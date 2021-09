An Giang: Bà Lê Thị Kim Phi Bị Bắt Và Truy Tố Về Tội Danh ‘Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền’

Bà Lê Thị Kim Phi. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

AN GIANG, VN – Lại có thêm một Facebooker, bà Lê Thị Kim Phi, tại tỉnh An Giang, Miền Nam Việt Nam, bị bắt và truy tố về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chinh quyền,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.

Bà Lê Thị Kim Phi, chủ tài khoản Facebook Phi Kim, vào ngày 10/9 bị cơ quan chức năng tỉnh Anh Giang khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin trong cùng ngày, dẫn nguồn từ Cơ quan Điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang cho rằng, từ khoảng cuối tháng chín năm ngoái, bà Phi sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản Facebook khác cũng được nói là thành viên của tổ chức có tên ‘Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời’ do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu.

Cũng theo Cơ quan Điều tra, vào ngày 1/1/2021, bà Lê Thị Kim Phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức này và nhiệm vụ được giao là ‘tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức và móc nối người khác tham gia’.

Cơ quan An ninh Điều Tra thuộc Công an tỉnh An Giang nói họ thu được sáu video clip và 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook Phi Kim mà nội dung được nói là ‘tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’.

Bà Lê Thị Kim Phi sinh năm 1959, ngụ tại Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, là người thứ ba bị bắt từ đầu năm 2021 đến nay với cáo buộc tham gia tổ chức ‘Chính phủ Quốc gia Lâm thời’ do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu. Hai người kia là ông Trần Hữu Đức sinh năm 1964 ở Nghệ An và anh Ngô Công Trứ sinh năm 1988 ở Phú Yên.

Vào ngày 16/8 vừa qua, ông Trần Hữu Đức bị Tòa án Tỉnh Nghệ An tuyên ba năm tù giam. Đến ngày 25/8, anh Ngô Công Trứ bị Tòa Tỉnh Phú Yên tuyên 10 năm tù giam.

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục bắt giữ và kết án nhiều người với cáo buộc có liên quan tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Đài Á Châu Tự Do đã nhiều lần liên hệ với tổ chức này để xin phản hồi nhưng chưa nhận được trả lời. Duy nhất một lần vào năm 2017, bà Lisa Phạm, người bị phía Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi giục khủng bố ở Việt Nam.