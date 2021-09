Thời Sự Trong Tuần

Trong hình do Bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp cho thấy một chiết vận tải cơ CH-47 Chinook từ Lữ Đoàn Hàng Không Tác Chiến 82, Sư Đoàn Dù 82 đưa chiếc U.S. Air Force C-17 Globemaster III vào vận tải cơ tại Phi Trường Quốc Tế Hamid Karzai tại Kabul, Afghanistan, hôm Thứ Bảy, 28 tháng 8 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com)



Nước Mỹ đã chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử tại Afghanistan sau khi kết thúc cuộc di tản người Mỹ, người Afghans làm việc cho Mỹ và các kiều dân ngoại quốc khác vào đúng hạn chót 31 tháng 8 năm 2021 mà Tổng Thống Joe Biden đã đưa ra. Trong khi đó tình hình đại dịch tại Việt Nam cũng chưa thấy có gì khả quan, với số người bị lây nhiễm Covid-19 tại Sài Gòn vẫn còn gia tăng.

Mỹ Chấm Dứt Di Tản và Kết Thúc Cuộc Chiến Afghanistan Dài Nhất Lịch Sử

WASHINGTON – Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối ngày Thứ Hai, 30 tháng 8 năm 2021, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ và đóng lại một chương lịch sử quân đội mà có thể sẽ được nhớ tới vì sự thất bại to lớn, không làm đúng lời cam kết và cuối cùng bỏ chạy khiến cho hơn 180 người Afghans và 13 binh sĩ Hoa Kỳ chết, một số người ngang tuổi với cuộc chiến, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Nhiều giờ trước hạn chót rút quân hôm Thứ Ba của Tổng Thống Joe Biden để chấm dứt cuộc không vận cuối cùng, và kết thúc cuộc chiến của Hoa Kỳ, các máy bay vận tải của Không Quân đã chở một toán quân nhân còn lại từ phi trường Kabul. Hàng ngàn binh sĩ đã trải qua 2 tuần vất vả để bảo vệ cuộc không vận vội vã và nguy hiểm hàng chục ngàn người Afghans, người Mỹ và những người khác tìm cách chạy thoát khỏi đất nước một lần nữa rơi vào sự cai trị của dân quân Taliban.





Trong tuyên bố hoàn tất nỗ lực di tản và chiến tranh, Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ, nói rằng những chiếc máy bay cuối cùng cất cánh khỏi phi trường Kabul vào lúc 3 giờ 29 phút chiều, giờ Thủ Đô Washington, hay một phút trước nửa đêm tại Kabul. Ông cho biết một số công dân Mỹ, con số có thể “thấp hơn vài trăm,” đã bị bỏ lại, và rằng ông tin là họ sẽ có thể rời khỏi đất nước đó.





Biden cho biết các tư lệnh quân đội đã hoàn toàn hài lòng việc chấm dứt không vận, không gia hạn. Ông nói ông đã yêu cầu Ngoại Trưởng Antony Blinken phối hợp với các đối tác quốc tế để buộc Taliban giữ cam kết của họ về sự ra đi an toàn cho những người Mỹ và những người khác muốn ra đi trong những ngày tới.





Phi trường Kabul đã trở thành hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, đứng vững trong cuộc chiến 20 năm mà đã lấy đi hơn 2,400 sinh mạng người Mỹ.





Hơn 1,100 binh sĩ từ các nước đồng minh và hơn 100,000 lính Afghans và thường dân đã chết, theo dự án Tổn Phí Cuộc Chiến của Đại Học Brown University cho biết.





Sự ra đi cuối cùng của Hoa Kỳ gồm việc rút tất cả nhân viên ngoại giao, dù Bộ Ngoại Giao đã để ngỏ khả năng của việc tái hoạt động ở một cấp độ ngoại giao nào đó với Taliban tùy vào cách họ hành xử trong việc thiết lập một chính quyền và việc tôn trọng những kêu gọi của quốc tế để bảo vệ nhân quyền.

Nhiều Cựu Chiến Binh Đội Đặc Nhiệm Mỹ Đã Bí Mật Giải Cứu 630 Đặc Nhiệm Aghans Bị Kẹt Ở Vùng Taliban Kiểm Soát Trong Những Ngày Qua



Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan, các cựu chiến binh Mỹ đã trở lại để cứu các đồng minh Afghan còn bị kẹt trong vùng kiểm soát của Taliban. (nguồn: https://nypost.com)

Một nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ được huấn luyện đặc biệt đã bí mật giải cứu hàng trăm đặc nhiệm đồng minh khỏi Afghanistan – việc tình nguyện vì sợ những đồng minh đó nếu bị bỏ lại thì sẽ bị giết chết, theo một báo cáo cho hay qua bản tin của Báo New York Post tường thuật hôm Thứ Sáu, 27 tháng 8 năm 2021.





Chiến dịch bí mật kéo dài cả tuần lễ qua được gọi là “Pineapple Express” đã được thực hiện bởi một nhóm các cựu chiến binh chọn lựa đặc biệt gồm các chỉ huy của Nhóm đặc nhiệm Green Berets và SEAL, theo Đài ABC News cho biết.





Họ đã được thúc đẩy bởi sự thất vọng sâu sắc “rằng chính phủ của chúng ta đã không làm điều này,” theo cựu thành viên nhóm SEAL là Jason Redman nói với ABC News.





“Chúng tôi đã làm điều chúng tôi nên làm, như là những người Mỹ,” theo ông cho biết.





Lúc đầu họ đã được thành lập để giải cứu một cựu biệt kích Afghan là người bị đe dọa sẽ bị Taliban giết chết vì đã làm việc với lực lượng đặc biệt Mỹ và Đội Số Sáu của SEAL tinh nhuệ, theo ABC cho hay.





Sau khi đối tượng của Taliban và gia đình 6 người của ông đã được giải cứu, đội đặc nhiệm đã tiếp tục việc giải cứu các đồng minh Afghans – và cho đến nay đã giúp ít nhất 630 người vượt qua vòng đai thép chết chóc bên ngoài phi trường Kabul để di tản an toàn.





Thường họ đã đưa người vào phi trường vào giữa đêm, có khi một người một lần có khi hai người.





“Đó là con số thật kinh ngạc đối với một tổ chức mà chỉ được tập họp vài ngày trước khi bắt đầu các chiến dịch và hầu hết các thành viên đã chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp,” theo cưu Đại Úy Zac Lois của Đội Đặc Nhiệm Green Beret nói với ABC.





Nhóm này đã né tránh các trạm kiểm soát quân sự nghiêm ngặt của Taliban để đưa người vào phi trường, sử dụng các hình trái dứa trên điện thoại của họ để cho những người được giải cứu biết họ đã ở về phía họ.





Trái cây vùng nhiệt đới cũng được dùng như là mật ngữ cuối cùng – kể từ lúc đã thay đổi – mà được trao cho các thành viên quân đội Mỹ tại phi trường là những người làm việc không chính thức song song với các cựu chiến binh anh hùng, theo ABC tường thuật.





Họ bất chấp những hỗn loạn chết người mà một thành viên đã so sánh với sự đáng giá trong các cảnh của bộ phim Jason Bourne xảy ra sau mỗi 10 phút.

“Tôi chỉ muốn cứu người của tôi ra,” theo Thiếu Tá Jim Gant, một thành viên của biệt đội Green Beret là người mà ABC nói là đã được đặt tên là “Lawrence of Afghanistan,” nói với mạng lứu của chiến dịch táo bạo.

Tới Năm 2034, Tiền An Sinh Xã Hội Sẽ Cạn Chỉ Còn Có Thể Trả 78% Các Phúc Lợi Được Cam Kết Đối Với Những Người Về Hưu

Washington – Sở An Sinh Xã Hội Mỹ sẽ giảm các phúc lợi vào năm 2034 nếu Quốc Hội không làm gì hết để giải quyết thiếu hụt tài trợ dài hạn của chương trình này, theo một phúc trình thường niên được công bố hôm Thứ Ba, 31 tháng 8 năm 2021 bởi các ủy viên của An Sinh Xã Hội và Medicare, qua bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba.





Đó là sớm hơn một năm đã được báo cáo hồi năm ngoái. Vào lúc đó, các quỹ ủy thác tổng hợp dành cho An Sinh Xã Hội sẽ cạn kiệt và sẽ chỉ có thể trả 78% các phúc lợi đã được cam kết cho những người về hưu và khuyết tật.





Đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế được cho là nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng tốc độ cạn kiệt trong một năm, do việc sút giảm lớn việc làm và đưa tới giảm thu nhập từ thuế trả lương. Các ủy viên cũng dự đoán tỉ lệ tử vong cao hơn tới năm 2023 và chậm trễ sinh con trong thời gian ngắn.





Nhưng vẫn không rõ điều gì là những ảnh hưởng dài hạn của đại dịch đối với các quỹ và các ủy viên sẽ tiếp tục giám sát những phát triển. Phúc trình năm ngoái đã không tính đến các ảnh hưởng của đại dịch.





Các dự đoán cho Medicare cũng bằng với phúc trình hồi năm ngoái.





Quỹ ủy thác cho Part A của Medicare, bao trả các chi phí nằm bệnh viện và nhà điều dưỡng cho những cao niên, sẽ bị cạn vào năm 2026, cùng năm mà phúc trình năm ngoái dự báo. Vào lúc đó chương trình chỉ có thể trả 91% các phúc lợi được cam kết.





Tính tới cuối năm 2020, khoảng 65 triệu người đã nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội và gần 63 triệu người được bảo hiểm Medicare.

Dân California Có Thu Nhập Tới $75,000/Năm Đang Bắt Đầu Nhận Được Tiền Trợ Giúp Đại Dịch $600

Khi California tiếp tục hồi phục chậm từ đại dịch Covid-19 mà đã đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh hồi năm ngoái, $600 tiền trợ giúp của tiểu bang đã bắt đầu vào các trương mục ngân hàng của cư dân là những người có thu nhập lên tới $75,000 một năm, để giúp họ đứng vững trở lại, theo Báo Los Angeles Times tường thuật hôm Thứ Ba, 31 tháng 8 năm 2021.





Đợt đầu của khoảng 600,000 người có tổng số tiền 354 triệu đô la đã được gửi thẳng vào trương mục ngân hàng hôm Thứ Sáu và tiểu bang sẽ gửi ngân phiếu tới những người có khai thuế khác mỗi 2 tuần, theo Daniel Tahara, phát ngôn viên cho Sở Thuế tiểu bang.





Cộng với chương trình trợ giúp lần trước để giúp những người có thu nhập lên tới $30,000 một năm, tiểu bang dự đoán sẽ cung cấp 11.8 tỉ đô la cho 15.2 triệu chủ hộ gia đình tại California, chiếm khoảng 2/3 người đóng thuế của tiểu bang.





Tiền trợ cấp là một phần của gói phục hồi kinh tế của Thống Đốc Gavin Newsom đã được Lập Pháp tiểu bang chấp thuận trong tháng 7 để giúp các chủ gia đình đã gặp khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn trong thời đại dịch.





Đợt tiền tài trợ đến vào lúc Thống Đốc Newsom đang được cử tri tiểu bang bỏ phiếu để quyết định xem có nên giữ ông lại hay không trong cuộc vận động truất phế ông do Cộng Hòa chủ xướng.

1 Chánh Án Đã Ngăn Chận Sắc Lệnh Của Thống Đốc Florida Ron DeSantis Cấm Các Học Khu Ra Lệnh Đeo Khẩu Trang Ở Trường

FORT LAUDERDALE, Fla. – Các học khu tại tiểu bang Florida có thể một cách hợp pháp yêu cầu các học sinh của họ đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, theo một chánh án đã phán quyết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 8 năm 2021, nói rằng Thống Đốc Florida Ron DeSantis đã vượt quá quyền hạn của ông khi ông đưa ra sắc lệnh hành pháp cấm các yêu cầu như thế, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Sáu.





Chánh Án John C. Cooper của Tòa Án Quận Leon tại Florida đã đồng ý với một nhóm phụ huynh là những người tuyên bố trong một đơn kiện rằng lệnh của DeSantis là vi hiến và không thể được thực thi. Lệnh của thống đốc đã trao cho phụ huynh quyền độc lập để quyết định con em của họ có nên đeo khẩu trang tại trường học hay không.





Cooper nói rằng sắc lệnh của DeSantis “là không có thẩm quyền pháp lý.”





Phán quyết của ông chánh án đến sau phiên tòa thực hiện qua mạng 4 ngày, và sau khi 10 hội đồng giáo dục học khu Florida đã bỏ phiếu không tuân theo DeSantis và đưa ra các yêu cầu đeo khẩu trang mà không có sự chọn lựa của phụ huynh. Các học khu đã thực hiện điều đó gồm Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa, Jacksonville, West Palm Beach và những học khu khác. Phán quyết của Cooper sẽ không có hiệu lực cho đến khi nó được đưa vào văn bản, mà chánh án đã yêu cầu các luật sư của phụ huynh phải hoàn tất vào Thứ Hai.

Dự Đoán: Sẽ Có Thêm 100,000 Người Mỹ Chết Từ Covid-19 Vào Đầu Tháng 12 Nếu Dân Mỹ Không Chịu Đeo Khẩu Trang, Chích Ngừa

Hoa Kỳ được dự đoán sẽ chứng kiến gần 100,000 nữa chết từ Covid-19 từ nay cho đến ngày 1 tháng 12, theo mô hình tiên đoán được quan sát kỹ nhất trên toàn quốc cho hay, qua bản tin của Hãng AP tường thuật hôm Thứ Năm, 26 tháng 8 năm 2021.





Nhưng các chuyên gia sức khỏe nói rằng con số đó có thể được cắt giảm một nửa nếu hầu như mọi người đều đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

Nói cách khác, những gì vi khuẩn corona có trong kho mùa thu này sẽ tùy thuộc vào hành vi của con người.





“Hành vi thực sự sẽ quyết định, khi nào và cách nào đợt sóng hiện nay sẽ lắng xuống,” theo Lauren Ancel Meyers, giám đốc Ủy Ban Mô Hình COVID-19 của Đại Học Texas, cho biết. “Chúng ta không thể chận đứng delta trong việc theo dõi nó, nhưng chúng ta có thể thay đổi hành vi của mình qua đêm.”





Điều đó có nghĩa là trở lại việc đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông, ở nhà khi bị bệnh và đi chích ngừa. “Những việc đó là nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta,” theo Meyers nói.





Trong bình hơn 1,100 người chết mỗi ngày, trở ngược lại giữa tháng 3. Một mô hình có uy tín, từ Đại Học Washington, dự đoán sẽ có thêm 98,000 người Mỹ sẽ thiệt mạng vào đầu tháng 12, sẽ nâng tổng số người Mỹ chết từ Covid-19 lên 730,000.





Dự đoán nói rằng tử vong sẽ tăng tới gần 1,400 người một ngày vào giữa tháng 9, rồi giảm xuống từ từ.





Nhưng mô hình này cũng nói rằng nhiều cái chết đó có thể được đảo ngược nếu người Mỹ thay đổi phương cách của họ.

Tình Hình Đại Dịch Tại Sài Gòn: Sau 8 Ngày Giảm, Số Người Bị Nhiễm Covid-19 Tăng Trở Lại

Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214), Đồng Tháp (138), Đà Nẵng (123), Tây Ninh (118), Kiên Giang (99), Nghệ An (81), Hà Nội (77), Khánh Hòa (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Bình Thuận (59), Cần Thơ (53), Quảng Bình (47), Quảng Ngãi (40), Thừa Thiên Huế (25), Phú Yên (23), Bình Phước (22), An Giang (17), Đắk Lắk (17), Trà Vinh (14), Bến Tre (13), Hậu Giang (11), Bình Định (8 ), Thanh Hóa (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Thọ (6), Ninh Thuận (6), Sơn La (6), Bạc Liêu (5), Lạng Sơn (5), Lâm Đồng (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Quảng Trị (3), Gia Lai (3), Kon Tum (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), Bắc Ninh (1) trong đó có 7.231 ca trong cộng đồng.





Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại TP. SG giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.





Bạo lực XHCN: muốn phá nhà ai cũng được, chỉ cần tố cáo là dân F1. Người F0 là người có dương tính COVID. Còn F1 là người từng đứng gần trong khoảng 2 mét cách người F0. Công an đã phá cửa nhà dân để xông vào, lôi người F1 đi cách ly tập trung. Báo trong VN kể chuyện: Phá cửa, cưỡng chế phụ nữ F1 đi cách ly ở Nghệ An. Có thể xem hình ảnh trên YouTube báo Tuổi Trẻ.





Tin buồn: Số ca tử vong do Covid-19 tăng. Sau 8 ngày xu hướng giảm, hôm qua số ca tử vong do Covid-19 tại TP HCM tăng trở lại với 335 ca, nhiều hơn 90 ca so với ngày trước. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chống dịch trên địa bàn chiều 31/8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận gần 216.000 ca nhiễm, trải qua ngày thứ 9 siết chặt giãn cách với yêu cầu "ai ở đâu yên đó".





Tin vui: 80% bệnh nhân SG mắc mới COVID-19 tự khỏi sau 5 - 6 ngày. Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, 80% bệnh nhân mắc mới COVID-19 tại thành phố hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau 5 - 6 ngày. Tại họp báo chiều 31/8, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến ngày 31/8, thành phố có hơn 59.000 F0 điều trị tại nhà là các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.





Nhờ quét mã QR, công an SG phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn. Công an phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và 12. Công an TP đang điều tra và xử lý theo quy định.





SG: Hơn 144.000 F0 đang được theo dõi, điều trị. Hiện thành phố đang điều trị cho 40.133 F0 tại các cơ sở y tế, 83.643 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà và 20.604 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC), trong số 83.643 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, có 59.093 người được cách ly tại nhà ngay từ đầu và 24.050 người sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.





SG cần hơn 8,1 triệu liều vaccine Covid-19 đến hết năm 2021. Từ ngày 29/8 đến hết năm nay, TP.HCM tập trung ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi, có bệnh lý nền, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu.





Bí ẩn XHCN: 15 triệu liều Pfizer thiệt hay giả? SKĐS - Chiều 31/8, trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ & Đời sống, Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế Vũ Tuấn Cường cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer của Công ty Donacoop. Theo danh sách các đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vaccine, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, trong đó có vaccine COVID-19 do Bộ Y tế công bố (38 đơn vị) đến nay không có Công ty Donacoop. Trả lời trên báo chí, Tổng giám đốc Donacoop cho biết, Donacoop đã thỏa thuận xong với hãng Pfizer sẽ nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bên phía đối tác cũng đã chuẩn bị đủ lượng vaccine để cung ứng cho Donacoop. Tuy nhiên, cũng trả lời trên báo chí, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết chưa từng làm việc với Donacoop, đồng thời khẳng định, quan điểm nhất quán của hãng là chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ các nước và tổ chức Covax để cung ứng vaccine, không làm việc với doanh nghiệp tư nhân.

Nữ Danh Ca Châu Hà, Người Bạn Đời Của Nhạc Sĩ Văn Phụng, Đã Qua Đời Tại Virginia, Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 86 Tuổi



Ca Sĩ Châu Hà. (nguồn: YouTube của The Jimmy TV thực hiện phỏng vấn vào ngày 10 tháng 7 năm 2021)



GARDEN GROVE (VB) – Giới mộ điệu âm nhạc Việt Nam vừa mất đi tiếng hát lừng danh là ca sĩ Châu Hà, theo thông tin từ Facebook của Jimmy Thái Nhựt cho biết.

Jimmy Thái Nhựt đã phổ biến thông tin trên Facebook của anh nói rằng “Ca sĩ Châu Hà được Chúa gọi về lúc 3 giờ chiều, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2021, tại Vienna, Virginia. Hưởng thọ 86 tuổi.”









Theo thông tin từ trang mạng https://nhacxua.vn , ca sĩ Châu Hà, tên thật là Trần Thị Hồng Tâm, sinh năm 1935 tại Hải Phòng, Bắc Việt Nam. Cũng theo thông tin từ trang mạng này, ngay từ lúc còn thơ ấu, ca sĩ Châu Hà đã rất thích nghe nhạc do các ca sĩ Pháp như Jeanette Macdonald và Toni Rossi trình bày. Tuy nhiên, gia đình bà đã không khuyến khích bà trở thành một ca sĩ dù bà đã được cho đi học đàn lúc còn rất trẻ. Thông tin từ trang mạng này cũng cho biết rằng, “Bà cho biết là chỉ được đi học đàn, còn giọng hát thì hoàn toàn là trời cho, không được qua bất kỳ trường lớp nào, bà chỉ tự rèn luyện qua các dĩa nhạc nước ngoài. Sau này khi được nhận vào hát ở đài phát thanh, bà không dùng tên thật vì sợ gia đình biết mà tự chọn cho mình nghệ danh Châu Hà.”

Trong khi đó, trong bài viết “Tiếng hát Châu Hà: Niềm đam mê âm nhạc vượt thời gian,” được đăng trên trang mạng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) vào ngày 8 tháng 10 năm 2019, đã cho biết thêm thông tin về cuộc đời của ca sĩ Châu Hà như sau:





“Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố người Bắc, mẹ là người miền Nam ở Mỹ Tho, ca sĩ Châu Hà thủa nhỏ đã theo học một trường của các nữ tu tại Sài Gòn và quen hát Thánh ca. Bà học đàn piano với một thầy nổi tiếng nghiêm khắc, nên bà hấp thụ được rất nhiều.





“Nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà trở thành đôi bạn đời vào năm 1963 và không xa rời nhau cho đến khi ông Phụng qua đời vào ngày 17/12/1999 tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trong sự tiếc thương vô hạn của vợ con và bạn bè. Bà Hà nói sau khi ông Phụng mất, nhiều năm liền bà không dám nghe nhạc của chồng sáng tác vì niềm đau khôn nguôi.”





Thông tin của trang mạng https://nhacxua.vn thì cho biết rằng, “Sau năm 1975, gia đình Văn Phụng – Châu Hà có chuyến vượt biển bão táp để cuối cùng được định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. Họ chung sống với nhau hạnh phúc cho đến khi nhạc sĩ Văn Phụng ra đi vào năm 1999. Trước khi qua đời, Văn Phụng biết là ông sắp ra đi nên viết ra 3 ca khúc gửi lại vợ là “Vĩnh Biệt Châu Hà”, “Em ở Lại” và “Anh Đi”…”

Trung Cộng Đòi Tàu Ngoại Quốc Phải Khai Báo Đủ Thứ Khi Đi Vào Khu Vực Biển Đông Mà Nước Này Gọi Là ‘Lãnh Hải’ Của Họ

BIỂN ĐÔNG – Trung Cộng luôn luôn tìm mọi cách để chiếm lấy Biển Đông, mà mới và cụ thể nhất là việc nước này yêu cầu tàu ngoại quốc “phải khai báo tên tàu, tín hiệu gọi tàu, hàng hóa độc hại và nguy hiểm trên tàu” khi đi vào khu vực mà họ gọi là “lãnh hải” của TC trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 31 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Bắc Kinh đòi hỏi các tàu nước ngoài phải khai báo tên tàu, tín hiệu gọi tàu, hàng hóa độc hại và nguy hiểm trên tàu khi ở trong vùng gọi là ‘lãnh hải’ của Trung Quốc ở Biển Đông.





Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, vào ngày 30/8, dẫn thông báo vừa nêu của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc, phổ biến vào ngày 27/8 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/9/2021.





Yêu cầu mới này của Bắc Kinh được cho biết dựa theo Luật An toàn Giao thông Hàng hải Sửa đổi của Trung Quốc, được thông qua hồi tháng 4/2021.

Theo đó, các tàu nước ngoài đi vào vùng “lãnh hải” của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông phải khai báo thông tin cho Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc.





Trong trường hợp tàu nước ngoài không khai báo theo yêu cầu thì cơ quan này sẽ ra lệnh bắt buộc tàu nước ngoài phải rời đi ngay lập tức và dùng các biện pháp như trục xuất bắt buộc, theo luật định hiện hành của Trung Quốc.





Quy định mới về yêu cầu tàu nước ngoài khai báo khi đi vào vùng “lãnh hải” của Trung Quốc, ở Biển Đông, áp dụng đối với tất cả tàu dân sự được sử dụng cho mục đích quân sự.





Thông báo mới nhất của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và các bên tranh chấp tại khu vực Biển Đông, cũng như các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu ngày càng mở rộng hiện diện quân sự tại vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Trước đó, hồi năm 2016, Tòa Trọng tài Quốc tế-PCA ra phán quyết bác bỏ chủ quyền “đường chín khúc” của Trung Quốc tự vẽ ra chiếm đến 90% diện tích Biển Đông, qua vụ Philippines vào năm 2013 đệ đơn kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa Manila và Bắc Kinh.

Chính Quyền CSVN Sẽ Thả Hơn 3,000 Tù Nhân Dịp Lễ Ngày 2 Tháng 9 Năm Nay

Chính quyền CSVN sẽ thả hơn 3,000 tù nhân vào dịp lễ ngày 2 tháng 9 năm nay mà trong đó gồm 21 người ngoại quốc phần nhiều là người TQ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 31 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Chính phủ Việt Nam đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân trong dịp Lễ Quốc Khánh năm nay, trong đó có 21 người nước ngoài, đa phần là người Trung Quốc.

Quyết định đặc xá được công bố trong buổi họp báo ngày 31 tháng 8 tại Hà Nội. Các tù nhân bị giam tù vì tội tham nhũng, ma túy và các tội hình sự khác nằm trong số những người đủ điều kiện được trả tự do sớm.





Vietnamnet trích dẫn Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài về tù nhân chính trị, còn được gọi là tù nhân lương tâm. Ông Hùng khẳng định: "Theo quy định của pháp luật Việt Nam không có phạm nhân về chính trị. Chúng tôi không phát biểu về cái này. Đây là những phạm nhân phạm vào các tội được quy định trong Bộ Luật Hình sự".





Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Việt Nam hiện giam hơn 130 tù nhân chính trị, còn được gọi là tù nhân lương tâm. Nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng con số này còn cao hơn thế nhiều.





Trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam tiếp tục chiến dịch bắt bớ những người bất đồng chính kiến​, những tiếng nói chỉ trích Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.





Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam ở hạng 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, theo báo cáo của tổ chức này công bố hồi tháng 4 năm nay.

Facebooker Bùi Văn Thuận Bị Công An Tỉnh Thanh Hóa Bắt và Truy Tố Về Tội Danh Viết Bài Chống Chế Độ CSVN



Facebooker Bùi Văn Thuận. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

THANH HÓA, VN – Trước khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đến VN, chính quyền CSVN đã thả 2 tù nhân Mỹ gốc Việt, sau khi PTT Harris đi chưa lâu thì chính quyền CSVN lại bắt thêm một Facebooker là Bùi Văn Thuận hôm 30 tháng 8 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ bắt ông Thuận như sau.





Ông Bùi Văn Thuận, người thường có những bài viết chỉ trích mạnh đối với chế độ tại Việt Nam, vừa bị bắt trong ngày 30/8.





Quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Tỉnh Thanh Hóa ký ngày 29/8 được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này phê chuẩn trong ngày 30/8.





Cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên vào tối ngày 30/8 cho RFA biết về thông tin ông Bùi Văn Thuận bị bắt như sau:





“Ông Thuận theo tôi biết là một người có những bình luận về chính trị, thời sự hội VN khá sắc bén được nhiều người ưa thích trên mạng xã hội. Trên bản tin ngắn tôi đưa, tôi có nhắc chỉ sau bốn ngày bà (Phó Tổng thống Hoa Kỳ) Harris rời VN đã diễn ra vụ bắt bớ. Tôi nhận định sau vụ bắt này sẽ còn có những vụ bắt bớ những tiếng nói chỉ trích khác.





Ngoài ông Bùi Văn Thuận bị bắt, tại Vũng Tàu, có Thầy Thích Vĩnh Phước (Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - giáo hội không được chính quyền Việt Nam thừa nhận) bị mời đi làm việc sáng nay vì bị nói có những bài viết liên quan dịch COVID-19.”





Ông Bùi Văn Thuận, sinh năm 1981, bị cáo buộc vi phạm Điều 117-Bộ Luật Hình sự năm 2015: “Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Điều luật này đã bị các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là mơ hồ, tùy tiện mà Nhà nước Việt Nam sử dụng nhằm dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến, đàn áp quyền tự do biểu đạt.





Người bị kết án vi phạm Điều 117 có thể phải đối diện mức án từ một năm đến 20 năm tù giam.





Thống kê cho thấy từ đầu năm 2021 đến nay, công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất chín người theo cáo buộc vi phạm Điều 117, Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

2 Người Mỹ Gốc Việt Bị CSVN Bỏ Tù Đã Được Trả Tự Do Trong Dịp Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris Đến Thăm VN



Facebooker Bùi Văn Thuận. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)



VIỆT NAM – Hai người Mỹ gốc Việt là Angel Phan và James Hân Nguyễn bị CSVN bỏ tù tại VN đã được trả tự do trong dịp Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris công du tại VN, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật hôm 27 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài VOA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Hai công dân Hoa Kỳ Angel Phan và James Hân Nguyễn vừa được chính quyền Việt Nam phóng thích và về đến Mỹ hôm 25/8, theo các nhà hoạt động.

Từ California, Hoa Kỳ, ông Michael Phương Minh Nguyễn, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, cho VOA biết bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn đã rời Việt Nam tối ngày 24/8, sau khi bị giam cầm hơn 40 tháng.





Ông Michael cho biết thêm rằng chuyến bay chở bà Angel Phan đáp xuống phi trường Los Angeles lúc 9 giờ 40 sáng ngày 25/8 và ông có mặt ở đó để chào đón người bạn tù từ Việt Nam vừa được phóng thích:





“Khi chị Angel Phan tới, tôi nhận diện chị và tôi chào chị. Chị chào lại, chị biết là tôi đã từng ở trong tù với chị.”





Ông James Hân Nguyễn đáp máy bay về đến Boston, bang Massachusetts, trong cùng ngày 25/8, vẫn theo ông Michael Phương Minh Nguyễn.





Được hỏi liệu việc phóng thích hai công dân Hoa Kỳ này ngay trước chuyến công du chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội có phải là áp lực ngoại giao từ Washington, ông Michael nói:





“Chắc chắn rồi. Tại vì suốt ba năm qua, danh sách ba người được chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đặt vấn đề mỗi lần có chuyến thăm Việt Nam hay bất kỳ một quan chức nào của Hoa Kỳ đến Việt Nam đều để tên của ba chúng tôi lên: Angel Phan, James Hân Nguyễn và tôi.”





VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để xác nhận thông tin việc hai công dân Hoa Kỳ được trả tự do, nhưng chưa được phản hồi.





Ông Tommy Lê, ở California, con của bà Angel Phan, không xác nhận cũng không bác bỏ việc bà được phóng thích, chỉ nói rằng gia đình “cần sự yên tĩnh” vì gia đình đang chịu tang bà ngoại của ông.





Khi thông tin việc bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn được loan báo trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã bày tỏ ý kiến cá nhân và gửi lời chúc mừng. Nhiều người cho rằng việc phóng thích hai công dân này có liên quan đến chuyến công du ba ngày của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Hà Nội, từ ngày 24 đến ngày 26/8.





Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn ở California viết trên Facebook: “Đây là quà xã giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris.”





Bà Angel Phan, 65 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 4/2017 với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” sau khi bà về nước thăm mẹ già, ông Tommy cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây.





Truyền thông Việt Nam cho biết ông James Hân Nguyễn, 54 tuổi, về Việt Nam vào tháng 3/2017, “móc nối” với bà Angel Phan, nhằm “xây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng, chỉ đạo các thành viên trong nước thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.”





Bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn bị tuyên phạt mỗi người 14 năm tù trong một phiên xử kéo dài hai ngày vào tháng 8/2018, bị cho là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, một tổ chức mà Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố.

79,673 Cơ Sở Kinh Doanh Phải Đóng Cửa Trong 7 Tháng Đầu Năm 2021 Vì Ảnh Hưởng Của Đại Dịch Lên Kinh Tế Việt Nam





VIỆT NAM -- Ảnh hưởng của đại dịch vi khuẩn corona đã được nhìn thấy rõ tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021, với 79,673 cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa vì không chịu nổi tình hình phong tỏa làm kinh tế giảm sút thê thảm, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Năm, 26 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về tình trạng này như sau.





Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25/8 thông báo, hoạt động sản xuất kinh doanh cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 với gần 80 ngàn doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong vòng 7 tháng đầu năm 2021.





Truyền thông nhà nước dẫn thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong vòng bảy tháng đầu năm, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, hàng loạt doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường là điều đáng lưu ý.





Thống kê cho thấy doanh nghiệp dừng kinh doanh có quy mô vốn từ 20-50 tỷ đồng tăng hơn 45%, quy mô vốn từ 50-100 tỷ đồng tăng hơn 23% và quy mô vốn trên 100 tỷ đồng tăng hơn 32%.





Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định năm khó khăn lớn khiến cho các doanh nghiệp đang phải đối mặt là thiếu hụt dòng tiền; chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng; lưu thông hàng hóa bị cản trở; tạm dừng sản xuất; khó tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ.





Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá từ ngày 10/6/2020 đến nay có hơn 600.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng nếu tính trên toàn hệ thống thì số dư nợ còn lớn hơn rất nhiều, không những thế nhiều khoản nợ giải ngân từ thời điểm 10/6/2020 đến nay có thể chuyển thành nợ xấu.





Nhiều doanh nghiệp trong tình trạng thiếu trầm trọng nguồn tiền để chi trả lương, bảo hiểm, vốn vay, chi phí thuê mặt bằng,... Trong khi doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động thì không có nguồn thu, còn đối với các doanh nghiệp vẫn hoạt động thì phải đối mặt với các chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, giá bán giảm…

Kamala Harris Gặp Mặt Xã Hội Dân Sự Tại VN Nhưng Không Có Những Người Bất Đồng Chính Kiến Dự Dù Bà Có Đề Cập Đến Nhân Quyền

VIỆT NAM – Dù có đề cập đến nhân quyền trong ngày cuối của chuyến công du tại Việt Nam, trong cuộc gặp mặt hôm 26 tháng 8 giữa Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris và xã hội dân sự tại VN lại không thấy giới bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Năm, 26 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về cuộc gặp mặt này như sau.





Sáng ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris đã có cuộc gặp với bốn đại diện từ các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, tuy nhiên cuộc gặp này không có sự tham dự của giới bất đồng chính kiến.





Theo thông tin từ Nhà Trắng thì cuộc gặp giữa bà Kamala Harris với những người làm việc trong các tổ chức xã hội dân sự được gọi là “sự kiện của những người mang lại sự thay đổi”.





Các đại diện xã hội dân sự Việt Nam bao gồm những người hoạt động trong lĩnh vực quyền của cộng đồng LGBTQI+, quyền của người chuyển giới, quyền của người khuyết tật, và biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực được nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động công khai.





Hãng tin AP tường thuật lời phát biểu của bà Harris, trong đó có đoạn:





“Chúng ta cần phải trao quyền cho lãnh đạo ở mọi lĩnh vực, tất nhiên là bao gồm cả lãnh đạo chính quyền, nhưng còn cả lãnh đạo các cộng đồng, lãnh đạo các doanh nghiệp, và xã hội dân sự, nếu chúng ta muốn tận dụng mọi nguồn lực sẵn có.”





Khác với cuộc gặp của cựu Tổng thống Barack Obama, cuộc gặp lần này của bà Kamala Harris thiếu vắng những người hoạt động trong các lĩnh vực nhân quyền chính như tự do biểu đạt, tự do lập hội, và cũng không có sự tham dự của người bất đồng chính kiến với nhà nước Việt Nam.





Xã hội dân sự vẫn được coi là lĩnh vực nhạy cảm ở Việt Nam, chính quyền Việt Nam thậm chí không khuyến khích sử dụng thuật ngữ này, và truyền thông Nhà nước đã nhiều lần đả phá những người cổ xuý cho việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự.





Những người hoạt động xã hội dân sự trong các lĩnh vực nhân quyền nhạy cảm ở Việt Nam thường phải đối mặt với sự dò xét, cấm cản, và cả đàn áp từ phía chính quyền. Vào ngày 2/7 vừa qua, công an đã bắt giữ ông Mai Phan Lợi và ông Đặng Đình Bách, với cáo buộc “trốn thuế”. Cả hai người đều tích cực hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự.





Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris, tuyên bố nhân quyền là một vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ, và nói nước bà sẽ không ngần ngại lên tiếng khi cần thiết “kể cả điều đó có khó nghe”.





Trước khi chuyến thăm của bà Kamala Harris diễn ra, các tổ chức nhân quyền quốc tế và đại diện của gia đình các tù nhân chính trị đã lên tiếng kêu gọi bà Phó Tổng thống nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam, trong đó có việc thả tù nhân chính trị.