểm khi họ đoàn kết để đối mặt với thảm kịch khó tưởng tượng được. Tinh thần tàn lụi đó của ngày 11 tháng 9 đã được vực dậy một cách mạnh mẽ nhất bởi tổng thống vào lúc các cuộc tấn công, là George W. Bush, người đã nói rằng, “Đó là nước Mỹ mà tôi biết,” trái ngược hoàn toàn với một đất nước bị chia rẽ một cách cay đắng mà Biden hiện lãnh đạo.





Biden cũng đã phát biểu và bày tỏ lòng kính trọng tại các nơi ở New York, Pennsylvania và bên ngoài Washington nơi 4 chiếc máy bay bị cướp đã đâm vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, giết chết gần 3,000 người, phá vỡ cảm giác an toàn của quốc gia và đẩy đất nước vào hai thập niên chiến tranh.









Biden đã lau nước mắt khi ông đứng mặc niệm tại nơi mà tòa tháp đôi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới đã sụp đổ, và nhìn lên theo tiếng gầm rú của một chiếc phản lực cơ dưới bầu trời xanh ngắt gợi nhớ lại cái ngày định mệnh đó.

Tại một cánh đồng ở Pennsylvania, Biden làm hài lòng những thành viên gia đình đã tụ tập tại một tảng đá cũ gần Shanksville đánh dấu nơi các hành khách đã kéo chiếc máy bay bị không tặc cướp mà lúc đó đang bay về thủ đô Washington. Tại Ngũ Giác Đài, Biden và đệ nhất phu nhân, Jill, mặc niệm trước một vòng hoa được gắn các hoa màu trắng, tím và đỏ trưng bày trước những chiếc ghế tưởng niệm đánh dấu các nạn nhân của cuộc tấn công vào cơ sở đầu não quân đội.





Tại nền cũ của tòa tháp đôi ở Thành Phố New York, Biden đứng chung với các cựu Tổng Thống Barack Obama và Bill Clinton tại Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Ngày 11 Tháng 9 khi những tên của người chết được đọc lớn lên bởi những người thân của họ.





Cựu Tổng Thống Bush, phát biểu chính tại Shanksville, than rằng “rất nhiều quan điểm chính trị của chúng ta đã trở thành lời kêu gọi trắng trợn cho sự giận dữ, sợ hãi và phẫn uất.”





Trump đã bỏ qua các buổi lễ tưởng niệm chính thức ngày 11 tháng 9 và thay vì vậy đã đến thăm một trạm cứu hỏa và cảnh sát tại New York, nơi ông buộc Biden vào việc rút quân khỏi Afghanistan và lập lại những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 khi ông bày tỏ lòng tôn kính đối với những người cấp cứu của New York.

Tưởng Niệm Ngày 11 Tháng 9, Cựu Tổng Thống Bush Cảnh Báo và Kêu Gọi Dân Mỹ Chống Lại Những Người Cực Đoan Bạo Động Trong Nước

Cựu Tổng Thống George W. Bush hôm Thứ Bảy, 11 tháng 9 năm 2021, đã kêu gọi người Mỹ chống lại những người cực đoan bạo động trong nước Mỹ, so sánh họ với những kẻ cực đoan bạo lực ở ngoài nước và cảnh báo rằng họ là “những đứa con của cùng một tinh thần xấu xa,” theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.





Trong bài phát biểu đánh dấu 20 năm các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Bush nói rằng Hoa Kỳ đã chứng kiến “bằng chứng ngày càng gia tăng rằng những nguy hiểm đối với đất nước của chúng ta có thể đến mà không đi qua các biên giới, nhưng từ sự bạo động tập họp bên trong đất nước.”





“Có rất ít sự chồng chéo văn hóa giữa những người cực đoan bạo động hải ngoại và những người cực đoan bạo động trong nước,” theo Bush phát biểu. “Nhưng trong sự khinh thường của họ đối với đa nguyên, trong sự coi thường của họ đối với mạng người, trong quyết tâm của họ để làm nhơ bẩn các biểu tượng quốc gia, họ là những đứa con của cùng tinh thần xấu xa.”





“Và đó là bổn phận của chúng ta tiếp tục chống lại họ,” theo ông nói thêm.





Bài phát biểu của Cựu Tổng Thống Bush tại Đài Tưởng Niệm Chuyến Bay 93 tại Shanksville, Pennsylvania, đến 8 tháng sau khi những người nổi dậy bạo động tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1 trong nỗ lực chận đứng Quốc Hội chứng nhận bầu cử 2020 cho Tổng Thống Joe Biden.





Vị cựu Tổng Thống Đảng Cộng Hòa này đã lên tiếng lên án đám đông bạo động của những người ủng hộ Trump là những người đã làm giông bão tại Tòa Nhà Quốc Hội hôm đó.





Cảnh sát đang chuẩn bị cho các cuộc đụng độ và bất an có thể xảy ra trong thời gian tập họp của những người cực hữu tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, được lên lịch trình vào ngày 18 tháng 9 tới đây, mà có nghĩa là ủng hộ những người nổi dậy bị truy tố trong các cuộc bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội, theo bản ghi nhớ nội bộ của Cảnh Sát Điện Capitol mà CNN được xem qua cho thấy.





Hôm Thứ Bảy Bush cũng than vãn về sự chia rẽ tại Hoa Kỳ, bầu không khí chính trị gần đây khác với tinh thần đoàn kết mà ông nói ông đã chứng kiến sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9.





“Một thế lực xấu dường như đang hoạt động trong cuộc sống bình thường của chúng ta để chuyển mọi bất đồng thành tranh luận, và mọi tranh luận thành đụng độ của các nền văn hóa. Quá nhiều nền chính trị của chúng ta đã trở thành lời kêu gọi trắng trợn đối với sự giận dữ, sợ hãi, và phẫn uất,” theo Ông Bush nói. “Điều đó khiến cho chúng ta lo ngại về đất nước của chúng ta và tương lai chung của chúng ta.”





Vào chiều Thứ Bảy Biden đã ca ngợi bài phát biểu của cựu Tổng Thống Bush, nói với các phóng viên trong lúc thăm Ty Cứu Hỏa Tình Nguyện Shanksville rằng ông nghĩ Ông Bush “đã phát biểu hay hôm nay, một bài phát biểu thực sự hay, về chúng ta là ai.”

Sách ‘Peril’ Của 2 Ký Giả Woodward/Costa: Tướng Milley Đã Họp Kín Để Đối Phó Trump Có Thể Nổ Nguyên Tử Vì Sa Sút Tinh Thần Sau Bầu Cử 2020

Hình bìa cuốn sách ‘Peril’. (nguồn: www.cnn.com)

Washington – 2 ngày sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump là Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley, đã thực hiện hành động bí mật để hạn chế Trump từ khả năng ra lệnh không kích quân sự hay phóng vũ khí nguyên tử nguy hiểm, theo cuốn sách mới có tên “Peril” [Hiểm Họa] được viết bởi ký giả huyền thoại Bob Woodward và cựu phóng viên báo Washington Post là Robert Costa, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 14 tháng 9 năm 2021.





Woodward và Costa viết rằng Milley, bị chấn động sâu xa bởi cuộc tấn công, ‘chắc chắn rằng Trump đã sa sút tinh thần nghiêm trọng sau cuộc bầu cử, với Trump giờ đây chỉ còn là người vui buồn thất thường, la hét các viên chức và xây dựng hiện thực thay thế của riêng ông về những âm mưu bầu cử không chấm dứt.’





Milley lo ngại rằng Trump có thể ‘trở thành kẻ lừa đảo’, theo các tác giả viết.





“Các bạn không bao giờ biết điểm kích hoạt của tổng thống là gì,” theo Milley nói với nhân sự cao cấp của ông, theo cuốn sách viết.





Để đối phó, Milley đã hành động đặc biệt, và mở cuộc họp bí mật tại văn phòng của ông ở Ngũ Giác Đài vào ngày 8 tháng 1 để xem xét tiến trình hành động quân sự, gồm việc phóng vũ khí nguyên tử. Nói với các viên chức quân sự cao cấp có trách nhiệm của Trung Tâm Chỉ Huy Quân Sự Quốc Gia, phòng chiến tranh của Bộ Quốc Phòng, Milley chỉ thị họ không làm theo lệnh từ bất cứ ai ngoại trừ có ông tham dự vào lệnh đó.





“Bất luận điều gì các bạn được sai bảo, các bạn hãy làm theo thủ tục. Các bạn làm theo tiến trình. Và tôi là một thành phần của thủ tục đó,” theo Milley nói với các sĩ quan, theo cuốn sách viết. Rồi ông đi quanh phòng, nhìn vào mắt từng sĩ quan, và yêu cầu họ xác định bằng lời nói là họ đã hiểu.





“Đã hiểu chưa?” theo Milley hỏi, theo cuốn sách viết.





“Đã hiểu, thưa Ông.”





‘Milley xem đó như là lời tuyên thệ’, theo các tác giả sách viết.





Cuốn sách “Peril” dựa vào hơn 200 cuộc phỏng vấn với những người tham gia và nhân chứng trực tiếp, và nó vẽ ra bức tranh ớn lạnh về những ngày sau cùng của Trump tại chức.





CNN đã có được một bản của cuốn “Peril” trước khi nó được tung ra vào ngày 21 tháng 9 này.

Biến Đổi Khí Hậu Sẽ Đẩy Hơn 200 Triệu Người Trên Thế Giới Rời Bỏ Nhà Cửa Và Đất Nước Của Họ Trong 3 Thập Niên Tới



Hình chụp ngày 31 tháng 7 năm 2016 cho thấy một gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với những con dê chở trên một chiếc thuyền tại quận Morigaon, thuộc phía đông của Gauhati, tiểu bang Assam miền đông bắc của Ấn Độ. (nguồn: https://apnews.com)

BARCELONA, Tây Ban Nha – Biến đổi khí hậu có thể đẩy hơn 200 triệu người rời bỏ nhà cửa của họ trong 3 thập niên tới và tạo ra những điểm nóng di dân nếu không có hành động khẩn cấp nào được thực hiện để giảm khí thải toàn cầu và khỏa lấp sự cách biệt phát triển, theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới (WB) cho thấy, qua bản tin của Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 13 tháng 9 năm 2021.





Phần thứ hai của phúc trình Groundswell được phổ biến hôm Thứ Hai đã kiểm tra cách mà những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu diễn ra chậm như khan hiếm nước, giảm sản lượng mùa màng và tăng cao mực nước biển có thể khiến nhiều triệu người mà phúc trình mô tả là “những di dân khí hậu” vào năm 2050 dưới 3 hoàn cảnh khác nhau với các mức độ khác nhau của hành động và phát triển khí hậu.





Dưới tình huống bi quan nhất, với mức khí thải cao và sự phát triển không đồng đều, phúc trình tiên đoán sẽ có tới 216 triệu người rời bỏ đất nước của họ trên khắp 6 khu vực được phân tích. Những khu vực đó là Châu Mỹ La Tinh; Bắc Phi; Châu Phi Cận Sa Mạc Sahara; Đông Âu và Trung Á; Nam Á; và Đông Á và Thái Bình Dương.





Trong tình huống thân thiện khí hậu nhất, với mức khí thải thấp và phát triển bao quát, bền vững, thế giới có thể sẽ chứng kiến 44 triệu người bị buộc rời bỏ nhà cửa của họ.





Các phát hiện trong phúc trình “tái khẳng định khả năng của khí hậu tạo ra di cư trong các quốc gia,” theo Viviane Wei Chen Clement, chuyên gia biến đổi khí hậu cao cấp tại Ngân Hàng Thế Giới và là một trong những tác giả của phúc trình, cho biết.





Phúc trình này đã không tìm hiểu các tác động ngắn hạn của biến đổi khí hậu, như các ảnh hưởng của những sự kiện thời tiết thái quá, và đã không tìm hiểu di cư vì biến đổi khí hậu xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc Sẽ Đến New York Dự Họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Và Có Thể Thăm Chính Thức Hoa Kỳ

LIÊN HIỆP QUỐC, NY – Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới New York để tham dự Khóa Họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày 20 tháng 9 này và có thể Ông Phúc sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật vào ngày 14 và 13 tháng 9 năm 2021. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam, thuộc số hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự trực tiếp Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức bắt đầu vào ngày 20/9 tới đây.





Truyền thông nhà nước ngày 14/9 cho hay có 73 nguyên thủ quốc gia và 31 người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự cuộc họp được tổ chức tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên không nói đến việc ông Phúc sẽ sang Mỹ tham dự cuộc họp.





Theo South China Morning Post hôm 11/9, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến công du tới Mỹ để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Bài báo trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội khi bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội cuối tuần trước cho biết rằng, không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Hoa Kỳ trong dịp này.





Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cũng nhận được tin cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ vào ngày 22/9.





Phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ dự kiến khai mạc ngày 14/9 tại New York và chính thức bắt đầu vào ngày 20/9 với cuộc họp kín về biến đổi khí hậu giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các nhà lãnh đạo thế giới.





Trong khi đó bản tin của Đài VOA phát đi hôm 13 tháng 9 thì cho biết thêm thông tin về việc Ông Phúc có thể chính thức thăm Mỹ như sau.





Tờ South China Morning Post hôm 11/9 cũng cho biết rằng Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du tới Mỹ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Tờ báo có trụ sở ở Hong Kong trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, cho biết rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này, khi bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội cuối tuần trước.





Truyền thông chính thống của Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm của ông Phúc tới Mỹ. Nhà Trắng cũng chưa có thông báo gì về chuyến thăm sắp tới của một lãnh đạo Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này.

Tay Vợt Người Nga Daniil Medvedev Hạ Tay Vợt Số 1 Thế Giới Novak Djokovic Để Giành Danh Hiệu Grand Slam Đầu Tiên Tại Giải Tennis US Open 2021

Tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã đánh bại tay vợt Novak Djokovic, người hy vọng đạt được số giải lớn nhiều nhất trong Giải Tennis hàng năm của Mỹ, để nhận chức vô địch giải lớn đầu tiên tại Giải US Open năm 2021 trong trận đấu chung kết vào Chủ Nhật, 12 tháng 9 năm 2021 tại New York, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Chủ Nhật.





Medvedev, 25 tuổi, đã thua 2 trận chung kết Grand Slam trước đây nhưng kỳ này đã thắng với tỉ số 6-4, 6-4 và 6-4.





Tay quần vợt số một thế giới Djokovic đã thắng các Giải Australian Open, French Open và Wimbledon trong năm nay.





Djokovic, 34 tuổi, người Serb cũng chạy đua để đạt kỷ lục tay vợt nam thắng Grand Slam thứ 21.





Nếu đoạt chiến thắng kỳ này sẽ giúp anh vượt qua các đối thủ Roger Federer và Rafael Nadal để giành ngôi vị tay vợt nam có thành tích nhiều nhất các giải Grand Slam.





Trong khi đó, bên tay vợt thiếu niên nữ tại Giải US Open kỳ này, thần đồng thiếu niên Emma Raducanu đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của cô chỉ sau chưa tới 3 tháng kể từ khi cô tham dự Giải Wimbledon ở thứ hạng 338 của thế giới.





Tay vợt nữ 18 tuổi người Anh này đã thắng giải lớn kể từ khi tay vợt nữ Virginia Wade trong năm 1977 khi cô đã đánh bại tay vợt nữ 19 tuổi người Gia Nã Đại Leylah Fernandez trong trận chung kết tất cả hiếu niên đầu tiên kể từ năm 1999.

An Giang: Bà Lê Thị Kim Phi Bị Bắt Và Truy Tố Về Tội Danh ‘Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền’



Bà Lê Thị Kim Phi. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

AN GIANG, VN – Lại có thêm một Facebooker, bà Lê Thị Kim Phi, tại tỉnh An Giang, Miền Nam Việt Nam, bị bắt và truy tố về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chinh quyền,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Bà Lê Thị Kim Phi, chủ tài khoản Facebook Phi Kim, vào ngày 10/9 bị cơ quan chức năng tỉnh Anh Giang khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin trong cùng ngày, dẫn nguồn từ Cơ quan Điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang cho rằng, từ khoảng cuối tháng chín năm ngoái, bà Phi sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản Facebook khác cũng được nói là thành viên của tổ chức có tên ‘Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời’ do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu.





Cũng theo Cơ quan Điều tra, vào ngày 1/1/2021, bà Lê Thị Kim Phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức này và nhiệm vụ được giao là ‘tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức và móc nối người khác tham gia’.





Cơ quan An ninh Điều Tra thuộc Công an tỉnh An Giang nói họ thu được sáu video clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook Phi Kim mà nội dung được nói là ‘tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’.





Bà Lê Thị Kim Phi sinh năm 1959, ngụ tại Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, là người thứ ba bị bắt từ đầu năm 2021 đến nay với cáo buộc tham gia tổ chức ‘Chính phủ Quốc gia Lâm thời’ do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu. Hai người kia là ông Trần Hữu Đức sinh năm 1964 ở Nghệ An và anh Ngô Công Trứ sinh năm 1988 ở Phú Yên.





Vào ngày 16/8 vừa qua, ông Trần Hữu Đức bị Tòa án Tỉnh Nghệ An tuyên ba năm tù giam. Đến ngày 25/8, anh Ngô Công Trứ bị Tòa Tỉnh Phú Yên tuyên 10 năm tù giam.





Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục bắt giữ và kết án nhiều người với cáo buộc có liên quan tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần liên hệ với tổ chức này để xin phản hồi nhưng chưa nhận được trả lời. Duy nhất một lần vào năm 2017, bà Lisa Phạm, người bị phía Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi giục khủng bố ở Việt Nam.