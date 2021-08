Thời Sự Trong Tuần

Hình chụp ngày 17 tháng 2 năm 2021, một tàu cầu nổi nằm trên đáy đầm Suesca tại Suesca, Colombia. Đầm vì hạn hán không có mưa nhiều năm nên khô hạn trơ đáy. (AP Photo/Fernando Vergara, File – nguồn: https://apnews.com)

Tuần qua, nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng số người mới bị lây nhiễm biến thể delta trong một ngày vượt quá 100,000 người trong khi vẫn còn hàng triệu người ở Mỹ không chích ngừa và một số tiểu bang chống lại các biện pháp đeo khẩu trang. Trong khi đó tình hình đại dịch tại Việt Nam trong tuần rồi có vẻ giảm bớt dù các bệnh viện đã quá tải.

Mỹ: Hơn 100,000 Người Bị Lây Nhiễm Covid-19/Ngày, Bệnh Viện Quá Tải

Hoa Kỳ hiện đang có trung bình 100,000 người mới bị lây nhiễm Covid-19 một ngày, trở lại dấu mốc cũ được chứng kiến trong đợt gia tăng vào mùa đông còn là lời nhắc nhở ảm đạm khác về cách biến thể delta đã lây lan nhanh làm sao trên khắp nước, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy, 7 tháng 8 năm 2021.





Hoa Kỳ có trung bình khoảng 11,000 trường hợp một ngày vào cuối tháng 6. Hiện con số này là 107,143.





Mất 9 tháng để Hoa Kỳ vượt qua mức trung bình 100,000 trường hợp bị lây trong tháng 11 trước khi lên cao điểm khoảng 250,000 vào đầu tháng 1. Các trường hợp lây nhiễm đã xuống thấp tận đáy trong tháng 6 nhưng mất khoảng 6 tuần lễ để trở lại trên 100,000, dù thuốc chích ngừa đã được chích cho hơn 70% dân số người lớn ở Mỹ.





Trung bình 7 ngày đối với số người mới chết hàng ngày cũng đã gia tăng, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết. Số người chết tăng trong 2 tuần qua từ khoảng 270 người mỗi ngày tới gần 500 người một ngày tính tới Thứ Sáu.





Vi khuẩn đã lây lan nhanh trong những người không chích ngừa, đặc biệt tại Miền Nam nơi các bệnh viện đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân.





Các viên chức y tế sợ rằng các trường hợp sẽ tiếp tục tăng nếu có nhiều người Mỹ không chịu chích ngừa.





“Các mô hình của chúng tôi cho thấy rằng nếu chúng ta không chích người, chúng ta có thể tăng tới nhiều trăm ngàn trường hợp bị lây nhiễm một ngày, tương tự với đợt gia tăng vào đầu tháng 1,” theo giám đốc Cơ Quan CDC là Rochelle Walensky nói với CNN vào tuần này.





Số người Mỹ vào bệnh viện điều trị vì vi khuẩn cũng đã tăng như hỏa tiễn và tình trạng quá tồi tệ rằng nhiều bệnh viện đang khó khăn để tìm ra giường bệnh cho các bệnh nhân tại những nơi xa xôi.





Các viên chức tại Houston nói rằng đợt sóng mới nhất của các trường hợp bị nhiễm Covid-19 đang đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương tới gần “điểm phá vỡ,” khiến cho một số bệnh nhân pah3i được chuyển ra khỏi thành phố để có sự chăm sóc y tế, gồm một người đã phải được chở tới tiểu bang North Dakota.





Tại Missouri, 30 chiếc xe cấp cứu và hơn 60 nhân viên y tế sẽ được phân phối đi khắp tiểu bang để giúp chuyên chở các bệnh nhân Covid-19 tới những khu vực khác nếu các bệnh viện lân cận đã quá đầy để nhận họ, theo Thống Đốc Missouri Mike Parson tuyên bố hôm Thứ Sáu.

Các Bệnh Viện Tại Sài Gòn Quá Tải, Dù Số Người Mới Lây Nhiễm Covid-19 Có Giảm

Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 11/8 ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.416 - số dương tính mới này giảm, có thể vì xét nghiệm ít hơn, cũng có thể nhờ cách ly nhiều hơn), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979), Long An (963), Tây Ninh (263), Đồng Tháp (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (181), Tiền Giang (177), Cần Thơ (103), Khánh Hòa (102), Bình Thuận (68), Phú Yên (66), Vĩnh Long (63), Đà Nẵng (56); Hà Nội (40), An Giang (39), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Sơn La (19), Nghệ An (16), Quảng Ngãi (14), Thanh Hóa (13), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Hà Tĩnh (9), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Nam Định (3), Bạc Liêu (2), Cà Mau (1), Lạng Sơn (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1), trong đó có 1.786 ca trong cộng đồng.





Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 11/8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





1 phụ nữ đi bộ từ TP.SG về Vĩnh Long test nhanh dương tính COVID-19. Người phụ nữ làm thuê ở chợ Bình Điền (TP.HCM) đi bộ về tỉnh Vĩnh Long nhưng 5 ngày sau mới đến trạm y tế khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19.





SG quá tải. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức: có 500 giường nhưng trên thực tế đến 10/8 các bác sĩ phải căng mình để điều trị gần 600 bệnh nhân, bây giờ chuẩn bị tăng lên 1.000 giường, thiếu nhân sự từ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh đến hậu cần.





BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Thu dung Điều trị COVID-19 số 3 cho hay: Bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp nhận F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà và F0 có triệu chứng đặt tại Ký túc xá trường Cao đẳng Công thương quy mô 800 giường; ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật cơ sở 2 trên đường Lê Văn Việt quy mô 1.500 giường nhưng đến nay đều đã hết công suất. Tại Bệnh viện Dã chiến số 3 hơn 2.400 bệnh nhân thuộc phân tầng 3 nhóm có biểu hiện bệnh lý mức độ trung bình, đến nay đã không còn chỗ trống.





Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hóc Môn điều trị COVID-19 cho khu vực Tây Bắc của TPHCM quy mô 500 giường cũng không còn chỗ. BS Đặng Quốc Quân, Giám đốc bệnh viện cho biết, hiện nhà để xe của bệnh viện được sử dụng thêm 200 giường.





Tiêm hết vaccine COVID-19, Bình Dương khẩn xin thêm 1 triệu liều. Để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng ưu tiên phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất.





Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Trong hôm 11/8, có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer tới VN. Đợt vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam hôm nay là 217.620 liều. Cùng với 5 đợt vaccine COVID-19 Pfizer đã về trước đó, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận gần 1.270.000 liều vaccine của Pfizer. Dự kiến quý IV vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47- 50 triệu liều.





Vaccine TQ xài được. Bộ Y tế cho phép TP.HCM sử dụng một triệu liều vaccine Vero Cell. Lô vaccine này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng. Ngày 11/8, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường vừa ký văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sử dụng vaccine Covid-19 Vero Cell Inactivated (Sinopharm). Sinopharm cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng. Ngày 8/7, Bộ Y tế đã đồng ý để Sapharco nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Sinopharm, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1/7. Ngày 31/7, Sapharco đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine với tổng số lượng một triệu liều, bảo quản tại kho của công ty.





Ai ở SG tiêm vaccine Vero Cell của TQ? Ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố đang triển khai tiêm vaccine đợt 6, trong đó có vaccine Vero Cell của Sinopharm. SG đã triển khai tiêm 19.000 liều vaccine Vero Cell. Đây là vaccine nằm trong số lượng 500.000 liều được LHQ tài trợ trước đó. Số vaccine này được tiêm cho 3 nhóm người gồm: Công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc.

Quận Cam: Số Người Dính Covid-19 Tăng Cao Nhất Từ Tháng 1 Năm 2021, Xe Cấp Cứu Chở Bệnh Nhân Covid-19 Tới Bệnh Viện Phải Chờ Lâu Hơn

SANTA ANA, Calif. – Giữa lúc gia tăng số người vào bệnh viện điều trị vì bị lây nhiễm Covid-19, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA) đã cảnh báo rằng các xe cấp cứu đang chờ đợi lâu hơn bình thường để đưa các bệnh nhân vào nhà thương ở tỉ lệ chưa từng thấy kể từ vụ gia tăng vào mùa đông rồi, theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7 tường trình hôm Thứ Bảy, 7 tháng 8 năm 2021.





Bác Sĩ Carl Schultz, giám đốc phòng cấp cứu y tế của quận, đã viết trong một bản ghi nhớ đề ngày Thứ Tư rằng trong thời gian 24 giờ, 90% thời gian đưa bệnh vào bệnh viện trung bình mất 44 phút, với “16 bệnh viện vượt quá tiêu chuẩn 30 phút và 5 bệnh viện vượt quá 60 phút.”





Ông viết thêm rằng hơn một chục bệnh viện “đã yêu cầu chuyển hướng xe cấp cứu đối với tổng số 112 giờ chuyển hướng,” nói đến thực tế của việc gửi các xe cấp cứu tới bệnh viện khác khi một bệnh viện đã quá mức dự phòng.





“Chúng tôi đã không chứng kiến những gia tăng trong số lượng liên quan đến xe cấp cứu ở mức độ này kể từ những ngày tồi tệ nhất của đợt gia tăng thứ hai trong tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021,” theo Schultz đã viết.





Hôm Thứ Sáu Quận Cam đã báo cáo 454 người hiện được điều trị tại bệnh viện vì bị lây nhiễm Covid-19, một con số không được thấy kể từ cuối tháng 2.

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Quận Cam đã chứng kiến sự gia tăng ở mức trung bình 7 ngày số trường hợp lây nhiễm từ 10.2 tới 15.7 cho mỗi 100,000 người, với con số trung bình các trường hợp hàng ngày tăng từ 328 lên 507, theo OCHCA cho biết trong một thông cáo báo chí.

1 Chánh Án Tạm Thời Chận Sắc Lệnh Hành Pháp Cấm Ra Lệnh Đeo Khẩu Trang Ở Trường Học Tại Texas Của Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott

Các nhà lãnh đạo tại San Antonio đã ghi điểm chiến thắng tại tòa án chống lại Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott hôm Thứ Ba, 10 tháng 8 năm 2021, trong cuộc chiến đang diễn ra về các lệnh đeo khẩu trang, theo bản tin của Đài KSAT tường thuật hôm Thứ Ba.





Chánh Án Tòa Địa Hạt Dân Sự Quận Bexar đã cho phép thành phố này và yêu cầu của Quận Bexar đối với lệnh hạn chế tạm thời chống lại sắc lệnh hành pháp của Abbott cấm các lệnh đeo khẩu trang tại những trường học.





Phán quyết cho phép Quận Bexar và các viên chức thành phố San Antonio đưa ra lệnh đeo khẩu trang tại các trường công lập và hướng dẫn khác như cách thức cách ly – cho hiện nay. Các viên chức nói rằng họ dự định để có lệnh được đưa ra vào cuối Thứ Ba. Không có các chi tiết được công bố về hướng dẫn nhưng các viên chức sẽ tổ chức họp báo vào 6 giờ 10 phút chiều, giờ địa phương.





Lệnh đã được cho ra sau cuộc điều trần kéo dài cả giờ đồng hồ bởi Tòa Địa Hạt Dân Sự 57 với Chánh Án Toni Arteaga.





Arteaga nói rằng lời khai từ Trưởng Phòng Y Tế Thành Phố là Bác Sĩ Junda Woo đã làm nặng nề quyết định của bà, cũng như sự dễ bị tổn thương của trẻ em là những người đang trở lại trường học giữa lúc gia tăng các trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona.





“Tôi không làm việc này một cách hời hợt,” theo Arteaga cho biết.





Lệnh hạn chế tạm thời sẽ có hiệu lực cho đến khi một phiên tòa khác được dự kiến vào Thứ Hai tới.

Bộ Quốc Phòng Mỹ Sẽ Yêu Cầu Lính Chích Ngừa Giữa Tháng 9; Thống Đốc Florida Dọa Không Phát Lương Cho Giáo Chức Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang

WASHINGTON – Các thành viên của quân đội Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu chích thuốc ngừa Covid-19 bắt đầu vào tháng tới theo kế hoạch được hoạnh định bởi Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Hai, 9 tháng 8 năm 2021, và được Tổng Thống Joe Biden ủng hộ, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Hai. Trong một bản ghi nhớ được phổ biến cho tất cả quân nhân, các lãnh đạo hàng đầu của Ngũ Giác Đài nói rằng thuốc chích ngừa là bước cần thiết để duy trì sự ổn định quân đội.





Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng thời hạn giữa tháng 9 có thể được đẩy nhanh nếu thuốc chích ngừa nhận được sự chấp thuận sau cùng của FDA hay số người lây nhiễm tiếp tục gia tăng.





“Tôi sẽ tìm kím sự chấp thuận của tổng thống để thực hiện lệnh chích thuốc ngừa không trễ hơn giữa tháng 9, hay giấy phép tức thì” bởi FDA “bất cứ cái nào đến trước,” theo Austin cho biết trong bản ghi nhớ của ông, cảnh giác họ để chuẩn bị cho yêu cầu.





Trong một tuyên bố hôm Thứ Hai, Biden nói rằng ông ủng hộ mạnh mẽ thông điệp của Austin đối với quân đội và kế hoạch thêm thuốc chích ngừa “vào danh sách chích ngừa được yêu cầu đối với các binh sĩ không trễ hơn giữa tháng 9.”





Trong khi đó, liên quan đến đại dịch, một bản tin khác của CNN hôm Thứ Hai cho biết rằng trong hành động leo thang Thống Đốc Florida Ron DeSantis chống lại việc yêu cầu đeo khẩu trang, theo văn phòng thống đốc cho biết hôm Thứ Hai rằng hội đồng giáo dục tiểu bang có thể hành động để giữ lương của các giám đốc học khu và các thành viên hội đồng giáo dục là những người không quan tâm tới sắc lệnh hành pháp của thống đốc cấm lệnh đeo khẩu trang cho các học khu.





Vào tháng trước DeSantis, Cộng Hòa, đã công bố sắc lệnh hành pháp đòi hỏi các sở y tế và giáo dục tiểu bang tạo ra các quy định ngăn chận lệnh đeo khẩu trang trong trường học tại địa phương. Nhiều hồ sơ kiện được lập kể từ đó để thách thức tính hợp hiến của sắc lệnh hành pháp này.





Một số học khu đang xem xét yêu cầu đeo khẩu trang và ít nhất một học khu nói rằng việc đeo khẩu trang sẽ được yêu cầu ngoại trừ các phụ huynh chọn không cho.





Tuyên bố nói rằng một trong những ưu tiên của DeSantis là bảo vệ quyền của phụ huynh.





Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa từ Louisiana hôm Chủ Nhật nói ông không đồng ý với lệnh cấm của DeSantis về các viên chức trường học địa phương đưa ra yêu cầu đeo khẩu trang.

Canada Mở Cửa Biên Giới Cho Du Khách Mỹ Vào Từ Thứ Hai, 9 Tháng 8, Với Điều Kiện Có Giấy Chứng Minh Đã Chích Ngừa Đầy Đủ



Đây là biên giới Mỹ-Canda tại Thác Niagara Falls. (Photo: Peter Power/The Canadian Press via AP – nguồn: www.cnn.com)

Chính phủ Canada đã cấm người Mỹ tới Canada với các chuyến đi không quan trọng kể từ tháng 3 năm 2020 bởi vì đại dịch Covid-19, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 7 tháng 8 năm 2021. Nhưng điều đó sẽ thay đổi vào Thứ Hai, 9 tháng 8, khi Canada mở cửa các biên giới của họ một lần nữa cho đi du lịch từ những người láng giềng phía nam.





Trong thông cáo báo chí được công bố hôm 19 tháng 7, Cơ Quan Sức Khỏe Công Cộng của Canada nói rằng việc nới lỏng các hạn chế này đang thực hiện bởi vì “sự gia tăng số người chích ngừa và việc giảm các trường hợp lây nhiễm Covid-19.”





Tính tới ngày 7 tháng 8, Cơ Quan CDC Hoa Kỳ đã đặt Canada vào “Cấp 3: Cao” đối với Covid-19. Cấp 4 là cảnh báo cao nhất.





Hỏi: Ai sẽ hội đủ điều kiện để đi lại thuộc diện không quan trọng vào Canada bắt đầu vào Thứ Hai?





Trả lời: Việc vào sẽ được phép đối với các công dân Mỹ và các thường trú nhân là những người hiện cư trú tại Hoa Kỳ, đang đi từ Hoa Kỳ và đã chích ngừa đầy đủ ít nhất 14 ngày trước khi vào Canada theo diện đi lại không quan trọng.





Để được xem là đã chích ngừa đầy đủ, các du khách phải nhận được các loạt đầy đủ của thuốc chích ngừa Covid-19 – hay sự kết hợp các thuốc chích ngừa – được chấp nhận bởi chính phủ Canada ít nhất 14 ngày trước khi vào Canada.





Hiện nay, các thuốc chích ngừa đó được chế tạo bởi:





-- Pfizer-BioNTech

-- Moderna

-- AstraZeneca/Covishield

-- Janssen (Johnson & Johnson)





Các du khách phải trình giấy tờ chứng minh chích ngừa bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp (hoặc một bản dịch, cùng với bản gốc) đối với cả hai liều thuốc, nếu có thể áp dụng. Các du khách có thể nhận những thuốc chích ngừa của họ tại nhiều nước.

Biden Thắng Lớn, Cộng Hòa Và Dân Chủ Ở Thượng Viện Đã Bỏ Phiếu Chấp Thuận Dự Luật Hạ Tầng Cơ Sở 1,000 Tỉ MK Để Tái Thiết Nước Mỹ

WASHINGTON – Với cuộc bỏ phiếu mạnh mẽ sau nhiều tuần sửa đổi và bắt đầu, Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp thuận kế hoạch hạ tầng cơ sở 1,000 tỉ đô la cho các tiểu bang từ bờ Đông sang bờ Tây hôm Thứ Ba, 10 tháng 8 năm 2021, như là một liên minh hiếm có của Dân Chủ và Cộng Hòa cùng vượt qua các nghi ngờ và công bố nền tảng của chương trình nghị sự của Tổng Thống Joe Biden, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





“Hôm nay, chúng ta đã chứng minh rằng nền dân chủ vẫn có thể hoạt động,” theo Biden tuyên bố tại Bạch Ốc, cho biết rằng tỉ số phiếu 69-30 đã gồm cả lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell.





“Chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm nhiều việc lớn, những việc quan trọng, cho người dân Mỹ,” theo Biden nói.





Tỉ số áp đảo đã cung cấp xung lực tươi tắn cho gia đoạn đầu của các ưu tiên “Xây Dựng Trở Lại Tốt Hơn” của Biden, hiện đang đưa tới Hạ Viện.





Một con số khá lớn các nhà lập pháp cho thấy họ muốn đặt áp lực đảng phái sang một bên, ít nhất trong một thời điểm nào đó, muốn gửi nhiều tỉ đô la cho các tiểu bang của họ để tái xây dựng đường sá, hệ thống internet, ống nước và các hệ thống hoạt động công cộng mà là nền tảng cho phần nhiều cuộc sống của người Mỹ.





Trong khi đó bản của CNN hôm Thứ Ba cho biết tên của 19 vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã cùng với 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu chấp thuận dự luật nói trên như sau:





1- Roy Blunt of Missouri

2- Richard Burr of North Carolina

3- Bill Cassidy of Louisiana

4- Shelley Moore Capito of West Virginia

5- Susan Collins of Maine

6- Kevin Cramer of North Dakota

7- Mike Crapo of Idaho

8- Deb Fischer of Nebraska

9- Lindsey Graham of South Carolina

10- Chuck Grassley of Iowa

11- John Hoeven of North Dakota

12- Senate Minority Leader Mitch McConnell of Kentucky

13- Lisa Murkowski of Alaska

14- Rob Portman of Ohio

15- Jim Risch of Idaho

16- Mitt Romney of Utah

17- Dan Sullivan of Alaska

18- Thom Tillis of North Carolina

19- Roger Wicker of Mississippi





Chỉ một ngày sau khi thông qua dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đôla, Thượng Viện hôm Thứ Tư đã thông qua dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đôla, chỉ riêng với phiếu Dân Chủ. Toàn bộ 49 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có mặt đều chống lại.





Dự luật ngân sách cho Dân Chủ thực hiện nhiều lời hứa từ lâu, ưu tiên chi cho y tế, trợ cấp xã hội, chính sách di trú, năng lượng sạch. Tiền tài trợ ngân sách sẽ là tăng thuế đối với người và doanh nghiệp có thu nhập cao hơn $400,000/năm. Dự luật sơ lược sẽ miễn phí các lớp tiền-mẫu-giáo, miễn phí cao đẳng 2 năm, mở rộng trợ cấp gia cư (housing), mở lộ trình nhập tịch di dân bất hợp pháp...

Thống Đốc New York Andrew Cuomo Từ Chức Vì Bị Cáo Buộc Sách Nhiễu Tình Dục Ít Nhất 11 Phụ Nữ, Nữ Phó Thống Đốc Kathy Hochul Lên Thay



Thống Đốc New York Andrew Cuomo chuẩn bị lên trực thăng sau khi tuyên bố từ chức, hôm Thứ Ba, 10 tháng 8 năm 2021, tại New York. (Photo: AP Photo/Seth Wenig -- https://apnews.com)

NEW YORK – Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Ba, 10 tháng 8 năm 2021 đã tuyên bố từ chức vì hàng loạt những cáo buộc sách nhiễu tình dục một năm sau khi ông được ca ngợi trên cả nước đối với các cuộc họp báo ngắn hàng ngày và tài lãnh đạo trong những ngày đen tối nhất của đại dịch Covid-19, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Vị đảng viên Dân Chủ 63 tuổi này đã khẳng quyết bác bỏ việc đối xử bất xứng một cách cố ý đối với các phụ nữ và gọi áp lực đối với việc ông ra đi là động cơ chính trị. Nhưng ông nói rằng việc chống lại trong bầu không khí chính trị “quá nóng” này sẽ khiến tiểu bang rơi vào sự náo loạn nhiều tháng.





“Cách tốt nhất mà tôi có thể giúp hiện nay là tôi ra đi và để chính quyền trở lại điều hành,” theo Cuomo phát biểu trên truyền hình.





Sự từ chức của vị thống đốc 3 nhiệm kỳ, mà sẽ có hiệu lực trong 2 tuần, đã được công bố khi xung lực được tạo ra trong Quốc Hội để bứng ghế ông bằng việc luận tội và sau khi gần như toàn bộ Đảng Dân Chủ đã quay lưng lại với ông, với Tổng Thống Joe Biden cùng với những người khác kêu gọi ông từ chức.





Quyết định từ chức đến một tuần sau khi bộ trưởng tư pháp New York công bố các kết quả của cuộc điều tra cho thấy Cuomo đã sách nhiễu tình dục ít nhất 11 phụ nữ.





Phó Thống Đốc Kathy Hochul, 62 tuổi thuộc Đảng Dân Chủ và là cựu thành viên Quốc Hội từ khu vực Buffalo, sẽ trở thành thống đốc thứ 57 của tiểu bang và là người phụ nữ đầu tiên nắm chức vụ này. Bà nói rằng việc từ chức của Cuomo là “điều đúng để làm và vì lợi ích tốt nhất của người dân New York.”

230 Khoa Học Gia Quốc Tế Công Bố Phúc Trình Cảnh Báo Hậu Quả Của Tình Trạng Khí Hậu Cực Kỳ Thái Quá Trên Trái Đất Vì Biển Đổi Khí Hậu

Từ lũ lụt tới cháy rừng, năm 2021 có một mùa hè cực kỳ thái quá trên khắp địa cầu – một dấu hiệu mà các tác động của biến đổi khí hậu đã lan rộng và gia tăng. Những thái quá như thế, và mối quan hệ của chúng với biến đổi khí hậu do con người gây ra, là chỉ mới có một đề tài chính trong bản phúc trình khí hậu được công bố hôm Thứ Hai, 9 tháng 8 năm 2021, bởi Nhóm Liên Chính Phủ Về Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC), theo bản tin của CBS News tường thuật hôm Thứ Hai.





Được viết bởi hơn 230 khoa học gia hàng đầu từ nhiều quốc gia trên thế giới, bản phúc trình là một phần của Phúc Trình Đánh Giá Lần Thứ Sáu của IPCC – là phúc trình biến đổi khí hậu quan trọng nhất được công bố trong nhiều năm bởi cộng đồng khoa học quốc tế.





Phúc trình là tổng hợp các công trình từ hơn 14,000 trích dẫn nghiên cứu. Nó là một bách khoa từ điển khoa học về khí hậu – một tóm tắt của những đồng thuận khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu và các dự báo tương lai như thế nào, qua việc sử dụng các mô hình khí hậu phức tạp và kiến thức về các điều kiện quá khứ. Nó là một cập nhật về cách khí hậu của Trái Đất và sự hiểu biết của chúng ta về nó đã thay đổi kể từ phúc trình như thế trước đây trong năm 2013.





“Nó rõ ràng rằng ảnh hưởng của con người đã hâm nóng bầu khí quyển, đại dương và mặt đất,” theo phúc trình cho biết. Nhiều thay đổi đã xảy ra trên hành tinh – đặc biệt các đại dương của chúng ta – sẽ là “không thể thay đổi qua nhiều thế kỷ tới thiên niên kỷ,” và sự hâm nóng tiếp tục sẽ dẫn tới sự tăng tốc của “những sự kiện thái quá chưa từng có trong hồ sơ quan sát,” theo phúc trình cảnh báo.





Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi bản phúc trình này là một “mã số màu đỏ cho nhân loại.” Guterres nói rằng, “các tiếng chuông cảnh giác đang vang lên, và chứng cứ không thể chối cãi: thải khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng đang bóp nghẹt hành tinh của chúng ta và đẩy hàng tỉ người vào nguy cơ tức thì,” theo tường trình cùa Pamela Falk của CBS News cho biết.





Nhưng cũng được ghi trong phúc trình là sự nhận thức rằng vẫn còn thời gian để hành động đối với khủng hoảng khí hậu. Phúc trình làm rõ rằng mọi sự gia tăng nhiệt độ đều quan trọng, vì thế làm giảm hâm nóng sẽ giúp giảm thiểu tai họa. Điều đó sẽ đòi hỏi các bước như nhanh chóng giảm thải khí methane trong ngắn hạn và nói chung khí nhà kính.

Trung Quốc Tập Trận Lớn Nhất Từ Trước Tới Nay Tại Biển Đông Để Răn Đe Mỹ và Các Nước Trong Vùng

BIỂN ĐÔNG – Trung Quốc ngày càng hung hăng phô bày thanh thế trên Biển Đông để quyết xâm chiếm vùng biển chiến lược này bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và các nước có tranh chấp trong khu vực, mà điển hình là cuộc tập trận lới chưa từng thấy trong những ngày qua tại Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận lớn từng thấy ở Biển Đông từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8.Mục tiêu được nói là nhằm đối phó với hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.





Theo truyền thông quốc tế, quy mô tập trận của quân đội Trung Quốc đủ để cạnh tranh với cuộc tập trận liên quân của Mỹ, Anh và các đồng minh, thể hiện thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh. Cuộc tập trận được triển khai với một tàu sân bay, một tàu tấn công đổ bộ và ba tàu khu trục cỡ lớn Type 055 của Hạm đội Nam Hải.





Khu vực tập trận kéo dài từ vùng biển phía đông và đông nam đảo Hải Nam đến đông bắc quần đảo Hoàng Sa.





Truyền thông của Đài Loan đưa tin, các cuộc tập trận trên biển quy mô lớn của Quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây thường liên quan đến việc phóng thử tên lửa.





Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nhấn trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, khi Washington bác bỏ điều mà họ gọi là yêu sách lãnh thổ trái pháp luật của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên này.





Hôm 9 tháng 8, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên tiếng chỉ trích hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng một cuộc xung đột "sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại".





Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Đới Bình (Dai Bing), cáo buộc Hoa Kỳ "gây sự một cách vô cớ, tùy tiện đưa tàu và máy bay quân sự tiên tiến vào Biển Đông như một hành động khiêu khích và cố gắng gây hiểm khích giữa các nước trong khu vực một cách công khai."

Taliban Đã Chiếm 3 Thành Phố Chính Tại Miền Bắc Afghanistan Hôm Chủ Nhật

Taliban đã chiếm 3 thủ phủ khu vực tại Afghanistan khi họ tiếp tục chiếm đất giành dân trong đất nước này, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Chủ Nhật, 8 tháng 8 năm 2021.





Họ đã giành sự kiểm soát thành phố chính ở miền bắc Kunduz hôm Chủ Nhật, cũng như thành phố Sar-e-Pul và Taloqan.





Điều đó có nghĩa là 5 thủ phủ khu vực đã rơi vào tay các dân quân kể từ Thứ Sáu, với Kunduz là sự xâm chiếm quan trọng nhất của họ trong năm nay.

Thành phố này nối kết thuận tiện với các khu vực khác, gồm thủ đô Kabul.





Bạo động đã leo thang khắp Afghanistan sau khi các lực lượng Hoa Kỳ và quốc tế khác bắt đầu rút quân đội của họ ra khỏi đất nước này, sau 20 năm của các chiến dịch quân sự.





Dân quân Taliban đã tiến nhanh trong những tuần lễ gần đây. Đã chiếm lấy nhiều vùng lớn của miền quê, bây giờ họ nhắm vào các thị xã và thành phố lớn.





3 thành phố miền bắc đã rơi vào sự kiểm soát của Taliban trong vào vài giờ hôm Chủ Nhật, với một cư dân tại Kunduz mô tả tình hình là “hoàn toàn náo loạn.”





Trong khi đó, chính phủ Afghanistan nói rằng các lực lượng của họ đang chiến đấu để tái chiếm các cơ sở chính.





Giao tranh ác liệt cũng được báo cáo tại tỉnh Herat tại miền tây, và các thành phố miềm nam Kandahar và Lashkar Gah.

Thế Vận Hội Tokyo 2020 Làm Lễ Bế Mạc, Các Lực Sĩ Hoa Kỳ Đoạt Nhiều Huy Chương Nhất Thế Giới



Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC) Thomas Bach và Seiko Hashimoto, chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Tokyo của Thế Vận Hội và Thế Vận Hội Người Khuyết Tật, làm dấu trái tim bằng hai bàn tay của họ trong lễ bế mạc tại Vận Đồng Trường Thế Vận Hội. (Dan Mullen/Pool/AP Photo – nguồn: https://www.aljazeera.com)

Tokyo đã dập tắt ngọn lửa Thế Vận Hội của họ trong buổi lễ hôm Chủ Nhật, 8 tháng 8 năm 2021, giống như sự hạn chế của các trận đấu đã diễn ra mà không có khán giả và được xác định và bị biến đổi bởi đại dịch toàn cầu, môn thể thao sáng chói và sự rối loạn cá nhân sâu sắc, theo bản tin của Báo Al Jazeera tường thuật hôm Chủ Nhật.





Các khoảnh khắc sau khi ngọn lửa bị dập tắt tại Vận Động Trường Thế Vận Hội, một chùm pháo bông nhiều màu sắc đã thắp sáng bầu trời đêm trong khi các lực sĩ đã sẵn sàng lên đường ra về.





Họ đã có được cái nhìn siêu thực về cuộc sống hàng ngày của Tokyo khi lễ bế mạc đã nhanh chóng chuyển thành một công viên cỏ, những người hát dạo và các tay đua BMX. Những nhà tổ chức nói rằng khung cảnh được tạo ra này là để họ có thể “trải nghiệm Tokyo,” đều ai cũng đồng ý đối với thực tế là nhiều người đã trải qua thời gian của họ tại các trận đấu khép kín trong các phòng hay tại những nơi thi đấu.





Trong khi đó tại một công viên ở Paris, nhiều ngàn người hâm mộ thể thao đã tụ tập và vẫy cờ ở khu dành cho người hâm mộ bên kia sông nhìn qua Tháp Eiffel trong khi thủ đô Pháp chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội vào mùa hè năm 2024.





Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC) Thomas Bach đã cảm ơn người dân Nhật Bản và ca ngợi Thế Vận Hội như là biểu tượng của niềm hy vọng trong thời đại dịch.





“Không ai đã từng tổ chức các trận đấu bị trì hoãn trước đây,” theo ông phát biểu.





Sau đây là kết quả cuối cùng của Thế Vận Hội Tokyo 2020.





- Hoa Kỳ: Tổng cộng 113 huy chương, gồm 39 vàng, 41 bạc và 33 đồng.

- TQ: Tổng cộng 88 huy chương, gồm 38 vàng, 32 bạc và 18 đồng.

- Nga: Tổng cộng 71 huy chương, gồm 20 vàng, 28 bạc và 23 đồng.

- Anh: Tổng cộng 65 huy chương, gồm 22 vàng, 21 bạc và 22 đồng.

- Nhật: Tổng cộng 58 huy chương, gồm 27 vàng, 14 bạc và 17 đồng.

Chỉ Vì Chống Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Của TQ, Facebooker Trần Hoàng Huấn Đã Bị Bắt Và Khởi Tổ Tội ‘Tuyên Truyền Chống Nhà Nước’



Facebooker Trần Hoàng Huấn (áo đỏ ngoài cùng bên phải) nghe cơ quan an ninh đọc quyết định khởi tố bị can. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

TIỀN GIANG, VN – Lại có thêm một Facebooker là Trần Hoàng Huấn đã bị công an tỉnh Tiền Giang bắt giam và khởi tố về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” chỉ vì đăng những bài chống thuốc chích ngừa Covid-19 của TQ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm chi tiết về vụ này như sau.





Công an tỉnh Tiền Giang sáng ngày 10 tháng 8 đưa tin về việc bắt giữ một người sử dụng Facebook tên Trần Hoàng Huấn, 33 tuổi.





Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng ra quyết định khởi tố người này với tội danh "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự.





Được biết, ông Huấn sinh sống tại thành phố Mỹ Tho, sử dụng Facebook dưới tên Huan Tran. Công an cáo buộc rằng ông đã đăng tải 186 bài viết có nội dung chống Đảng Cộng Sản và nhà nước.





Hiện trang Facebook của ông Huấn vẫn còn hoạt động, qua quan sát cho thấy những bài đăng mà ông thực hiện gần đây nhất chủ yếu liên quan đến việc phản đối sử dụng vắc-xin Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng đăng hình bản thân với khẩu hiệu “thách đảng cộng sản Việt Nam miễn tiền điện, nước cho dân trong ba tháng 7, 8, 9 giữa cơn đại dịch”.





Bà Ming Yu Hah, Phó giám đốc Khu vực của tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận về vụ bắt giữ:





“Vụ bắt giữ ông Trần Hoàng Huấn đánh dấu thêm một chương cho câu chuyện buồn về đàn áp tự do biểu đạt trên không gian mạng ở Việt Nam.





Ông Huấn chỉ sử dụng Facebook của mình để chia sẻ thông tin về vắc-xin, tình hình giãn cách xã hội, và kêu gọi chính quyền giảm tiền điện nước cho người dân trong khi nhiều người Việt Nam đang đối mặt với đời sống kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh. Nhà nước Việt Nam nên lắng nghe những lời kêu gọi này, thay vì ra tay đàn áp.





Thông qua việc sử dụng Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, với những cáo buộc mơ hồ như gây hoang mang dư luận hay xúc phạm lãnh đạo nhà nước, để bắt ông Huấn. Nhà nước Việt Nam cho thấy tham vọng dập tắt tiếng nói bất đồng bất kể khi nào họ nhìn thấy.





Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Trần Hoàng Huấn ngay lập tức, và tất cả những người bị cầm tù một cách bất công ở Việt Nam.”





Tháng 11 năm 2020, tổ chức Ân xá Quốc tế công bố báo cáo Để Tôi Thở, trong đó tường trình chi tiết việc Nhà nước Việt Nam đàn áp quyền tự do biểu đạt trên mạng xã hội.





Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 thường được sử dụng để kết tội những người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng Sản. Nhiều luật sư ở Việt Nam đã lên tiếng cho rằng đây là “tội danh mơ hồ" và cần phải bị bãi bỏ. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng lên án việc Nhà nước Việt Nam sử dụng điều luật này, và gọi đây là “công cụ để bịt miệng những tiếng nói bất đồng”.





Từ đầu năm 2021 đến nay đã có ít nhất tám người bị bắt giữ và khởi tố với tội danh "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Điều 117. Tất cả những người này đều sử dụng Facebook để bày tỏ chính kiến.